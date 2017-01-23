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Капитал против Предпринимательства. Катасонов, Делягин [Нейромир-ТВ]

18:37. 23 января 2017 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:

katdel

Капитал - Коммунисты за рынок, мир сошел с ума. Исчерпал ли себя капитализм? Что не учёл К.Маркс. Капитал=Талмуд? или Капитал для гоев? Акулы и караси в экономике. Китай, чего там уже нет. Вопросы предпринимателям с Урала задают Валентин Катасонов и Михаил Делягин. Партизаны в тылу либерал-глобализма... Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
 

Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]

На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:
первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.

Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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