НЛО и сверхъестественные возможности человека: о чём рассказали рассекреченные архивы ЦРУ

ЦРУ опубликовало 13 миллионов страниц своих внутренних документов, у которых истёк срок секретности. Кроме обычных аналитических справок о ходе Корейской и Вьетнамских войн, рассекреченные документы содержат интересные упоминания о темах, которая, судя по всему, волновала ЦРУ долгие годы — НЛО и магии.

В рассекреченных документах ЦРУ содержатся целые подборки внутренних писем, касающихся феномена НЛО. Некоторые документы датированы 60-ми и 70-ми годами, то есть после того, как официальный проект властей США «Синяя книга» был закрыт, как бесперспективный. В одном из документов упоминается и участие Международного авиационного комитета (МАК). В нём же ЦРУ признаёт, что не менее 20% случаев наблюдения за НЛО не поддаются объяснению.

«МАК изучает вопрос с неопознанными летающими объектами, который вызвал бурное обсуждение в СМИ и является предметом, вызывающим определённое беспокойство в правительстве. С 1947 года, мы получили около 1,500 официальных докладов о подобных происшествиях, из которых около 20% не поддаются объяснению», — говорится в недатированном документе.

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Это не первый раз, когда ЦРУ публикует архивные документы, связанные с феноменом НЛО. В январе 2016 года были опубликованы пять документов, которые касались наблюдений за неизвестными объектами в районе урановых рудников в Африке. Тогда агентство приурочило публикацию к выходу нового сезона легендарного сериала «Секретные материалы».

Кроме того, согласно документам, в начале 70-х годов ЦРУ проявляло интерес к паранормальным возможностям человека и явлению экстрасенсорного восприятия. Тогда агентство приступило к проекту «Звёздные врата», изучая возможность использования людей с паранормальными способностями в военных или разведывательных целях.

Так, агентство обхаживало израильского фокусника Ури Геллера, который утверждал, что обладает настоящими экстрасенсорными способностями. В начале 70-х Геллер появлялся в множестве телепередач в США и западной Европе, где демонстрировал, как сгибает металлическую ложку якобы с помощью силы мысли. ЦРУ планировало использовать Геллера для «удалённого наблюдения» за различными секретными объектами с помощью его способностей.

Согласно документам, ЦРУ провело несколько опытов с участием Геллера с 4 по 11 августа 1973 года, после чего сотрудники агентства якобы были убеждены в том, что израильский фокусник действительно обладает паранормальными талантами. Однако стоит отметить, что всего за три дня до начала опытов Геллер, будучи приглашённым гостем на популярной американской телепередаче Tonight Show, не смог продемонстрировать свои таланты на реквизите, предоставленном ведущим Джонни Карсоном. Выпуск этой передачи был многократно использован в различных документальных фильмах, рассказывающих о шарлатанстве.

В документах не указывается, когда именно была закрыта программа «Звёздные врата», по неофициальным данным её свернули в 1995 году ввиду отсутствия каких-либо результатов.