Чистилище. 20 лет спустя

... над этим более 15 лет. Теперь я должен докричаться...жизни. Мало того, это чистилище заканчивает свое существование. Чаша ..., только посмотрев на все спустя некоторое время. Только сопоставив...зима? П.М. Будет лето. Беседовал Владислав Почепинский Окончание ...