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Чистилище. 20 лет спустя

15:55. 22 января 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:


Подробный разбор нашумевшего в 90-х фильма Невзорова "Чистилище".



Фотографии со съемок "Чистилища" http://nz1.ru/interesting/13516-fotografii-so-semok-kinolenty-chistilische-71-foto.html

PS. Сам фильм в 90х, когда его показали по центральному каналу, произвел большое впечатление, так как по сути являлся продолжением известных репортажей Невзорова, снятых в Грозном зимой 1995 года, где были показаны различные ужасы городской войны. Фильм в какой-то мере был псевдодокументалкой эксплуатирующей предшествующее творчество Невзорова и на фоне поражения России в первой Чеченской войне и общего негатива связанного как с причинами войны, так и с тем как она велась и как она закончилась, и он в значительной степени определил художественное восприятие той войны. Вторая чеченская война многое поменяла в восприятии конфликта в Чечне, а в обществе сложилась несколько иная ситуация, когда "свободная и демократическая пресса" уже не могла столь явно топтать собственную армию. Последующее относительное замирение Чечни при Кадырове и более ясное понимание угрозы исламского фундаментализма, окончательно вытеснили "неоднозначность 90-х", когда чеченские боевики являлись достойной стороной для переговоров и либеральная общественность представляли их "борцами за свободу". В этом плане, "Чистилище" помимо своих сценарных косяков и идеологических лакун, в значительной мере утратило актуальность, что часто бывает с сиюминутной конъюнктурой.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1995, Грозный, кино, манипуляция сознанием, невзоров, чеченская война, чистилище
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