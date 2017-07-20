Новости Украины и Новороссии 20 июля 2017

ООН бездействовала в то время, когда Россия «оккупировала Крым». С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

«В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение», — заявил Кислица в ходе обсуждения вопросов установления мира и безопасности в Африке.

В этом контексте украинский дипломат вспомнил действительно позорный 1994 год, когда международная организация не смогла предотвратить геноцид в Руанде. Однако, вместо того, чтобы остановиться на этом примере, Кислица решил вспомнить про «оккупированный» Крым.

«Двадцать лет спустя в вопросе Украины Объединенные Нации, Совет Безопасности и генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России», — пожаловался на пресловутую и до сих пор никем не обнаруженную «агрессию» замминистра иностранных дел «незалежной».

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