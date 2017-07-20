Новости Украины и Новороссии 20 июля 2017
- 10:23 ООН бездействовала при оккупации Крыма, — замглавы МИД Украины.
- 01:48 Неволя и величие полковника Конотопенко.
- 00:26 Турецкая зрада.
- 00:03 Сеть взрывает смешной кадр с Порошенко (ФОТО).
- Вчера 23:42 Савченко создала партию имени себя.
- Вчера 22:59 Мочим кабана.
- Вчера 22:46 Киев и Москва должны помириться, — украинский актер Алексей Горбунов.
- Вчера 22:07 Он должен сидеть!.
ООН бездействовала при оккупации Крыма, — замглавы МИД Украины
ООН бездействовала в то время, когда Россия «оккупировала Крым». С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
«В вопросах предупреждения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение», — заявил Кислица в ходе обсуждения вопросов установления мира и безопасности в Африке.
В этом контексте украинский дипломат вспомнил действительно позорный 1994 год, когда международная организация не смогла предотвратить геноцид в Руанде. Однако, вместо того, чтобы остановиться на этом примере, Кислица решил вспомнить про «оккупированный» Крым.
«Двадцать лет спустя в вопросе Украины Объединенные Нации, Совет Безопасности и генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России», — пожаловался на пресловутую и до сих пор никем не обнаруженную «агрессию» замминистра иностранных дел «незалежной».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Неволя и величие полковника Конотопенко
В Киеве задержан полковник Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины Александр Конотопенко, который в состоянии сильного алкогольного опьянения стрелял в воздух из табельного оружия.
По приезду полиции, полковник ГУР запутывая следы обложил полицию на языке "агрессора" и попытался скрыться на машине, реализовав свои оперативные навыки, но будучи сильно пьяным, делал это бесхитростно и был пойман.
После того, как побег на машине не удался, полковник ГУР предъявил полицейским свои корочки, пытаясь "порешать вопрос", Но те не поддались, так как были поставлены в тупик наличием целых 3 корочек от разных ведомств.
Тогда полковник ГУР попытался отстоять свою правоту кулаками, но и тут незадача – полицейские оказались сильнее и в итоге скрутили видного украинского разведчика, который не смог проявить навык боевого гопака.
Проявив оперативную хитрость, уже после предъявления удостоверения полковника ГУР, Конотопенко начал отрицать что он полковник ГУР, чем снова поставил полицейских в тупик столь неожиданной линией защиты.
Это не первый подвиг героя украинской разведки. В 2016 году он опять же будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения http://prokurorska-pravda.today/news/del
При этом он предъявил аж 3 удостоверения – от МВД, СБУ и ГУР МОУ.
По факту ДТП было открыто уголовное дело, но тогда за Конотопенко вступились, ибо столь ценным кадром разбрасываться очевидно нельзя.
И это только вершина айсберга, за которыми наверняка скрываются и другие подвиги матерого украинского разведчика.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Турецкая зрада
Киев намерен предпринять ряд юридических мер в отношении турецких компаний, которые покупают уголь в народных республиках Донбасса.
Об этом заявили в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. "Министерство обратилось в посольства восьми стран, где мог бы, предварительно, реализовываться уголь из зоны АТО. Сейчас самой проблематичной точкой является Турция … мы дополнительно работаем с нашим посольством в Турции и официально в отношении компаний, по которым подтверждено получение этого угля, мы будем реализовать через юридические формы, чтобы этого не происходило", – сказал заявил глава ведомства Насалик. Стоит отметить, что первые поставки угля из ДНР и ЛНР в Турцию начались в апреле, а приобрели системный характер в мае-июне: сейчас в турецкие компании ежемесячно разгружается 5-6 судов, на борту каждого из которых находится до 20 тысяч тонн угля. Согласно данным груз поставляется в турецкий порт Мерсин. Напомним, что ранее глава ДНР А. Захарченко заявил, что Республика начала поставки угля в Европу и Турцию.
http://dnr24.su/ukrainskie-novosti/19407-k
PS. Как не трудно догадаться, добро на такой бизнес могло дать только политическое руководство Турции. Но впрочем, после нефтяного бизнеса с ИГИЛ (в котором Эрдогана обвиняли и в Москве и в Вашингтоне, но в чем Эрдоган так и не сознался), закупки угля в ДНР и ЛНР в обход санкций, выглядят совершенно невинной шалостью. Официально Турция как обычно будет все отрицать. Тут еще такой себе казус – страна НАТО помогает обходить санкции введенные другими странами НАТО.
В отношении "украинских санкций" в отношении Турции ,то их можно только приветствовать. Будет забавно, если блокада ДНР в итоге приведет к ухудшению отношений Украины с Турцией.
Как говорилось еще во время блокады имени фельдмаршала Семенченко, донецкий уголь найдет других получателей как в России, так и за ее пределами под видом российского угля. В этом плане, с экономической точки зрения, угольная блокада Донбасса обернулась выстрелом в ногу. Ныне же приходится наблюдать как донецкий уголь уплывает за рубеж, пока США повышают расценки за свой уголь для Украины.
PS2. Также стоит отметить, что после наращивания группировки турецких войск в Катаре и подготовки визита Эрдогана в "столицу мирового терроризма", саудиты и Ко достаточно жалко заявили, что снимают часть требований ультиматума к Катару. Взять катарского эмира на понт не удалось, во многом благодаря заступничеству Ирана и Турции.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сеть взрывает смешной кадр с Порошенко (ФОТО)
В Сети набирает популярность кадр из видео с президентом Украины Петром Порошенко, записанным во время посещения им грузино-осетинской границы.
На стоп-кадре украинский президент смотрит в бинокль на осетинскую территорию, при этом чехол бинокля делает лицо Порошенко похожим на свиную морду, что подчеркивается подрисованными в графическом редакторе «ноздрями».
«Свиное рыло и сквозь бинокль проявляется»,
«Свин, он и в Цхинвали свин»,
«Angry Birds», — шутят пользователи.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Савченко создала партию имени себя
Политическую партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» зарегистрировали в Минюсте Украины.
Об этом сообщила сама внефракционный парламентарий Надежда Савченко.
«Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии „Общественно-политическая платформа Надежды Савченко”», — написала Савченко на своей странице в соцсети.
При этом, характеризуя новую политсилу, она заявила: «„Общественно-политическая платформа Надежды Савченко” не является партией, созданной для меня или под меня».
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Мочим кабана
Интервью рос каналу
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Киев и Москва должны помириться, — украинский актер Алексей Горбунов
Украинский актер Алексей Горбунов, известный по ролям в фильмах «Стиляги» и «Обитаемый остров», считает, что Киев и Москва должны помириться для урегулирования ситуации на Донбассе.
«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей – заканчивать войны вообще и находить выход», — сказал Горбунов.
Он также высказался против взаимных санкций. Горбунов заявил, что дружит со многими российскими артистами, в том числе Михаилом Ефремовым, Сергеем Гармашем и Сергеем Шнуровым. Он отметил, что считает многих российских коллег своими «братьями». Актер добавил, что у него «сердце кровью обливается четвертый год» из-за событий на Донбассе.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Он должен сидеть!
Почему должен сидеть Михаил Добкин. Очень занимательный опрос.
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