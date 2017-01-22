Аутотренинг для неудачников

«Я самая обаятельная и привлекательная. Я жутко нравлюсь мужчинам. Они просто без ума от меня. У меня стройная фигура, красивые ноги. Я могу менять мужчин, как перчатки. Крутить и вертеть ими, как жонглер булавами. Достаточно одного моего пронзительного взгляда… Все мужчины оборачиваются мне вслед и смотрят безумными глазами. Они будут счастливы, если я одарю их мимолетным взглядом, улыбкой.»

Похоже, методы Нади Клюевой, героини замечательного советского фильма, используются для избавления от комплексов не только женщинами. Целые страны преподносят себя на международной арене, руководствуясь этой же методикой. Например, те же США, на каждом углу трубящие о своей исключительности и по любому поводу присовокупляющие в отношении себя любимых приставку «супер». Должна отметить, что данная тактика, хоть и порядком надоела, но приносит свои плоды.

Но есть те, которым аутотренинг в таком виде, не смотря на ежедневные старания, не помогает стать привлекательнее, умнее и богаче. И толпа желающих завязать знакомство, в надежде, что оно перерастёт в крепкую дружбу, оббивает не их пороги.

Видимо, именно по этой причине поднятие собственной самооценки у этих стран теперь серьёзно трансформировалось и звучит иначе.

«Россия — самая отсталая и дикая страна. Ее жутко не любят во всем мире. Некоторые даже ненавидят. У неё чудовищный президент, депрессивная экономика. Инвесторы, бизнесмены и просто иностранные туристы обходят ее десятой дорогой. США, ЕС, НАТО, ООН и прочие рвут её в клочья и держат на коротком поводке с помощью санкций. Весь мир смеётся над Россией и осуждает её безумия. И этот самый мир будет счастлив, если эта морально разложившаяся и уродливая во всём страна наконец-то развалится».

Такое себе оправдание для неудачника на фоне чужих успехов.

Есть подозрение, что эти мантры, которыми живёт кастрюлеголовое население постсоветского пространства — единственный способ не только самоутвердиться, но и заглушить горечь утраты и несбывшихся надежд. Ведь, отрываясь от России, они надеялись, что вот уже прямо завтра, в крайнем случае — через год, заживут они не хуже, чем в Европе. А может быть, даже лучше, чем в США. Но… не срослось. По многим причинам. А вот у России получилось. Не сразу. Но получилось. Сколько для этого пришлось вытерпеть, испытать и пережить — отдельная тема. Главное, что сегодня всё у нас хорошо. И живём мы по своему сценарию и движемся по своему, отнюдь не ретроградному пути.

На самом деле, для того чтобы правдоподобно и эффектно обгадить сегодняшнюю Россию, нужно либо обладать незаурядной фантазией, либо быть откровенным идиотом. А ещё лучше — совмещать в себе оба этих качества. Тогда успех в виде тысячи лайков и приглашения на укроСМИ в прайм-тайм обеспечен.

У обделённых фантазией выходит не так ярко, но тоже забавно. Особенно, если смотреть с точки зрения психиатрии. Впрочем, эпитеты и прогнозы, которыми жонглируют медитирующие — уже вторичны. Главное, что им в этот момент до невозможности хорошо. Подозреваю, что в некоторых клинических случаях русофобия способна довести до оргазма. И это какой же сволочью нужно быть, чтоб в этот самый момент выложить репортаж о запуске новой АЭС, спуске на воду нового атомохода, очередных внешнеполитических, спортивных или культурных достижений. Потому и не вступаю в полемику в таких случаях.



Жалко ломать таким, похоже, единственный кайф в жизни. Так что пущай наслаждаются. Им радость, и нам понятно, что всё у нас ХО-РО-ШО!)

Источник: nnm.me