Розовые очки ура патриотов. Ура! Ура! Ура!

Непростое время сейчас наступило. Очень даже не простое. Я бы даже сказал тревожное время. В такие времена всегда хочется сильной руки, сильного лидера, могучей армии, грамотного и толкового правительства. Чётких и правильных законов. Чтобы выстоять, выиграть, победить, быть спокойным за семью, дом, страну. Самые элементарные казалось бы вещи, доступные и понятные вроде бы всем, и бедным и богатым, и больным и здоровым, и оптимистам и пессимистам, - всем гражданам нашей Великой, многострадальной и героической Родины. Есть правда особая категория граждан мягко называемых либералами – демократами. Звание то в общем и целом вполне достойное и ценимое во многих странах-государствах, но в России это ругательство заслуженное, многократно доказанное предательством интересов страны и народа. Сколько бы они не призывали с «Эха» и «Дождя», грозились «Яблоком» и «СПСом» с «Парнасами» - для большинства они так и останутся предателями, жужжащими как навозные мухи, немного раздражающими, но на этом и всё. Их все знают, они не скрываются и флаг им в руки, большой и звёздно-полосатый.

Вы помните тот памятный день всеобщего праздника и ликования? После почти тридцатилетнего стыда, позора и унижений. Вдруг великая общенациональная радость – Крым снова дома, Крым с Россией. Вот именно тогда я стал ура патриотом. Всё классно, мы самые самые. Ура Путину! И действительно есть за что!!! Я и сейчас это могу сказать, Спасибо Путину. Спасибо за титанический труд, спасибо за силу воли и терпение, Спасибо за всё сделанное за эти годы после злодейских трудов Горбачёва и Ельцина. А трудности…. Трудности и горести мы выдержим… Всей страной, все вместе. Ура! Ура! Ура!

Вот только почему то я стал замечать что горести и трудности как то не равномерно распределяются, не честно распределяются, по многим позициям как в народе говорят – «кидалово» получается. А со всех сторон Ура…Ура…Ура…. Всё классно, всё прекрасно, у нас хитрый план, мы самые самые самые…. Либералы только как всегда шипят да ядом иногда плюются.

Я не знаю. Может быть действительно есть хитрый план. И лидер у нас - вон, все страны завидуют. И победы на всех фронтах имеются, и достижения, и планы грандиозные. Но розовые очки всё - таки надо снять. Обязательно надо снять и вокруг себя посмотреть, оглянуться на дела прошлые, оценить дела будущие. Я очки снял. Снял и кроме ура, ура, ура увидел ещё много чего. Оказывается ошибки есть. Даже у Путина. И он их признаёт и сам о них говорит. Говорит, но дальше этого как то всё очень медленно движется. Бойкотируется по многим позициям. А Путин что, терпит? Или надеется что вдруг вот сейчас патриотизм и неимоверная любовь к народу у всех наших чиновников вдруг мнгновенно случится? Я конечно человек доверчивый не смотря на все жизненные шишки и уроки, эйфория с Крымом заслонила всё розовыми цветом, но терпение почему то уже на пределе.

Ладно старая история с Мистралями, хотя нельзя такого забывать. Оказывается мы их заказали чтобы помочь французам. У нас что, свои верфи процветают а рабочие не знают куда деньги девать? Почему надо помогать французам а не тамбовцам или тверичам? Чтобы понравится западным друзьям? Так ведь французы нас кинули. Или вот например атомная станция Аккую в Турции. Россия вложила около трёх миллиардов долларов на начальном этапе строительства чтобы помочь турецким "друзьям и партнёрам". В итоге сбили наш самолёт, нас предали. Это старые примеры, а сколько новых. Посмотрите экономические новости. Инвестиции наши почему то идут за бугор. Покупаются ценные бумаги не России, а её врагов. Прощаются огромные валютные долги других государств, а с народа готовы последнее бельишко снять. И почему то так всегда получается. Достаточно заглянуть в историю – на протяжении веков мы всегда кого то освобождали, защищали, сохраняли народы, веру, границы и ещё много чего ещё для кого то. Но нас всегда обманывали, грабили, уничтожали, унижали. То есть мы с добром – а в нас дерьмом. Хороший расклад получается!!!

У Василия Шукшина есть замечательное произведение «До третьих петухов. Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума». Справка Ивану была нужна всенепременно о том, что он умный. У меня впечатление, что наша так называемая элита, политики и бизнесмены пытаются получить такие справки на Западе. И стараются сделать для своих друзей-партнёров всё. Только справку дайте. А на деле что со справкой, что без справки – в дураках мы и так и так. Французы и бельгийцы, швейцарцы и американцы, и многие многие другие ...анцы арестовывают российские активы, объявляют санкции, находят допинг не только у наших спортсменов, скоро найдут и объявят о допинге наших стадионов, кортов, рингов и даже спортивного инвертаря. Я не удивлюсь ни на грамм. Киприоты вот присвоили когда то российские активы в офшорах – а кто в дураках? Храним золотовалютные резервы в ценных бумагах США – кто будет в дураках? Вступили в ВТО – кто в дураках? Примеров множество, да толку то что.

Но больше всего меня тревожит то, что как говорят все политики – «страна в режиме ручного управления». То есть если Путин успеет, увидит, посчитает нужным, сделает, поможет – тогда какая то программа или реформа свершится. Ну а нет, значит нет. Один человек всё успеть не может, даже титан. А где команда? Где помощники и соратники? Представляете – летит космический корабль в неизведанном пространстве, везде опасности, проносятся астероиды, могут напасть враги. За штурвалом сидит капитан и рулит, рулит, рулит. А вдруг бац!!! А вдруг не вырулит? Тогда что? Ручное управление это плохо. А из всей команды я почему то вижу только двоих. Шойгу и Лавров. Путин, Лавров, Шойгу. Шойгу, Путин, Лавров. Как не перебирай – основной коллектив трудяг вот этот. Да ещё Рамзан Кадыров сильно выделяется. Вот бы все руководители регионов для своего народа столько делали, сколько делает Кадыров. Цены бы им не было.

Есть такой детский анекдот. Винни Пух занимается аутотренингом. «Я не пуууукаю…..Я не пуууукаю….. Пук!!! Это не яяяяя….Это не яяяя….» Вот у меня такое впечатление что все остальные министерства занимаются аутотренингом. На выходе только выхлоп. Где взять Лавровых и Шойгу на все министерства? Ну, думаю что это задача рулевого. Найти, поставить и спросить за работу. А пока. А пока чудо чудное, диво дивное. Денег нет, но вы держитесь. Выхлоп выхлопом погоняет.

Объяснения когда то ещё министра Улюкаева, главного экономического главнюка недавнего времени, господина Силуанова и даже самого президента Путина про падение рубля все видели, или мне одному примерещилось? Ну то, что доллар стал стоить в два раза дороже и это для наполнения бюджета очень хорошо. Потому что бюджет считается в рублях и валюты теперь можно заработать в два раза меньше, а рублями это будет столько, сколько и задумано? Ну то есть если у вас есть один чемодан долларов, то денег у вас теперь будет в два раза больше, чем раньше. А если чемодана долларов у меня нет? И даже кошелёчка с баксами нет. Да и не хочу я их даже в виде одной бумажечки. Противно мне их даже в руки брать, тогда как? А тогда за товары я буду платить больше, потому что инфляция, трудные времена, но мы прорвёмся, мы победим, ура, ура, ура.

Знаете к чему я всё это пишу? А хочется честности и справедливости. Что бы все вместе, и элита, и депутаты, и рабочие, и бизнесмены и даже пенсионеры поднатужились и все вместе, все разом преодолели трудности, победили происки врагов и недругов. Но почему то я наблюдаю двойные и даже тройные и четверные стандарты. Любые беды и проблемы в стране стараются спихнуть на тех кто пониже да в зарплате пожиже. Нефть и газ дешевеют, бензин и квартплата дорожает ну и так далее, чего душу то бередить. Двойные стандарты и очковтирательство не только у мировой буржуазии и партнёров западных, они и внутри страны.

Ура!!! Ура!!! Ура!!! Вдруг бац, и Ельцин центр. Ура!!! Ура!!! Ура!!! Вдруг бац, «Эхо Москвы» финансируется Газпромом. Ура!!! Ура!!!Ура!!!Мы сопротивляемся, но пенсионный возраст наверное увеличить придётся. Ура!!! Ура!!! Ура!!! ОНФ обнаружил что чиновники воруют сотнями миллиардов. Ура, ура, ура.... Слёзы капают.

Смотрите новости и наслаждайтесь. США нам санкции и козни и вдруг раз – «впервые российская частная космическая компания Dauria Aerospace продала два своих микроспутника вместе с документацией и технологиями в Америку! США создают сеть своих спутников по сопровождению морских судов, им надо всё разрабатывать с нуля, а у нас уже полтора года спутники летают. Таких технологий нет нигде в мире. Несмотря на санкции Америка у нас всё купила!» Ура!!! Ура!!! Ура!!! «Американский консорциум United Launch Alliance (ULA), созданный компаниями Boeing и Lockheed Martin, заказал у России дополнительную партию ракетных двигателей РД-180 для ракет-носителей Atlas. По информации Reuters, речь идет о поставке еще 20 двигателей сверх тех 29, которые были заказаны до ухудшения отношений с Россией из-за украинского кризиса и введения ограничительных мер.» Ура!!! Ура!!! Ура!!! Ну то есть у США таких двигателей для полётов в космос нет и не скоро будут, поэтому они используют наши. Ура!!! Ура!!! Ура!!! Только с моей точки зрения это в лучшем случае идиотизм а в худшем предательство.

Повторюсь ещё раз. Я за многое благодарен Путину. Я ему пока ещё доверяю и хочу верить. Но кроме успехов во внешней политике, хочется и успехов в политике внутренней. Я понимаю, что надо потихоньку, полегоньку, не спеша – но так мы радость побед ощутим через две тысячи лет. Если не вымрем уже лет через 20. А вот наши противники почему то действуют очень быстро. Куда они торопятся? Эй, друзья партнёры, подождите нас, мы действуем потихонечку полегонечку, совесть то имейте. Может быть пора уже остальным министрам, всей нашей так называемой «элите» перестать делать вид что работают и взять пример с министерства обороны и МИДа? Справку о том что вы умные Запад вам может и даст, но обязательно обманет, обязательно.

Ура, ура, ура. Господа чиновники, услышьте наконец то свой народ. Подумайте про своё Отечество. Хотя чего это я, определитесь со своим Отечеством, дорогие вы наши чиновники, вот как правильно наверное будет. Определитесь с Отечеством, определитесь с народом, к которому тягу имеете и давайте уже возрождать разворованную нашими "коллегами и партнёрами" страну. Давно пора. А то уже и вера и доверие и благодарность к рулевым приуменьшилась значительно. Да и терпение бесконечным быть не может.

Олег Козлов. Самара.