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Достижения британской демократии, или Они учат нас правам человека

19:58. 21 января 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у koparev в Свободный рынок в Западной Европе, или ЕС в 19 веке
Оригинал взят у koparev в Свободный рынок в Западной Европе


Продажа жены. Томас Роулендсон, ок. 1812-1814 гг. | Фото: aloban75.livejournal.com.

Продажа жены. Томас Роулендсон, ок. 1812-1814 гг. | Фото: aloban75.livejournal.com.



   В прошлые века положение женщин было не самым завидным. После замужества они становились практически собственностью своих мужей, а те уже творили с ними, что хотели. В Англии, например, когда жены надоедали, супруги могли их попросту продать. Стоит отметить, что дело было не в каком-то дремучем Средневековье, а в XVIII-XIX веках.




Французская гравюра 1820 года об английской продаже жены. | Фото: todayifoundout.com.

Французская гравюра 1820 года об английской продаже жены. | Фото: todayifoundout.com.


Наглядный случай продажи жены описан в произведении Томаса Харди «Мэр Кэстенбриджа», где главный герой продает свою супругу, а потом муки совести приводят его к смерти.
Каждая процедура по продаже выглядела стандартно: муж приводил жену на площадь, держа за поводок, прикрепленный к шее. После этого она поднималась на подмостки, и начинались торги. Жена доставалась предложившему большую цену.

Кто бьет, тот любит. | Фото: fishki.net.

Кто бьет, тот любит. | Фото: fishki.net.


В газетах того времени ярко освещались подобные события. Одна из самых ранних зарегистрированных продаж датировалась 1733 годом. Согласно записи, некий Самуэль Уайтхаус продал свою жену Мэри Уайтхаус Томасу Гриффитсу за один фунт стерлингов. Господин Гриффитс должен был «принять женщину со всеми ее недостатками». Еще одна супруга была выставлена на продажу с начальной ценой в один пенни. Неудивительно, что одинокие фермеры чуть не подрались, желая заполучить эту женщину. В итоге сошлись на пяти шиллингах и шести пенсах.

Как бы ни странно это звучало, но чаще всего продажа жен совершалась по обоюдному согласию. В большинстве случаев супругу покупал ее же любовник за символическую плату. Случалось и так, что после торгов все трое шли в ближайшую таверну отметить сделку.

Английский дворянин, направляющийся на Смитфилдовский рынок, чтобы продать свою жену. | Фото: aloban75.livejournal.com.

Английский дворянин, направляющийся на Смитфилдовский рынок, чтобы продать свою жену. | Фото: aloban75.livejournal.com.



Наибольшая популярность продаж жен пришлась на период с 1780 по 1850 гг. До сегодняшнего времени дошло не менее 300 официальных подтверждений этой процедуры. А все началось с того, что в Англии в 1753 приняли Закон о браке. До этого момента браки не регистрировались. Женщины находились практически в полном подчинении у мужей. Развод же был невероятно дорогостоящей процедурой.       Именно продажа жен на площади стала тем верным способом, чтобы избавиться друг от друга. Власти не одобряли эту практику, но они просто закрывали на нее глаза.

Продажа жены. Томас Роулендсон, ок. 1812-1814 гг. | Фото: deti.mail.ru.

Продажа жены. Томас Роулендсон, ок. 1812-1814 гг. | Фото: deti.mail.ru.


В 1830 году состоялся еще один любопытный акт продажи. Супруг начал торги, но затем приостановил их, желая оставить все как было. На это жена отхлестала его по щекам передником и воскликнула: «Я должна быть продана, я хочу перемен и гласности!»

Последнее свидетельство о продаже жены относится к 1913 году. Женщина, дававшая показания в суде Лидса, заявляла, что муж продал ее коллеге по работе за один фунт стерлингов.  Ей зело хотелось перестройки её семейных отношений.

Во второй половине XIX века в Японии тоже существовала необычная традиция. Практика продажи временных жен легла в основу истории о Чио-Чио-Сан.
Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/051216/32496/

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, демократы, история, права человека, рынок
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