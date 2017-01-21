День инженерных войск России





В Вооруженных Силах России отмечается День инженерных войск



21 января 1701 года Петром I подписан указ о создании инженерной школы. Первыми инженерными подразделениями, сформированными в русской армии, стали минерная рота, инженерная и понтонная команды



В настоящее время основой инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.



С 3 декабря 2016 г. сводный отряд разминирования Международного противоминного центра приступил к разминированию г. Алеппо. За полтора месяца разминировано более 2 тыс. гектаров территории, 709 км дорог, 3210 различных объектов, обнаружено и обезврежено более 26 тыс. взрывоопасных предметов.



Ранее в 2016 году военнослужащие МПЦ ВС РФ выполнили задачу по разминированию архитектурно-исторического комплекса, городской части и аэропорта г. Пальмира в Сирии. Было очищено 825 гектаров территории, 79 км дорог и 8 507 различных объектов, при этом обнаружено и обезврежено 17 456 взрывоопасных предметов.



Основными задачами инженерных войск, выполняемыми в мирное время, являются участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита мостов и гидротехнических сооружений от ледоходов и паводков, а также поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов.



В настоящее время уделяется большое внимание развитию робототехнических комплексов. Уже применяются многофункциональные робототехнические комплексы разминирования МРТК-Р «Уран-6», а также проводятся опытно-конструкторские работы по созданию усовершенствованных многофункциональных робототехнического комплексов разминирования, а также штурма и разграждения.



В 2017 году в состав инженерных войск планируется дополнительно включить еще несколько инженерно-саперных полков и инженерно-маскировочный полк.



Источник: Министерство обороны РФ

Источник: news-front.info