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Соединенные Штаты России: «русские хакеры» взломали американский салют (+ВИДЕО, ФОТО)

09:55. 20 января 2017 Просмотров - 215 Нет комментариев Опубликовал:
Соединенные Штаты России: «русские хакеры» взломали американский салют (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Вчерашние праздничные мероприятия, посвященные предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, закончились конфузом.

Салют, запущенный над Мемориалом Линкольна в Вашингтоне, должен был стать апогеем вечера и изобразить в вечернем небе буквы USA (США). Вместо этого над глазах у тысяч зрителей и присутствующего на церемонии Трампа над Мемориалом возникла аббревиатура USR, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Некоторые пользователи в шутку заподозрили, что «русские хакеры» теперь взломали американский салют и USR означает «United States of Russia» (Соединенные Штаты России).

«Неужели опять… Похоже, Россия теперь взломала фейерверк на инаугурационном концерте Трампа», «Неужели Россия „взломала“ еще и фейерверк?», — упражняются в остроумии пользователи Сети.

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Соединенные Штаты России: «русские хакеры» взломали американский салют (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Соединенные Штаты России: «русские хакеры» взломали американский салют (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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