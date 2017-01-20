Соединенные Штаты России: «русские хакеры» взломали американский салют (+ВИДЕО, ФОТО)

Вчерашние праздничные мероприятия, посвященные предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, закончились конфузом.

Салют, запущенный над Мемориалом Линкольна в Вашингтоне, должен был стать апогеем вечера и изобразить в вечернем небе буквы USA (США). Вместо этого над глазах у тысяч зрителей и присутствующего на церемонии Трампа над Мемориалом возникла аббревиатура USR, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Некоторые пользователи в шутку заподозрили, что «русские хакеры» теперь взломали американский салют и USR означает «United States of Russia» (Соединенные Штаты России).

«Неужели опять… Похоже, Россия теперь взломала фейерверк на инаугурационном концерте Трампа», «Неужели Россия „взломала“ еще и фейерверк?», — упражняются в остроумии пользователи Сети.

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