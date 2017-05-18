Но делают они это не так, как полагает Трамп.

Москва — На прошлой неделе, когда Сергей Лавров находился в Вашингтоне, где он встретился с президентом Дональдом Трампом и со своим американским коллегой, российский министр иностранных дел выбрал момент для того, чтобы немного пошутить.

Американская столица в тот момент была крайне возбуждена сообщением о том, что Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, и все только об этом и говорили. Однако во время своего кратковременного появления перед журналистами вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном Лавров сделал вид, что ему ничего не известно об увольнении директора ФБР.

«Он уволен?» — спросил Лавров с невозмутимым видом, отвечая на заданный ему вопрос. — «Вы шутите. Вы шутите», — сказал он, и при этом его губы слегка скривились в самодовольной улыбке.

Это была импровизированная сцена, а также игривая и язвительная. Однако она предоставила американцам короткую возможность посмотреть на то, как в России воспринимают разворачивающийся хаос президентства Трампа — русские, как оказалось, считают все это в некотором роде забавным.

Американская демократия, судя по всему, сталкивается с одним из самых серьезных вызовов за столетия, однако для России это лишь повод для злорадства. После десятилетий резкой критики из Вашингтона по таким вопросам как нечестные выборы, притеснение прессы и масштабная коррупция, Москва теперь с удовольствием наблюдает за тем, как хаос и скандалы захватывают администрацию Трампа. Чем более беззаконным выглядит Вашингтон, тем громче хохочут русские. Когда Трамп на прошлой неделе написал на своей страничке в Twitter о том, что русские «втихомолку посмеиваются» над Соединенными Штатами, он, как оказалось, не ошибся — однако мишенью для российских насмешек может быть совсем не то, что считает Трамп. Некоторые виды шуток похожи на политические пародии из телепрограммы «Субботний вечер в прямом эфире» (Saturday Night Live).

Так, например, российский актер комедийного плана Дмитрий Грачев — он известен своими удивительно похожими пародиями на президента Владимира Путина — регулярно высмеивает Трампа в своих скетчах. В одном ставшем уже весьма популярном сюжете, в котором пародируется первый телефонный разговор двух лидеров, Путину передают мобильный телефон и говорят, что на связи Вашингтон. «Какой Дональд? Не признал», — говорит Грачев в образе Путина предполагаемому лидеру свободного мира. Многочисленные пародии на Трампа начинают появляться и на российском телевидении, и, как правило, американский президент выглядит как шут, которого Москва обводит вокруг пальца.

В марте этого года в популярном российском телевизионном шоу «Камеди клаб», которое демонстрируется на ориентированном на молодежную аудиторию телеканале ТНТ, один актер представлял Трампа. Изображенный им Трамп считает, что бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун — это название одного из видов суши. Затем он изобразил общение с Грачевым в роли Путина. Трамп в этом скетче явно опасается российского президента, однако демонстрирует свое намерение расширить НАТО в Европе. Путин в ответ изображает запуск ракеты, падающей где-то в океане, и Трамп поспешно ретируется. «Вы, что, нам угрожаете?» — спрашивает Трамп. «Нет, — отвечает Путин, сохраняя шутливый тон. — Это кузнечик прыгнул в муку».

В Москве бурно растет спрос на актеров, изображающих Трампа на корпоративах и других мероприятиях частного характера. Это подтверждают несколько агентств, работающих с пародистами, с которыми связались корреспонденты журнала Foreign Policy. «Так много людей заказывают Трампа, что, возможно, настало время включить его в наши списки», — сказал Максим Чадков, директор по продажам портала Artist.ru, который располагает базой данных на 13 тысяч актеров, пародистов и музыкантов, включая тех, кто изображает Майкла Джексона, Мэрилин Монро, а также многочисленных российских поп-звезд. — «Мы представляем его в смешном свете, как пародию. Никто не хочет относиться к нему серьезно».

Но речь идет не только о юмористических программах. Удивительное количество шуток и анекдотов по поводу Америки появляется из официальных российских источников. На прошлой неделе произошло не только увольнение Джеймса Коми — российскому государственному новостному агентству ТАСС было разрешено провести съемку встречи Трампа, Лаврова и российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка — тогда как американская пресса не была допущена. После беседы российский посол в Вашингтоне, используя социальную сеть Storify, устроил издевательский «конкурс на лучший заголовок» к одной из фотографий ТАСС. Тем временем Белый дом высказал свое недовольство по поводу публикации фотографий, которые, по мнению Вашингтона, были предназначены лишь для официального использования.

В воскресенье новостные программы российских государственных телеканалов были наполнены сарказмом по поводу прошедшей недели в Вашингтоне. «Новый остросюжетный сериал под условным названием „Тайны Овального кабинета Трампа" с каждым днем становится все более увлекательным», — отметил политический обозреватель Евгений Баранов, выступая на крупнейшем российском „Первом" телеканале. — Интриги этому лихому сюжету добавляет русский след, который так или иначе присутствует в каждой следующей его серии… А последний эпизод с неожиданной отставкой главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми обещает оказаться самым захватывающим».

Шутливое замечание Лаврова в Вашингтоне было сделано спустя несколько недель после особенно насмешливого розыгрыша в День дураков первого апреля, устроенного российским Министерством иностранных дел. На своей странице в Facebook министерство разместило фиктивное голосовое электронное сообщение, записанное человеком, чей голос очень похож на голос Лаврова. «Чтобы заказать звонок российского дипломата вашему конкуренту, нажмите 1», — говорилось в этом сообщении автоответчика. А для получения услуг российских хакеров или помощи в электронном вмешательстве слушателям предлагалось выбрать кнопку 2 или 3.

И даже Путин присоединился ко всеобщему веселью. Корреспондент CBS News задала вопрос Путину по поводу влияния отставки Джеймса Коми на американо-российские отношения. По мнению Путина, который в этот момент находился рядом с хоккейной площадкой, это был «смешной вопрос». Он посоветовал задавшей этот вопрос журналистке заниматься хоккеем, после чего сам отправился на лед.

Конечно же, в Москве не только имеют место веселье и игры. Появились сообщения о том, что русские обеспокоены явной нестабильностью нового хозяина Белого дома, тогда как в последние недели почти улетучились надежды на разрядку в российско-американских отношениях после нескольких лет напряженности во время правления администрации Обамы. Проведенная Соединенными Штатами бомбардировка сирийской авиабазы, возможно, оказалась последней соломинкой для вялых попыток начать перезагрузку.

Однако поток шуток и анекдотов частично связан с давно существующей традицией черного политического юмора в России. Советские граждане часто использовали в качестве оружия юмор, направленный против существовавшего в стране режима. Шутки о ГУЛАГе, кремлевских лидерах и дефиците продуктов питания были частью каждодневной жизни людей. (В недавно рассекреченных документах ЦРУ говорится о том, что американские агенты должны были переводить и направлять домой русские шутки и анекдоты для оценки общественного мнения и настроений в стране. Вот пример особенно популярного русского анекдота: Человек входит в магазин и спрашивает: «У вас нет мяса?» «Ну что вы!», — отвечает продавщица. — «У нас нет рыбы. Это в соседнем отделе нет мяса»).

После произошедшего четверть века назад развала Советского Союза анекдоты исчезли на то время, когда власть ослабила свой контроль, отметила переводчик и обозреватель газеты Moscow Times Мишель Берди (Michele Berdy). Однако черный юмор сегодня вернулся — только на этот раз русские, продолжая направлять острие своего юмора на руководство страны («Путин проходит паспортный контроль на границе Польши. «Национальность (nationality)», — спрашивают его. «Русский», — отвечает он. «Оккупация? (Occupation)». Путин улыбается. «Не, в этот раз — просто короткая деловая поездка»), стали обращать свое внимание и на зарубежные объекты. Сегодня представители российской элиты тоже имеют отношение к шуткам и анекдотом — и наслаждаются существующим в их представлении моментом истины, считает Берди. Это «наглые шутки со стороны людей, которые считают, что они наверху, и что им все равно, если это кого-то оскорбляет, — сказала Берди. — Либо они рады тому, что кого-то оскорбили».

Эми Феррис-Ротман (Amie Ferris-Rothman) (Foreign Policy, США)

оригинал foreignpolicy.com/2017/05/1…

Источник: nnm.me