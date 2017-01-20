Национальность в паспорте – удар по планам глобализаторов
Глобальный проект, который продвигают руками США мировые банкиры, подразумевает стирание всех и всяческих различий и превращение человечества в безликую атомизированную массу. Которой им будет легче управлять. Поэтому, с точки зрения интересов глобализаторов, должны быть ликвидированы все, любые отличия одного человека от другого, люди должны лишиться всех общностей.
Семья, вероисповедание, даже пол – всё это подлежит стиранию и ликвидации. Что опаснее всего для планов глобализации? Сохранение национальности, сохранение национальных отличий, которые зафиксированы в культуре, истории, сказках и преданиях, национальной одежде, и даже во внешнем виде.
Поэтому для успешной глобализации национальность должна быть уничтожена, стёрта в первую очередь. Именно по этой причине графа национальность и исчезла из паспортов граждан РФ, наряду с её исчезновением из паспортов других государств.
Процесс глобализации грозит исчезновением человечеству в том виде, в котором мы его знаем. Тут нельзя остаться в стороне: ты либо за глобализаторов, либо ты — против них.
Но, в любом случае, ты должен понимать, что единственное средство свернуть шею глобализации, остановить её – это сохранение национальных государств. Сильных и суверенных.
Два таких государства сегодня остановили глобализацию: это Россия и Китай.
Россия – это многонациональное государство, которое выступает против глобализации.
А раз так – в паспортах граждан многонациональной России должна появиться графа «национальность».
Любой, кто выступает против этого, понимает он это или нет, играет на руку глобализаторам и мировым банкирам.
Тем самым, что хотят не просто погрузить все народы в долговую кабалу.
Они хотят, чтобы народов не было, а были отдельные особи…
Предлагаю вашему вниманию «Реплику для раздумий» на эту тему…
P.S. Другие аргументы за обязательное появление графы национальность в паспорте гражданина РФ я изложил чуть ранее в этом ролике:
Источник: nstarikov.ru
loading...
ОЦИФРОВКА НАШИХ ЛЮДЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Кто это остановит?
loading...
“Глобальный проект, который продвигают руками США мировые банкиры…”.
Трудно сейчас подтверждать или опровергать это, т.к. мировое правительство в шоке. Мир изменился. Об этом только что сообщил А.Чубайс, который был на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Читайте об этом в прессе. Что произошло, не знаю, о квантовом скачке говорили, но нашёл ещё одну причину глобальных перемен – возвращение создателей на Землю:
https://youtu.be/RlZjvTQkYog
loading...
чубайсу сломали две руки
– -
http://nashaplaneta.su/news/chubajs_slomal_obe_ruki_ili_slomali_ehzotericheskij_smysl_proiskhodjashhego/2017-01-20-39340