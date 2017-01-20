Национальность в паспорте – удар по планам глобализаторов

Глобальный проект, который продвигают руками США мировые банкиры, подразумевает стирание всех и всяческих различий и превращение человечества в безликую атомизированную массу. Которой им будет легче управлять. Поэтому, с точки зрения интересов глобализаторов, должны быть ликвидированы все, любые отличия одного человека от другого, люди должны лишиться всех общностей.

Семья, вероисповедание, даже пол – всё это подлежит стиранию и ликвидации. Что опаснее всего для планов глобализации? Сохранение национальности, сохранение национальных отличий, которые зафиксированы в культуре, истории, сказках и преданиях, национальной одежде, и даже во внешнем виде.

Поэтому для успешной глобализации национальность должна быть уничтожена, стёрта в первую очередь. Именно по этой причине графа национальность и исчезла из паспортов граждан РФ, наряду с её исчезновением из паспортов других государств.

Процесс глобализации грозит исчезновением человечеству в том виде, в котором мы его знаем. Тут нельзя остаться в стороне: ты либо за глобализаторов, либо ты — против них.

Но, в любом случае, ты должен понимать, что единственное средство свернуть шею глобализации, остановить её – это сохранение национальных государств. Сильных и суверенных.

Два таких государства сегодня остановили глобализацию: это Россия и Китай.

Россия – это многонациональное государство, которое выступает против глобализации.

А раз так – в паспортах граждан многонациональной России должна появиться графа «национальность».

Любой, кто выступает против этого, понимает он это или нет, играет на руку глобализаторам и мировым банкирам.

Тем самым, что хотят не просто погрузить все народы в долговую кабалу.

Они хотят, чтобы народов не было, а были отдельные особи…

Предлагаю вашему вниманию «Реплику для раздумий» на эту тему…

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P.S. Другие аргументы за обязательное появление графы национальность в паспорте гражданина РФ я изложил чуть ранее в этом ролике:

Источник: nstarikov.ru