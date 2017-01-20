Главная » Политика

Национальность в паспорте – удар по планам глобализаторов

09:27. 20 января 2017 Просмотров - 193 3 коммент. Опубликовал:

Глобальный проект, который продвигают руками США мировые банкиры, подразумевает стирание всех и всяческих различий и превращение человечества в безликую атомизированную массу. Которой им будет легче управлять. Поэтому, с точки зрения интересов глобализаторов, должны быть ликвидированы все, любые отличия одного человека от другого, люди должны лишиться всех общностей.

Семья, вероисповедание, даже пол – всё это подлежит стиранию и ликвидации. Что опаснее всего для планов глобализации? Сохранение национальности, сохранение национальных отличий, которые зафиксированы в культуре, истории, сказках и преданиях, национальной одежде, и даже во внешнем виде.

Поэтому для успешной глобализации национальность должна быть уничтожена, стёрта в первую очередь. Именно по этой причине графа национальность и исчезла из паспортов граждан РФ, наряду с её исчезновением  из паспортов других государств.

Процесс глобализации грозит исчезновением человечеству в том виде, в котором мы его знаем. Тут нельзя остаться в стороне: ты либо за глобализаторов, либо ты — против них.

Но, в любом случае, ты должен понимать, что единственное средство свернуть шею глобализации, остановить её – это сохранение национальных государств. Сильных и суверенных.

Два таких государства сегодня остановили глобализацию: это Россия и Китай.

Россия – это многонациональное государство, которое выступает против глобализации.

А раз так – в паспортах граждан многонациональной России должна появиться графа «национальность».

Любой, кто выступает против этого, понимает он это или нет, играет на руку глобализаторам и мировым банкирам.

Тем самым, что хотят не просто погрузить все народы в долговую кабалу.

Они хотят, чтобы народов не было, а были отдельные особи…

 

Предлагаю вашему вниманию «Реплику для раздумий» на эту тему…

Видео ВКонтакте
Скачать аудио

P.S. Другие аргументы за обязательное появление графы национальность в паспорте гражданина РФ я изложил чуть ранее в этом ролике:

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, реплика для раздумий
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последние новости с Украины за 31 марта 2014
... Украины с записью в графе национальность паспорта гражданина Украины – русский (ая). ... свободные места. Пресс-секретарь «УДАРа» сожгла георгиевскую ленточку на Вечном...сожжение ленточек официальной позицией партии «УДАР» глава областной ячейки партии ...
Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2015
... действительна только при наличии действующего национального паспорта. Сухин также предупредил, что ... в любую минуту может нанести удар в спину, исподтишка. После...», – добавил Загребельный.По информации Национального бюро расследований Украины Олег Мужчиль...
Удар по сионисту Ключнику!
... сталиниста Романа Ключника под названием «Удар по Истархову». Придётся немного ответить... бывало. Всегда была РУССКАЯ армия. Национальная армия, без всякого проклятого жидовского.... Сталин отнял у крестьян даже паспорта, запретил им менять место жительство...
Пытки СБУ: крики жертв и звуки ударов — ученый Алексей Самойлов провел в тюрьме 6 месяцев
... название цивилизации, куда входят все национальности и этносы, исторически проживающие вместе... обмена СБУ не возвращала документы — паспорта, например, фактически лишая гражданства людей... их манер. Крики жертв, звуки ударов хорошо слышны. В других тюрьмах...
Империя наносит ответный удар или «ОМОН, не подкачай!»
... профессионалам... Не готов оставить дома паспорт – не приходи, и даже мимо... не проходи. Паспорт — это информация и поощрение выбивать... здравому политическому смыслу, так и национальным интересам страны. Чтобы нам там...
Теракты в Париже. Ситуация в Европе
...… «Хочу подчеркнуть, что все удары наносились после проведения воздушной разведки...неприемлемые действия», связанные с «угрозой национальной безопасности» (конец цитаты). Эта ...Париже, найден египетский паспорт Два заграничных паспорта были найдены рядом с...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>