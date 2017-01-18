Несокрушимый «черный мусульманин» 75 лет назад родился великий боксер Мохаммед Али

Он властвовал в боксерском мире в 60−70-х годах прошлого столетия. Этот человек — точнее, груда мышц, бицепсов, трицепсов — наваливался на соперника, ошеломляя соперника свои «танцем» — круговертью плавных движений по рингу с опущенными руками. Но это была прелюдия — улучив момент, Кассиус Клей, ставший позже Мохаммедом Али, наносил решающий, страшный по силе удар. Зал взрывался восторженными криками, и арбитр поднимал руку победителя.

Красный велосипед

Забавно, что уроженец Луисвилля, самого большого города штата Кентукки, Кассиус Клей — под этим именем его знали двадцать с лишним лет жизни — стал заниматься боксом, когда у него украли новый красный велосипед, купленный на заработанные деньги. Огорченный мальчуган был полон желания хорошенько отдубасить вора, а потому записался в спортзал.

Однако прилежанием 12-летний новичок не отличался — часто пропускал занятия, а когда являлся, хулиганил и задирал других мальчишек. Тренеры, за исключением Фреда Стоунера, научившего его джебу — одному из основных видов удара — сомневались, что из Кассиуса выйдет толк.

Однако скептики ошиблись. Через месяц с лишним Клей вышел на первый в своей жизни поединок с белым подростком Ронном О’Кифи — в категории до 89 фунтов (более сорока килограммов). Несмотря на то, что соперник был более опытным, Кассиус одержал победу.

Когда судья его поднял руку, тот словно сорвался с цепи — стал кричать, что станет величайшим боксером планеты. С тех пор Клей начал тренировки, не уходя с ринга до полного изнеможения, шлифуя технику и развивая выносливость. О курении и алкоголе и речи вообще не было.

Великолепный дебют

Если успехи Клея в боксе шли по восходящей — он постоянно побеждал соперников, — то дела с учебой были из рук вон плохи. В 15 лет он даже остался на второй год и с превеликим трудом, лишь благодаря протекции директора школы Этвуда Уилсона, сумел окончить учебное заведение. Впрочем, Кассиусу выдали не диплом, а лишь справку о том, что он прошел курс наук. Небольшой, но красноречивый факт — будущий чемпион мира так и не научился, как следует читать…

Когда Клею исполнилось восемнадцать, он принял участие в отборочном турнире за право попасть в сборную США и выступить на летней Олимпиаде в Риме. 18-летний тяжеловес уверенно победил всех соперников, но после этого едва не отказался от поездки в Италию. Дело в том, что Кассиус катастрофически боялся авиаперелетов и согласился лететь в Европу лишь после двухчасовой профилактической беседы со своим тренером. Всю дорогу парень трясся от страха в своем кресле и ощупывал парашют, который он купил в военном магазине и нацепил на себя.

Прилетев в Рим, Клей сразу успокоился. И принялся на каждом углу кричать, что непременно станет чемпионом Олимпийских игр. Многие с улыбкой воспринимали браваду дерзкого юнца, тем более что в турнире принимали участие известные боксеры.

Однако самоуверенному американцу было плевать на чужие титулы, ибо он страстно хотел завоевать свои. И с первого боя рьяно взялся за дело. Бельгиец Ивон Беко, который противостоял Кассиусу в дебютном поединке, во втором раунде был вынужден прекратить сопротивление. Это был нокаут, но — технический.

Затем дорогу Клею был вынужден уступить чемпион прошлых Игр в Мельбурне советский атлет Геннадий Шатков, который был старше своего соперника на десять лет. Бой проходил в обоюдоострой борьбе, но судьи единогласно отдали предпочтение боксеру из США.

В полуфинале Клей встретился с австралийцем Тони Мэдиганом. Оба боксера были достойны победы, но арбитры снова благоволили к американцу. Как, впрочем, и в решающем поединке Олимпиады, где Кассиус встретился с трехкратным чемпионом Европы поляком Збигневом Петшиковским. Но там преимущество американца не вызвало сомнений.

Оскорбленный герой

В родной Луисвилль Клей прибыл в ярком ореоле славы. В аэропорту олимпийского чемпиона встречали сотни восторженных поклонников. Мэр города выступил с речью, в которой назвал Кассиуса героем и привел в пример молодежи города.

Разумеется, и сам триумфатор был на седьмом небе от счастья. Но лишь до того момента, пока не решил заглянуть в местный ресторан. Но в этом заведении не обслуживали «цветных», даже знаменитых. Клей пытался опровергнуть это правило, показав официанту золотую медаль. Но тот все равно указал ему на дверь.

Парень был оскорблен до глубины души и ринулся к мосту через реку Огайо. Нет, не топиться с горя, а чтобы вышвырнуть свою медаль в воду. Спустя много лет Президент Олимпийского комитета Хуан Антонино Самаранч вручил Кассиусу дубликат «утонувшей» награды. Это произошло в 1996 году на летней Олимпиаде в Атланте…

«Величайший, а не умнейший»

Спустя несколько месяцев после Игр в Италии начинается череда блестящих побед Клея на профессиональном ринге. Первой его жертвой стал Танни Хансекер, который после боя сказал журналистам, что проиграл будущему чемпиону мира.

Так и произошло, но до цели было еще далеко. Следующим соперником Кассиуса были американец Донни Флиман, сваливший экс-чемпиона мира Эззарда Чарльза, который в свое время бивал знаменитых Джо Луиса и Рокки Марчиано. Клей разбил ему лицо, однако соперник продолжал сопротивление, несмотря на хлеставшую из обеих бровей кровь. Однако в седьмом раунде рефери прекратил его мучения и поднял руку Кассиуса.

Затем Клей победил высоченного гавайца Дюка Сабедонга, чей рост превышал два метра, и американца Алонсо Джонсона. Нельзя сказать, что Кассису измолотил своих соперников, но его преимущество не вызывало сомнений.

Небольшое отступление. В марте 1962 года Клея могли забрить армию, однако он был забракован призывной комиссией. Гигант, ростом более 190 сантиметров, не сумел осилить простейшие тесты. Среди них такой: «Сколько часов работает человек с 6 утра до 3 часов дня, если у него есть час на обед?»

Его intelligence quotient — коэффициент интеллекта — составлял 78, что было намного ниже минимального уровня для прохождения службы. В марте 1964 года Клей, за которым наблюдали три психиатра, вновь провалился на тестах, и ему был присвоен статус «1-Y». Это означало, что Кассиус не годен для армейской службы. Боксер, по религиозным соображениям принявший имя Мохаммеда Али, по этому поводу сострил: «Я говорил, что я величайший, а не умнейший».

Острая боль в глазах

Но и с минимальным интеллектом гигант из Луисвилля убирал одного соперника за другим. Каждый удар приближал его к схватке с чемпионом мира в тяжелом весе Сонни Листоном. Наконец, это время настало.

В том поединке Али имел преимущество, хотя пережил несколько неприятных минут. В ходе четвертого раунда он начал испытывать острую боль в глазах. Некоторое время Али дрался почти вслепую, лишь пытаясь уклониться от набегов Листона. Тот, разумеется, был не в курсе проблем соперника, иначе бы улучил момент для разящего удара.

К счастью для претендента, боль прошла, и он стал доминировать на ринге. Причем настолько, что Листон отказался продолжать бой. Так, в 22 года Мохаммед Али стал чемпионом мира.

Листону было предоставлено право на реванш, но он не сумел им воспользоваться. Причем Али нокаутировал его меньше чем через две минуты после начального гонга. Когда Сонни рухнул на пол, Мохаммедом овладело какое-то неистовство. Он не пошел, как требуют правила, в нейтральный угол ринга, а склонившись над соперником, закричал: «Вставай и дерись, ты — подонок!»

Под рев стадиона торжествующий Мохаммед еще несколько минут танцевал по рингу с вскинутыми вверх руками. Ну а сраженный его ударом Сонни еще долго не мог прийти в себя…

«Никуда не поеду и точка»

Следующим соперником Али стал экс-чемпион мира Флойд Паттерсон. В первом раунде Али принялся кружить вокруг претендента, нанося точные джебы и уклоняясь от размашистых атак соперника. Так прошли одиннадцать раундов. И лишь тогда Мохаммед перестал валять дурака и стал действовать в полную силу. Несколько его точных ударов привели соперника в состояние грогги, и рефери остановил избиение.

В марте 1967 года Мохаммед провел впечатляющий бой против Зоры Фолей, после чего его победная серия прервалась. Однако Али проиграл не очередному сопернику, а государственной системе США.

Хотя боксер был забракован военной комиссией, он все равно должен был пройти службу в армии. Шла война во Вьетнаме, Америке требовалось «пушечное мясо», и критерии оценки коэффициента интеллекта призывников были снижены. Это означало, что Мохаммед был обязан принять присягу и отправиться в Юго-Восточную Азию.

Но не тут-то было. Чемпион мира, называвший себя «священником исламской религии», резко воспротивился: «Я с вьетконговцами не ссорился, ничего против них не имею и не собираюсь с ними воевать». Впрочем, интерпретации его протеста были разными, но смысл один: «Никуда не поеду, и точка». Главным же мотивом поступка уклониста был религиозный. К тому времени Али был членом негритянской организации «Нация ислама», известной также под названием «Черные мусульмане».

Боксер не скрылся за границей, а наоборот, стал разъезжать по Соединенным Штатам с антивоенными выступлениями. В то время пацифистов в стране было явное меньшинство, а потому поступок Али многие осуждали как трусливый, антипатриотический. Среди его яростных хулителей был губернатор штата Калифорния и будущий президент США Рональд Рейган.

Али оштрафовали, отлучили от бокса и приговорили к пятилетнему заключению. На ринг он и впрямь не выходил три года, а вот в тюрьму его не упрятали. Нет, он там все же побывал, но — лишь десять дней, да и то «за вождение транспортного средства с правами неправильной категории».

Возвращение на ринг

Адвокаты Мохаммеда без устали бомбардировали высшие инстанции США апелляциями на решение суда. Но лишь в 1970 году небо над горизонтом знаменитого атлета, наконец, прояснилось. Он снова стал выступать на ринге, причем так же уверенно, как и до отлучения от бокса. В 1971 году Али полностью восстановили в правах, признав его право отказаться от воинской повинности. В это время он уже вовсю тренировался и выступал на ринге, горя желанием снова занять трон чемпиона мира. В отсутствие Клея титул завоевал американец Джо Фрейзер, олимпийский чемпион 1964 года.

Али встретился с ним в переполненном нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гардене» в марте 1971 года. Перед боем он в своей обычно агрессивной манере обрушился на соперника, назвав его «уродом», «гориллой». Понятно, что Фрейзер был оскорблен и жаждал наказать грубияна. И ему это удалось.

Несмотря на то, что во время схватки Али кричал в ухо Фрейзеру: «Разве ты не знаешь, что я Бог?», соперник выглядел заметно лучше. И победил, нанеся Мохаммеду первое поражение в его профессиональной карьере. Причем в один из моментов, после мощного удара Джо, Али был близок к нокауту. Он упал на ринг, но, к удивлению многих, сумел подняться. Но не воспрянуть…

Соперники встретились еще раз, в марте 1974 года. К тому времени Фрейзер потерял титул чемпиона мира, проиграв Джорджу Форману. Уступил он и Али, который на этот раз решил не вести бой у канатов, а сосредоточился на передвижении по рингу. Он наносил сопернику множество джебов, а при малейшей опасности входил «вязал» его. В конце второго раунда Мохаммед ошеломил Фрейзера мощным правым хуком в голову, от которого у бедняги подкосились ноги. Али и в дальнейшем диктовал ход борьбы и заслуженно выиграл.

Бой Мохаммеда в октябре 1974 года с действующим чемпионом мира Форманом назвали «Грохот в джунглях», ибо он проходил в африканской стране — Заире. Ринг был установлен на стадионе, вмещавшем 60 тысяч зрителей.

И на этот раз перед боем Али не упустил шанс начать психологическое давление на соперника. «Ты слышал обо мне, когда был малышом, — говорил Али, обращаясь к Форману, который был на семь лет младше. — Ты следил за мной, когда был маленьким мальчиком. Сейчас ты встретил меня — твоего учителя!»

В том поединке «учитель» оказался сильнее, несмотря на то, что у Формана на тот момент было сорок выигранных боев из сорока возможных, причем 37 из них он завершал нокаутом. Да и ставки букмекеров были в его пользу. Но…

Али имел преимущество, которое, впрочем, долго не выглядело очевидным. Но в седьмом раунде град ударов Мохаммеда усилился, и один из них потряс чемпиона мира. Он стал терять силы и пропустил новый выпад Али, после которого упал на настил ринга. Впрочем, он успел подняться при счете девять. Однако это не спасло Джорджа от поражения.

После боя 32-летний Али, вернувший себя высокое звание, сообщил, что не собирается прекращать карьеру и наградил самого себя прозвищем Величайший. Впрочем, спортивный мир не возражал — этот человек встал в один ряд с такими легендарными боксерами, как Макс Шмелинг, Джо Луис, Рокки Марчиано.

Время жить и время умирать

Мохаммед боксировал еще несколько лет. Он уходил с ринга, снова возвращался — из-за того, что ему нужны были деньги. В 1980 году 38-летний Али провел бой против чемпиона мира Ларри Холмса по прозвищу «Восточный убийца». Увы, этот бой не принес славы ветерану. Холмс имел неоспоримое преимущество, и в десятом раунде секундант Мохаммеда Анджело Данди выбросил белое полотенце. Это был первый поединок, в котором Али проиграл досрочно…

Наступил конец карьеры. «Боже, я страдал, и страдал, и страдал, — говорил Али. — Это действительно больно. Настало время для новой жизни…»

На него неумолимо надвигалась страшная болезнь. Тем не менее, Али не сидел сложа руки — занимался благотворительностью, много путешествовал. Экс-чемпион мира основал свой фонд, в который поступали множественные пожертвования.

Но смерть уже стояла рядом. Мохаммед Али был готов к встрече с ней и заранее разработал план проведения своих собственных похорон. Прощание проходило в родном Луисвилле, где он начинал свой блестящий спортивный путь…

P.S. Одной из заметных вех в жизни Али стал визит в СССР, куда он прилетел в июне 1978 года вместе со своей супругой Вероникой. Среди встречающих в аэропорту Шереметьево был известный советский боксер Виктор Агеев. Гость узнал его и шутливо имитировал серию ударов, почти касаясь подбородка и висков советского атлета. Однако Агеев пригнулся и провел свой выпад — его кулак застыл в сантиметре от челюсти пораженного Мохаммеда.

Американец, который пробыл в СССР десять дней, посетил московский Институт физической культуры, пообщался с известными боксерами — Евгением Огуренковым, Константином Градополовым и Борисом Лагутиным.

«Я немного нервничал, когда приземлился в России, — вспоминал Али. — Думал, что, возможно, увижу унылую страну с толпой мрачных людей, мыслящих, как роботы, и агентами спецслужб, прослушивающими мою комнату. Я увидел страну ста национальностей, живущих вместе в гармонии. Никакого оружия. Никакой преступности. Никаких проституток. И ни одного гомосексуалиста».

В заключение визита в Советский Союз Мохаммед Али встретился с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. В подарок от него гость получил часы и книгу воспоминаний с автографом автора.

http://svpressa.ru/sport/article/164431/