Новости Украины и Новороссии 03 сентября 2017
- 20:48 Вести бизнес в Киеве.
- 16:50 А теперь покушай с помойки.
- 15:54 Тут был майдан и он тут будет вечно!.
- 10:25 Будем ездить в гости, повысим самооценку.
- 08:00 Операция «Повтор»: зачем Украина срочно организует манёвры во время совместных учений Москвы и Минска.
- 07:00 Вторая блокада Донбасса: контрольный выстрел в экономику Украины.
- 05:30 «Лучший фильм» Украины: Приключения боевика УПА, русофобия, бюджет 20 млн грн и провал в прокате (ВИДЕО).
- 05:00 Под знаменем СС: смогут ли радикальные националисты взять власть на Украине (ФОТО).
- 02:30 Украина ожидает поставку 700 тысяч тонн угля из США до конца года.
- Вчера 23:54 Украина намерена депортировать брата Саакашвили в Грузию.
- Вчера 21:53 Мы будем учиться европейской культуре.
Вести бизнес в Киеве
Вы не поверите. Сегодня в Украине ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!!!
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А теперь покушай с помойки
Не ешьте мясо из помойного бака!
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Тут был майдан и он тут будет вечно!
В Киеве местные фашики напали на магазин "Эмпориум", владельцы которого стерли "наскальную живопись" времен "евромайдана".
Чудовщиная утрата "украинской культуры".
Это вызвало у киевских фашистов лютый батхерт, после чего в магазине побили стекла и исписали фасад лозунгами соответствующего содержания.
Попутно у дверей магазина подожгли покрышки.
С учетом того, что "тысячелетний Рейх" просуществовал всего 12 лет, претензии данных обезъян на вечность выглядят еще более необоснованными.
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Будем ездить в гости, повысим самооценку
Теперь европейцы, как наши учителя, будут требовать, чтобы у нас был порядочный мэр.. Часть 1-я – https://www.youtube.com/watch?v=PoE_S…
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Операция «Повтор»: зачем Украина срочно организует манёвры во время совместных учений Москвы и Минска
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с 12 по 15 сентября 2017 года украинская армия проведёт стратегические командно-штабные учения «Несокрушимая устойчивость — 2017».
Время их проведения совпадает со стартом российско-белорусских манёвров «Запад-2017», которые, по мнению Муженко, несут угрозу для Украины и стран НАТО.
Какие цели преследует Киев, проводя учения в противовес Москве и Минску, разбирался RT.
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Военные учения в учебном центре сухопутных войск Украины вблизи Гончаровского Черниговской области, Украина
Начальник украинского Генштаба Виктор Муженко анонсировал скорое начало нескольких командно-штабных учений (КШУ), главным из которых станут стратегические манёвры «Несокрушимая устойчивость — 2017». По его словам, запланированные КШУ носят оборонительный характер.
«Несокрушимая устойчивость — 2017» пройдёт на Украине с 12 по 15 сентября. Цель учений — укрепление навыков управления войсками «в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий». Участниками «Несокрушимой устойчивости» станут армейские части и оперативные резервы.
«Мы завершим полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны государства с развёртыванием штабов территориальной обороны», — сказал Муженко.
«Настоящие планы» России
Украина стоит в авангарде стран Восточной Европы, которые выражают опасения из-за российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017». Манёвры пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах Восточной Белоруссии, а также Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.
Учения «Запад» проводятся каждые два года и направлены на проверку боеготовности региональной группировки войск Союзного государства. В 2017 году в манёврах будут задействованы 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц военной техники.
Согласно сценарию, российские и белорусские войска должны блокировать, а затем ликвидировать незаконные вооружённые формирования, получающие снабжение из-за рубежа. В Москве и Минске неоднократно подчёркивали, что учения носят исключительно оборонительный характер.
Однако на Украине и в ряде других государств региона господствует иная точка зрения: якобы под прикрытием манёвров российская армия готовит оккупацию Белоруссии и вторжение на территории, которые прилегают к Калининградскому анклаву. Причём предполагается, что «российской агрессии» должна подвергнуться и Украина.
1 сентября Виктор Муженко заявил, что цели и задачи «Запада-2017» выходят далеко за рамки официально обнародованных и являются «прикрытием настоящих планов» Москвы. По его мнению, об этом свидетельствуют «реальные масштабы мероприятий подготовки» к учениям.
Виктор Муженко
По данным Минобороны Украины, общая численность участников российско-белорусских учений может достигать 230–240 тыс. человек (треть Вооружённых сил РФ). «Из них на Юго-Западном стратегическом направлении — около 100 тыс. человек, в том числе 70 тыс. военнослужащих Вооружённых сил и 30 тыс. сотрудников других силовых структур России», — говорится в сообщении украинского военного ведомства.
Противодействие «российской угрозе»
Муженко убеждён, что Генштаб российской армии отрабатывает мероприятия по развёртыванию мощных наступательных группировок на западном и юго-западном направлениях с целью «создать условия для их длительного применения».
«Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооружённой агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО», — пояснил Муженко.
Поводами для вторжения, как считает начальник Генштаба, могут стать «масштабные провокации» на востоке Украины и в странах Балтии. «Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные», — добавил Муженко.
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» во время межвидовых тактических учений на Сергеевском полигоне в Приморском крае РИА Новости © Виталий Аньков
Таким образом, начальник Генштаба ВСУ подтвердил стремление Киева противопоставить учениям «Запад-2017» украинские манёвры. При этом главные украинские учения были названы на американский манер — «Несокрушимая устойчивость» («Несокрушимая свобода» 2001–2017, Афганистан), «Возрождение надежды» (1992–1997, Сомали), «Обдуманная сила» (1996, Босния и Герцеговина) — примеры названий операций США).
Муженко не уточнил количество участников учений и место, где они будут проходить. Ранее о них ничего известно не было. Учитывая, что стратегические манёвры требуют серьёзной подготовки, «Несокрушимая устойчивость» может оказаться либо фикцией, либо плодом скоропалительной работы украинского Генштаба.
Назло восточному соседу
Военный эксперт Дмитрий Литовкин пояснил, что командно-штабные учения включают в себя два этапа. Теоретическая часть подразумевает так называемую игру на картах в штабах и командных пунктах, практическая — поднятие по тревоге и развёртывание соединений вооружённых сил.
«Что будет происходить на Украине, понять сложно. Россия является для них противником и, по логике, стратегические КШУ должны предполагать крупномасштабные мероприятия. К отработке такого сценария, конечно, готовятся заранее», — отметил в комментарии RT Литовкин.
Как полагает эксперт, вероятнее всего практическая часть «Несокрушимой устойчивости» будет носить демонстративный характер и ограничится номинальным развёртыванием нескольких соединений ВСУ.
Литовкин указал на то, что ожидающая вторжения России украинская армия не провела с 2014 года ни одних по-настоящему масштабных учений. Этот факт свидетельствует о слабой боеспособности ВСУ.
«На самом деле, смешно смотреть и на совместные учения украинцев с войсками НАТО. Привлекаемые силы и техника явно не соответствуют той угрозе, которой там так боятся. Можно однозначно утверждать, что „Несокрушимая устойчивость“ никакой опасности для России и „Запада-2017“ не представляет», — добавил Литовкин.
Зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в беседе с RT заявил, что украинская сторона, организуя военные учения в ответ на российско-белорусские, пытается в некотором смысле подражать России. Относиться к этому серьёзно, по его словам, не имеет смысла.
«Ну и пусть Украина обезьянничает. С точки зрения угрозы для России мы это не рассматриваем. Вы на своей территории можете делать всё что хотите. Главное, людей не убивайте. <…> Решили поучаствовать в учениях — ну участвуйте. Но лучше бы украинское руководство не учения проводило, на которые потратят половину бюджета, а хоть как-то подняло социальные вопросы своим офицерам, которые служат родине, но живут впроголодь, без жилья и серьёзных денежных выплат», — отметил он.
Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что «Несокрушимая устойчивость» завершится в лучшем случае внезапной проверкой боеготовности отдельных частей ВСУ.
«За две недели просто невозможно подготовить учения, если они действительно являются стратегическими. Со стороны Украины мы наблюдаем в большей степени политический акт. Их учения — это ответная мера на наши, какой бы нелепой и абсурдной она ни казалась», — сказал в беседе с RT Козюлин.
«Украинские власти, видимо, хотели удивить Россию внезапным объявлением об этих учениях. Однако на фоне максимальной прозрачности российско-белорусских манёвров со стороны Киева мы наблюдаем проявление ущербной политики, которая в наше время, к сожалению, превратилась в норму», — констатировал Козюлин.
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Алексей Заквасин
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Вторая блокада Донбасса: контрольный выстрел в экономику Украины
На днях в эфире украинского телеканала ZIK на передаче «Vox populi. Голос народа» депутат верховной Рады и бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил о начале второго этапа блокады Донбасса: «Сейчас мы переходим ко второму этапу. Мы должны заставить Ахметова прекратить финансирование террористов, мы должны положить конец тарифу „Роттердам +“. За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы и готовы, если государство и в дальнейшем будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества».
Одновременно Семенченко похвастался результатами первого этапа блокады, назвав в качестве одного из «достижений» закупку угля в США. 22 августа первая партия угля из США была отправлена на Украину и прибудет ориентировочно в конце сентября. Посольство Украины в США утверждает, что происходит это потому, что «Россия захватила контроль над значительными запасами угля в Донбассе», скромно умалчивая об инициативе Семена Семенченко.
Хотя цена угля по тарифу «Роттердам +” ($80 за тонну) действительно выше прежней «доблокадной» цены, но американский уголь обходится еще дороже ($113). Тем не менее, согласно контракту, до конца нынешнего года будет поставлено в целом 700 тысяч тонн угля из Пенсильвании. Соответственно, бенефициарами всей кампании в итоге оказываются избиратели действующего американского президента.
«Пострадавшей стороной», как обычно, стал рядовой украинский потребитель, а Киеву пришлось уже в феврале вводить чрезвычайные меры в энергетике для преодоления кризиса в этой сфере.
Еще в марте Порошенко утверждал, что из-за этой блокады Украина полностью утратила контроль над территориями Донбасса: «В результате блокады Украина потеряла своё влияние на собственной территории. Одновременно нанесён удар по отечественной энергетике, металлургии, бюджету».
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тогда же заявил, что торгово-энергетическая блокада Донбасса ежемесячно приносит Киеву 2–4 млрд грн. ($74–150 млн) убытков. По его словам, энергетическая блокада несет угрозы металлургии, подрывает экономику республики, а также возможности выполнения социальных программ и поддержки национальной безопасности.
«То, что мы забирали свой украинский уголь и использовали в украинских целях для металлургии и для энергетики, было в интересах Украины. Мы с этого получали налоги в бюджет, из которого финансировали все потребности, какие были необходимы. Очевидно, что за блокаду заплатит каждый украинец своими потерями», — утверждал премьер-министр в начале марта.
Тем не менее, не сумев разогнать «блокадников», президент решил их возглавить. Как утверждал сам инициатор блокады: «С марта этого года блокада торговли с оккупантами, которую мы начали с добровольцами и волонтерами, легализована Указом президента и решением СНБО. На сегодняшний день есть серьезные результаты по укреплению нацбезопасности и нашей экономики. В результате наших действий вдвое сокращено потребление антрацитового угля, которое ранее закупалось у оккупанта».
Однако, как сообщал 10 мая Нацбанк Украины: «Негативный эффект блокады был достаточно быстрым и заметным и уже отразился на показателях экономической активности. Дополнительное негативное влияние на показатели роста производства и платежного баланса будет заметным к концу 2017 года».
Эффект действительно был заметным, однако «пациент еще дышит» — украинская экономика пока подает признаки жизни. Следовательно, нужен «второй заход».
Есть, конечно, еще много вариантов «назло маме отморозить уши»: можно требовать прекратить пользоваться водой из Днепра, который течет из «страны-агрессора» и добиться поставок бутилированной воды из США в счет предоставляемых кредитов, как предлагают некоторые комментаторы в соцсетях.
Однако есть и еще одна сторона медали: люди Семенченко не должны сидеть без дела, иначе они расползаются, демобилизуются, деморализуются или нанимаются в частные охранные структуры. Не случайно именно батальон «Донбасс» и сейчас отказался соблюдать «школьное перемирие», как утверждает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
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Весной Семен Семенченко уже пытался организовать не только «угольную блокаду» Донбасса, но и транспортную блокаду РФ, а также организовывать нападения радикалов на «российский бизнес». В контексте его нового заявления о «лагерях вдоль российской границы» можно ожидать организацию новых попыток перекрыть железнодорожное и автомобильное сообщение с Россией.
И опять «пострадавшей стороной» могут оказаться обычные украинские «гастарбайтеры», многим из которых, вероятно, придется сделать окончательный выбор между двумя странами.
Еще один аспект, который следует учитывать в данной ситуации, это приближение выборов и, соответственно, стремление максимально ослабить и вытеснить с рынка Рината Ахметова и подконтрольные ему политические структуры.
Таким образом, для Семенченко и партии «Самопомощь», выгод здесь более чем достаточно: возможность заявить о себе и заработать политический капитал, подорвать позиции спонсоров оппозиции, ублажить руководство США и держать «свою армию» в тонусе.
Однако сможет ли украинская экономика пережить очередную блокаду, учитывая тот факт, что «зима близко» и вскоре начнется отопительный сезон — вопрос.
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Дмитрий Ковалевич, Украина.ру
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«Лучший фильм» Украины: Приключения боевика УПА, русофобия, бюджет 20 млн грн и провал в прокате (ВИДЕО)
24 августа, в День Незалежности, в украинский кинопрокат вышел очень знаковый фильм — исторический боевик режиссёра Зазы Буадзе «Червоный» по сценарию Андрея Кокотюхи.
Этот фильм рассказывает историю боевика УПА* Данилы Червоного, который устроил «майдан» в лагере, куда был сослан после Великой Отечественной войны за свои военные преступления.
Украинские СМИ уже окрестили картину «лучшим фильмом за всю историю украинского кинематографа». Особое внимание заслуживает, конечно же, праздничная дата выхода фильма. Месседж власти поражает своей абсурдностью — немногословного военного преступника возводят в ранг национального героя.
Ненавидеть все советское, поджигать портрет Сталина и убивать русских — вот основные достоинства идеального гражданина новой Украины, говорить гражданину при этом стоит как можно меньше, а то не дай Бог чего лишнего скажет.
Бюджет ленты составил 20 млн грн, из которых половину бюджета предоставил фонд Госкино Украины. УкроСМИ почему-то трубят о том, что фильм собрал за первые выходные проката 1 млн. 465 тыс. грн. Это преподносится как большая победа.
Однако, голые цифры статистики не обманешь. Сравните: романтическая комедия «8 лучших свиданий» за первый уикэнд проката в кинотеатрах Украины собрала 22 млн. 570 тыс. гривен, «Незламна» — 4 млн. 500 тыс. грн., а «Поводырь» — 4 млн. 320 тыс. грн.
Так что особым успехом тут не пахнет.
Удивляет то, что авторы уже заявили, что «Червоный» станет частью большой трилогии (один фильм о том, что было с Червоным до ГУЛАГа и еще один — после него).
С первого же кадра в глаза бросается камерный характер фильма, который с трудом воспроизводит масштаб лагерного бытия. Титры в начале фильма говорят о том, что события происходят в ГУЛАГе в 1947 году. Но поразительно нечеткая локализация событий не позволяет зрителю определить, где именно в ГУЛАГе сидят герои. Выявить это невозможно ни по репликам героев, ни по визуальным меткам в кадрах.
Картина сразу же делит всех героев на «плохих советских» и «хороших бунтовщиков», к которым, разумеется, относится сам Червоный, вокруг которого сплотились «бандеровцы» и примкнувшие к ним литовские «лесные братья», которые постепенно перетягивают на свою сторону единственного «неопределившегося» советского украинца Виктора Гурова.
Советские тюремщики, наоборот, выглядят так, будто их задача- не выпустить из лагеря никого живым. В лучших традициях советского военного кинематографа Андрей Кокотюха отличился однозначной маркировкой персонажей («черное — белое»). Только вместо нацистов носителями «вселенского зла» стали «советы» и все, кто их поддерживает.
Действия многих персонажей не оправдываются психологически. Словесные баталии представителей противоборствующих лагерей в «Червоном» отличаются остротой укро-патриотичных аргументов, но при этом не цепляют внутренне.
Иногда складывается ощущение, что главному герою фильма вообще трудно дается выражать свои мысли, чувства и планы. Эмоциональная закрытость Червоного нередко уводит героя вообще на второй план.
В общем Госкино Украины проспонсировало очередную безвкусную укро-патриотическую пустышку, с основной целью закрепить стереотипы, на которых зиждется идеологическая программа «майданной власти» и культивировать русофобию в самой больной ее форме.
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Под знаменем СС: смогут ли радикальные националисты взять власть на Украине (ФОТО)
На Украине принято считать, что радикальные националисты неспособны совершить в стране очередной переворот: у них низкий рейтинг, нет существенных средств для долгоиграющих протестов и соратников в политической элите.
При этом здесь забывают, что именно эти радикалы добились отстранения от власти Виктора Януковича и методом прямого «голосования» на Майдане назначили новую власть.
От которой, правда, к сегодняшнему дню остались только ошметки — фактически «дожил» из «майданного правительства» до осени 2017 года только глава МВД Украины Арсен Аваков.
Но в том-то и дело, что Аваков выжил в украинской политической перетасовке благодаря влиянию на радикалов.
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
А еще, когда говорят об отсутствии политических перспектив у радикалов, почему-то забывают, что именно они довели до абсурда (то есть до реального экономического ущерба стране) транспортную блокаду Донбасса.
Именно радикалы заставили власть принять законы, развернувшие Украину от России, при том, что до Майдана около 40% дохода государство получало именно за счет российско-украинского сотрудничества.
Все это сделало Украину беднейшей страной в Европе. И все это сделали радикалы вопреки скрытому желанию бизнес-элиты зарабатывать на российско-украинских экономических связях.
Дважды судимый «тракторист»
Формально в Верховной раде Украины есть Радикальная партия Украины Олега Ляшко. Ляшко — человек амбициозный.
Начинал трактористом в селе, одно время был пастухом. Хотел получить журналистское образование, но не добрал по баллам. Однако в период полураспада Украины (в конце 90-х) смог попасть на журналистскую жилу — писал статьи с радикальными настроениями в маргинальных изданиях.
Тогда же заработал две судимости: одну — за хищение государственных средств, выделенных на выпуск газеты (реально отсидел в колонии 4 года), вторую — за клевету (два года условно).
Как утверждают те, кто знали Ляшко в тот период, он не брезговал ничем для завоевания популярности и получения средств к существованию. И эти качества обеспечили ему проходной балл в «Батькивщину» Юлии Тимошенко.
Во время Майдана Ляшко «прославился» максимально радикальными высказываниями в адрес украинской власти (Януковича и его команды) и России.
Не менее радикально Ляшко выступал и во время гражданской войны на востоке, разъезжая по воинским частям и добровольческим батальонам.
© РИА Новости / Стрингер
Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады Украины
Однако ни разу и нигде Ляшко не был замечен в реальном противостоянии власти, в реальных вооруженных конфликтах. А вот бит был не раз — и в самом зале заседаний парламента, и в кулуарах. Били его, как правило, его же коллеги — депутаты за клевету и оскорбления.
Однажды чуть не был избит во время ток-шоу в прямом эфире. Покушались на него «ветераны» нацбатальонов, утверждавшие, что радикал Ляшко на пушечный выстрел не приближался к реальной линии фронта.
Сейчас Ляшко, по информации от источников в администрации президента Украины, готовят в качестве спойлера Порошенко на предстоящих президентских выборах. Ляшко будет на них олицетворять радикальные силы, а Порошенко их успешно и боевито побеждать.
Секреты «Свободы»
Существует на Украине такой то ли анекдот, то ли быль, что на исходе Советской власти недоучившийся тогда хирург Олег Тягнибок подал прошение в органы на выезд на постоянное место жительства в Израиль. Но его не отпустили.
Потому что папа будущего лидера украинских националистов был человеком номенклатурным — врачом сборной СССР по боксу. То есть все знал про советские спортивные тайны.
Олег тоже был не чужд комсомольской номенклатуре — был одно время секретарем комсомольской организации во время службы в армии.
Да и после распада СССР пошел по той же общественной линии, только не комсомольской, а теперь националистической: создал Социал-национальную партию Украины (аналогичную не только по названию, но и по идеологии НСДАП — Национал-социалистической немецкой рабочей партия Гитлера).
Потом эта организация стала Всеукраинским объединением «Свобода».
Звездный час «Свободы» наступил в ноябре 2012 года, когда она неожиданно для многих сумела пройти в Верховную раду Украины и создать там свою фракцию.
На самом деле, как утверждают политологи, например бывший директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов, «Свобода» преодолела предвыборный барьер и вошла в парламент благодаря активной финансовой, методической и прочей помощи «Партии регионов».
Просто власть необдуманно и недальновидно готовила Тягнибока в качестве спойлера на будущих для Януковича, но так и не состоявшихся президентских выборах.
То есть «Партия регионов» делала тоже самое, что сейчас по совету тех же политтехнологов планирует осуществить Порошенко с радикалом Ляшко.
Но Тягнибок быстро перешел на сторону оппозиции, активно выступал на Майдане и даже сумел провести в правительство парочку своих министров и одного генпрокурора Ярему.
А Ярема сразу же стал спиливать на Майдане деревья и уничтожать прочие улики, которые могли открыть правду, откуда на самом деле вели стрельбу неизвестные снайперы, расстрелявшие 18—20 февраля и митингующих и милицию.
Почему Ярош ушел из «Правого сектора»
Звезда другого официального радикала Украины Дмитрия Яроша взошла сразу же после Майдана. Украинские журналисты много писали о нем как о лидере запрещенной в России организации «Правый сектор»*.
Но на самом деле весь фокус в том, что «Правый сектор», возникший буквально накануне Евромайдана, образовался из объединения (но не слияния) нескольких радикальных организаций и футбольных фанатов-ультрас, как правило, занимавших на стадионах «правый сектор» (отсюда и название).
Но в период Евромайдана у комендантов Майдана (того же Андрея Парубия, ныне спикера парламента Украины) возникала необходимость координации действий «Правого сектора» с другими сотнями Майдана.
И единственный, как утверждают очевидцы, с кем из этой организации можно было вести переговоры, был Дмитрий Ярош.
Главная причина раскола внутри «Правого сектора», о которой стало известно уже после событий на Евромайдане, это были деньги.
Как утверждает один из руководителей «Правого сектора» (теперь он, правда, скрывается и свое мнение не афиширует), во время Майдана в «Правый сектор» поступали огромные средства.
Источников финансирования было два — прямые инвестиции от олигархов и бизнесменов и пожертвования от киевлян и простых граждан.
И если инвестиции еще как-то можно было контролировать, то миллионы гривен, которые, даже по утверждению самого Яроша, текли к ним рекой во время Майдана и некоторое время после него, никто контролировать не мог.
А Ярош просто переключил все эти потоки на себя и стал лидером «Правого сектора».
© РИА Новости / Стрингер
Лидер организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015
Фактически раскрученный после Майдана благодаря украинским СМИ, «Правый сектор» превратился в такую боевую «франшизу» — от его имени на Украине действовали различные организации рэкетиров, группы молодчиков, политические радикалы, националисты, бандиты и просто грабители.
Рассказывают историю одной захолустной районной больницы, в которую летом 2014 года пришли трое вооруженных людей, объявившие себя членами «Правого сектора» и на основании приказа своей организации отстраняют от работы главврача местной районной поликлиники за то, что он при предыдущем режиме поддерживал власть.
Своим решением они назначили другого главврача, который, судя по всему, их и нанял за три копейки у соседнего пивного ларька…
Постепенно Ярош устал от организации, действующей от его имени и под якобы его командованием, но которую он все же не мог контролировать, и в конце концов создал свою новую. О партии «ДИЯ» (Державная, то есть государственная инициатива Яроша) известно на сегодня только одно — никакого влияния в обществе она не имеет.
«Личный нацист» министра внутренних дел
Пока на Евромайдане совершался государственный переворот, руководитель нынешней одной из самых политически организованных и идеологически последовательных радикальных партий Украины «Национальный корпус» Андрей Билецкий сидел в Харьковской колонии, в которую попал по обвинению в разбое.
Главный символ «Национального корпуса» — «волчий крюк», заимствованный у войск СС. Фундаментом организации стал полк «Азов», которым командовал Билецкий в 2014-м году, до того, как стал депутатом парламента от «Народного фронта». А «Азов» на сегодня, по мнению ряда аналитиков, — наиболее боеспособный полк на Украине, имеющий на своем вооружении не только стрелковое, но и тяжелое вооружение.
Заместитель Билецкого Вадим Троян стал заместителем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. И фактически, как считают политологи и эксперты, через Билецкого и Трояна нынешний глава МВД руководит не только «Нацкорпусом», «Азовом», но и прочими добробатами и радикальными вооруженными группировками.
И именно это влияние на радикалов делает в глазах президента Петра Порошенко непотопляемым Арсена Авакова.
Несколько дней назад в квартире Трояна был проведен обыск. Трояна подозревали в вымогательстве взятки. А вот итоги обыска, фотографии с которого оперативно были размещены в соцсетях, обескуражили. Через несколько дней следователи генпрокуратуры сообщили, что следов коррупционных денег не обнаружили.
«На самом деле деньги нашли. Да и не могли не найти, потому что „вели“ Трояна от получения взятки до дома. Просто в последний момент о чем-то, понятно, впрочем, о чем, договорились Порошенко и Аваков. На некоторое время Аваков будет теперь слушаться Порошенко», — утверждает, посвященный в ситуацию политтехнолог.
Есть ли будущее у радикалов на Украине
Большинство моих собеседники на Украине однозначно утверждают, что серьезного будущего у радикалов нет.
Во-первых, они все разрознены и идут в политике не колонной, а каждый сам по себе. У некоторых простых радикалов была надежда (скорее разговоры) на Надежду.
То есть на то, что радикальные группировки и партии объединятся вокруг Надежды Савченко. Но после возвращения Савченко на Украину из заключения стало понятно, что это пустой номер.
Савченко по сути не радикал, да и не лидер, а скорее всего одинокий бунтарь на украинском политическом небосклоне.
Во-вторых, у электората радикалы имеют минимальную поддержку. Все вместе едва набирают по соцопросам три-пять процентов. И потому при легитимных выборах никаких шансов пройти во власть не имеют, даже в парламент, не говоря уж о президентстве.
Но тут, правда, возникает и другой сюжет. Если они не могут войти во власть легитимно, то вполне могут, как это уже было с ними, организовать очередной Майдан (до миллиона сторонников они способны собрать в центре Киева хоть сейчас).
«Да и вообще, Европа не дооценивает наших украинских радикалов, их место и роль в историческом процессе. Они, имеющие боевое вооружение, определенную, пусть примитивную, идеологию и опыт совершения государственных переворотов и к тому же опыт гражданской войны на востоке Украины.
И поэтому они вполне могут выступать в качестве радикальных боевых сил и в европейских делах и конфликтах, если понадобится, например, „почистить“ Европу от исламистов», — предположил один из моих украинских собеседников.
© РИА Новости / Стрингер
Украинские радикалы
«Вдруг» с ними не бывает (вместо послесловия)
Во время подготовки этого материала автор разговаривал не только с участниками процесса (то есть самими радикалами), но и экспертами, политиками, политтехнологами на Украине.
Я, естественно, интересовался, не боятся ли они публикации своих мнений о радикалах в прессе, тем более в российских СМИ. В большинстве случаев не боялись, говорили открыто.
А вот потом, спустя несколько дней, вдруг стали просить не ссылаться на них, а в случае публикации статьи не упоминать хотя бы в ближайшие недели их имен.
Кого же они боятся больше: радикалов или спецслужб Порошенко?
Впрочем, осмелюсь сделать предположение, что в некоторых весьма щекотливых ситуациях это одно и тоже. Поэтому до сих пор и не расследованы резонансные убийства писателя Олеся Бузины, журналиста Павла Шеремета и беглого российского депутата Дениса Вороненкова.
Никто из моих собеседников, поразмышляв на досуге, не хочет повторения их трагического финала.
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Захар Виноградов
* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
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Украина ожидает поставку 700 тысяч тонн угля из США до конца года
На прошлой неделе из порта американского города Балтимор вышло судно, груженое 62 тыс. т. энергетического угля, которое должно прибыть в украинский порт «Южный» к середине сентября. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, соответствующий контракт на поставку угля был заключен между американской компанией XCoal Energy and Resources и украинской государственной «Центрэнерго» 14 июля нынешнего года.
«Согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тыс. т антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. т. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. т, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами.
Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта г. Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт «Южный», — рассказал дипломат.
По его словам, полной информацией о поставках на Украину следующих партий антрацитового угля владеет «Центрэнерго».
«То, что нам известно, — следующая партия угля должна быть большей, ориентировочно 120 тыс. т, и должна прибыть в Украину в начале октября. Можно ожидать прибытия одного-двух судов ежемесячно», — отметил посол.
Чалый допускает, что в случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля (речь шла об объемах до 2 млн тонн).
«Важно отметить, что партнер с американской стороны, компания XСoal, — надежный производитель и опытный экспортер угля. Компания рассчитывает на продолжительные отношения с украинской стороной. Рассматривает не только торговую составляющую, но и, что важно, инвестиционную тоже.
Компания заинтересована в инвестировании в сектор угольной промышленности и газодобычи в нашей стране, сотрудничает с Американской торговой палатой в Украине», — подчеркнул дипломат.
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Украина намерена депортировать брата Саакашвили в Грузию
Брат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давид должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда принудительно выдворят в Грузию.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.
«Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил.
Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 2 сентября «нарушитель был выявлен работниками Нацполиции и доставлен в подразделение миграционной службы».
«После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работниками миграционной службы было правомерно вынесено решение о принудительном возвращении.
Согласно закону и принятому решению, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае по решению суда он может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности», — заявили в ГМС.
В ведомстве добавили, что «иностранцы, которые находятся в Украине… обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство».
Как сообщала «Русская Весна», утром 2 сентября украинские правоохранители задержали брата Михаила Саакашвили — Давида. Об этом заявил бывший советник министра внутренних дел Илья Кива. Позже эту информацию подтвердил Михаил Саакашвили.
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Мы будем учиться европейской культуре
Через три года они поняли – Ассоциация это безвизовый въезд.
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72 бригада ВСУ, дислоцированная на Киевщине в городе Белая Церковь, подняла флаг противотанковой бригады “Вермахта”. Отныне каратели 72-й бригады называются “Черными запорожцами”.