25 плюсов СССР
19:14. 18 января 2017 Просмотров - 487 12 коммент. Опубликовал: brahman
Давайте проведём мысленный эксперимент, пишет Олег Макаренко. Представьте, что на дворе у нас 1978 год. Вы приходите вечером с работы, садитесь за компьютер, открываете «Живой Журнал» и читаете там новую статью известного блогера.
Блогер объясняет вам, чем жизнь в СССР лучше прозябания в жалких капстранах. Пишет он примерно следующее:
1. У каждого в СССР есть работа. Что такое «безработица» мы знаем только из книжек.
2. Рабочий день — не больше 8 часов, государство строго следит за условиями труда. Больничный можно брать без проблем: никто не уволит часто болеющего работника. Сидеть с ребёнком молодая мать также может столько, сколько нужно — это не США, где принято возвращаться к станку через месяц после родов.
3. У каждого есть жильё, бездомных нет. Квартплата копеечная.
4. Государство бесплатно выдаёт квартиры нуждающимся. Молодая семья Ивановых, например, получила квартиру через три года работы на заводе.
5. Люди труда в почёте. Хорошо поработал — хорошо заработал. Быть рабочим престижно.
6. Всем положен отпуск. В отпуск можно бесплатно или почти бесплатно съездить на курорт.
7. Образование полностью бесплатно. Масса кружков, куда можно отдать детей: в этих кружках детей учат математике, авиамоделированию и спорту. Кстати, в школе можно бесплатно научиться водить автомобиль и получить права. Летом детей можно бесплатно (или почти бесплатно) отправить в пионерский лагерь или санаторий.
8. Что такое коррупция никто не знает. Невозможно представить себе ситуацию как в капстранах — когда всем известно, что чиновник такой-то вор, но его не сажают в тюрьму.
9. На любую несправедливость есть куда пожаловаться, и на жалобы граждан внимательно реагируют, компетентные товарищи во всём разбираются.
10. Крепнет и растёт экономика. Новые фабрики и заводы строятся один за другим. Капстраны завидуют темпам нашего экономического роста.
11. Пробок нет, зато в каждом городе, в каждом посёлке отлично работает общественный транспорт. Проезд, кстати, копеечный, доступен каждому.
12. Студентам платят хорошие стипендии, на которые можно не только жить, но и регулярно питаться в ресторанах. Пенсионерам платят достойные пенсии, которых с избытком хватает на жизнь.
13. Медицина хороша и абсолютно бесплатна. Мест в больницах и лекарств хватает на всех. Продолжительность жизни год от года растёт.
14. У людей есть ощущение, что страна движется в верном направлении. Люди в массе своей глубоко идейны и понимают, зачем живут.
15. Наука расцветает. Быть учёным почётно, при этом зарплаты учёного хватает на достойную жизнь. Работы наших учёных цитируют по всему миру. За рубеж никто не рвётся — талантливая советская молодёжь после окончания вузов идёт работать в советские же НИИ.
16. Армия — школа жизни. Дедовщины нет, есть физические упражнения, социализация и обучение военному ремеслу.
17. Национального вопроса не существует как такового: есть дружба народов и интернационализм. Ненависть между неграми и белыми? Нет, не слышали.
18. Наркотиков нет. Продающих наркотики молодёжных банд, соответственно, тоже нет. Преступность вообще очень низкая: про маньяков никто и не слышал, отпускать детей в школу одних совершенно не страшно.
19. Каждая женщина умеет и любит не только готовить, но и шить. Матери шьют платья себе и дочерям по модным выкройкам в журнале «Работница». Получается красиво и с душой.
20. Цены не меняются годами, денег хватает на всё. Газета «Правда» — 4 копейки, бублик с маком — 5 копеек, тетрадь для нот — 11 копеек, сытный обед в столовой — 1 рубль.
21. Духовная жизнь неизмеримо богаче. Люди ходят в театры и в филармонии, а по вечерам на кухнях поют под гитару и ведут разговоры о высоком. Материальные вопросы не в чести: всем безразлично, кто сколько зарабатывает, кто лучше одет, у кого квартира богаче обставлена.
22. Средняя зарплата — 165 рублей в месяц. В прошлом году была ниже, в будущем году будет выше.
23. С алкоголизмом эффективно борются. Вытрезвители, лечебно-трудовые профилактории, пропесочивание начальством на месте работы.
24. Милиционер — друг. Милиции доверяют, милицию любят. Дети учат стишки про «Дядю Стёпу», а подростки хотят пойти в уголовный розыск и ловить бандитов.
25. Каждый ребёнок мечтает стать не богачом, не рок-звездой и не фотомоделью, а космонавтом.
Повторю условия эксперимента. На дворе 1978 год. Вы отработали смену слесарем и инженером, пришли домой. Заварили крепкого чая из пачки со слоном, сели на табуретку перед ноутбуком и прочли вот эту статью известного блогера о плюсах жизни в СССР.
Предположим, вам достоверно известно, что никаких репрессий к комментаторам не применяется — даже если товарищ майор и поморщится после прочтения вашего комментария, дела на вас он не заведёт, и в кабинет на беседу по душам приглашать тоже не будет.
Итак, что же вы напишете блогеру? Согласитесь с его доводами? Или, может быть, захотите что-нибудь возразить?
Обновление. Для поддержания демократии. Товарищ oswstudio несколько скептически настроен по большей части перечисленных достижений Советского Союза:
http://fritzmorgen.livejournal.com/9757
http://fritzmorgen.livejournal.com/9757
http://fritzmorgen.livejournal.com/9757
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
Статья БРЕД.
В СССР не могло быть американского интернета.
Потому приходишь домой,открываешь газету ” Правда” и читаешь всю эту хренотень.
А потом газетку порвал на кусочки и в сортир.
Ибо стоять в очереди за туалетной бумагой у слесаря нет времени
loading...
Ошибочка вышла,поставил вам плюсик,но считайте,что поставил крест…
loading...
Опять эта старая пластинка. Жизнь в Союзе была в разы лучше чем в РФ. Хотя я бы не стал всё идеализировать. В начале 80-х в идеологию уже мало кто верил. Ваз 2101 на картинке стоил 5150 руб. Это 5 лет работы на Севере для семьи из двух работающих. Или 8-10 лет работы не на Севере (если только семья не из Грузии и не торговала мандаринами).
loading...
Это два года работы сварщиком, кузнецом, токарем, слесарем сборщиком на конвейере и и т. д. на заводе Ростсельмаш в Ростове-на-Дону, и три года для рабочих специальностей попроще, и четыре года для инженера. Заявляю ответственно.
loading...
В целом хорошо написано. Однако есть некоторый перебор. Советская власть не сумела найти подход к скрытой инфляции. Мой дядя работал председателем горисполкома и уже в 1978 году говорил в узком кругу об этой проблеме. Следствием явились дефицит товаров. Плюс общественный транспорт явно не справлялся в часы пик. Но эти проблемы при грамотном подходе можно было решить.
В остальном почти всё верно. Стоит ещё добавить, не слышали о проблемах с качеством продуктов питания. Выбор был бедноватый, конечно. Но, опять же, скрытая инфляция. Дефицит только следствие.
Маленьким сейчас, пожалуй, не понять, что мы действительно хотели построить мир для всех. Богема не в счёт – медные трубы их подвели. Чего стоит Макаревич.
Безусловно, сейчас получил достаток и благополучие, которые не снились тогда. Но потерял мечту. Смешно, но деньги не приносят счастья.
loading...
Не было никакой скрытой инфляции. Были резиновые еврейские склады, в которых оседали все товары группы “Б”, то есть товары народного потребления, которые затем расходились по “блату”, сами понимаете, по “своим” еврейским людям. А в бошки наивных гоев вбивалась легенда об “ущербности советской экономики”… И твой дядя-еврей об этом знал, потому что сам отоваривался не в магазине с главного входа…
loading...
Ну, брат, на счёт евреев сильно маханул. Все мои прадеды гомерически смеялись.
В цифрах же, на тот же 1978 год только на счетах Сбербанка хранилось 250 миллиардов рублей. И сколько еще по домам. Это почти половина годового бюджета страны. При этом бюджет был не чета современному, включал всю экономику.
Долголетняя стабильность цен конечно делала волшебное дело. Под скрытой инфляцией же в данном случае понимается отложенный спрос, против которого не было товаров. Даже запасов евреев не хватило бы.
Характерно, что после ценовой либерализации некого ельцина гиперинфляция, не в последнюю очередь, развилась именно из-за этого отложенного спроса.
Изучайе матчасть. Кстати, в США сейчас аналогичная ситуация в виде 20-триллионного госдолга. Разница в нюансах. Одинаково – необеспеченные активы.
Подробнее о причинах госдолга США можно посмотреть у известного настоящего еврея (и я его уважаю) Якова Кедми.
loading...
когда учился то получал 50 рублей..мне хватало как раз до следующей стипендии..когда стал получать повышенную то все равно не хватало.
loading...
В 78 я закончил институт и в армию. Нам тоже хватало, закусывали в основном китовым мясом, морской капустой и скумбрией по Керченски (две трети скумбрии, одна треть овощей и цена доступная. да и вкусно). В общем сказка! Сейчас бы все отдал, лишь бы в 78-ой год.
loading...
Всё было так, не хватало сокращения рабочего дня до 4-5 часов (для самообразования); помню были производства, где раб. день был меньше восьми часов.
loading...
Согласен, почти все так и было. И дедовщина в армии была.До сих пор считаю, что она там нужна, в разумных пределах конечно. Однако, автор упустил, на мой взгляд самое главное – это чувство уверенности, уверенности во всем, в первую очередь в завтрашнем дне!
loading...
Почти всё правда . Кроме двух пунктов: 1) В СССР автомобиль любой марки можно было купить только , по так называемой , ” открытке ” , что пораждало еврейский блат .
2) В СССР все народы дружили против русских и за счёт русских . Что и теперь сохраняется .