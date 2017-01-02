СССР — проект общества Справедливости-2

Известно, что в дореволюционной России этот показатель был весьма высок относительно остальных развитых европейский стран. К примеру, в предвоенной Германии смертность снизилась до 15 промилле, тогда как в европейской части Российской Империи она была равна 27 промилле. При всём при этом более менее точно об уровне и динамике смертности известно только по данным 50 европейских губерний.

Наверное, лучше всего показать в цифрах: сколько миллионов людей в СССР выжило благодаря Сталину и сталинизму. Для этого будем оперировать таким демографическим понятием, как общая смертность населения. Это показатель, который включает в себя всё в комплексе: и жертвы и не жертвы, репрессии и не репрессии, а самое главное — динамику улучшения или ухудшения состояния дел в стране по причине прогресса или каких-то катаклизмов.

Все последние 25 лет Запад и наши либералы любят рассуждать о «злодеях» Сталине и Берии, о том, сколько они якобы погубили народу. Репрессировали, уголодоморили и пр. Если слушать всё это, то складываются портреты нереальных злодеев всех времён и народов.





Остальная территория Российской империи являет собой белое пятно — терра инкогнита. Но тем не менее смертность в царской России снижалась. Прогресс и культура брали своё и Россия хоть и сильно отставала, но тренд был в целом позитивный. И если бы всё шло эволюционным путем, то Россия догнала бы Германию по уровню смертности примерно к середине ХХ века.

Но эволюции не случилось, так как случилась революция. О причинах её тут не будем говорить, так как эти темы нами рассмотрены ранее.

Будем говорить о смертности в промилле. Так вот, после революции смертность в СССР упала и упала довольно сильно. Для наглядности рассмотрим график, где это хорошо видно:







Мы увидим реальный эффект от сталинизма для всех народов СССР. Как видно из него, реальные показатели смертности при Сталине оказались значительно ниже этой линии. В довоенный период ниже примерно на 5 промилле, а в послевоенный, когда были внедрены антибиотики, на целых 8 промилле. Исключение только составляет 1933 год, когда в СССР на фоне голода резко выросла смертность с 20 до 40 промилле. Что в реальных жизнях дало число жертв примерно в 2,5 — 3 млн. человек.

Итак, всё зеленое поле на графике показывает выигрыш самого ценного ресурса — человеческие жизни. Данный подсчёт переводом промилле в реальные числа показал выигрыш (это без учёта потерь 1941 — 45 годов) народов СССР от сталинизма в 23,2 млн. человеческих жизней. Это включая те 2,6 млн. жертв голода 1933 года, а также репрессии, о которых нам в последние 25 лет рассказывали столько ужасов по рассказам Шаламова и романам Солженицына.

Таким образом, в сухом остатке у нас остаётся 23 млн. спасённых жизней людей, которые умерли бы раньше своего срока, не будь сталинских реформ в стране, включающих в себя строительство больниц, школ, промышленности и всего прочего. Но никто об этом не говорит — все говорят только о репрессиях, ГУЛАГе и голоде и миллионах мифических жертв сталинизма, забывая о реальных достижениях, которые видны на данном графике.

https://youtu.be/POYe3fQr1X0

Сегодняшние оценки Сталина

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 22 декабря 2016 года эксперты обсудили роль Иосифа Сталина в истории. Как ни странно, беседа обошлась без громких выпадов, без обильного поливания грязью как советского прошлого, так и самого вождя народов. Гости обсуждали и свободу европейцев, и свободу граждан России, и понимание своего места в истории, и, конечно, значение в этом Сталина.

На протяжении многих лет было невозможно представить, чтобы роль Сталина вот так обсуждали на федеральном канале. И явным сигналом о повороте в оценке его личности послужило высказывание (как бы это ни показалось странно) израильского государственного деятеля Якова Кедми, который напомнил, что именно Сталин не воровал у государства, то есть у самого себя, и заботился о стране, как никакой следующий правитель.

«Почему Сталина так народ любит? Сталин был последний государственный деятель, который заботился о своей стране. После него таких не было — которым было абсолютно наплевать на свои личные интересы, личные богатства, личные удобства. Не было таких после него. И когда рассматривают Сталина — обращают внимание на те или иные его действия. … Все, кто выступают с критикой Сталина — а как бы вы сделали из неграмотной России что-то в той мере, что началось в 20 веке?

— рассуждал Яков Кедми. И сегодня то, что такая программа в сдержанных тонах прошла, — это как раз доказывает, что уже даже на центральных каналах стали прислушиваться к народному мнению.



Народное мнение в чём состоит? В том, что Сталин — это человек, который, будучи лидером мощнейшего государства, не был озабочен вопросами материального обогащения, поскольку все прекрасно знают, что осталось после его смерти — два сюртука да пара сапог. Это говорит о том, что человек даже не пытался материально обогащаться.



Его отношение к своим детям тоже было иным. Не было такого, что он всех тянул наверх, и все его дети (и, кстати, дети всех руководителей, которые с ним работали) не занимали какие-то ведущие посты. Это всё началось уже потом — в брежневскую эпоху, когда это стало «правилом». Это правило есть и сейчас (пример тому — «Ельцин- Центр, построенный на бюджетные средства и судьбы множества сынков высокопоставленных ).

Сталин — особенно для молодого поколения, которое в силу возраста не может его помнить, ну и для большинства страны — всё равно символ Справедливости. Когда люди ищут этой справедливости в сегодняшней повседневной жизни, то они не находят таких примеров. Они, наоборот, находят вопиющие примеры несправедливости, поэтому их взоры естественным образом обращаются на наше прошлое, на нашу историю — там они видят эту фигуру и, естественно, что для молодёжи эта фигура становится ориентиром, к которому они постоянно обращаются.

Нынешняя правящая «элита», плоть от плоти советской партократии, никак не может принимать Сталина, поскольку она понимает, что все её существование возможно вопреки не только Сталину, а вопреки интересам подавляющей части общества, которая из-за этих неумерных аппетитов «элитариев» лишена не только каких-то элементарных вещей для существования — она лишена будущего, Развития. Вот в чём трагедия.

Почему об этом вспомнил именно гражданин Израиля? В Израиле помнят, что роль СССР в создании этого государства была определяющей. Если бы Сталин не поддержал проект разделения Палестины, то никакого государства Израиль просто не было бы. Всё это свидетельствует о глубоком осмыслении проекта СССР и роли Сталина в современном мире.

Социальная справедливость,



Запад и СССР









С самого начала XX века и вплоть до конца 1980-х Запад вынужден был развиваться с оглядкой на конкурирующую идею социальной справедливости. Благодаря такой конкуренции в капиталистических странах повсеместно сокращалось неравенство, но после того, как проигрыш СССР и стран социализма стал очевиден, всё повернулось вспять.









Прежде всего — в англо-саксонском мире. В США, Великобритании, Канаде неравенство в распределении национального дохода стало нарастать очень быстрыми темпами. Континентальная Европа, эта колыбель идей социалистов, держалась дольше, но и она не выдержала.

Рост неравенства был особенно ярким в США: в 1980 году 1% получателей самых высоких доходов в США заработали всего 8% нацдохода, но к 2012 году их доля возросла уже почти до 20%. Причём, если посмотреть на более узкие группы — 0,1% самых богатых, и даже на 0,01%, там прирост доходов исчисляется десятками и сотнями процентов за период.

Конечно, тут много факторов вступили в действие. Быстрый рост финансового сектора благодаря двум либерализациям (1987 и 1999 годов) привёл к перераспределению доходов в пользу финансовых мафий. Интернет-бум вызвал бурный рост зарплат в IT-отрасли. Распространение моды на опционы в сочетании с подъёмом фондового рынка озолотило топ-менеджеров и управленцев среднего звена в акционерных компаниях. Наконец, глобальная конкуренция за таланты также внесла свою лепту в повышение бонусов ценных сотрудников.

Но всё же не покидает ощущение, что сохранись СССР в каком-то модернизированном виде, продолжи он декларировать миру свои ценности социальной защищённости, равенства и справедливости, рост доходов у верхнего 1% был бы не таким бесцеремонным.

Ну то есть, именно те, кто больше всего не любили Советский Союз, в итоге стали самыми потерявшими от его распада. И, вероятно, это приведёт — уже приводит! — к ренессансу социалистических идей, которые СМИ часто именуют популистскими.

Выходит, СССР до сих пор угрожает своим победителям?

Концептуальная системность советского проекта









Советский проект надо понимать как систему — и только под таким углом рассматривать его плюсы и минусы. В противном случае спор об отдельных очередях за колбасой и всеобщей грамотности становится бессмысленным и не ведущим ни к чему.

Суть СССР в том, что это была первая в истории попытка построить общество, где личный интерес был бы подчинён общественному и созданы условия для ликвидации возможностей эксплуатации человека человеком.



Были устранены главные инструменты эксплуатации — частная собственность на средства производства, землю, недра. Этими активами взялось управлять само общество в лице государства или кооперативов. Всё, что обыватели обычно вспоминают в качестве плюсов СССР — лишь следствие.

Поскольку класс, выкачивающий на себя огромную долю народного богатства, практически исчез, богатство в руках общества резко возросло даже без повышения производительности труда. Потенциал воспроизводства экплуататорского класса сохранился в партийном аппарате, сосредоточившем в своих руках многие управленческие нити, какой потенциал при содействии Запада был реализован после государственного переворота 1953 года.

Поскольку общество национализировало производственные мощности, стало проще управлять им, организовывая строительство насущных заводов и фабрик, развивая науку, вкладывая средства в долгосрочные проекты. Национализация международной торговли позволила эффективно распоряжаться валютой в интересах всего общества до поры до времени.

Резко вырос статус человека труда, уменьшилась безработица. Общество спокойно и равнодушно гарантировало трудящимся нормальный рабочий день, больничные пособия, пенсии, отпуска для отдыха, повышения образования, по уходу за ребёнком, технику безопасности и т.п. Просто по большей части исчез слой людей, заинтересованных урвать эти средства для увеличения своей нормы прибыли.

Без собственности на землю и недра и огромной личной недвижимости граждане на деле стали равны в тех возможностях, которые им предоставляло общество. Лидерами государства становились не сыновья и жены президентов, а выходцы из крестьянских и рабочих семей.



Социальные лифты открылись так широко, как никогда в истории. Женщины и молодёжь получили свободу выбирать свою дорогу в жизни без имущественных и национальных ограничений, хотя надо сказать, что в национальных республиках из-за заложенных при создании СССР мин, к сожалению, медленно развивалось кадровое продвижение по национальному признаку.









Любому гражданину СССР были гарантированы базовые права на жилье, труд, отдых, образование, лечение, безопасность. Поэтому самый низкооплачиваемый работник чувствовал себя свободным от личной зависимости. Западная проблема сексуальных домогательств на работе в СССР казалось смешной: советская женщина могла через поддержку профсоюза или парткома сокрушить карьеру похотливого начальника. В крайнем случае — просто поменять работу на не менее оплачиваемую и престижную.

Поскольку гражданину были предоставлены возможности для честной жизни и труда, в обществе резко убавилась почва для преступлений и конфликтов с совестью. Не нужно было воровать ради больного ребенка, женщине не нужно было торговать своим телом, не нужно было кавказцу или таджику бросать семью и родное село, чтобы понаехать в Москву в поисках пропитания.

Поскольку не имелось массы людей с большим личным капиталом, некому было купить советского чиновника, советского журналиста, советского судью и т.п. Советский чиновник тоже мог быть ленив, туп и заносчив, мог где-то воровать и выгадывать, но у него не было другого хозяина, кроме собственного народа.



Советский милиционер не знал, что такое дубинка, и по любой жалобе гражданина проводилось серьёзное расследование. Советский судья не смотрел, у кого из участников процесса кошелёк толще. Советский журналист писал о жизни граждан, а не голой попе очередной звезды модной панели.

Подводя итог, хочется указать на системность советского проекта. Его плюсы для большинства и минусы для меньшинства были не случайны и не свалились с неба. Они стали завоеванием в жесточайшей гражданской войне с частным капиталом и частным интересом. И победа в этой общественной войне никогда в СССР не была окончательной. Как только советское общество перестало от души бороться за свои идеалы, опошленные ельцинско-горбачёвскими конъюнктурщиками — оно сразу проиграло. Напомним слова И.В. Сталина, сказанные 3 марта 1937 года в докладе на Пленуме ЦК ВКП(б):

«…Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все более и более ручным. Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с Советской властью.



Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных…» (Сталин И. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» // «Слово товарищу Сталину». М., 1995 г., с.121-122).

Однако СССР так или иначе пробил брешь в вековой буржуазной идеологии. Человек труда на протяжении довольно продолжительного времени уже был свободным и уважаемым — и это не будет забыто никогда. И в дальнейшем у государства всегда будет выбор, кому служить — своему народу или олигархии. Борьба общественного и частного будет продолжена, и мы каждый день в новостях можем наблюдать победы и поражения общества в этой борьбе. Мы отдаём дань уважения советскому проекту, и знаем, он вернётся рано или поздно, пусть и в другой форме, поскольку в обществе есть запрос на Справедливость.

Послесловие









Идейное и политическое влияние СССР на мир, как в положительном, так и в отрицательном смысле было существенным. Без преувеличения можно сказать, что начало процесса построения социализма Советским Союзом было поворотным пунктом в истории земной цивилизации.

СССР оказал решающее влияние не только на многие политические процессы в мире, но и на его техническое развитие. Заслугой СССР является прекращение мировых войн (ядерный паритет и гонка вооружений, порождённый оружием массового уничтожения страх взаимной и гарантированной гибели, служили факторами, сдерживающими войну). Практически СССР «воплотился в мир».

Проекту СССР человечество обязано сегодня отсутствием глобальной войны как вооружённой борьбы на протяжении уже более 70 лет. Случившееся с СССР нельзя называть ни «крахом», ни «гибелью».

Эта трагедия не стала концом истории Русской цивилизации, но позволила сформулировать несколько уроков истории, как выявленные и понятые нами исторически решённые и нерешённые проблемы общественного бытия и перспективы развития народа. Это только конец первого в истории человечества опыта выхода за пределы близких к животным форм социальной самоорганизации, в высшей степени поучительного для будущего.

Основным очевидным уроком этого опыта стало доставшееся дорогой ценой понимание того, что впереди всех выдвинутых СССР идей, гениальных практических форм их реализации решающим условием выступает подъём мышления и нравственности — как политических лидеров, так и руководителей других уровней, а также широких слоёв населения, вовлечённых в этот государственный опыт.

Этот наглядный и драгоценный урок не только не усвоен человечеством — за исключением ряда частных попыток продвинуться в его понимании — но даже не замечается или замалчивается.

Советская социалистическая система требовала совершенствования, но не отказа от неё, а тем более прямого предательства, то есть отказа руководства от неё. В холодной войне потерпел поражение не социализм, а формы его неверного воплощения.

Ликвидация СССР стала завершением первого в мире Великого эксперимента, но не знаком торжества капитализма. История СССР неустранима, и его вклад в развитие мира останется навсегда. Поэтому в будущем — на новой спирали человеческой истории, с учётом извлеченных уроков — социализм в новой форме получит своё достойное воплощение.

Большая Идея справедливого и нравственно сильного общества и государства не опровергнута! Разрушена только версия реализации, но не сама идея. Она не умерла и не исчезла. Она временно отступила. Большой и горький опыт СССР, нашей Родины говорит, что в вечной войне Добра и Зла победа ещё впереди. Проиграна кампания, но не проиграна человеческая история. Побеждать впредь нужно будет поумнев, посерьёзнев, научившись и подготовившись.

Добро, как и правда — непобедимы.

Материалы:

Геополитические проекты

http://www.kadet.ru/lichno/vlad_v/Doklad _na_konferentsii_RF-KNR300516.pdf

Создание СССР

http://www.studfiles.ru/preview/876984/

Сколько миллионов людей спас Сталин

http://pandoraopen.ru/2016-12-18/skolko-m illionov-lyudej-spas-stalin-2/

Создание СССР, или за что Путин критиковал Ленина

http://www.russiapost.su/archives/66545

На федеральном ТВ случился «поворот к Сталину»

http://www.nakanune.ru/articles/112478/

Вперёд — в СССР

http://publizist.ru/blogs/0/11861/

Новый социалистический манифест

http://9e-maya.com/index.php?topic=7366.0