СССР — проект общества Справедливости

Тема СССР и всего советского в последнее время стала, что называется, модным трендом. И это — не просто ностальгия по славному прошлому. Большое видится на расстоянии, и сейчас уже очевидно, что в советской системе было много плюсов, хотя никто не забывает и о минусах. Но лучшее имеет смысл вернуть — в новом виде, на новом этапе.

СССР «прожил» на картах мира около 70 лет. Почему так мало? Самую большую роль в процессе развала сыграл саботаж должностных лиц, которые в послесталинские времена управляли страной, ведя её не в коммунизм, как они заявляли всуе, а готовя её для сдачи «капитализму». Но одной из причин столь недолгого по историческим меркам существования стали многочисленные юридические ошибки создателей державы, которые были заложены в основу построения государства, о чём на заседании Совета по науке и образованию высказался Владимир Путин, обвинив Ленина в закладке «атомной бомбы» в основание СССР при его создании.

Это был первый в мире проект будущего, и его создание, в отличие от общества периода 90-х, обсуждала вся страна.

30 декабря 1922 года в Москве был созван Первый съезд Советов, который провозгласил создание нового государства — Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Так было положено начало стране, которая на протяжении всего своего существования являлась одной из ведущих держав мира.

«Завали правду золотом, затопчи её



в грязь — всё равно наружу выйдет!»

(Русская народная пословица)

В самом начале перестройки «нашими демократами» был провозглашён лозунг:

«Разрешено всё, что не запрещено законом!»

По сути, это было громогласное признание отречения от морали вообще и от понятия «справедливость» в частности. Однако, как выяснилось очень скоро, моральные нормы, закреплённые в традициях и обычаях народа, играют огромную роль в регулировании жизни человеческого общества, в поведении его граждан. К чему привёл этот конфликт либерализма и традионализма (назовём это явление так), мы сегодня имеем возможность наблюдать и в быту, и в политике, и в экономике, и в искусстве.

Идея справедливости не ушла, как на то надеялись троцкисты и получившие от них власть либералы. Её иде всё более овладевает массами и уже представляет собой грозную общественную силу, с которой властям нельзя не считаться. Уверенность в безусловном торжестве справедливости, подтверждённая многовековым опытом общежития представителей Русской цивилизации, питает здоровые тенденции в обществе, которые сегодня помножены на опыт Советского союза.

Ведь идея построения общества справедливости — была в основе проекта создания СССР.

Что имел в виду Путин?







21 января 2016 года Владимир Путин провёл заседание Совета при Президенте по науке и образованию (http://www.kremlin.ru/events/president/n ews/51190 ), на котором обсудили момент создания Советского Союза и ошибку Владимира Ильича Ленина.

М.Ковальчук:

…Вопрос заключается в том: сегодня, при сегодняшней системе тот, кто по факту, по праву есть ведущий, может или не может взять на себя функции и ответственность за развитие некоей области? Ведь мы делим не спецпаёк, а спецответственность. Это очень важная вещь. Вы знаете, у Пастернака есть короткая поэма «Высокая болезнь», там он анализирует Октябрьскую революцию и в конце он говорит такую вещь про Ленина: «Тогда, его увидев въяве, я думал, думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица». Ответ какой: «Он управлял течением мысли и только потому — страной». У нас вопрос заключается в том, что мы должны найти организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях, и это можно сделать, только имея инициативно эти организации, если они есть, и помочь им административно.

В.Путин:

…По поводу того, что главное — управлять течением мысли. Это правильно, конечно. Михаил Валентинович, управлять течением мысли — это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича.



А так сама по себе идея правильная. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему.



Там много было мыслей таких: автономизация и так далее — заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там — надо подумать ещё, какая мысль…







Из слов Владимира Путина однозначно ясно — если судить по другим его высказываниям, то критика была направлена на Ленина за его идеи полной независимости республик. Ведь именно на этой основе в дальнейшем формировалось руководство республик с доминированием титульной нации проживания в них.







Это послужило базисом и исторической основой для будущего развала СССР, а одним из этапов развития этого процесса, той самой бомбой-запалом, стало назначение на руководящие посты в этих республиках, в первую очередь, по признакам принадлежности к титульной нации, а не по признакам высокого управленческого профессионализма.



Так формировалась клановость и «элитарная» замкнутость в республиках и без того во многом отставших в историческом и культурном развитии.

СССР — как глобальный проект

История Человечества складывается, как из череды фактов исторического бытия общества, так и из череды значимых социальных проектов, часть из которых существует и поныне в изменённом или изначальном виде, а часть формируется на разных основаниях прошлого только сегодня. Энциклопедические источники дают нам следующую основную и самую общую трактовку понятия «проект»:

(от лат. projectus) — замысел, идея, образ, намерение, обоснование, план. Представляется, что в этой трактовке уже содержится весь основной набор необходимых слов и понятий, так как любой «проект» в обязательном порядке составляют:



Идея;



Решение;



само Содержание проекта (с обоснованиями)



и его Исполнение.



Считается, что таких явных масштабных социальных проектов, то есть крупных социальных образований, имеющих все признаки проекта, в истории человечества было немало, и каждый из них имел свои особенности и свою историю, так как основывался на собственном понимании своего предназначения и национальных ценностях.

В хронологическом порядке выделим только следующие геополитические проекты:



Священная Римская империя (X-XIXв. 962 — 1806 гг.);



Французская империя Наполеона Бонапарта(XIXв. 1804 — 1814 гг);



Соединённые Штаты Америки (XVIII в. с 1776 гг.);



СССР (XXв. 1922 — 1991 гг.)



Третий Рейх (XXв. 1933 — 1945 гг.);



Проект Четвёртого Рейха — Единая Европа (XX в. с 1992 года).



Сегодня, то есть в XXI веке к категории геополитических проектов можно отнести также:



Проект формирования нового Великого Китая «Китайская мечта»;



Попытка создать Новый Исламский халифат;



Попытка создать Новый мировой порядок на основе Трансгуманизма (передовики — японцы и американцы);



Евразийская интеграция на основе Русского проекта глобализации.



Эти геополитические проекты были характерны тем, что:



строились для реализации своей Сверхидеи — Идеалов, которые лежали в основе планов их строительства и существования;



содержали в себе потенциал расширения, включения в проект новых и новых участников;



имели глобальные масштабы;





создавали свою собственную форму общественных отношений, которые, в конечном счёте, являлось и продуктом проекта, и его движущей силой.



Конечно, все эти глобально-политические проекты, от момента своего зарождения и до исторического финала (этапа перехода в новое качество), имели собственную историю и судьбу и все они «складывались» из того, что делало их общество, куда и как его вели их идейные и политические вожди.

Тем не менее, мы выделяем их именно в качестве «проектов», так как они, в целом и сразу имели Идею и Вектор развития, которые и определяли их поведение и историческую судьбу.

Считается, что указанные выше геополитические проекты относятся к принципиально разным цивилизационным типам.







Первый тип проектов — являлись проектами народов Западной цивилизации и основывались на её ценностях. имеющих корни в Библейских преданиях. К этому типу относят:



Священную Римскую империю,



Французскую империю Наполеона Бонапарта,



Соединённые Штаты Америки,



Третий Рейх,



Проект Четвёртого Рейха — Единой Европы (Европейский Союз),



и, попытка создать Новый Исламский халифат.



Они строились в целях обогащения, получения дополнительного жизненного пространства, использования ресурсов и эксплуатации покоряемых народов. Другими словами, эти проекты строились на идеалах выгоды и стяжательства, свойственных духовности Западной цивилизации. Все эти проекты были изначально антагонистическими относительно всех других и к миру в целом, так как их основной политикой была политика господства, экспансии.

Для иллюстрации сказанного возьмём только проекты США и Третьего рейха, которые



ставили себе целью мировое господство и благосостояние за счёт мирового господства, при критерии успеха — личное богатство любой ценой;



основывались — на идеях капитализма, на существующем и перспективном экономическом и технологическом укладе;



опирались на достаточно полно разработанные экономические, политические и военные технологии;



имели приматом развития рост благосостояния и безудержное обогащение меньшинства (с социальными подачками большинству в виде высокого уровня жизни и технологий демократических игр);



обладали такими атрибутами как: свободный рынок, конкуренция и страх голода;



в них происходило коммерциализация культуры, науки, образования и общественного бытия в целом;



допускались индивидуальные и личные свободы граждан только в рамках действующего политического режима, инакомыслие подавлялось тем или иным способом;



в них доминировало полное презрение и безразличие к другим народам, их культуре, государственности и суверенитету, что служило психологической основой оправдания их прямого и косвенного разграбления;



квинтэссенцией государственной идеологии радикального либерализма стали идеи расовой и национальной исключительности, то есть нацизм;



основной путь развития — инициация и ведение агрессивных войн вне своей территории, милитаризация общественного бытия;



основные методы действий:

политическое, культурное, экономическое и финансовое закабаление;

создание системы своего военного присутствия в мире;

разрушение государств противников, предназначенных для освоения изнутри «мягкой силой» (США);





основная внешняя политика — политика господства;



основная военная стратегия — стратегия сокрушения, в том числе и измором.



Второй тип проектов — Великий СССР и Великий Китай — строились как проекты создания новых обществ народов не западных цивилизаций и на собственных цивилизационных ценностях.

Эти глобально политические проекты преследовали цели улучшения жизни всех членов общества и являлись в основе своей проектами нестяжательского типа (развивались на принципах развития цивилизаций блочного типа). Эти проекты создавались на основе подъёма самосознания и строительства нового общества социалистического типа, которое, преследовало идеалы строительства социализма и коммунистического общества, основанного на справедливости, кооперации и взаимопомощи.







Главной ценностью было воспитание нового человека — образованного, культурного, с широким кругозором, гуманистическим мировоззрением, чувствующего свою ответственность за всех униженных и оскорблённых.

Проекты строились:



На справедливости



На равенстве всех людей, какое стремление для духовности Запада, основанной на принципе «подчиняясь-подчиняй», прямо антогонистично, а потому непонятно и опасно;



На планировании развития и бытия,



На социальной уверенности и оптимизме граждан в рамках защищённости и достигнутых возможностей общественного развития,



На взаимопомощи и взаимных обязанностях личности, общества и государств перед друг другом,



При опоре на собственную культуру, науку, экономику.



Создание СССР являлось самостоятельным глобально-политическим проектом и сам Советский Союз, как проект и исторический феномен человеческого общества, уже по факту своей реализации, является неустранимым историческим фактом, давшим миру выбор пути развития.

СССР — первый масштабный эксперимент сознательного построения социалистического общества, о котором веками думали мыслители мира. Подчеркнём, что СССР — первый в истории опыт проектирования и реализации будущей экономической формации, разные стороны которого были использованы во многих странах. СССР всё делал впервые в истории человеческого общества, наощупь, методом проб и ошибок, и без серьёзной теоретической основы. Марксизм не годился для этого, на что прямо указал И.В.Сталин в своей работе «Экономические проблемы построения социализма в СССР». И Советский союз при этом добился выдающихся исторических результатов.







В создании и развитии СССР были, по существу, использованы лучшие достижения человеческого духа. Советский социализм в качестве ценности, к которой он стремился во внутренней политике, имел материальное благополучие и безопасность населения. Но это была не единственная, а, может быть, и не главная ценность.



Главной ценностью было воспитание нового человека — образованного, культурного, с широким кругозором, целостным мировоззрением, дружелюбным и открытым миру, чувствующего свою ответственность за униженных и оскорблённых. Высоко ценился профессионализм, героизм, бескорыстие, товарищество. Поощрялась приверженность не материальному, а духовному.







Советский проект начал воплощать в реальную жизнь социализм:



общественную собственность на средства труда (в формах государственной и кооперативной собственности), когда реально никто — ни руководитель любого звена управления, ни рядовой работник не могли эти средства продать или обратить в личную собственность, какой порядок был нарушен во времена Хрущёва, когда определённые производственные мощности начали отдаваться на «окормление» непотопляемым красным директорам;



никто не получал дивиденды пропорционально владению средствами труда;



базой оценки был живой труд и его результаты;



развитие СССР велось в плановом порядке;



система образования была самого высокого мирового уровня;



внимание власти и общества к науке, культуре, здравоохранению, социальной защите и детям всегда было приоритетным и благожелательным;



внимание государства и общества к вопросам безопасности сделало возможным создать качественные Армию и Флот, достигнуть паритета со своими потенциальными противниками и, в целом, решить проблему безопасности страны от внешних угроз.



История СССР — беспрецедентный сознательно поставленный и проведённый в сложнейших и неблагоприятных исторических условиях опыт человечества, имеет фундаментальное методическое и познавательное значение для последующих подобных опытов. В частности:



разработка Проекта развития общества через планомерное изменение форм его организации — требует тщательного и всестороннего проектирования, основанного не на прогнозе «трендов» текущего развития, а на поставленной высокой цели и решаемой стратегической задачи, исходя из потенциально возможного будущего;



СССР строил свой проект — строительство социализма, как формы коммунистического общества;



как царство Правды и Справедливости;



проект СССР опередил своё время на 100 лет, строя новое общество, вооружённое новой культурой мышления и познания.



В решении проблем такого масштаба и сложности, каким было создание первого социалистического государства, издержки неизбежны, например:



низкая общая культура и уровень гуманитарного образования (которое было во многом неадекватно задачам будущего дня) руководящих должностных лиц не соответствовали масштабу и сложности решаемых задач;



Государственная кадровая политика имела тенденцию к негативному кадровому отбору (руководители всех уровней подбирались по принципу лояльности);



Глубокие и независимые исследования в развитии человечества и собственного общества не проводились, что стало причиной признания Андропова о том, что «мы не знаем общество, в котором живём»;



Проект был недостаточно проработан в области теории и ущербен в области политической практики и др.









Советский проект был действительно величайшим в истории современности, но для его реализации пришлось уложить почти 30 миллионов лучших наших людей на полях сражений, в битвах с Германией.



Этот проект успешно начал реализовываться, но когда Сталина и Берию убили, троцкистские советские вожди не понимали, как сконструирован самолёт, построенный большевиками. Он продолжал лететь, а они не могли менять запчасти этого самолёта на ходу, к тому же они постепенно сменили курс самолёта, рухнув в итоге в объятия мировой либеральной финансово-банкирской системы.

Бесценный опыт СССР







СССР показал фантастическую эффективность социалистической экономики, когда страна дважды за столетие после двух нашествий, разрушивших страну дотла, буквально восставала из пепла. СССР не только не грабил весь мир, как страны Запада, но напротив — тратил огромные средства на поддержание бедных стран, выбравших социалистический путь развития по всему миру, чем давал надежду на будущее многим.

Несмотря на исключительно неблагоприятные стартовые условия и огромные трудности, СССР не только догнал по большинству важнейших параметров, «благополучный Запад», но и по ряду параметров его обогнал.

Для мировой системы капитализма и в особенности, стран западного блока, стало сверхцелью уничтожение цивилизации-конкурента. Попытки разрушить СССР военной силой привели сокрушительному разгрому самих агрессоров и резкому усилению Советского Союза. СССР смог создать военную систему, которую не могли победить даже объединенные силы всех стран Запада.

Советский Союз создал для трудящихся условия жизни, которых не было нигде в мире при капитализме — всеобщее качественное образование, медицинское и пенсионное обеспечение, сокращенный рабочий день и невиданные доселе условия для культурного развития всего народа. Стало очевидным, что гибель системы капитализма неизбежна.



В развитом СССР конечно была нищета, голод, наркомания, организованная преступность и многие другие пороки, но они не были системообразующими факторами и имели тенденцию к сокращению, в противовес разгулу всего вышеперечисленного в странах Запада.

Опыт СССР не имеет прецедентов, его успехи обусловлены открытием нового общественного строя — социальными технологиями и целенаправленным развитием науки и образования. Научно-технический рывок, совершённый СССР не имеет даже близких аналогов в истории Человечества. СССР показал практически невиданную доселе мощь общественного устройства.

Идеалом СССР было осуществление власти Советов, но почти беспрерывные оборонительные войны и состояние постоянной мобилизации требовали централизации власти под руководством какой-либо организации военизированного типа. В такую организацию превратилась Коммунистическая Партия Большевиков. В период мобилизационного развития и войн Советы занимали важное, но подчинённое положение по отношению к большевистской партии. Такая ситуация планировалась как временная.

Сталин с Берией готовили передачу власти от партократов, Советам трудящихся, но были предательски убиты уже сформировавшейся преступной кликой, а их имена и дела безжалостно оболганы.

Социализм — это общество долговременного планирования. Опыт СССР показал, что должны быть специальные организации, создающие как краткосрочные планы обозримого будущего (Госплан), так и организации, планирующее гармоничное развитие общества на долгие сроки — десятки и более лет.

Экономика СССР была многоукладной, в которой сосуществовало несколько видов собственности — общенародная, кооперативно-артельная собственность, личная и частная без привлечения наёмного труда. В послесталинский период были ошибочно ликвидированы многие виды кооперативной собственности и формы личной занятости.

Кооперативная и артельная собственность в СССР принадлежала группе граждан, объединённых для осуществления определённой деятельности. Доходы в кооперативах и артелях определялись не внесённой долей имущества (как в акционерных обществах при капитализме), а по результатам труда участника. Пример общинной собственности при СССР — колхоз, производственные и потребительские кооперативы, артели.

В сталинский период, в СССР была разрешена частная собственность и индивидуальная трудовая деятельность, такая как частный фотограф, частная врачебная практика и т.п. Использование наёмного труда с целью получения прибыли было запрещено в СССР с 30-х годов ХХ века.

Считалось, что чем выше производительность труда в обществе, тем оно более развито. Ключевым моментом считалось развитие производительных сил.

И крамольно полагалось, что более развитое производство даст большее количество товаров и при коммунизме буквально «блага польются полным потоком». Практика СССР и развитие общественной мысли уже показали весьма убедительно, что этот путь совершенно ложен.



Гибельные процессы в СССР начались с того времени, когда была принята попытка следования за капитализмом в его идеологии личного потребительства.