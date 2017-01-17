Слева — бинт, выпущенный в 1977 году в соответствии с утверждённым лично кровавым диктатором Сталиным в 1946 году ГОСТом 1172.

Справа — бинт, на упаковке которого на предназначенном месте нет даты выпуска, однако видно, что он сделан по ГОСТу того же номера — 1172 — но утверждённому уже при буржуазной демократии, в 1993 году, а его производитель получил регистрационное удостоверение в 2010 году. То есть он современный, не более двух лет от роду.



Вроде, пустяк, марля, да?



А очень наглядно.



А вот знакомые доктора и причастные, ознакомившись с фотографией, сообщают, что всё это вовсе даже и не пустяк:



Со стерильными та же история. А бинтуется то он как прекрасно, через 4-5 туров приходится отворачивать свернувшуюся по краю марлю. Марля "лезет" и норовит зацепиться за любой выступ. Работать быстро и четко не получится никак.

Помню, пришли по гуманитарке стерильные из Германии, в жёстком брикете параллелепипедом — копия сталинских — так приятно было работать.



Мы в медицинском техникуме проходили десмургию на бинтах семидесятых годов! Всё, что покупалось в современных аптеках, выкидывалось после одного занятия.



На курсах десмургии тоже учились либо на эластичных бинтах, либо на старых советских. Про современные стерильные в красивой упаковке нам сразу всё объяснили.

К счастью, есть пока в продаже индивидуальные перевязочные пакеты, сделанные по старым лекалам. Там с качеством бинта всё в порядке.



Не надо быть Карлом Марксом, чтобы сообразить: чем удобнее работать доктору, чем более качественные в его распоряжении материалы и инструменты, тем больше шансов на позитивный результат лечения.



Так что марля — отнюдь не пустяк. Впрочем, как не пустяк и тот факт, что для изготовления бинта по старому ГОСТу производители транжирили, очевидно, не менее как вчетверо больше х/б-волокна, чем сейчас, под управлением эффективных менеджеров.



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Источник: slavyanskaya-kultura.ru