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Два бинта как зеркало общества

09:22. 17 января 2017 Просмотров - 569 3 коммент. Опубликовал:
Два бинта как зеркало общества

 

Слева — бинт, выпущенный в 1977 году в соответствии с утверждённым лично кровавым диктатором Сталиным в 1946 году ГОСТом 1172.

 

Справа — бинт, на упаковке которого на предназначенном месте нет даты выпуска, однако видно, что он сделан по ГОСТу того же номера — 1172 — но утверждённому уже при буржуазной демократии, в 1993 году, а его производитель получил регистрационное удостоверение в 2010 году. То есть он современный, не более двух лет от роду.

Вроде, пустяк, марля, да?

А очень наглядно.

А вот знакомые доктора и причастные, ознакомившись с фотографией, сообщают, что всё это вовсе даже и не пустяк:

Со стерильными та же история. А бинтуется то он как прекрасно, через 4-5 туров приходится отворачивать свернувшуюся по краю марлю. Марля "лезет" и норовит зацепиться за любой выступ. Работать быстро и четко не получится никак.

Помню, пришли по гуманитарке стерильные из Германии, в жёстком брикете параллелепипедом — копия сталинских — так приятно было работать.

Мы в медицинском техникуме проходили десмургию на бинтах семидесятых годов! Всё, что покупалось в современных аптеках, выкидывалось после одного занятия.

На курсах десмургии тоже учились либо на эластичных бинтах, либо на старых советских. Про современные стерильные в красивой упаковке нам сразу всё объяснили.

К счастью, есть пока в продаже индивидуальные перевязочные пакеты, сделанные по старым лекалам. Там с качеством бинта всё в порядке.

Не надо быть Карлом Марксом, чтобы сообразить: чем удобнее работать доктору, чем более качественные в его распоряжении материалы и инструменты, тем больше шансов на позитивный результат лечения.

Так что марля — отнюдь не пустяк. Впрочем, как не пустяк и тот факт, что для изготовления бинта по старому ГОСТу производители транжирили, очевидно, не менее как вчетверо больше х/б-волокна, чем сейчас, под управлением эффективных менеджеров.

http://anub.ru/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: ссср
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3 коммент.»

  • 1771 1435
    Мефодий 17 января 2017 в 11:05 Ссылка Пометить
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    так это же гешефт – ничего личного.

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  • 8273 4782
    Волемир 17 января 2017 в 11:44 Ссылка Пометить
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    Автору публикации нужно быть внимательнее, чтобы актуальный и правильный материал не был нивелирован неточностью фотографии, которая может стать поводом для дискредитации самого опубликованного материала.
    На фото слева бинт стерильный, к его качеству изначально требования более высокие, нежели к бинту справа, который нестерильный.

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  • 6169 169
    Русофил 17 января 2017 в 14:42 Ссылка Пометить
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    А че только бинты?
    Давайте сравним красноармейца с трехлинейкой (против немецких танков) с “вежливыми людьми” итд.

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