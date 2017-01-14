Падение Севастополя
12:53. 14 января 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный обзорный материал по боям за Севастополь в 1855 году.
Автор на основе различных документов показывает тяжелейшие условия для обеих стороны и приводит интересные воспоминания очевидцев.
Падение Севастополя
Орландо Файджес (р. 1959) – британский историк, специалист по русской и советской истории.
http://magazines.russ.ru/nz/2016/3/paden
http://encyclopedia.mil.ru/files/morf/se
http://www.sev-museum-panorama.com/ru/to
http://www.planetadorog.ru/r/panorama_ob
Из интересных книг на тему Крымской войны могу порекомендовать:
двухтомник "Британская экспедиция в Крым" Уильяма Ховарда Рассела http://mitra-books.com/history/britanska
пятитомник "Крымская кампания 1854-1856" https://www.ozon.ru/context/detail/id/61
Источник: colonelcassad.livejournal.com