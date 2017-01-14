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Падение Севастополя

12:53. 14 января 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:


Интересный обзорный материал по боям за Севастополь в 1855 году.
Автор на основе различных документов показывает тяжелейшие условия для обеих стороны и приводит интересные воспоминания очевидцев.

Падение Севастополя


































Орландо Файджес (р. 1959) – британский историк, специалист по русской и советской истории.

http://magazines.russ.ru/nz/2016/3/padenie-sevastopolya.html – цинк (по ссылке есть список источников)
http://encyclopedia.mil.ru/files/morf/sevastopol_shema2f_550.jpg – увеличить карту
http://www.sev-museum-panorama.com/ru/tour.html – виртуальный тур на 360 градусов по Панораме "Оборона Севастополя"
http://www.planetadorog.ru/r/panorama_oborona_sevastopolja/ – история Панорамы Франца Рубо "Оборона Севастополя"

Из интересных книг на тему Крымской войны могу порекомендовать:


двухтомник "Британская экспедиция в Крым" Уильяма Ховарда Рассела http://mitra-books.com/history/britanskaya-ekspediciya-v-krym—uilyam-hovard-rassel.html (вышла в 1858 году в Лондоне), переиздание на русском языке вышло в Москве в 2014 году



пятитомник "Крымская кампания 1854-1856" https://www.ozon.ru/context/detail/id/6193818/ за авторством крымского историка Сергея Ченныка. Работа вышла в 2010 году. Особенно понравился том посвященный Альминскому сражению.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1855, xix век, британская империя, горчаков, история, крым, крымская война, российская империя, севастополь, Франция
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