Севастополь 1942
05:56. 12 февраля 2017 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По следам "28 панфиловцев".
Севастополь 1942
В Севастополе будут снимать фильм о героической обороне города во время Великой Отечественной войны. За повесть об отваге советских бойцов взялись Ольга Васильева и Денис Родимин – создатели фильмов «Царь», «Отец» и «ДухLess». Проект носит рабочее название «Севастополь – 1942». Картину, хоть её и называют художественной, снимают с большим вниманием к историческим фактам и деталям. Пока работы находятся на первом этапе – авторы готовят рекламный ролик для проекта. Они уверены: картина такого плана обязательно найдёт своего зрителя. Каждый дубль здесь детально изучают – съёмочная группа старается добиться максимальной достоверности картины. Речь идёт об одном из главных событий Великой Отечественной – об обороне Севастополя. В горах под Балаклавой – сильный ветер, температура ниже нуля, но на съёмочной площадке царит совсем другая атмосфера, здесь как никогда жарко. С разных сторон то и дело раздаются взрывы. Главный герой сцены на полной скорости пытается вырваться из зоны артиллерийского обстрела.
Костюмы соответствуют антуражу. На главном герое– только флотский китель поверх тельняшки. По сюжету, на дворе лето 42-го. На то, чтобы согреться, у актёров есть всего пара минут, в перерыве между дублями. Виталий Владимирович Волынкородом из Симферополя, активный участник военно-исторических реконструкций. О съёмках картины узнал случайно, от знакомых – и тут же решил пройти пробы. По его словам, пропустить съёмки такой картины он просто не мог.
Выполнение опасных трюков берут на себя каскадёры. Прыжки, взрывы и падения могут оказаться опасными для актёров – вот и для Андрея Кудинского дубль не прошёл гладко.Но ссадины и порезы для него давно стали лишь издержками профессии – ремесло свое он любит и ни на что не променяет. «Учитывая такую поверхность, как ни защищайся – руки и голова открыты. Мы же не снимаем на мягких матах, такой у нас Крым. Поэтому камни немного сказываются, но это нормально», – говорит Кудинский.
Подробной информации о фильме авторы не раскрывают. Говорят, пока это интрига. Обещают, что в картине будут и личные переживания героев, и полномасштабные сражения. Продюсеры фильма ставят перед собой особую задачу – рассказать о неоднозначном, трагическом эпизоде нашей истории. «Это будет комбинированная история. У нас равнозначный главный герой будет человек, даже не один. Не менее главным героем будет 35-я бронебашенная батарея (в роли которой будет сниматься 30-я бронебашенная батарея – как единственное сохранившееся до наших дней такого рода оборонительное сооружение), так и сам город. Это будет такая трёхслойная история. С одной стороны – мужество и подвиг советских людей, с другой стороны это подвиг всего города, а третье – непосредственно история самих героев, которая будет развиваться от начала до конца фильма», – рассказал сопродюсер фильма Клим Жуков.
Известный историк и реконструктор трепетно относится к сохранению атмосферы эпохи и прилагает все усилия для того, чтобы сохранить историческую достоверность. По словам Клима Жукова, кинокартина будет выгодно отличаться от западных. Прежде всего потому, что сама оборона Севастополя – событие для мировой истории куда более значимое, чем многие другие любимые сценаристами сюжеты.
«Американцы до сих пор кричат «помни Аламо». Вот сравните: полностью проигранный Перл Харбор, просто позорное поражение американского флота, это самое Аламо, которое на карте не увидеть без микроскопа, и 250-дневная оборона Севастополя, которая сковала гигантскую фашистскую армию. 11-ю армию Манштейна, которая должна была отправиться или под Ленинград, или под Сталинград в том же самом 42-м году. Она, конечно, в итоге всё равно отправилась, но настолько обескровленной, что не смогла сыграть никакой роли», – напоминает Жуков. Создатели фильма пристальное внимание уделяют историческим деталям – для достоверности картины поднимают военные архивы и консультируются с историками. Информацию берут из московских и севастопольских архивов, консультируются с сотрудниками музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».
Но пока – это только рекламный ролик будущей киноленты. Как и фильм «28 панфиловцев», картину о Севастополе собираются снимать на народные деньги. Сбор объявлен на сайте проекта http://sevastopol1942.ru. Помочь может каждый желающий. Уже собрано более 766 тысяч рублей из запланированных 70 миллионов. Проект поддержал 971 человек.
http://sevastopol.su/news.php?id=94632 – цинк
PS. Собственно, с советских времен особо выдающихся фильмов про оборону Севастополя не выходило. Даже недавняя "Битва за Севастополь", оказалась вовся не про нее, а Севастополь был там скорее для антуража.
В данном случае, налицо попытка повторить успех кампании по сбору средств "28 панфиловцев" и снять как минимум неплохое кино. С одной стороны, такой подход с апелляцией к примерно той же аудитории, может гарантировать неплохую "заклепочную" часть фильма. Наличие среди создателей Клима Жукова внушает определенный оптимизм. Касательно лиц причастных к фильму "Царь", это скорее минус. Трудно сказать, что из этого получится – фильм пока выглядит таким себе котом в мешке. Сама же история героической обороны города летом 1942 года, вполне напрашивается на экранизацию, так как в ней переплелись героизм защитников и трагизм последних дней, когда стало ясно, что эвакуации не будет. Для масштабной исторической драмы тут фактически готовый сюжет, но нужен хороший режиссер и хороший сценарист, а так же приличный бюджет, чтобы оборона выглядела как оборона, а не как разборка двух взводов реконструкторов в абстрактных оврагах.
Соответственно, в процессе можно и нужно учитывать достижения и недостатки "28 панфиловцев".
Источник: colonelcassad.livejournal.com