Обращение русских соотечественников из Украины к остальной России

Вы, как правопреемники Союза, должны сберечь память о нем, о жертвах «рынка», обо всем! Сберечь и рассказать всем, всему миру, своим детям и внукам.

Что еще ДОЛЖНА сделать Россия, так это «Бессмертный полк №2», в котором пронесут портреты миллионов, «не вписавшихся в рынок» всех стран Союза, и всех тех, кто «не вписался» в построение маленьких, но гордых «держав» по бывшим окраинам СССР.

Но не о нас речь, а о вас, русские братья. Мы такие же русские, как и вы. Мы проиграли битву, но не войну. Учитесь на наших ошибках, чтобы не допустить «эпоху Руины» у себя! Вот что ОБЯЗАНА сделать Россия.

Мы, уроженцы территории «Украина», уже давно поняли, что мы – расходный материал. И если в 14-м был подъем, то в 15-м была надежда. А в 16-м все поняли реальность. И в этой реальности мы сами виноваты больше других, и мы это поняли и приняли. Мы воюем на Донбассе или приехали работать туда специалистами и консультантами в тылу; мы на местах, по мере возможного уничтожаем нациков или вредим дебильному режиму в Киеве, как можем. Мы и будем продолжать это делать, это НАШ ОСОЗНАННЫЙ выбор.

Один «писатель» огульно хает ВСЕХ граждан территории Украина, а другой «блогер руками» пишет, что Россия ОБЯЗАНА принять в свой состав ЛНР и ДНР. Но на самом деле это не о территории «Украина» речь, и даже не о ЛДНР. Они затронули нечто бОльшее: существование РУССКОГО народа, существование РУССКОГО государства. Да, речь идет на самом деле о России.

Теперь о войне

Неужели вы думаете, что «майдан» – это удар не по России? Нет! Это проба пера. Ждите удар! Я пишу не первую статью на тему «Украина – Россия», но вы вроде как не понимаете, О ЧЕМ. Я ни разу не написал «#введивойска» или «#Путинслил» и т.д. Я разумный человек, я понимаю разницу в стратегии и сиюминутной выгоде. Я не один такой. Потому мы принимаем как данность все случившееся и боремся по мере своих возможностей, которые сравнить с возможностями профессиональной армии – глупо. Нас мало, но мы в тельняшках!

И теперь у вас заваривают ту же кашу, что была у нас. В большинстве своем вы не видите этого.

Вспоминаю, как в 2013-м летом, в своем родном городе Николаеве, приняли выкрикивающего нацистские лозунги приезжего «рагуля». Он был окружен толпой горожан и обсмеян. Я еще фоткался с ним для смеху, ибо он был для нас как индеец в перьях, дикарь, недоразумение. Это было шоу, а они были просто клоуны. И вы в курсе чем это закончилось. И кто правит бал в наших городах.



И вот вы не будьте наивными по отношению к своим клоунам! Вам просто показывают секс партийцев «Парнаса» и фрик-шоу гражданина Навального. Вы смотрите и ржете с них, отмахиваясь. Вы не видите на порядок увеличившееся стадо «наци»? Вы не видите и не слышите вопли «дубославов» о «великой тартарии», которую завоевали москали? О строительстве «этнического русского государства» с отказом от всех земель, которых завоевывали и обустраивали наши предки?

Вам смешно? Нам тоже… было.

Вы не понимаете, что внезапный наплыв «необелогвардейского» движения отнюдь не внезапный?

И вот уже шагают кликуши с призывами покаяться за «Россию, которую мы потеряли», и рассуждающие о «победе Колымы над Бухенвальдом».

А вот укрывшаяся в России бесхребетная амеба Янукович, пережевывая одну и ту же бредятину, в документальном видео рассказывает о том, как он хотел избежать крови. Избежал? А ведь и тупому было ясно, что избежать можно только показательно жестко и кроваво разогнав дебилов с майдана. Всем ясно… но не ему. ОНО так и не поняло, что минимум на 70% он виноват в бойне на территории Украина.



И вот «лидеры» Антимайдана, благополучно слившие его, приехали к вам, в Москву, «делиться опытом». Выступают на шоу, поколачивая одного и того же лысого укра. А че, на Донбассе показать свою удаль слабо? Нет, не для них это, они как клоуны цирковые привыкли «доблесть» заранее оговаривать на ТВ перед шоу. Вы им верите? А они еще поучают Россию на федеральных каналах и ноют, как Москва недооценивает их персональную жертву.



В 2014-м с 6-го по 15-е апреля должны были встать 8 областей! Нас банально слили те, кто у вас на шоу считается «героями сопротивления», политбеженцами и т.д. Что они сделали за время своего существования? За время пожирания грантов? Организовали хренову тучу молебнов? В ресторане поговорили о несчастных заключенных? Что еще?



Где этот Азаров? Почему от него ни одного мешка крупы на Донбасс не пришло? Где Мураев, типа «новая надежда» украины? Владелец телеканала и мультимиллионер мог бы себе позволить гуманитаркой население Донбасса порадовать? Почему проклинаемый в СМИ Ахметов возит гуманитарку и не выставляет отчеты? Просто возит и все. Он меньше всех на войне полинял? Нет!



Вы думаете, что украинское ТВ зомбирует? Посмотрите, кто влезает в ВАШЕ информационное поле! Или вы думаете, что мы чем-то отличаемся? Одним только: по нам ударили первыми. Учите урок. Будьте РУССКИМИ, сплотитесь. Будет трудно. Не ждет вас ближайшие год-два ни финансовый взлет, ни ништяки с неба. Правда, и коллапса всего и вся, как «обещают» вам прозападные грантоеды, тоже не ждите. А будет некая развилка, где как раз ВЫ будете определять жизнь России в 21-м веке. А какой она будет — зависит только от вас.



Так станьте теми русскими, о которых мы думаем, что такие и есть русские люди. Помогайте друг другу. Не ждите от государства, вы – не западноевропейские бюргеры! Да, Государство Российское должно и обязуется выполнять свое, но ведь и от вас зависит если не все, то весьма многое.



Пока мы проиграли битву, но не войну — ВЫ обязаны выжить. Выжить и рассказать о нас! Мы не победим врага, пока вы не сплотитесь и не наведете порядок среди наших сбившихся рядов.



Да, в России есть силовики–молодчаги, хорошо и демократично огуливают дубинками всяких скакунов, проводят ряд спецопераций по антироссийским группировкам. Но ведь есть ВЫ. Никогда государство не сможет победить внутреннего врага, пока народ разобщен. Я не призываю делать ничего противозаконного, но я помню, как был в рядах тех, кто кулаками объяснил завезенным в Николаев «онижедетям», что государственный переворот — это нехорошо.



После того у студентов желание поучаствовать за деньги поубавилось… И если в итоге, несмотря на усилия тысяч и тысяч людей, сдержать эту падаль не получилось у нас, смотрите, анализируйте, думайте — что именно. Для себя.

В нацистском полку «Азов» воевало много граждан РФ. Надеюсь, спецслужбисты не зря свой хлеб едят, вычислят этих ушлепков. Но факт в том, что возвращаются они к вам. Как думаете, для чего? Для того же, для чего возвращались на Украину боевики, воевавшие в Чечне и Грузии против России — личным примером вдохновлять на бойню.

Сплотитесь, помогайте друг другу, оторвите бошки «наци» и необелогвардейцам, закупорьте в информационном вакууме лже-либ ералов, мечтающих о «реванше» а-ля девяностые.

Станьте русскими. Если успеете – мы выживем и отвоюем, нам-то идти некуда. Если не успеете, то помните о нас, мы будем держаться сколько сможем. Не смотрите на приглашенных в ТВ политклоунов с бывшей СССР, не верьте троллям-всепропальщикам в интернете. Врут они, потому что мы действительно держимся… и надеемся на вас.





Лохматый , гражданам России