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Россия заставила Google и Apple жить по закону!

20:47. 13 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Россия заставила Google и Apple жить по закону!

В практическую фазу вступил принятый относительно недавно «налог на Google». Суть закона в том, чтобы иностранные IT-компании официально регистрировались на территории России и платили налог в размере 18% от стоимости продукции.

На сегодняшний день, официально зарегистрировались и будут облагаться НДС 13 корпораций, среди которых, например, Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming. Платить они начнут с 25 апреля этого года.

Стоит напомнить, что инициатива с налогообложением и выводом из «серой зоны» западных цифровых компаний была инициирована в прошлом году. Резонансным стал процесс «ФАС РФ против Google», когда федеральная антимонопольная служба наложила на компанию штраф в размере полумиллиона рублей.

Претензии ФАС тогда были связаны с тем, что приложение Гугл нужно было устанавливать на систему Андроид в обязательном и безальтернативном порядке.

При этом, в прошлом году имел место ряд инцидентов, когда западные цифровые гиганты пытались выдавить с рынка российские компании и продукцию. И далеко не всегда законным путём.

Россия заставила Google и Apple жить по закону!

Все это, а также просьбы отечественных цифровых компаний, побудили государство серьезно отнестись к охране национальных интересов в цифровой сфере. Так появился комплекс мер по защите отечественного цифрового производителя.

Стоит напомнить, что, когда сама инициатива «налога на Google» была только озвучена, часть российского общества крайне негативно высказалась на этот счёт. Звучали опасения, что западные корпорации попросту уйдут с российского рынка. Ну, и далее шли стенания о том, что «Россия сама себя загоняет в изоляцию», теперь и в сфере IT-технологий.

Однако, как можно увидеть сейчас, российский рынок оказывается настолько популярным у западных гигантов, что они готовы за него платить, и официально встраиваться в нашу систему.

Стоит также отметить, что Россия в данном случае, одно из самых демократичных государств в сфере цифровых технологий. Законодательные ограничения, налоги и прочие юридические меры в отношении иностранных цифровых компаний были приняты у нас в стране только недавно. Во всем западном мире существуют целые пакеты законов и по регулированию цифровой сферы, и по охране прав и прибылей «родных» цифровых компаний.

Россия заставила Google и Apple жить по закону!

Тем не менее, западные цифровые гиганты пошли на регистрацию без каких-то скандалов и дополнительных судебных разбирательств, естественно, не уходя с российского рынка. Поскольку и наш рынок является привлекательным для глобальных коммерческих структур, да и практика налоговых и законодательных ограничений для данных корпораций является довольно привычной.

Что касается самой процедуры налоговых выплат, то механизм также является максимально автоматизированным. ФАС был разработан портал «НДС офис интернет-компании», с помощью которого компании могут платить налог удаленно. Данная служба начала свою работу с первого января 2017 года. В планах — перевод интерфейса на ряд иностранных языков для дополнительного удобства налогоплательщиков.

По прогнозам заместителя министра финансов Ильи Трунина, новый налог может принести в государственный бюджет до 10-и миллиардов рублей только в этом году.

При этом, важно понимать, что 13 цифровых гигантов, которые уже зарегистрировались на территории РФ — это только первые из многих и многих цифровых корпораций, которые также пройдут регистрацию и будут платить налоги.

Что касается рядовых пользователей, то «удара по кошельку» со стороны зарубежных компаний по российским потребителям не будет. Например, Apple не стала повышать цены на свою продукцию. Также поступает и ряд других, уже зарегистрированных в новой системе корпораций.

Россия заставила Google и Apple жить по закону!

То есть, и здесь прогнозы «экспертов-паникёров», которые предсказывали скачкообразный рост цен на цифровые услуги для российского потребителя — оказались несостоятельными.

В целом же, вполне понятно, что цифровая сфера давно нуждалась в законодательном регулировании. К тому же, защита и поддержка национальной цифровой индустрии — это необходимость, продиктованная не только экономическими соображениями, но и элементарными интересами национальной безопасности, и курсом на поддержку отечественного производителя.

Россия заставила Google и Apple жить по закону!

Источник: nnm.me

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