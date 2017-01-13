Капитализм не смотрит в паспорт

Сергей Падалкин о катастрофических масштабах трудовой миграции россиян

1 января вечером я ехал в поезде «Пенза-Москва». Моим попутчиком оказался работяга лет 40 — житель одного из райцентров Пензенской области, работающий вахтой в столице. Разговорились, сходили в вагон-ресторан, выпили по кружке-другой пива, праздник как-никак. Он уже 9 лет работает охранником, охраняет элитный дом. За две недели получает 25 тысяч рублей, потом две недели проводит дома с семьёй — с женой и двумя детьми. Дети за эти годы уже успели подрасти. Младшая дочь, которой 5 лет не хочет отпускать папу.

— Вот она, моя красавица, — показывает мне мужчина на телефоне фотографию дочери. — Когда собирался на поезд, она меня обняла и говорит: папа, не уходи, не пущу тебя никуда.

Вышли на станции покурить. Сигареты не продают из-за антитабачного законодательства. На вокзалах нельзя. Зато пиво в час с лишним ночи есть. В местном ларьке поставили два стола, написали буфет и продажа разрешена, потому как теперь — это кафе, а не магазин. Подошли к нам ещё двое вахтовиков, сигарету стрельнуть. Оказалось, тоже охранниками работают, оба с районов Пензенской области. Один паренёк лет 30, второму за полтинник уже. Тот второй охраняет стройку.

— Летом я на машине езжу, а не на поезде. У нас на стройке хорошо, нормально работать. Воруют всё, — рассказывает он. А я в недоумении стою, не могу понять, что же хорошего, если всё воруют. Оказывается, охранники сами и воруют стройматериалы понемногу, потому и на машине ездят. От строительных компаний не убудет, а мужику всё в хозяйстве сгодится — и цемент, и плитка.

Попутчик мой оптимизма охранника со стройки не разделяет.

— Мы как рабы там. От дома оторвались, от семьи, работаем за гроши от безысходности. Разве это нормальная жизнь?

Простой мужик, а всё понимает, рассуждает здраво. Потому что каждый раз дочка обнимает его и говорит: папа, не уходи, останься с нами.

И ведь у нас так половина области живёт. Трудовые мигранты. Вахтой в Москву и на север. И мужчины, и женщины. Охранники, строители, отделочники, повара, официанты, горничные. Дворников вот только нет. Дворниками в столице работают таджики. Им, бедолагам, приходится ещё туже, чем нашим. Вдали от Родины они вынуждены работать за ещё меньшие копейки, зачастую нелегально, жить непонятно где и питаться непонятно чем. Их гоняют миграционные службы и полиция, избивают и убивают нацисты, над ними издеваются работодатели.

Таджикистан после выхода из Советского Союза скатился в страшную нищету и считается одной из самых бедных стран в мире. За чертой бедности находится более половины граждан республики. А почти 50% ВВП страны — это средства, заработанные мигрантами.

Конечно, нашим мужикам полегче — они к дому ближе и работа у них чуть лучше, чем у таджиков. Но сколько уже из-за этой трудовой миграции семей распалось? Сколько детей недополучили родительского тепла и внимания? Сколько их там, наших мужиков, в этой Москве сгинуло и не вернулось домой? Ведь над ними также издеваются работодатели, обманывают, не додают зарплату, их грабят в поездах и убивают тоже…

И моя родная маленькая Пензенская область — это Таджикистан, разве что холоднее здесь. Работы в сельских районах практически нет, а если есть, то за мизерную зарплату, которой хватит только на оплату коммунальных услуг и буханку хлеба в день. Молодёжь сразу после окончания школы стремится уехать учиться в областной центр, а обратно мало кто возвращается, потому как перспектив никаких. А те, кто постарше — в поездах, на машинах и автобусах едут в Москву работать бок о бок с братьями по несчастью — таджиками. Капитализм он ведь в национальностях не разборчив. Ему всё едино, что таджик, что русский. Это всё дешёвая рабочая сила, которая принесёт капиталисту прибыль. А работяги лишь получат возможность не умереть с голоду.

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