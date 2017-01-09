Капитализм не смотрит в паспорт
Сергей Падалкин о катастрофических масштабах трудовой миграции россиян
1 января вечером я ехал в поезде «Пенза-Москва». Моим попутчиком оказался работяга лет 40 — житель одного из райцентров Пензенской области, работающий вахтой в столице. Разговорились, сходили в вагон-ресторан, выпили по кружке-другой пива, праздник как-никак. Он уже 9 лет работает охранником, охраняет элитный дом. За две недели получает 25 тысяч рублей, потом две недели проводит дома с семьёй — с женой и двумя детьми. Дети за эти годы уже успели подрасти. Младшая дочь, которой 5 лет не хочет отпускать папу.
— Вот она, моя красавица, — показывает мне мужчина на телефоне фотографию дочери. — Когда собирался на поезд, она меня обняла и говорит: папа, не уходи, не пущу тебя никуда.
Вышли на станции покурить. Сигареты не продают из-за антитабачного законодательства. На вокзалах нельзя. Зато пиво в час с лишним ночи есть. В местном ларьке поставили два стола, написали буфет и продажа разрешена, потому как теперь — это кафе, а не магазин. Подошли к нам ещё двое вахтовиков, сигарету стрельнуть. Оказалось, тоже охранниками работают, оба с районов Пензенской области. Один паренёк лет 30, второму за полтинник уже. Тот второй охраняет стройку.
— Летом я на машине езжу, а не на поезде. У нас на стройке хорошо, нормально работать. Воруют всё, — рассказывает он. А я в недоумении стою, не могу понять, что же хорошего, если всё воруют. Оказывается, охранники сами и воруют стройматериалы понемногу, потому и на машине ездят. От строительных компаний не убудет, а мужику всё в хозяйстве сгодится — и цемент, и плитка.
Попутчик мой оптимизма охранника со стройки не разделяет.
— Мы как рабы там. От дома оторвались, от семьи, работаем за гроши от безысходности. Разве это нормальная жизнь?
Простой мужик, а всё понимает, рассуждает здраво. Потому что каждый раз дочка обнимает его и говорит: папа, не уходи, останься с нами.
И ведь у нас так половина области живёт. Трудовые мигранты. Вахтой в Москву и на север. И мужчины, и женщины. Охранники, строители, отделочники, повара, официанты, горничные. Дворников вот только нет. Дворниками в столице работают таджики. Им, бедолагам, приходится ещё туже, чем нашим. Вдали от Родины они вынуждены работать за ещё меньшие копейки, зачастую нелегально, жить непонятно где и питаться непонятно чем. Их гоняют миграционные службы и полиция, избивают и убивают нацисты, над ними издеваются работодатели.
Таджикистан после выхода из Советского Союза скатился в страшную нищету и считается одной из самых бедных стран в мире. За чертой бедности находится более половины граждан республики. А почти 50% ВВП страны — это средства, заработанные мигрантами.
Конечно, нашим мужикам полегче — они к дому ближе и работа у них чуть лучше, чем у таджиков. Но сколько уже из-за этой трудовой миграции семей распалось? Сколько детей недополучили родительского тепла и внимания? Сколько их там, наших мужиков, в этой Москве сгинуло и не вернулось домой? Ведь над ними также издеваются работодатели, обманывают, не додают зарплату, их грабят в поездах и убивают тоже…
И моя родная маленькая Пензенская область — это Таджикистан, разве что холоднее здесь. Работы в сельских районах практически нет, а если есть, то за мизерную зарплату, которой хватит только на оплату коммунальных услуг и буханку хлеба в день. Молодёжь сразу после окончания школы стремится уехать учиться в областной центр, а обратно мало кто возвращается, потому как перспектив никаких. А те, кто постарше — в поездах, на машинах и автобусах едут в Москву работать бок о бок с братьями по несчастью — таджиками. Капитализм он ведь в национальностях не разборчив. Ему всё едино, что таджик, что русский. Это всё дешёвая рабочая сила, которая принесёт капиталисту прибыль. А работяги лишь получат возможность не умереть с голоду.
http://svpressa.ru/blogs/article/163871/
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Когда никто не верит в справедливость-её нет и быть не может.
Чтобы решить проблему безработицы-надо делать экономику инновационной.
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идиот ты..плановой..и выбрать цель чего хочет государство..а ииновационость-это ты к чубайсу.
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Всё точно !
Так и есть!
Капитализьм –
Вот этих самых пензенских “капиталистов” – хитреньких ,и надо к ногтю!
это все они! На местах!Хитрят -Обогащаются ничего не делая!
Это они такие зарплаты устанавливают при которых местные уезжают то в Москву кто помоложе на севера…Где губернатор? Почему сидит спокойно?
Почему русских,благодаря вот таким местным пензенским капиталюгам,приравняли к нелегалам таджикам?
Моему возмущению нет предела!!!
Все беды от местной шушары во власти!!это от них народ стонет
Если зарплата в области не устраивает население этой области,то выравнивай ситуацию! Губер проклятый!
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Серый, молодчага! хорошо копнул! Надо побольше об этом
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Губеры – заложники. Геноцидят мендель шувалов дворкович дерипаски… ФРС и те, кто принял правила ФРС в 1991-м.
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Губер не заложник!
Он ворюга!!Ему спускают бабло из центра -А он падла что делает?
Он устраивает сладкую и обеспеченную жизнь своей семье!
Это клещь! Присосок!тварина наглючая
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Дырку от бублика Шуваловы им спускают.
Всё уходит на развитие дагестана и ичкерии. У пресловутого “капитализма” всегда есть ФИО!!! не ведитесь на -измы, которые впаривают жд!!!
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Не согласен
Лично знаю сколько спущено бабла на развитие в пензенс обл для среднего предпринимателя
На подъем сельского хоз-ва -Это миллионы!
На Ичкерию хватает из других источников
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Тулеев строит у себя новые заводы и переманивает рабочих с Алтае-местные шахтёры на заводах работать не желают.
Путин с демократами смотрит на Тулеева как мышь на крупу.
Я работал в холдинге сдс и заметил как Тулеев старается для своего региона.
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Тулеев -боец и борец старой закалки -Он уже как мамонт на фоне других губеров
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Так и есть. Это про наших… ((( Вы не сердобский?
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Нет
– - –
Просто какое то время пришлось поработать в области (при Бочкареве)
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правительство реализует финансовый геноцид народа.
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Либералы и демократы это последователи немецких фашистов-они им симпатизируют, от того такая не любовь к товарищу Сталину-сокрушителю фашисткой системы.
Славян демократы за символику приписывают к фашистам, хотя в остальном демократы делают в России, то что сделал Гитлер-захватив СССР.
Такой вот парадокс держи фашиста-кричит сам фашист.
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Если попадёте в тюрьму-откажитесь от адвоката-он работает на полицейских-вам он будет только вредить.
Губеры назначаются в Москве и тусуются в Москве-на регионы им наплевать-спелись, как адвокаты с полицейскими.
Виной всему слабая активность населения, каждый гребёт к себе-моя хата с краю.
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Михан -Правду говоришь!
Но население разъедено уркоганами которые срослись с полицией
Боятся -Вот и сидят по хаткам -Не выходят к администрациям -
Смотри как чечены быстро могут собраться! и в любом городе России
Учится надо у них -Раз уж своих учителей растеряли
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Виновата Система.Губернатор,вошедший в Систему будет делать так,как нужно ей,или она его выплюнет. А на его место будет целая очередь желающих работать на благо Системы. Есть исключения,-например Тулеев. Но он уважаемый человек и лично знаком с ВВП. Ему можно. Что бы что-то изменить в лучшую сторону,нужно менять Систему. Дело за малым:)).
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на счет таджиков..пусть этот писака лучше вспомнит как азербуты и таджики русских убивали в 1988-91годах..как квартиры отбирали ну ну.а сейчас вы на жалость давите…Они сами выбрали свой путь как и укры.
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Ты в невесомости?
Какие таджики и узбеки??
Речь о русских!!
Их приравняли к таджикам и узбекам – -в их собственной стране!!
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Правильно не чего было смешивать “мух” с “котлетами”. К чему приплели таджиков! Вот так, и приучают к толерантности.
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Это удел людей бесхребетных.Тех, кто говорит – моя хата с краю.Это те- кто стучал касками на горбатом мосту.Это те – кто смотрел по телевизору расстрел Дома Советов,это те – кто безропотно наблюдал взрывы жилых домов,это те – кто смотрел по телевизору Норд-Ост и гибель детей в Дагестане. Это те – кто перестал ходить и голосовать,это те – кто голосует за 100 рублей,это те – кто голосует под угрозой увольнения,это те – кто голосует по приказу.Это рабы и их доля рабская.Каждый заслуживает то,что заслуживает.А так,конечно я не живодёр,мне их жалко…