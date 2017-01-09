Главная » Экономика

Капитализм не смотрит в паспорт

18:33. 9 января 2017 Просмотров - 820 21 коммент. Опубликовал:

Сергей Падалкин о катастрофических масштабах трудовой миграции россиян

Капитализм не смотрит в паспорт

1 января вечером я ехал в поезде «Пенза-Москва». Моим попутчиком оказался работяга лет 40 — житель одного из райцентров Пензенской области, работающий вахтой в столице. Разговорились, сходили в вагон-ресторан, выпили по кружке-другой пива, праздник как-никак. Он уже 9 лет работает охранником, охраняет элитный дом. За две недели получает 25 тысяч рублей, потом две недели проводит дома с семьёй — с женой и двумя детьми. Дети за эти годы уже успели подрасти. Младшая дочь, которой 5 лет не хочет отпускать папу.

— Вот она, моя красавица, — показывает мне мужчина на телефоне фотографию дочери. — Когда собирался на поезд, она меня обняла и говорит: папа, не уходи, не пущу тебя никуда.

Вышли на станции покурить. Сигареты не продают из-за антитабачного законодательства. На вокзалах нельзя. Зато пиво в час с лишним ночи есть. В местном ларьке поставили два стола, написали буфет и продажа разрешена, потому как теперь — это кафе, а не магазин. Подошли к нам ещё двое вахтовиков, сигарету стрельнуть. Оказалось, тоже охранниками работают, оба с районов Пензенской области. Один паренёк лет 30, второму за полтинник уже. Тот второй охраняет стройку.

 — Летом я на машине езжу, а не на поезде. У нас на стройке хорошо, нормально работать. Воруют всё, — рассказывает он. А я в недоумении стою, не могу понять, что же хорошего, если всё воруют. Оказывается, охранники сами и воруют стройматериалы понемногу, потому и на машине ездят. От строительных компаний не убудет, а мужику всё в хозяйстве сгодится — и цемент, и плитка.

 

Попутчик мой оптимизма охранника со стройки не разделяет.

— Мы как рабы там. От дома оторвались, от семьи, работаем за гроши от безысходности. Разве это нормальная жизнь?

Простой мужик, а всё понимает, рассуждает здраво. Потому что каждый раз дочка обнимает его и говорит: папа, не уходи, останься с нами.

И ведь у нас так половина области живёт. Трудовые мигранты. Вахтой в Москву и на север. И мужчины, и женщины. Охранники, строители, отделочники, повара, официанты, горничные. Дворников вот только нет. Дворниками в столице работают таджики. Им, бедолагам, приходится ещё туже, чем нашим. Вдали от Родины они вынуждены работать за ещё меньшие копейки, зачастую нелегально, жить непонятно где и питаться непонятно чем. Их гоняют миграционные службы и полиция, избивают и убивают нацисты, над ними издеваются работодатели.

Таджикистан после выхода из Советского Союза скатился в страшную нищету и считается одной из самых бедных стран в мире. За чертой бедности находится более половины граждан республики. А почти 50% ВВП страны — это средства, заработанные мигрантами.

Конечно, нашим мужикам полегче — они к дому ближе и работа у них чуть лучше, чем у таджиков. Но сколько уже из-за этой трудовой миграции семей распалось? Сколько детей недополучили родительского тепла и внимания? Сколько их там, наших мужиков, в этой Москве сгинуло и не вернулось домой? Ведь над ними также издеваются работодатели, обманывают, не додают зарплату, их грабят в поездах и убивают тоже…

И моя родная маленькая Пензенская область — это Таджикистан, разве что холоднее здесь. Работы в сельских районах практически нет, а если есть, то за мизерную зарплату, которой хватит только на оплату коммунальных услуг и буханку хлеба в день. Молодёжь сразу после окончания школы стремится уехать учиться в областной центр, а обратно мало кто возвращается, потому как перспектив никаких. А те, кто постарше — в поездах, на машинах и автобусах едут в Москву работать бок о бок с братьями по несчастью — таджиками. Капитализм он ведь в национальностях не разборчив. Ему всё едино, что таджик, что русский. Это всё дешёвая рабочая сила, которая принесёт капиталисту прибыль. А работяги лишь получат возможность не умереть с голоду.

 

http://svpressa.ru/blogs/article/163871/

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О «русской» монархии - «Романовы». Землица Русь — Матушка не даёт покоя всяким «монархиям» или ПОЧЕМУ НЕ прекращается Бойня на Украине?
...четверть всех эмигрантов оформляли заграничные паспорта, а три четверти пересекали...проводила политику монополизма, выгодную иностранному капитализму и ряду, чиновников, лоббирующих ...различные номинации: строевая подготовка, смотр строя и песни, челночный бег...
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2016
...сегодня начали официально выдавать собственные паспорта.Глава ДНР Александр Захарченко сегодня...тут проблема системная (кризис мирового капитализма захватывает не только Россию, но...частичное внешнее управление! И не смотря на любые «самостийные» акты ...
Социально-общинный строй и новая идеология
...» социализма нас возвращают в «развитой» капитализм. Для дозревания, наверное... Радуйтесь, твердят... по радио, колхозникам не выдавали паспортов, и они лишались прав выезжать..., в вузах. Приводят убедительные доказательства. Смотри как у насекомых: родились и...
Ё-мобиль и перелётная элита
...своём добрачном сексуальном опыте. Интересней смотреть на журналиста, уж как ... с кремлёвскими орлами? Конечно, капитализма без классовой розни не бывает...кинематографистов и обладатель французского, кажется, паспорта, автор беспримерного фильма «Олигарх», ...
ОБРЕЗАННАЯ ОТ РАЗУМА ВОЛЯ НАРОДА 4 ЧАСТЬ
...по сей день миллионы русских смотрят на Госдуму, на этот ... записывают себя «русскими» в паспорте и сознательно прикрываются славянскими фамилиями... бороться исключительно против следствия олигархического капитализма – против коррупции кремлёвских чиновников, ...
Наша путеводная звезда – славянский социализм (1 часть)
...вам налицо «пролетарский интернационализм». Не смотря на то, что Киргизия, Казахстан... уверенно врастаем в мировую систему капитализма, в международное сообщество «демократического ... для кого-то графа в паспорте «национальность» и является «проклятой», ...

21 коммент.»

  • 2791 1785
    Михан 9 января 2017 в 18:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Когда никто не верит в справедливость-её нет и быть не может.
    Чтобы решить проблему безработицы-надо делать экономику инновационной.

    Ответить
  • 8155 5381
    слободан 9 января 2017 в 18:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Всё точно !
    Так и есть!
    Капитализьм –
    Вот этих самых пензенских “капиталистов” – хитреньких ,и надо к ногтю!
    это все они! На местах!Хитрят -Обогащаются ничего не делая!
    Это они такие зарплаты устанавливают при которых местные уезжают то в Москву кто помоложе на севера…Где губернатор? Почему сидит спокойно?
    Почему русских,благодаря вот таким местным пензенским капиталюгам,приравняли к нелегалам таджикам?
    Моему возмущению нет предела!!!
    Все беды от местной шушары во власти!!это от них народ стонет
    Если зарплата в области не устраивает население этой области,то выравнивай ситуацию! Губер проклятый!
    – - -
    Серый, молодчага! хорошо копнул! Надо побольше об этом

    Ответить
    • 11722 7695
      Ликвидатор слободан 9 января 2017 в 19:03 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Губеры – заложники. Геноцидят мендель шувалов дворкович дерипаски… ФРС и те, кто принял правила ФРС в 1991-м.

      Ответить
      • 8161 5387
        слободан Ликвидатор 9 января 2017 в 19:21 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Губер не заложник!
        Он ворюга!!Ему спускают бабло из центра -А он падла что делает?
        Он устраивает сладкую и обеспеченную жизнь своей семье!
        Это клещь! Присосок!тварина наглючая

        Ответить
        • 11728 7701
          Ликвидатор слободан 9 января 2017 в 20:17 Ссылка Пометить
          GD Star Rating
          loading...

          Дырку от бублика Шуваловы им спускают.
          Всё уходит на развитие дагестана и ичкерии. У пресловутого “капитализма” всегда есть ФИО!!! не ведитесь на -измы, которые впаривают жд!!!

          Ответить
          • 8176 5402
            слободан Ликвидатор 9 января 2017 в 20:22 Ссылка Пометить
            GD Star Rating
            loading...

            Не согласен
            Лично знаю сколько спущено бабла на развитие в пензенс обл для среднего предпринимателя
            На подъем сельского хоз-ва -Это миллионы!
            На Ичкерию хватает из других источников

            Ответить
      • 2794 1788
        Михан Ликвидатор 9 января 2017 в 19:23 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Тулеев строит у себя новые заводы и переманивает рабочих с Алтае-местные шахтёры на заводах работать не желают.
        Путин с демократами смотрит на Тулеева как мышь на крупу.
        Я работал в холдинге сдс и заметил как Тулеев старается для своего региона.

        Ответить
    • 48 39
      Петрова слободан 9 января 2017 в 20:36 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Так и есть. Это про наших… ((( Вы не сердобский?

      Ответить
  • 11718 7691
    Ликвидатор 9 января 2017 в 19:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    правительство реализует финансовый геноцид народа.

    Ответить
  • 2794 1788
    Михан 9 января 2017 в 19:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    a WordPress rating system

    Либералы и демократы это последователи немецких фашистов-они им симпатизируют, от того такая не любовь к товарищу Сталину-сокрушителю фашисткой системы.
    Славян демократы за символику приписывают к фашистам, хотя в остальном демократы делают в России, то что сделал Гитлер-захватив СССР.
    Такой вот парадокс держи фашиста-кричит сам фашист.

    Ответить
  • 2796 1790
    Михан 9 января 2017 в 19:30 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если попадёте в тюрьму-откажитесь от адвоката-он работает на полицейских-вам он будет только вредить.
    Губеры назначаются в Москве и тусуются в Москве-на регионы им наплевать-спелись, как адвокаты с полицейскими.
    Виной всему слабая активность населения, каждый гребёт к себе-моя хата с краю.

    Ответить
    • 8167 5393
      слободан Михан 9 января 2017 в 19:40 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Михан -Правду говоришь!
      Но население разъедено уркоганами которые срослись с полицией
      Боятся -Вот и сидят по хаткам -Не выходят к администрациям -
      Смотри как чечены быстро могут собраться! и в любом городе России
      Учится надо у них -Раз уж своих учителей растеряли

      Ответить
  • 2043 1831
    Stelm 9 января 2017 в 19:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Виновата Система.Губернатор,вошедший в Систему будет делать так,как нужно ей,или она его выплюнет. А на его место будет целая очередь желающих работать на благо Системы. Есть исключения,-например Тулеев. Но он уважаемый человек и лично знаком с ВВП. Ему можно. Что бы что-то изменить в лучшую сторону,нужно менять Систему. Дело за малым:)).

    Ответить
  • 2233 1537
    serjoza 9 января 2017 в 22:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    на счет таджиков..пусть этот писака лучше вспомнит как азербуты и таджики русских убивали в 1988-91годах..как квартиры отбирали ну ну.а сейчас вы на жалость давите…Они сами выбрали свой путь как и укры.

    Ответить
    • 8188 5412
      слободан serjoza 9 января 2017 в 22:40 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ты в невесомости?
      Какие таджики и узбеки??
      Речь о русских!!
      Их приравняли к таджикам и узбекам – -в их собственной стране!!

      Ответить
    • 378 237
      Вета serjoza 9 января 2017 в 23:16 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Правильно не чего было смешивать “мух” с “котлетами”. К чему приплели таджиков! Вот так, и приучают к толерантности.

      Ответить
  • 679 389
    Сергей 10 января 2017 в 0:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Это удел людей бесхребетных.Тех, кто говорит – моя хата с краю.Это те- кто стучал касками на горбатом мосту.Это те – кто смотрел по телевизору расстрел Дома Советов,это те – кто безропотно наблюдал взрывы жилых домов,это те – кто смотрел по телевизору Норд-Ост и гибель детей в Дагестане. Это те – кто перестал ходить и голосовать,это те – кто голосует за 100 рублей,это те – кто голосует под угрозой увольнения,это те – кто голосует по приказу.Это рабы и их доля рабская.Каждый заслуживает то,что заслуживает.А так,конечно я не живодёр,мне их жалко…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>