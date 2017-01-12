“Сквер СССР” откроется в Ханты-Мансийске в 2017 году

Продолжается благоустройство "Сквера СССР" в столице Югры. Его открытие запланировано на 2017 год, сообщила Накануне.RU главный архитектор Ханты-Мансийска Ольга Фролова.



"Мы планируем завершение благоустройства на следующий год. Установим малые архитектурные формы и дополнительно благоустроим сквер, чтобы рассказать о достижениях эпохи. Открывать сквер в юбилей Октября не планируем, мы вообще на это не ориентируемся. У нас цель – рассказать об эпохе. Даты открытия пока нет", — рассказала Фролова.

Отметим, по замыслу создателей, сквер делится на несколько зон: стоянка для автомобилей, непосредственное место установки памятника Владимиру Ленину и прогулочная зона с малыми архитектурными формами.

Напомним, бронзовый памятник вождю мирового пролетариата высотой более 6 м и весом 3 тыс. 200 кг создан скульптором Анатолием Новиковым, одним из авторов скульптурно-архитектурного ансамбля "Родина-Мать" в Волгограде.

Монумент официально признан художественным произведением, и это первая авторская профессиональная работа такого рода, появившаяся в югорской столице. Памятник был демонтирован в 2000 году из-за реконструкции центральной площади города, и сейчас находится на частной территории. Теперь же появились реальные перспективы его возвращения на улицы города.

Инициатива вернуть монумент, ранее стоявший на центральной площади Ханты-Мансийска, принадлежит городскому Совету ветеранов, обратившемуся с этим предложением в органы местного самоуправления.

Отметим, с похожей идеей выступили коммунисты соседней с Югрой Тюменской области: члены тобольского отделения КПРФ ищут памятник Ленину для установки в духовной столице Сибири. Они уверены, что найдут подходящий монумент в Тюменской области. В конце февраля депутаты определились с местом: большинство народных избранников проголосовали за берег реки Курдюмка. Раньше в городе уже был такой монумент, но его при загадочных обстоятельствах снесли в 1991 г. Найти памятник так и не удалось.

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"Затея хорошая, но место не соответствует статусу Ленина. На этом месте стоит несколько новых пятиэтажек, но в основном там сараи, гаражи, деревянные одноэтажные дома 60-летней давности. Кроме того, место это окружено высокими деревьями, то есть памятник будет не видно. Валеев прав в том, что памятнику нужно более достойное место. Складывается интересная ситуация: с одной стороны, в Сургуте снесли бюст Сталина, которые активисты поставили на набережной Оби, с другой, руководство Ханты-Мансийска требует от Валеева отдать памятник Ленину. Парадокс!" — сказал Тетекин.

При этом политик отмечает, что жители Ханты-Мансийска не откажутся от установки.

"На Ленина грязи лилось меньше, чем на Сталина, поэтому отторжения должно быть меньше. Тем более, "отец народов" считал Ленина своим учителем. Во-вторых, идет мощный пересмотр отношения к нашему прошлому. Несмотря на то, что 25 лет выливали грязь на Ленина и Сталина, она не липнет. Кстати, на центральной площади Лангепаса создан Сквер СССР с гербами всех стран Союза. Ленин – один из гигантов мировой истории, люди должны вспомнить о его роли", — сказал Тетекин.

В разговоре с Накануне.RU экс-депутат думы Югры, член центрального комитета КПРФ Виктор Валеев отметил, что власти требуют от него монумент через суд, хотя он готов выкупить его у мэрии.

"Когда я установил памятник в 2005 г., пришли сотрудники мэрии. Говорят, памятник чуть не распилили, подпишите, Виктор Семенович, договор, что монумент находится у вас на ответственном хранении. Через год его продлили на год. А теперь мэрия говорит, что раз договор был, раз ни одна из сторон его не расторгла, значит, он продолжает действовать. Вот и требуют теперь Ленина через суд. Я написал в мэрию, что прошу продать мне его по остаточной стоимости за 58 тыс. руб., чтобы установить его на достойном месте", — сказал Валеев.

Он уточнил, что предлагал другие места для установки памятника. Первое – у МФЦ, что в гостинице "Олимпийская", но город отказал коммунисту из-за того, что там должны были посадить деревья в память о югорчанах, погибших в Великую Отечественную войну. Второе – немного дальше, между главными автотрассами. Но это предложение тоже отклонили – нельзя менять дороги.

"Возможно, просто нет желания. Третье место предлагалось – между двух деревянных домов на Ленина, но там – помойка, это недостойно великого человека. Мэрия больше ничего не предлагает, а мои предложения отклоняет. А что касается судов, которые я проиграл, — апелляцию надо было подать до 6 января. Я обратился к персеку окружкома КПРФ, ответа не было. Не знаю, как дальше будет. Конечно, памятник администрация отберет. Только надо поставить его на достойное место, а не там, где развалюхи", — резюмировал Валеев.

Источник: nnm.me