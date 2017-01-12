Платон: бороться или смириться? Горячая дискуссия дальнобойщиков

... власти изменить к лучшему. Платон описывал своё идеальное государство, .... Государство может быть или более плохим или менее плохим. А ... смиряться, не надо терпеть и не надо мучаться. Надо бороться ...Завтра будет по-другому! Или хуже или лучше. От кого это ...