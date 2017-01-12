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Платон: бороться или смириться? Горячая дискуссия дальнобойщиков

10:30. 12 января 2017 Просмотров - 604 7 коммент. Опубликовал:

ppplll

8-го января 2017 года в Москве состоялось совещание представителей профсоюзов, союзов и ассоциаций транспортной отрасли, участвующих и участвовавших в протестных акциях, по проблемам грузоперевозчиков. В ней пиняли участие:

Сибирская Ассоциация Автомобильных Перевозчиков (В.С.Трунаев), Межрегиональный Профсоюз Водителей Профессионалов (А.В.Котов), Ассоциация «Дальнобойщик» (В.Е.Войтко), «Объединение Перевозчиков России» (А.М.Бажутин), «Союз Перевозчиков», «САПТИС» (С.А.Стоша), движение «ТИГР» (А.В.Расторгуев). Источник: http://sota.vision

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Собрание дальнобойщиков. Чётко о Ротенберге и Путине [АнтиПЛАТОН]

npl

15 ноября 2016 года в России заработал «Платон» — система сбора налога с 12-тонных грузовиков за проезд по федеральным трассам. По всей стране дальнобойщики начали акции протеста: водителей раздражает, что система работает со сбоями, тарифы высокие, а неуплата грозит огромными штрафами.

Источник: http://www.youtube.com/user/Jonny100D/videos

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7 коммент.»

  • 9287 3585
    Gringo 12 января 2017 в 10:40 Ссылка Пометить
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    Почитали бы эти мужики про 1905 год, про Октябрьскую революцию. Если оставить на пару недель крупные города без снабжения – возможно клан призадумается.

    …. хотя, если подумать, вряд ли. Паразиты стали умнее. Они введут льготы для пары-тройки своих компаний. Те возьмут на себя долю перевозок забастовщиков.

    …. а если еще подумать….. авто компаний штрейкбрейкеров могут вдруг сгореть, например….

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    • 8515 5677
      слободан Gringo 12 января 2017 в 12:23 Ссылка Пометить
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      - -” …. а если еще подумать….. авто компаний штрейкбрейкеров могут вдруг сгореть, например….”
      – -
      Что и происходит регулярно в Москве и москов обл -То горят склады, то магазины…То оффисы

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  • 10246 3646
    Люся 12 января 2017 в 11:33 Ссылка Пометить
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    Да,единый центр не зря проедает миллионы,а может и миллиарды,как всё сразу!РПЦ,Кадыров,дальнобойщики…кого ещё ждать?

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      Gringo Люся 12 января 2017 в 11:39 Ссылка Пометить
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      Налоговиков из МНС. Скоро они начнут подкидывать дровишек новыми платежками по кадастру. Готовят цуки ноябрь 2017.

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  • 606 425
    Василий 12 января 2017 в 13:51 Ссылка Пометить
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    Я раз в месяц езжу по трассе М4 с Ростова-на-Дону до Лихой. Мое мнение- эти дальнобойщики совсем ох…ли за последний год. На трассе ездят 100-120 км/ч, обгоняют постоянно друг друга, выезжают на левую полосу федеральной трассы, оставаясь там по 5-10 минут(не нравиться видите ли им качество правой полосы). Создают аварийные ситуации своими маневрами. И раз перевозщики своими фурами портят дорожное полотно, то пусть платят налоги. Не нравиться, пусть пользуются услугами РЖД.

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  • 58 54
    Сергей Витальевич 12 января 2017 в 14:11 Ссылка Пометить
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    Похоже на брожение браги-бурлит во всю,но сахар ещё не превратился в спирт.А вообще то дальнобойщики- это последние представители рабочего класса,которые могут хоть как то постоять за свои права и которым есть что терять.Лишь бы,только, их в темную не использовали,а то получится как в 1991.

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  • 1400 -14
    Михаил 12 января 2017 в 15:28 Ссылка Пометить
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    Все очень просто – нефть не по 100$, а по 50 и правительству банально не хватает бабла. Приходится пилить фонд нац. состояния. А если денег не хватает их надо где то взять. Единственный неисчерпаемый источник бабла – это свой народ. Так было во все времена и во всех странах. Когда казна пустела, поднимали налоги (на соль, хреноль …и.т.п.). Поэтому перевозчики могут возмущаться сколько угодно. Мы с вами можем сколько угодно говорить о платных парковках, повышении налогов на топливо, подорожание транспорта… ничего не изменится. Правительству нужны деньги на много чего. В том числе и на поворовать. И оно эти деньги из народа выжмет.

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