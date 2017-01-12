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Люди и великаны?

14:59. 12 января 2017 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:
Тема великанов, людей гигантского роста (иной расы или наших предков) не дает покоя многим интересующимся данной альтернативной темой истории. Для некоторых этот вопрос закрыт в плане что, да, были такие. Гораздо больше скептиков.
В этой теме материал появляется по-крупицам, разрозненно и из разных источников. Некоторое время собирал то, что попадалось по теме. Настало время его выложить. Все вместе это играет немного другим цветом, чем по-отдельности…


Две расы: великанов и обычных людей? Эскулап со спутниками. Источник
А может три? Два коллектива представителей на барельефе слева – самые низкорослые. Или самые низкие – это дети?

Археологический музей античной Горгиппии

Археологический музей Горгиппии располагается прямо рядом с раскопом этого любопытного античного города. Раскопки в Анапе начались около 100 лет назад. Горгиппия была одним из самых богатых городов Боспорского царства, о чем говорят множество надписей высеченных на мраморных и известняковых блоках. В окрестностях Анапы найдено 120 таких надписей, что уступает только Пантикапею, где их было найдено около 850.

Опустим множество находок при раскопках и заострим внимание на следующих:


Надгробный камень синдского владыки.. Ох, и тяжело лошади под таким большим наездником… Врят ли древний мастер непропорционально изобразил размеры человека и лошади.


Официально: мраморная надгробная стелла со сценой встречи богами умершего в загробном мире. А почему не сцена из реальной жизни? Если это Боги такого роста, то почему именно такого? Эллины их видели? И пропорции, рост знали?


Тоже великан на лошади. Чуть выше – великан в ложе и справа обычного роста человек с собакой. А в самом низу обычного роста женщина и женщина-великан. На детей «карлики» не похожи ни лицом, ни одеждой. Все по-взрослому…


Актуальный мотив для греков встречи с Богами

Источник
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Великаны на картинах и иконах

Самые яркие подборки от vaduhan_08












Иисус был великаном?


Джованни Ланфранко. Norandino and Lucina Discovered by the Ogre


Италия. Падуя


Введение во храм Пресвятой Богородицы

Источник и остальные примеры
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Фрески римских катакомб (III—IV вв.)


Даниил во рву со львами. Львы – как крупные собаки


Моисей, рассекающий Чермное море.

Источник
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Мечи гигантов


Фото европейских трофеев из музея дворца Топкапы, Стамбул.
Размеры центрального образца – длина 270 см, длина клинка – 205 см, наибольшая ширина клинка – 10 см, крестовина – 66 см. Ими, естественно, не сражались. Это же ритуальное оружие, В церемониях использовали.






1400 г. Длина крупного = 2,7 м.


Китайский меч дао


В среднем размере, эти мечи выглядят так


Япония. Одати 16 века, длина клинка 220 см. Масса 4,5 кг. Оружие боевое.


Одати 1843 год, длина клинка 224 см.


Одати 13-14 века. Общая длина 262 см, длина клинка 180 см. Масса 7,2 кг. Для великана метров 5-6 была бы обычная катана…


Одати 1415 года, длина клинка 220 см.




Если не фейк, то наверное, это последний великан в Японии

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Меч в полторы руки Мирского замка 17в.


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Перстень для великана в Эрмитаже


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Про книжки великанов у меня было здесь
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Углубления в рельефе напоминают следы, оставленные гигантскими человеческими ногами. Бывший карагандинец Вячеслав Плохов уверен, что когда-то в районе современного Балхаша и урочища Бектау-ата жили великаны, ростом до 18 метров.







Официальная наука ничего удивительного в затейливых каменных формах не видит. Этому природному явлению есть логичное объяснение. Красивая гипотеза о гигантах разбивается о тот факт, что в геологическом плане гора Бектау-Ата — это одноименный интрузивный массив, сложенный гранитами.
Однако Вячеслав Плохов считает, что это не гранит, а окаменевшая глина.
Геологи говорят: судя по фотографиям, это не глина, а именно гранитный массив. Если бы там даже и была глина, то вряд ли на ней остались бы какие-то следы. Отпечатку, чтобы окаменеть, нужно попасть в определенные условия. Иначе его просто водой размоет.


К этой информации как нельзя подходят статьи ПОДЗЕМНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ И МЕГАЛИТЫ КАК ОТХОДЫ ПАСТОВОГО СГУЩЕНИЯ ПОРОДЫ и ХИМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД МЕГАЛИТОВ

Не исключено, что Вячеслав Плохов прав на 100%. Гранитные массы – это выходы глин с песком, но под определенными условиями – они текли, выдавливались и каменели. И не исключен вариант, что весь поверхностный гранит Земли – искусственный, это отвалы от переработки пород.

Вот какие примеры с тех мест, где был найден этот след:






Подробнее

А следы – это след работника того времени такого роста. Забрался на отвалы посмотреть сверху. А порода еще не совсем закристаллизовалась, не схватилась.

Источник


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: гиганты, история, картины, музеи
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