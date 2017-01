Люди и великаны?

Тема великанов, людей гигантского роста (иной расы или наших предков) не дает покоя многим интересующимся данной альтернативной темой истории. Для некоторых этот вопрос закрыт в плане что, да, были такие. Гораздо больше скептиков.В этой теме материал появляется по-крупицам, разрозненно и из разных источников. Некоторое время собирал то, что попадалось по теме. Настало время его выложить. Все вместе это играет немного другим цветом, чем по-отдельности…Две расы: великанов и обычных людей? Эскулап со спутниками. Источник А может три? Два коллектива представителей на барельефе слева – самые низкорослые. Или самые низкие – это дети?Археологический музей Горгиппии располагается прямо рядом с раскопом этого любопытного античного города. Раскопки в Анапе начались около 100 лет назад. Горгиппия была одним из самых богатых городов Боспорского царства, о чем говорят множество надписей высеченных на мраморных и известняковых блоках. В окрестностях Анапы найдено 120 таких надписей, что уступает только Пантикапею, где их было найдено около 850.Опустим множество находок при раскопках и заострим внимание на следующих:Надгробный камень синдского владыки.. Ох, и тяжело лошади под таким большим наездником… Врят ли древний мастер непропорционально изобразил размеры человека и лошади.Официально: мраморная надгробная стелла со сценой встречи богами умершего в загробном мире. А почему не сцена из реальной жизни? Если это Боги такого роста, то почему именно такого? Эллины их видели? И пропорции, рост знали?Тоже великан на лошади. Чуть выше – великан в ложе и справа обычного роста человек с собакой. А в самом низу обычного роста женщина и женщина-великан. На детей «карлики» не похожи ни лицом, ни одеждой. Все по-взрослому…Актуальный мотив для греков встречи с Богами***Самые яркие подборки отИисус был великаном?Джованни Ланфранко. Norandino and Lucina Discovered by the OgreИталия. ПадуяВведение во храм Пресвятой Богородицы Источник и остальные примеры***Даниил во рву со львами. Львы – как крупные собакиМоисей, рассекающий Чермное море.***Фото европейских трофеев из музея дворца Топкапы, Стамбул.Размеры центрального образца – длина 270 см, длина клинка – 205 см, наибольшая ширина клинка – 10 см, крестовина – 66 см. Ими, естественно, не сражались. Это же ритуальное оружие, В церемониях использовали.1400 г. Длина крупного = 2,7 м.Китайский меч даоВ среднем размере, эти мечи выглядят такЯпония. Одати 16 века, длина клинка 220 см. Масса 4,5 кг. Оружие боевое.Одати 1843 год, длина клинка 224 см.Одати 13-14 века. Общая длина 262 см, длина клинка 180 см. Масса 7,2 кг. Для великана метров 5-6 была бы обычная катана…Одати 1415 года, длина клинка 220 см.Если не фейк, то наверное, это последний великан в Японии*********Про книжки великанов у меня было здесь ***Углубления в рельефе напоминают следы, оставленные гигантскими человеческими ногами. Бывший карагандинец Вячеслав Плохов уверен, что когда-то в районе современного Балхаша и урочища Бектау-ата жили великаны, ростом до 18 метров.Официальная наука ничего удивительного в затейливых каменных формах не видит. Этому природному явлению есть логичное объяснение. Красивая гипотеза о гигантах разбивается о тот факт, что в геологическом плане гора Бектау-Ата — это одноименный интрузивный массив, сложенный гранитами.Однако Вячеслав Плохов считает, что это не гранит, а окаменевшая глина.Геологи говорят: судя по фотографиям, это не глина, а именно гранитный массив. Если бы там даже и была глина, то вряд ли на ней остались бы какие-то следы. Отпечатку, чтобы окаменеть, нужно попасть в определенные условия. Иначе его просто водой размоет.К этой информации как нельзя подходят статьи ПОДЗЕМНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ МЕТАЛЛОВ И МЕГАЛИТЫ КАК ОТХОДЫ ПАСТОВОГО СГУЩЕНИЯ ПОРОДЫ Не исключено, что Вячеслав Плохов прав на 100%. Гранитные массы – это выходы глин с песком, но под определенными условиями – они текли, выдавливались и каменели. И не исключен вариант, что весь поверхностный гранит Земли – искусственный, это отвалы от переработки пород.Вот какие примеры с тех мест, где был найден этот след:А следы – это след работника того времени такого роста. Забрался на отвалы посмотреть сверху. А порода еще не совсем закристаллизовалась, не схватилась.

Источник: sibved.livejournal.com