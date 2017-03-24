Великий китайский новодел

Объёмная статья, в которой высказывается точка зрения о довольно молодом возрасте так называемой Великой Китайской стены.

Самоочевидным свидетельством в пользу древности и могущества китайской цивилизации является так называемая Великая стена. Согласно официальной исторической версии Великую стену, предназначенную оградить страну от набегов кочевых народов, стали возводить в III веке до н.э. по воле легендарного императора ]]>< ![CDATA[ ]]> Цинь Ши Хуан Ди< ![CDATA[]]>]]>, первого правителя объединившего Китай в одно государство. Большая советская энциклопедия сообщает о Великой стене следующее:

«крепостная стена в Северном Китае, грандиозный памятник зодчества Древнего Китая. Первые участки воздвигнуты в 4—3 вв. до н. э. После объединения Китая (221 до н. э.) император Цинь Ши-хуанди приказал воздвигнуть сплошную стену, чтобы прикрыть северо-западные границы империи от нападений кочевых народов. Впоследствии В. к. с. неоднократно достраивалась и ремонтировалась. Проходит с В. на З. от г. Шаньхайгуань, на побережье Ляодунского залива, до пункта Цзяюйгуань (провинция Ганьсу). Длина В. к. с., по одним предположениям, не превышает 4 тыс. км, по другим — свыше 5 тыс. км, высота 6,6 м (на отдельных участках до 10 м), ширина нижней части около 6,5 м, верхней около 5,5 м. На всём протяжении В. к. с. сооружены казематы для охраны и сторожевые башни, а у главных горных проходов — крепости. В значительной части В. к. с. сохранилась до наших дней».

]]>Большая советская энциклопедия]]>

Не может не радовать, что значительная часть Великой стены сохранилась, будет на что посмотреть. Китайские историки считают, что строительство стены началось ещё в V веке до н.э., в эпоху Воюющих царств.

]]>Великая китайская стена]]> — древнее оборонительное сооружение — является символом Китая. Она строилась на протяжении многих веков, начиная с 5 века до н. э. вплоть до 17 века, и тянется от побережья Желтого моря до пустынь Северо-Западного Китая.

Стена проходит по северной границе древнего Китая, протянувшись от морского побережья до глубин монгольских пустынь. Протяженность стены называют от 4,5 до 6 тысяч км, толщина несколько метров (в среднем 5 метров), высота 6-10 метров. Утверждают, что стена включала 25 тысяч башен.

Считается, что до наших дней дошла Великая стена, построенная, главным образом, в эпоху династии Мин (1368-1644), а всего выделяют три исторических периода активного строительства Великой стены: эпоха Цинь в III веке до н.э., эпоха Хань в III веке и эпоха Мин. По существу под наименованием «Великая китайская стена» объединяют, по крайней мере, три крупных проекта в разные исторические эпохи, которые по оценкам специалистов в общей сложности начитывают общую протяженность стен не менее 13 тысяч км. С падением Мин и установлением в Китае маньчжурской династии Цин (1644-1911) строительные работы прекратились. Таким образом, в основном сохранилась стена, строительство которой завершилось в середине XVII века.

Нашёл в ]]>Викпедии]]> ]]>полную карту Великой стены]]>, где стена каждой эпохи обозначена своим цветом. Как видим, Китай довольно густо покрыт Великими стенами.

Несколько настораживает чрезмерно множество этих стен, и что некоторые обнаруживаются аж на севере Монголии и заходят на территорию современной России. Причём эти стены выписывают странные загогулины, а некоторые стены, построенные даже в одну эпоху, идут параллельно. На более подробных исторических картах можно видеть участки, где рядом расположено до десяти параллельных стен. Что бы это могло значить? Видимо, лишнее подтверждение таинственной древности китайской цивилизации, чего же ещё.

Также пытливые умы смущает известное обстоятельство, что в Китае отсутствуют внушающие доверие остатки каких-либо значительных древних каменных построек, кроме собственно Великой стены. Ну что ж, должно быть все силы древних китайских архитекторов и строителей поглотила строительство Великой стены (стен, точнее сказать), почему бы и нет.

Понятно, что строительство столь грандиозного фортификационного сооружения потребовало от китайского государства мобилизации огромных материальных и человеческих ресурсов, на пределе возможностей. Историки утверждают, что одновременно на строительстве Великой стены было занято до миллиона человек и строительство сопровождалось чудовищными человеческими жертвами (по другим данным было привлечено три миллиона строителей, то есть половина мужского населения древнего Китая). Не ясно, правда, какой конечный смысл усматривали китайские власти в сооружении Великой стены, поскольку у Китая не имелось необходимых военных сил, не то чтобы оборонять, а хотя бы надёжно контролировать стену на всём её протяжении. Вероятно, в силу этого обстоятельства ничего конкретно не известно о роли Великой стены в обороне Китая. Тем не менее, китайские правители две тысячи лет упорно возводили эти стены. Ну что ж, должно быть нам просто не дано понять логику древних китайцев.

Однако многие китаеведы сознают слабую убедительность предложенных исследователями предмета рациональных мотивов, должно быть побудивших древних китайцев создать Великую стену. И для объяснения более чем странной истории уникального сооружения произносят философские тирады примерно такого содержания:

]]>«Стена должна была служить крайней северной линией возможной экспансии самих китайцев]]>, она должна была предохранять подданных «Срединной империи» от перехода к полукочевому образу жизни, от слияния с варварами. Стена должна была чётко зафиксировать границы китайской цивилизации, способствовать консолидации единой империи, только что составленной из ряда завоёванных царств».

То есть древние китайцы возвели Великую стену по соображениям скорее идеологическим и мистическим, дабы обозначить границы своей Серединной империи и символически отелиться от варваров. Не правда ли очаровательная версия?

Однако в действительности дела обстоят куда более диковинно. Удивит ли вас зрелище Великой стены, как в своё время изумило оно меня. Ещё более меня поразило, что, насколько я знаю, никого не смущает конструкция Великой стены. – Видят ли люди Великую стену так же, как и я? – Сейчас проверим. Приведу несколько характерных снимков, а вообще их в интернете полно, каждый может отыскать и полюбоваться самостоятельно.

Когда мне довелось впервые увидеть фотографии Великой стены, то меня поразила вопиющая нелепость этого фортификационного сооружения. Великую стену нельзя назвать неэффективным оборонительным объектом, с любой вменяемой военной точки зрения она вопиюще абсурдна. Как видим, стена проходит по хребтам труднодоступных гор и холмов. Зачем строить стену в горах, куда не то что кочевники на лошадях, но и пешая армия вряд ли долезет?!.. Или стратеги Поднебесной империи опасались нападения племён диких скалолазов? Видимо, угроза нашествия орд злобных альпинистов действительно сильно пугала древнекитайские власти, поскольку при доступной им примитивной технике строительства трудности возведения оборонительной стены в горах возрастали неимоверно. И венец фантастического абсурда, если приглядеться, то видно, что стена в некоторых местах пересечения горных хребтов ветвится, образуя издевательски бессмысленные петли и разветвления.

Изучим имеющийся материал пристально. Оказывается, туристам обычно показывают один из участков Великой стены, расположенный в 60 км к северо-западу от Пекина. Это район горы Бадалин (Badaling), протяженность стены составляет 50 км. Стена находится в прекрасном состоянии, что и не удивительно – её реконструкция на этом участке была проведена в 50-х годах 20 века. Фактически стена была построена заново, хотя утверждается, что на старых фундаментах. Путеводитель для туристов ]]>бодро сообщает]]>:

«Бадалин самый благоустроенный, если можно так выразиться, участок Великой китайской стены. Реконструкция этого участка была проведена еще в 1957 году. Кстати, находясь на стене создается впечатление, что во время этой реконструкции стена здесь была просто построена заново (на старом основании, конечно). Высота стены около крепости около 8 м, ширина в верхней части – 5,5 м. Однако, чем выше в горы, тем стена становится и ниже, и уже. Как бы там ни было, впечатление от Великой стены – огромное».

Да уж, внушает.

Недалеко от Пекина имеются ещё два участка Великой стены, в 90 км к северу Мутянью (Mutianyu), а также в 110 км к северу-востоку близкие фрагменты Симатай (Simatai) и Джиншанлин (Jinshanling). Эти участки Великой стены реконструированы не хуже чем Бадалин, но выглядят менее гламурно.

Ну а ещё? А это всё, вопреки оптимизму Большой советской энциклопедии каких либо иных следов Великой стены вам увидеть не удастся из-за отсутствия таковых. В дополнение свежей «реконструкции» в окрестностях Пекина встречаются незначительной протяженности руины стены:

Также имеются небольшие фрагменты Великой стены на побережье, очевидный новодел для туристов.

Более китайцам показать нечего, никаких иных внушающих доверие остатков от якобы существовавших тысяч километров Великой стены не в наличии не имеется.

Или мы поспешили с выводами? Быть может, в пустынной труднодоступной местности сохранились величественные остатки Великой стены. Почему бы и нет. Правда, не вполне ясно кто, как и зачем строил оборонительную стену в малолюдной горной местности, но мы уже согласились считать древних китайцев людьми с непостижимой муравьиной логикой. Допустим, строить стену в невозможных местах и непонятно зачем их принуждал слепой неодолимый инстинкт Строительства Великой Стены.

Ну что ж, поищем Великую стену с околоземных орбит. Тем более что путеводитель по Пекину гордо ]]>сообщает]]>:

«Первыми, что космонавт Н.А. Армстронг увидел на блестящем Земном шаре с борта космического корабля "Аполлон-11", были Великая Китайская стена и дамба, сооруженная у берегов Голландии».

Насчет голландских дамб не скажу, а вот Великой стены космонавты ни разу не наблюдали. Китайцы сильно надеялись, что наконец-то в 2003 году Великую стену разглядит их родной китайский космонавт.

Долгое время считалось, что Стена – единственное заметное невооруженным глазом из космоса искусственное сооружение на планете. Это в немалой степени способствовало поддержанию национальной гордости китайцев. Глубокое разочарование наступило после полета китайских космонавтов. Первый "тайкунавт" Ян Ливэй, а также двое его последователей – Фэй Цзюньлун и Не Хайшэн – по возвращении на Землю заявили, что вроде бы без специальных оптических приборов Стена с орбиты "не видна". Власти поспешили разъяснить, что данный вопрос очень сложен и выяснение истины требует полетов многих космонавтов.

Совсем было китайцы пригорюнились, как к ним на выручку пришло ]]>Европейское космическое агентство (ЕКА)]]>, оно торжественно объявило, что 25 марта 2004 года его спутник, наконец-то, сфотографировал фрагмент Великой китайской стены во всём его грандиозном величии. Любуемся достижением космической археологии:

]]>«Представленный здесь снимок Великой Китайской стены был сделан не с борта МКС, а аппаратурой европейского спутника Proba 25 марта этого года]]>. Это участок стены, протянувшийся по вершинам холмов к северо-востоку от Пекина (в правой верхней части фотографии). А внизу слева показан специально обработанный фрагмент того же снимка, где белым цветом выделен канал Да-Юнхе (тоже грандиозное рукотворное сооружение»).

]]>«Спутник Европейского космического агентства PROBA (Project for On Board Autonomy) сфотографировал фрагмент Великой Китайской стены]]> к северо-востоку от Пекина, имеющей длину 7240 километров. В нижнем левом углу фото, сделанного 25 марта, виден участок канала Да Юнхэ, имеющий протяжённость "всего" в полторы тысячи километров».

«Спутник обращается вокруг Земли на высоте 600 км, его основная задача – сбор информации для экологов с помощью спектрометра CHRIS (Compact High Resolution Imaging Spectrometer). Съёмка же в видимом спектре ведётся с помощью телескопа с монохромной ПЗС-матрицей с разрешением 1024 х 1024 пикселя, при этом фотографии участков земной поверхности площадью в 25 км2 получаются с точностью до пяти метров».

Праздник древней китайской истории испортили многочисленные досужие любители, эти дилетанты дерзко осмеяли выдающееся достижение космической археологии. Приведу пример одного из такого рода некомпетентных рассуждений.

«Давайте рассмотрим ее поподробнее [имеется в виду фотография ЕКА].

Ясно видимая белая полоска (верхняя плоскость стены) в темной части снимка имеет ширину 1-2 пикселя, что соответствует 5-15 метрам. Высоту стены тоже можно оценить по ясно видимому участку в правой ее оконечности. 4-5 пикселей это примерно 20-30 метров. Сооружение, действительно, впечатляющее.

Канал же имеет ширину в 7-10 пикселей, то есть 35-50 метров. Что тоже соответствует солидному водно-техническому сооружению. Но объясните мне, пожалуйста, почему визуально канал расположен по линии водораздела?

То что, по линии водораздела проходит стена – понятно, оборонительные сооружения всегда строились на высотках, а не в низинах. Кроме того, грунты в низинах попросту могут не выдержать колоссальной нагрузки сотен тысяч тонн каменных сооружений. Но кому могла придти в голову идея проводить по высоткам каналы?

Вы скажете – обман зрения? Ничего подобного! По всему снимку ясно выделяются ярко освещенные хребты водоразделов, к тому же и светлость ландшафта повышается в их направлении. И вдруг по вершинам гор тянется канал!

Хорошо. Давайте допустим, что это иллюзия. Перевернем снимок.

Вот видите, как хорошо получилось? Светлые линии хребтов превратились в низины, возможно, в реки и ручьи. С правой стороны снимка можно разглядеть реку, текущую в сторону канала. Но где стена? Древние мудрые китайцы все-таки построили ее с несвойственной им военно-стратегической безграмотностью? Прямо по руслу древнекитайской реки?

Или это и не стена вовсе, а самая настоящая китайская река, благополучно текущая из древности прямо в наши дни? Так что сдается мне, что эта свежая сенсация весьма сомнительного свойства».

(По материалам сайта ]]>"Заневский Летописец"]]>)

И верно, сенсация прожила недолго, вскоре последовало официальное опровержение.

]]>< ![CDATA[ ]]> ЕКА признало ошибочной фотографию Великой китайской стены, снятой со спутника< ![CDATA[]]>]]>

«Париж, 20 мая [2004] /Синьхуа/ – Недавно появившееся на стартовой странице сайта Европейского космического агентства фото Великой китайской стены является неточным. На части кадра запечатлена не Великая китайская стена, как считалось прежде, а русло реки. Об этом говорится в последнем коммюнике ЕКА. Агентство признало, что это первая ошибка, допущенная в истории распространения информации на его сайте.

ЕКА разъяснило, что на фотоснимке запечатлена река, впадающая в водохранилище Миюнь под Пекином, а не Великая китайская стена, как считалось ранее. В настоящее время ведется углубленный научно-исследовательский анализ с помощью передовой техники, сообщило агентство.

Причинами ошибки стало отсутствие тщательного и досконального рассмотрения и проверки материала до публикации фото со спутника. ЕКА принесло извинения и одновременно выразило признательность читателям, заметившим неточность снимка. Оно особо упомянуло двух читателей из Фуданьского университета в Шанхае и Калифорнийского университета. Они, подчеркивается в коммюнике, сыграли важную роль в исправлении ЕКА допущенной ошибки».

С того казуса пошёл уже пятый год, но оконфузившееся ЕКА не представило уточненные фотографии. В интернете встречаются и другие ]]>фотографии из космоса якобы Великой китайской стены]]>, но это также не более чем ложные интерпретации. За Великую стену принимают русла рек, ирригационные сооружения и тому подобные объекты. Так что никаких иных видимых остатков Великой стены, кроме полвека назад построенного недалеко от Пекина грандиозного аттракциона для туристов, не существует.

А вообще, когда европейцам стало известно о существовании Великой китайской стены? Знаменитый европейский путешественник ]]>< ![CDATA[ ]]> Марко Поло< ![CDATA[]]>]]> (1254–1324), будто бы 17 лет проживший в Китае (1275-1292) ничего не пишет о Великой стене (между прочим, о чае он тоже ничего не знает, и об иероглифах ничего не сообщает). Мало кто из серьёзных исследователей сомневается в том, что ]]>книга об удивительном путешествии венецианца Марко Поло]]> литературная мистификация, едва ли ранее XVII века. Однако дело в том, что автор книги мог и должен был сообщить о китайских чудесах, которые были известны европейцам того времени. Значит, не были известны.

А что скажут ]]>< ![CDATA[ ]]> Брокгауз и Эфрон, каковы научные сведения о Китае и его знаменитой Великой стене в конце XIX века.< ![CDATA[]]>]]>

«… Северную границу собственно К. до сравнительно недавнего времени (когда к провинции Чжи-ли и Шань-си была присоединена в административном отношении часть южной Монголии) составляла знаменитая Великая стена (Вань-ли-чан-чэн, "Длинная стена в 10000 ли", или Бянь-чэн, "Пограничная стена"). Образовалась эта Великая стена из нескольких отдельных участков, построенных в различное время (начиная с IV в. до Р. Х. до конца XVI в. после Р. Х.). Первоначально стена сбивалась из глины и земли, и потому многие ее участки давно уже исчезли. При Минской династии ее стали облицовывать кирпичом и каменными плитами, и большая часть Великой стены, теперь существующей, без сомнения построена при этой династии. Нынешняя династия, на деле доказавшая своей предшественнице, Минской, бесполезность такой стены для защиты от внешних неприятелей, не поддерживает стены, и потому последняя пришла в упадок. Тянется Великая стена от крепости Шань-хай-гуань ("Застава между горами и морем") на берегу Чжи-лиского залива до прохода Цзя-юй-гуань, что в провинции Гань-су, в 40 верстах к западу от Су-чжоу (в том месте, где Великая стена упирается в Нань-шаньский хребет), местами в два ряда (в Чжи-ли, например, пристроена так называемая внутренняя стена) всего на протяжении 6950 ли. Лучше сохранилась восточная часть ее, к востоку от Калгана (Чжан-цзя-коу), благодаря лучшему материалу (гранит и кирпич); здесь она еще сохранила местами прежний вид массивной каменной стены, в 6 м высоты и толщины (у основания), с высокими четырехугольными башнями, на известном расстоянии одна от другой. Часть Великой стены к западу от Калгана в довольно плохом состоянии. Великая стена, встречая на своем пути горные хребты, поднимается на их вершину и опять спускается в долину. Прерывается она только Желтою рекой, на границе провинций Шань-си и Шэнь-си, и горными хребтами: от Гань-чжоу-фу на северо-западе на протяжении 75 ли и от реки Эцзин-гол на западе до реки Тао-лай-хэ. Важнейшие проходы в Великой стене в провинции Чжи-ли — Шань-хай-гуань (дорога в Маньчжурию), Си-фын-коу (дорога туда же и на Чэн-дэ-фу или Жэ-хэ), Гу-бэй-коу (на Долон-нор), Ду-ши-коу (то же) и Чжан-цзя-коу (или Калган, дороги на Ургу с Уля-сутайем и в Гуй-хуа-чэн); в провинции Шань-си — Ша-ху-коу (на Гуй-хуа-чэн)».

В XIX веке европейские путешественники видели руины Великой стены в окрестностях Пекина и полагались на сообщения китайцев о её древности и грандиозных размерах. Когда в действительности были возведены имеющиеся в наличии фрагменты Великой стены, точно указать затруднительно. Наиболее древняя теоретически приемлемая датировка приходится на время официального прекращения строительства – середина XVII века.

Однако XVII век это сомнительная дата создания легенды о Великой стены. Просто по той причине, что у китайцев не было ни технической возможности, ни мотивов строить стену в горах на удивление иностранцам, пусть даже всего несколько километров. Хотя оборонительные сооружения в горных ущельях и прочих дефиле севернее Пекина, должно быть, существовали. В их создании имелся реальный практический смысл, укрепления требовались для обороны от маньчжуров. ]]>< ![CDATA[ ]]> Маньчжуры< ![CDATA[]]>]]> во второй половине XVII века покорили страну (их успех определила не столько военная мощь, сколько внутренние интриги и неурядицы китайцев) и утвердили в Китае свою правящую ]]>< ![CDATA[ ]]> династию Цин< ![CDATA[]]>]]>. Собственно именно при этой династии в первой половине XVIII века в основных чертах века сформировался известный нам Китай.

Точно утверждать не берёмся, по нашему скромному мнению наиболее правдоподобное время для создания мифа о Великой стене и возведение её фрагментов в видах наглядного подтверждения величия и древности китайской истории это конец XVIII века, начало XIX века. Поскольку именно во времена правления императоров ]]>< ![CDATA[ ]]> Канси< ![CDATA[]]>]]> (1661-1723) и ]]>< ![CDATA[ ]]> Цяньлуна< ![CDATA[]]>]]> (1736-1795) империя расширилась, значительно умножилось население, Китай достиг современных рубежей на севере, западе и юге. Власти образовавшейся гигантской маньчжуро-китайской империи в качестве государственной идеологией установили ортодоксальное конфуцианство. А также официально утвердили и издали древние исторические хроники, собрание классической китайской литераторы, и вменили в обязанность китайским чиновникам всё это древнее культурное наследие зубрить и сдавать на экзаменах (недозволенные властями труды по китайской истории и литературные произведения беспощадно ограничивались и уничтожались). Между прочим, при Цяньлуне в Китае власти насаждали возделывание и употребление чая, рассказы о значительно более древней истории чая в Китае являются вымыслами.

Китайско-маньчжурское государство в эпоху Цин воспринимало себя Серединной империей, считало единственным центром подлинной культуры и цивилизации, а ко всем иным государствам, в том числе и европейским, относилась как к диким и варварским странам, данникам богдыхана. Находившемуся в 1793-1794 гг. в Китае английскому послу лорду Джорджу Маккартнею – на плывшем по каналу в Пекин посольском корабле китайцы вывесили знамя с надписью «дань от правителя Англии» – специально демонстрировали фрагмент Великой стены. После осмотра, которого он сказал, что если вся стена такая, как та часть, которую он видел, то это наиболее изумительное произведение рук человеческих.

То обстоятельство, что стена построена в горах, ясно свидетельствует, что Великая стена изначально была создана в целях фальсификации китайской истории. Ведь никаких неопровержимых материальных фактов в пользу древности китайской истории и культуры не существовало. Первоисточники по китайской истории представляют собой беллетристику, близкую жанру исторической фэнтези. Европейцы открыли Китай в начале XVI века, при дворе китайского императора два века находилась влиятельная миссия иезуитов. Официальный период нахождения иезуитских миссий в Китае 1552 – 1775 гг., однако следует иметь в виду, что европейские прогрессоры появились в Китае несколько ранее, и фактически оставались в стране и после официального закрытия иезуитской миссии.

Огромного влияния при дворе китайского императора достиг итальянский иезуит ]]>< ![CDATA[ ]]> Маттео Риччи< ![CDATA[]]>]]>. В 1601 году он был принят при дворе богдыхана, которого поразил своей удивительной ученостью и механическими часами.

]]>< ![CDATA[ ]]> «Маттео был очень умен, он каждый раз приводил в изумление китайских ученых мужей< ![CDATA[]]>]]> тем, что мог один раз посмотрев, пересказать 500 несвязанных между собой иероглифов в прямом и обратном порядке. В Китае его признали также великим математиком, а он в свою очередь написал следующее: “Поразительно сколь мало они знают. Так как заняты они исключительно морализаторством и красотой стиля, которым они… пишут об этом… Они думают обо мне как о столпе учености”».

И не удивительно, до прибытия европейцев китайское общество находилось на крайне низком уровне развития, сумело выработать лишь крайне примитивные формы религиозных верований (между прочим, Маттео Риччии попал в пантеон китайских божков как дух часов). Иезуиты распространяли сведения о глубокой древности китайской цивилизации и породили в Европе XVII-XVIII веков моду на китайскую экзотику. Однако из их отчетов видно, что придворные китайские художники не умеют толком рисовать, придворные учёные крайне невежественны, а якобы исконные китайские иероглифы Риччи знает много лучше самих китайцев. Заметим, таково состояние китайской культуры, по меньшей мере, после полувека деятельности европейских культуртрегеров. Маттео Риччии оставил красочные зарисовки о своём прибытии к китайскому двору.

]]>< ![CDATA[ ]]> «27 января [1601] это письмо и подарки были вручены Сыну Неба< ![CDATA[]]>]]>. Половина подарков носила религиозный характер: картины с изображением Иисуса Христа и Девы Марии, требник в золотом переплете, крест, украшенный драгоценными камнями и содержащий мощи святых, четыре Евангелия. Остальное было подобрано с расчетом заинтересовать Вань-ли (императора правящего Китаем во время прихода в Пекин Маттео Риччи): большие часы с гирями, маленькие заводные золотые часы, две хрустальные призмы, клавикорды, двое песочных часов, рог носорога, которому предписывали лечебные свойства и пять кусков европейской ткани.

Картины Мадонны и Иисуса Христа были первыми европейскими живописными полотнами, появившимися в Китае. Китайские современники, впервые узревшие эти картины, писали, что “лица и драпировки выглядят как отражения в зеркале; изображения кажутся способными двигаться как живые”.1 В дальнейшем последователи Маттео Риччи обнаружили, что живопись была одним из лучших средств пропаганды их религии.

Повесив картину Иисуса у себя в апартаментах Вань-ли вскоре стал бояться ее сходства с реальностью и велел убрать ее. Оставалась надежда только на часы, которые в один прекрасный день остановились. Китайские ученые несмотря на все их знания так и не смогли их починить. В результате чего Риччи был немедленно призван во дворец. Находясь во дворце, иезуиты ни разу не видели императора. Все сведения об иезуитах он получал через евнухов. Во дворце Маттео Риччи и Пантойе пришлось отвечать на множество вопросов, интересовавших императора, которые он передавал через евнухов: “ Что едят европейцы? Как стоят дома? Как проходят свадьба или похороны?” Император просил евнухов рассказать как выглядят пришельцы, однако не удовлетворенный их рассказом, приказал нарисовать их портрет.

Как сообщает Винсент Кронин, Вань-ли более шестнадцати лет не видел никого в лицо, кроме евнухов и наложниц. Если в глазах Марко Поло Хубилай–хан выглядел энергичным человеком, заботящимся о нуждах государства, то Маттео Риччи представил Вань–ли трусливым и жестоким императором, которого политика вовсе не интересовала. С десятилетнего возраста он находился в окружении лишь женщин и евнухов, и был полностью во власти желаний и соблазнов.

“Несмотря на свои 38 лет, лень превратила его в монстра, чей голос едва можно было услышать на расстоянии 10 футов.”1 В течение нескольких дней иезуиты находились во дворце, и лучшие китайские художники старались их нарисовать в полный рост. Результат поразил всех. Риччи и Пантойя во время демонстрации картины не узнали кто есть кто, а Вань-ли сказал, что они, вообще, похожи на арабов.

По прошествии некоторого времени иезуиты были снова приглашены во дворе. Теперь они должны были научить китайцев играть на клавесине. “Научившись играть на инструменте, музыканты попросили Риччи придумать слова , если император заставит их петь.”2 Тогда Маттео сочинил несколько коротких и адаптированных для китайского мышления песен, одна из которых под названием “ Истинный путь к вечности” гласила, что истинная настоящая вечность считается не количеством лет, а количеством сделанных добродетелей.

В Пекине иезуиты жили вместе с другими иностранцами за казенный счет. По наблюдениям Риччи, там обитало еще примерно семьдесят иностранцев3, в основном мусульманских купцов, которые выдавали себя за купцов из “западных стран”

Какой вклад европейцы внесли в развитие китайской цивилизации, в том числе в формирование древней китайской истории и культуры, нам достоверно не известно. Однако по многим косвенным признакам руководящая и направляющая роль иезуитов был весьма и весьма значительный, если не определяющий. И не только в части формирования китайской культуры и представлений о её древней истории, но и политическое влияние иезуитов в Китае было весьма велико.

Рассказ о встрече резидента иезуитов с императором ]]>< ![CDATA[ ]]> Ваньли< ![CDATA[]]>]]> (годы правления 1572–1620) мы привели не только с целью продемонстрировать уровень китайской учёности, этот замечательный император имеет прямое отношение к истории Великой стены:

]]>< ![CDATA[ ]]> «С XV века начались основные работы по реконструкции Великой стены, которые с перерывами продолжались свыше двух столетий< ![CDATA[]]>]]>. Своего размаха эти работы достигли в царствование Ваньли — одного из известнейших и могущественнейших императоров династии Мин При нем были укреплены, обновлены и заново воздвигнуты все сторожевые башни, в ряде случаев их модернизировали и снабдили дополнительными укрепленными подходами. Изменился и внешний вид Стены: верхняя часть ее приобрела зубчатый бруствер. Камнями укрепили фундаменты там, где раньше этого не делали; поверхность Стены облицевали каменными глыбами или большими кирпичами. Вдоль всей линии соорудили 1200 укрепленных фортов, некоторые сторожевые башни были оснащены пушками, которые у китайцев получили название «Да цзянь-цзюнь» («Большой генерал»).

Еще в начале XX века жители Китая именно императора Ваньли считали создателем Стены, и даже ее китайское название «Ваньли чанчэн» расшифровывается именно как «Стена Ваньли».

Так что, вполне возможно, первоначально проект строительства Великой стены премудрые иезуиты подсунули к тому времени плотно подсевшему на опиум Ваньли. Зачем им это понадобилось, судить не берёмся.

Вернёмся к вопросу, почему же всё-таки Великую стену повели в горах. Тут есть свои резоны, кроме тех что возможно воссоздали и продлили, возможно, имевшиеся в ущельях и горных дефиле старые укрепления доманьчжурской эпохи. Строительство древнего исторического памятника в горах имеет свои преимущества. Наблюдателю трудно удостовериться, действительно ли руины Великой стены уходят на тысячи километров по горным хребтам, как ему говорят. К тому же в горах невозможно установить, насколько стары фундаменты стены. За несколько веков каменные постройки на обычном грунте, заносимые осадочными породами, неотвратимо погружаются в землю на несколько метров, и это легко проверить. А на скальном грунте подобного явления не наблюдается, и недавнюю постройку легко выдать за очень древнюю. Да и к тому же в горах отсутствует многочисленное местное население, потенциальный неудобный свидетелей строительства исторической достопримечательности.

Вряд ли первоначально фрагменты Великой стены севернее Пекина были построены в значительных размерах, даже для Китая начала XIX века это трудная задача. По нашему мнению те несколько десятков километров Великой стены, которые показывают туристам, по большей части впервые возвели при Великом Кормчем Мао Цзэдуне. Тоже в своем роде китайский император, но все-таки не нельзя сказать, что очень древний.

Скрупулёзности ради отметим, что на северо-западе Китая имеются участки Великой стены несколько десятков километров длинной. Однако западная часть стены возведена не из камня, но является насыпной или глинобитной. Вообще, по утверждениям китайских историков наиболее древняя и длинная часть стены, возведенная в степях и пустынях, представляла собой утрамбованный вал земли 3-5 метров высотой. Понятно, что древние следы (фундаменты) такого сооружения обнаружить невозможно, а имеющиеся на поверхности, быстро разрушаются. Китайские историки горько пеняют на испортившуюся современную экологию, безжалостно губящую историческую достопримечательность всемирного масштаба.

]]>< ![CDATA[ ]]> «песчаные ураганы в северо-западном регионе страны разрушают существенную часть стены, превращая ее в грязь и ровняя с землей< ![CDATA[]]>]]>. Все это может привести к тому, что отрезок этой национальной китайской гордости исчезнет с лица земли уже через 20 лет»

«Отрезок длиной 60 км этого чуда в регионе Мингин области Шаньси был по­строен во времена династии Хань (династия правила в Китае в 206 г. до н.э. — 200 г. н.э.), и именно этот отрезок, по словам главы местного музея Чжоу Синчжу, быстро исчезает.

«Эта часть стены была в свое время сооружена не из камня, а фактически из земли и, соответственно, более подвержена эрозии», — сообщил он, добавив, что стена стала ломкой и уже долгое время ее постоянно сдувает, да так, что ее уровень быстро понижается. Подобная ситуация наблюдается и на других участках стены, но именно на северо-западе дела особенно плохи. Начиная с 1950-х годов интенсивные методы ведения сельского хозяйства в Китае привели к иссушению подземных вод в Мингине и разрушили местную экологию. В результате этот регион стал главным источником и центром зарождения мощных песчаных бурь, которые ураганами разносятся по всей стране. Более 40 км региональной части стены исчезло за прошедшие 20 лет, и лишь 10 км пока еще стоит на своем месте. Высота стены за это же время в некоторых местах уменьшилась с пяти до двух метров. В результате квадратные башенки наблюдения здесь исчезли практически полностью».

Подозреваем, что экология пустынь Шаньси, какой была такой и осталась. При тамошнем климате глинобитную стену, а тем более земляную насыпь за несколько десятилетий сдует напрочь. Прикинув обычные темпы ветровой эрозии, не трудно догадаться, что выдаваемую за часть Великой глинобитную стену сделали совсем недавно, и долго она не продержалась. Так выглядит Великая стена на своём западном участке:

Жалкое зрелище. В ]]>< ![CDATA[ ]]> статье А.В.Галанина< ![CDATA[]]>]]>, в которой я нашёл эти фотографии, высказывается остроумное предположение, что в действительности Великая стена предназначалась для защиты от наступающих песков. Или же как указатель дорог для караванов. Трудно выдумать более нелепое объяснение, а что делать.

«Зачем ее сооружали? От песка такая стена не защитит. Скорее всего, это указатель для караванов, чтобы не заблудиться. На севере Монголии известны так называемые "валы Чингисхана", которые также считаются защитными валами. Мы видели эти валы и смогли убедиться в том, что никакой роли в военном деле эти валы не имели. А вот как указатели дороги они служили. Такой вал высотой 0,5-1 м и шириной 4-6 м хорошо виден и летом, и зимой. Вдоль него можно скакать на коне от одного постоялого двора до другого, где можно сменить лошадей, отдохнуть и двигаться дальше».

О, у них там в степях ещё и «валы Чингисхана» образовались. Чем глубже в азиатскую историю, тем веселее и веселее. Полагаю, в начале XX века эти валы насыпали китайцы как фрагмент Великой стены для подтверждения справедливости своих исторических притязаний на территории Монголии. Затем смекалистые монголы приписали их создание Чингисхану, и так отразили китайскую историческую агрессию.

Отметим забавный казус, справедливо указав очевидную бессмысленность Великой стены с военной точки зрения, А.В.Галанин высказывает смелую гипотезу, с какой целью древние китайцы построили каменную стену в горах:

«Видно, что в средние века стену строили и как линию обороны, и как дорогу. В башнях могли размещаться пограничные гарнизоны, могли останавливаться купцы. А вот нападать на Китай кочевники на конях вряд ли здесь пожелали бы. Уж очень местность пересеченная! Стена служила чем-то вроде современной железной дороги. Ведь ее ширина позволяла передвигаться как верхом, так и на тарантасе».

Ну что ж, нельзя исключить, что китайцам вскоре припишут изобретение древнекитайской железной дороги. Многие поверят.

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