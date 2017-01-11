Наши предки уже тридцать тысяч лет назад жили парными браками

Одними из главных отношений, поддерживающих человеческое общество, являются семейные отношения. О моменте их возникновения в летописях, в частности, указано: Сварог ввёл в Египте то, что называется парной семьёй – «один мужчина + одна женщина». Для Древнего Египта времени неолита это было, действительно, нововведением. Но, какова была семья в верхнем палеолите Древнейшей Руси, мы можем почерпнуть только из археологических данных.

Согласно современным археологическим, антропологическим и генетическим исследованиям, корни русского народа уходят в прошлое настолько глубоко , что первые отчётливые следы наших предков обнаруживаются уже в верхнем палеолите Русской равнины. В мезолите в центральных областях население достигло значительной численности, оставив после себя более трёх тысяч памятников и уже к 11-му тыс. до н.э. овладев знаниями химии, транспорта, прядения и токарного дела. Преемственность археологических культур на Русской равнине представлена на рис. 1.

Специально этот вопрос рассматривался археологами не раз. И в своей статье «Семья в верхнем палеолите по археологическим источникам бассейна Десны» специалист по верхнему палеолиту Русской равнины А.А. Чубур подробно рассмотрел большой пласт археологических данных по этому вопросу. Специалисты-археологи единодушны в своих выводах о том, что в верхнем палеолите Русской равнины основой общества уже была парная семья.

«Г.П. Григорьев, опираясь на анализ верхнепалеолитических жилищ и структуры поселений, сделал вывод, что первичной социальной ячейкой верхнепалеолитической эпохи была парная семья; общины состояли из 5 – 20 парных семей. Со сходным предположением выступил исследователь Мезинской и Добраничевской стоянок И.Г. Шовкопляс, подробный и обстоятельный обзор сведений и мнений о структуре социума в палеолите дал в своей работе В.Р. Кабо».

То же подтверждают материалы Машицкой пещеры в Польше. Там обнаружены «кости, принадлежащие минимум 16 особям: 5 взрослых, 2 молодых, 1 подросток и 8 детей. Лишь 8 старших могут быть определены по полу. Это 2 мужчины, 1 подросток-мальчик, 3 женщины (включая одну в возрасте 30 – 40 лет) и 2 девушки». Анализируя эти данные, А.А. Чубур приходит к выводу, что «речь идет о двух или трёх семьях, включающих представителей трёх поколений».

Те же выводы археологи делают и по материалам верхнепалеолитической стоянки Быки (рис. 2): «Наличие трех небольших легких жилищ в Быках позволяет думать, что на поселении обитала группа из трёх нуклеарных семей, в холодный период переходивших под общий теплый кров в капитальное жилище. Общая численность населения вряд ли превышала 15 – 20 человек, включая детей».



И всё то же касается и другой верхнепалеолитической стоянки Русской равнины: «В Пушкарях 1 П.И. Борисковским и В.И. Беляевой исследованы как трехочажное, так и одноочажное жилища, расположенные по соседству. Трехочажная конструкция, по нашему мнению, рассчитана на три нуклеарных семьи, т.е. на 12 – 18 человек. Получается, что далеко не всегда в течение холодного сезона вся община (или расширенная семья) собиралась у одного очага. Более того, не всегда зимовка проходила и под одной крышей».

Рис. 2. План поселения Быки (24 тыс. до н.э.). Во врезке сверху слева – план г. Аркаим в том же масштабе. Справа – статуэтка Мокоши из Авдеева (22 тыс. до н.э.).

Те же показатели выявлены на стоянке Юдиново: «В Юдиново, по всей вероятности, одновременно обитали так, как и в Быках, три парных семьи. Лишь время их обитания намного превышало по продолжительности время существования поселения Быки 1.



При этом все же существует один дом, рассчитанный на всю общину – жилище 1, исследованное К.М. Поликарповичем в 1947 г. Его внутренняя площадь больше остальных и составляет примерно 25 кв. м, архитектура отличается большей сложностью – наличием дополнительного ограждения. Нельзя исключить, что первоначально был построен именно он, а затем уже на месте легких наземных летних жилищ возникли остальные капитальные костно-земляные дома для отдельных нуклеарных семей».

Рис. 3. Древний житель Владимирской земли (25 тыс. до н.э.).

Перечисленные стоянки относятся ко времени верхнего палеолита и существовали в промежутке времени от 35 до 15-ти тыс. до н.э. Все эти памятники расположены на Русской равнине. Из их анализа, часть которого мы представили выше, А.А. Чубур делает вывод о том, что «в свете новых данных, позволяют признать, что основной структурной единицей общества в верхнем палеолите уже была нуклеарная (простая) семья, состоящая из представителей двух поколений (родители и не состоящие в браке дети)».



Очевидно, что именно эта структура семьи перешла в мезолит и далее просуществовала через неолит и оказалась уже практически в нашем времени.

Раскопками последующих эпох показано, что парная традиция браков в Древней Руси со времени верхнего палеолита не нарушалась.

Формирование парных браков в этнической истории русского народа приурочено ко времени верхнего палеолита, то есть к самому началу возникновения человека европеоидного облика. Миграции этого человека в другие регионы, как показывают данные археологии, генетики и лингвистики, состоялись в конце мезолита – начале неолита. В это же время в разные регионы была привнесена культура парной семьи.





Андрей Александрович Тюняев,