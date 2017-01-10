Про авианосцы и ремонты: что стоит за возвратом «Адмирала Кузнецова» (ФОТО)

Недавно Интернет запестрел сообщениями о возвращении нашей КАГ (корабельной авианосной группы) из района выполнения боевых задач в Средиземном море домой в места базирования на Севере, вслед за которым должен был последовать предполагаемый ремонт. Ну и связанные с этим традиционные сообщения о том, что «все у нас/ у них так».

В связи с чем заинтересовался и решил посмотреть, как дело с нахождением авианосцев в разных плановых/ внеплановых ремонтах обстоит на загнивающем Западе, то есть «у них». В Америке, которая, согласно небезызвестному полковнику Мамчуру, «с нами» (вернее, «с ними»). Ведь авианосцы — символ военной мощи Америки, главный показатель её военно-морского присутствия.

Тем более, что часто по факту выхода в море той или иной АУГ (авианосной ударной группы) делаются далеко идущие прогнозы о возможном начале большой войны в той или иной части земного шара. В 2003 году Вашингтон именно поэтому до последнего задерживал выход большей части АУГ, направлявшихся крушить Ирак.

Цель обзора — попробовать на базе отдельного параметра (нахождения главных ударных кораблей ВМФ США в ремонте) определить степень готовности ВМФ США на сегодня. Тем более, что официальные медиа американцев по этому поводу (тот же navy.mil, главный рупор ВМФ США) часто намеренно грешат дезинформациями и недоговорками.

Комментарии и дополнения, как всегда, приветствуются.

Терминология

На всякий случай — буквально пара используемых терминов. Терминов, приведенных вкратце, огрубленно и из американской военно-морской терминологии.

Тема жизненных циклов авианосца обширна и специфична, существуют разные виды «учений», ходовых испытаний, всё это рассматривается относительно длительности походов и реальная боевая служба не так велика относительно мероприятий по поддержанию его и экипажа (а также авиакрыла) в состоянии готовности:

— Refueling and Complex Overhaul (RCOH). Дословно «дозаправка и полная перестройка». Относится к долгому процессу на военно-морских судах с ядерной установкой, который включает замену израсходованного ядерного топлива, обслуживание, реконструкцию и часто модернизацией всего судна;

— Dry-Docked Planned Incremental Availability (DPIA) — процесс постановки судна в сухой док с производством текущего и капитального ремонта корпуса и оборудования;

— Extended Drydock Selected Restricted Availability (EDSRA) — разновидность работ в сухом доке, включающая в себя различные улучшения некапитального характера, без коренной переработки (покраска, покрытие корпуса, проверка и модернизация систем и т. д.);

— Continuous Incremental Availability (CIA) — работы по ремонту и обслуживанию различных специализированных систем (связанных с заменой и ремонтом компонентов реактора, катапульты, программ и т. д.);

— Planned Incremental Availability (PIA) — плановые ремонтные работы без постановки в сухой док корабля.

Под прицелом — 10 авианосцев типа «Нимитц» ВМФ США

1. Авианосец «Нимитц» (CVN-68). Введен в строй в 1975 году, рассматриваемый период: май 1998 года — настоящее время (больше 18,5 лет):

— RCOH: май 1998 — июнь 2001 (3 года 1 месяц);

— доводка боевых систем: январь—апрель 2002 года (3 месяца);

— DPIA: декабрь 2010 — март 2012 (15 месяцев);

— PIA: февраль—август 2004 (6 месяцев), март—август 2006 (почти 6 месяцев), июль—декабрь 2008 (5 месяцев), январь 2015 — октябрь 2016 (21 месяц).

ИТОГО: почти 8 лет (7 лет и 9 месяцев) из 18,5 года (за рассматриваемый период) — 42%.



Авианосец «Нимитц»

2. Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (CVN-69). Введен в строй в 1977 году, рассматриваемый период — июнь 1998 года — настоящее время (больше 18,5 года):

— RCOH: май 2001 — ноябрь 2004 (3 года 6 месяцев);

— DPIA: сентябрь 2013 — минимум апрель 2015, с задержкой графика (19 месяцев);

— PIA: январь—июль 2008 (6 месяцев), сентябрь 2010 — июнь 2011 (9 месяцев, со значительной задержкой графика — обычно не более 6 месяцев).

ИТОГО: больше 6 лет (6 лет 4 месяца) из 18,5 лет (за рассматриваемый период) — 33%.



Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»

3. Авианосец «Карл Винсон» (CVN-70). Введен в строй в 1982 году, рассматриваемый период — июнь 1998 года — настоящее время (больше 18,5 года):

— RCOH: июль 2005 — май 2007 (2 года 10 месяцев, после завершения был сразу поставлен на DPIA);

— DPIA: октябрь 1999 — сентябрь 2000 (11 месяцев), май 2007 — май 2009 (24 месяца);

— PIA: март—сентябрь 2002 (6 месяцев), август 2012 — февраль 2013 (6 месяцев), август 2015 — апрель 2016 (8 месяцев).

ИТОГО: больше 7 лет (7 лет 5 месяцев) из 18,5 лет (за рассматриваемый период) — 40%.



Авианосец «Карл Винсон»

4.Авианосец «Теодор Рузвельт» (CVN-71). Введен в строй в 1986 году, рассматриваемый период — июль 1997 года — настоящее время (19,5 года):

— EDSRA: июль 1997 — июль 1998 (1 год);

— RCOH: август 2009 — август 2011 (2 года);

— DPIA: данные о постановке отсутствуют;

— PIA: январь—июнь 2000 (6 месяцев), май—октябрь 2002 (5 месяцев), февраль—декабрь 2004 (10 месяцев, со значительной задержкой графика — обычно не более 6 месяцев), март—ноябрь 2007 (9 месяцев), май—декабрь 2016 (7 месяцев).

ИТОГО: больше 7 лет (6 лет 1 месяц) из 19,5 лет (за рассматриваемый период) — 31%.



Авианосец «Теодор Рузвельт»

5. Авианосец «Авраам Линкольн» (CVN-72). Введен в строй в 1989 году, рассматриваемый период — июнь 1998 года — настоящее время (больше 18,5 года):

— RCOH: февраль 2013 — настоящее время (3 года 11 месяцев);

— DPIA: июнь 2003 — май 2004 (11 месяцев), август 2006 — июнь 2007 (10 месяцев);

— PIA: апрель—октябрь 2001 (6 месяцев), апрель 2009 — январь 2010 (9 месяцев).

ИТОГО: почти 7 лет (6 лет 11 месяцев) из 18,5 лет (за рассматриваемый период) — 36%.



Авианосец «Авраам Линкольн»

6. Авианосец «Джордж Вашингтон» (CVN-73). Введен в строй в 1992 году, рассматриваемый период — октябрь 1997 года — настоящее время (около 19,25 года):

— RCOH: начало процедуры ожидается в августе 2017 года;

— DPIA: май 1998 — март 1999 (10 месяцев), январь—декабрь 2005 (11 месяцев), сентябрь 2006 — август 2007 (11 месяцев);

— PIA: февраль—август 2001 (6 месяцев), февраль—август 2003 (6 месяцев).

ИТОГО: почти 4 года (3 года 8 месяцев) из 19,25 лет (за рассматриваемый период) — 19%.



Авианосец «Джордж Вашингтон»

7. Авианосец «Джон Стеннис» (CVN-74). Введен в строй в 1995 году, рассматриваемый период — февраль 1998 года — настоящее время (почти 19 лет):

— RCOH: пока не проходил (примерное время начала процедуры — 2018–2019 годы);

— DPIA: фнварь-декабрь 2005 (11 месяцев), июнь 2013 — октябрь 2014 (16 месяцев);

— PIA: октябрь 2000 — апрель 2001 (6 месяцев), июнь 2002 — январь 2003 (7 месяцев), сентябрь 2007 — март 2008 (6 месяцев), апрель—декабрь 2010 (8 месяцев).

ИТОГО: 5,5 года (5 лет 6 месяцев) из почти 19 лет (за рассматриваемый период) — 24%.



Авианосец «Джон Стеннис»

8. Авианосец «Гарри С. Трумэн» (CVN-75). Введен в строй в 1998 году, рассматриваемый период — июль 1998 года — настоящее время (18,5 лет, с момента ввода в строй):

— RCOH: пока не проходил (примерное время начала процедуры — 2021–2022 годы);

— DPIA: январь—декабрь 2006 (11 месяцев), март 2011 — июль 2012 (16 месяцев);

— PIA: август 2003 — февраль 2004 (6 месяцев), июль 2008 — февраль 2009 (7 месяцев), сентябрь 2007 — март 2008 (6 месяцев), апрель—декабрь 2010 (8 месяцев), август 2016 — настоящее время (больше 4 месяцев);

— CIA: ноябрь 2014 — апрель 2015 (4 месяца).

ИТОГО: больше 6 лет (6 лет 2 месяца) из 18,5 лет (за рассматриваемый период) — 33%.

9. Авианосец «Рональд Рейган» (CVN-76). Введен в строй в 2003 году, рассматриваемый период — июль 2003 года — настоящее время (13,5 года, с момента ввода в строй):

— RCOH: Пока не проходил (примерное время начала процедуры — 2026–2027 годы);

— DPIA: январь 2012 — март 2013 (14 месяцев);

— PIA: Май—октябрь 2007 (5 месяцев), ноябрь 2009 — май 2010 (6 месяцев), сентябрь 2014 — апрель 2015 (7 месяцев).

ИТОГО: почти 3 года (2 года 8 месяцев) из 13,5 года (за рассматриваемый период) — 21%.



Авианосец «Рональд Рейган»

10. Авианосец «Джордж Буш» (CVN-77). Введен в строй в 2009 году, рассматриваемый период — май 2009 года — настоящее время (больше 7,5 лет, почти с момента ввода в строй в январе 2009 года):

— RCOH: пока не проходил (примерное время начала процедуры — 2032–2033 годы);

— DPIA: пока не проходил;

— PIA: июль—ноябрь 2012 (4 месяца), июнь 2015 — июль 2016 (13 месяцев вместо 9 по плану).

ИТОГО: почти 1,5 года (1 год 5 месяцев) из свыше 7,5 года (за рассматриваемый период) — 19%.



Авианосец «Джордж Буш»

Выводы

1. Значительную часть своей жизни авианосцы (как дорогостоящие игрушки) проводят на различного рода ремонтах в доках и на верфях — от 19 до 42%. Причем этот срок удлиняется в зависимости от срока службы корабля (так как примерно посередине этого приблизительно 50-летнего срока происходит перезарядка реакторов, которая может длиться от 2 до 4 лет).

2. После перезарядки реактора на «Линкольне», завершения 10-месячной PIA на «Трумэне» и до момента наступления такой перезарядки на «Вашингтоне» американский военный флот в лице своих АУГ (авианосных ударных групп) будет находиться на пике своей боевой готовности довольно длительный период. Этот момент наступит летом сего года (июнь—июль 2017-го, по август), когда боеготовы будут фактически 10 АУГ.

3. Такая повышенная боеготовность (связанная также с возвратом ВСЕХ авианосцев ВМФ США в порты приписки под финал года) может означать как традиционное стремление американских военных моряков отпраздновать Рождество дома, так и готовность к новым походам высокой интенсивности. Так, вскоре проанонсирован поход АУГ «Карла Винсона» в Тихий океан, где на передовом рубеже развертывания в городе Йокосука (Япония) уже базируется «Рональд Рейган».

4. Наиболее вероятное применение сил флота — Персидский залив (где корабельная группировка сократилась) и акватория у берегов Китая и Корейского полуострова (где находится минимум 60 вымпелов). Стоит отметить, что один старый попавший в сеть операционный план войны против той же КНДР (опубликованный, например, в Белой книге министерства обороны Республики Корея) предусматривает сосредоточение корабельной группировки из 60 боевых единиц (то есть потребуется ещё примерно 100 судов).

Илья Топчий



«Адмирал Кузнецов»



«Адмирал Кузнецов»



«Адмирал Кузнецов»



«Адмирал Кузнецов»