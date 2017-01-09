9 января – День рождения Героя России Магомеда Нурбагандова

Часто на страницах «Военного обозрения» выходят материалы, посвящённые героям давно минувших лет с повествованиями об их подвигах. Наша цель – не только напомнить о том, что в истории России есть целая плеяда людей, своим мужеством и героизмом доказавших верность служения Отечеству, но и рассказать о связи поколений, которая передаёт незримо и неосязаемо ген самопожертвования ради ближнего, ради своей Родины. Реже на нашем сайте появляются материалы о героях дня сегодняшнего, и это, справедливости ради, возможно, наше упущение.

Сегодняшний материал об одном из тех, чьё имя, чьи слова и чьё мужество стали известны всей России. Речь идёт о Магомеде Нурбагандове – лейтенанте полиции, которому сегодня – 9 января 2017 года — исполнилось бы 32 года.

21 сентября 2016 года на основании президентского указа №486 лейтенант Магомед Нурбагандович Нурбагандов был удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Звезду Героя в Кремле получили его родители – Нурбаганд и Кумсият Нурбагандовы, которых президент Владимир Путин лично поблагодарил за то, что воспитали сына настоящим мужчиной и героем.

9 июля 2016 года Магомед вместе с несколькими членами своей семьи выехал на отдых в лесной массив неподалёку от родного села Сергокала. Женщины и несколько мужчин из большой семьи Нурбагандовых ближе к вечеру вернулись в посёлок, а Магомед со своим двоюродными братом Абдурашидом и тремя братьями школьного возраста остались в лесу на ночёвку в палатках. Через несколько часов в семейном туристическом лагере появились вооружённые лица, которые попытались навести, если можно так выразиться, «свои порядки», узнав, что наткнулись на представителей органов правопорядка. Один из вооружённых людей ударил спящего 10-летнего мальчика ногой. За брата заступился проснувшийся Абдурашид, которого боевики застрелили выстрелом в голову из пистолета Стечкина.

После этого вооружённые люди, связав единственного, остававшегося в живых взрослого в семейном туристическом лагере человека (им был Магомед), затолкали его в багажник автомобиля, принадлежавшего большой семье Нурбагандовых. В нескольких сотнях метров от лагеря боевики остановили машину и поставили лейтенанта Нурбагандова на колени.

На камеру мобильного телефона один из боевиков демонстрировал удостоверение Магомеда Нурбагандова, называя того «кафиром» («неверным»). Другой боевик, который производил видеосъёмку, потребовал от Магомеда, чтобы тот обратился к другим сотрудникам полиции, чтобы те «перестали работать» — ушли из органов внутренних дел.

Магомед Нурбагандов на это спокойно ответил:

Работайте, братья!

Эти два, казалось бы, простых слова, которые Магомед мог адресовать и членам своей семьи, работавших в органах, стали, по своей сути, обращением ко всем сотрудникам полиции в Российской Федерации; настоящим девизом для тех, кто дорожит честью и готов до конца служить Отечеству.

О словах Магомеда Нурбагандова, высказанных в лицо боевикам, в итоге расстрелявшим полицейского в лесу у Сергокалы, возможно, мы никогда бы не узнали, если бы не деятельность других российских правоохранителей. Боевики сначала опубликовали видео с расстрелом Магомеда, вырезав из ролика то самое обращение, которое тот произнёс для сотрудников полиции.

Но банда, напавшая на семью Нурбагандовых в лесу Дагестана, была вычислена и ликвидирована. Нескольких её членов нейтрализовали в Махачкале, нескольких – в городе Избербаш. У одного из боевиков и был обнаружен мобильный телефон, на камеру которого снималась расправа над Абдурашидом и Магомедом Нурбагандовыми. В памяти телефона и содержалась полная версия, которая рассказала стране о словах, произнесённых за мгновения до своей смерти лейтенантом полиции Нурбагандовым.

Стоит отметить, что боевики, совершившие расправу в лесу у Сергокалы, называли себя «солдатами «Исламского государства» (группировка запрещена в России). На основании материалов, полученных из их мобильных устройств, сотрудникам спецслужб удалось выйти на контакты бандгруппы в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа, а также в конечном итоге ликвидировать преступные связи в нескольких районах Дагестана, нейтрализовав нескольких вербовщиков ИГИЛ (Запрещенная в РФ террористическая организация).

Видео допроса одного из боевиков, осуществлявшего нападения на полицейских в Дагестане:

В редакцию «Военного обозрения» на днях пришло письмо от ташкентского поэта Бахтиёра Ирмухамедова, в котором содержатся стихи о Магомеде Нурбагандове, его родителях, его железной воле. Стихи опубликованы на других порталах, и «Военное обозрение» решило представить два стихотворения на своих страницах в день рождения Героя России Магомеда Нурбагандова:

ПАМЯТИ МАГОМЕДА НУРБАГАНДОВА

В селе дагестанском родился мальчишка,

В семье, где царит атмосфера тепла,

Где детям читают хорошие книжки,-

Село называется Сергокала.

Младенца пророческим именем деда,

Чтоб вырос джигитом лихим, нарекли.

И годы прошли, и слова Магомеда

В Героя России его возвели.

Всего лишь два слова – и смерти в объятья;

Всего лишь два слова судьбе в унисон;

Всего-то два слова: «Работайте, братья», — Но мужеством парня и Бог потрясен.

Он был на колени насильно поставлен,

И связаны руки за спину в кольцо,

И был автомат террориста направлен

Не в сердце, не в горло, а прямо в лицо.

И было понятно явление краха — Ни небо, ни люди уже не спасут,-

Но враг не увидел ни толики страха

В бойце, над которым чинил самосуд.

Потребовал враг, будто жаждал заклятья:

«Скажи, что работа в погонах — порок».

В ответ прозвучало: «Работайте, братья»,-

И кат разъяренный нажал на курок.

Погиб Магомед, но вы вправе гордиться,

И мать Кумсият и отец Нурбаганд:

Ваш сын ни на йоту не дал усомниться,

Что он настоящий и духом гигант.

Убийцу уже покарали проклятья:

Ему воздает, как положено, ад.

На клич Магомеда: «Работайте, братья»,-

Ответили братья: «Работаем, брат».

И будут работать и бить супостата,

Чтоб солнце светило и пела страна,

И чтобы никто не забыл о солдате,

Сказавшем два слова на все времена.

СЛАВНОМУ СЫНУ ДАГЕСТАНА МАГОМЕДУ НУРБАГАНДОВУ

Палач твой ошибся, решив, что убил

Тебя безоружного выстрелом подлым;

На самом же деле тропой Фермопил

Вошел ты в бессмертие храбрым и гордым.

Слова твои стали девизом для всех,

Тебе поклоняются вечность и люди.

И сколько бы ни было пройдено вех,

Тебя никогда на Земле не забудут.

Твой век был коротким — за тридцать едва,

Ты жил незаметно, но умер героем.

«Работайте, братья» — стальные слова,

Наполнены силой и твердым настроем.

Коллеги твои за работу взялись,

С утроенным рвением бросились в битву — Бандиты уже превращаются в слизь,

Поняв, что никто не ослабит ловитву.

Тобой вдохновившись, хотят пацаны

Работать на страже закона и мира

Во имя расцвета любимой страны

И не подвести дагестанца-кумира.

Как много вложил ты в слова на заре — Величие духа и веру в победу!

Погиб ты в июле, воскрес в сентябре –

И ave отныне поют Магомеду.

Ты жив в миллионах российских сердец,

Твой образ повсюду вселяет надежду,

Что злу и убийствам настанет конец

И что у заблудших откроются вежды.

Над нашей планетой рассеется мгла,

И в мире признают, превыше всех грандов

Рожденный в селении Сергокала

Несломленный брат Магомед Нурбагандов.

Источник: nnm.me