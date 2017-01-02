Новости Украины и Новороссии 02 января 2017
- 09:35 Средневековое шествие с факелами: «незалежная» отпраздновала день рождения Бандеры (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:35 Верные Сумы: от служения Гитлеру до расстрела Донецка и Луганска из РСЗО «Ураган».
- 05:00 Как украинские националисты пытались заставить белорусов ненавидеть Россию.
- 01:25 День рождения Бандеры.
- 01:21 Халатность министра здравоохранения Украины забрала больше жизней, чем война, — кардиохирург.
- 00:08 В Одессе на марше в честь Бандеры произошла стычка (ФОТО, ВИДЕО).
Средневековое шествие с факелами: «незалежная» отпраздновала день рождения Бандеры (ФОТО, ВИДЕО)
1 января на улицы Киева и других городов — Запорожья, Житомира, Ровно, Днепропетровска — вышли сотни «патриотов» с факелами и барабанами. «Незалежная» отмечала 108-й день рождения своего нынешнего кумира — Степана Бандеры.
Любители Бандеры сумели отметиться даже в Одессе и оккупированном Киевом Славянске.
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По традиции участники шествий, среди которых солировали представители националистической ВО «Свобода», жгли факелы, некоторые участники вышли на улицы в балаклавах, скрывающих лицо.
Собравшиеся любители Бандеры (многие из которых были очевидно подвыпивши) скандировали «Слава Украине, героям слава», «Украина понад усе», а также антироссийские кричалки.
Насколько подобные средневековые шествия соотносятся с европейской мечтой Украины и ждут ли подобных «собратьев» граждане ЕС, митингующие по-видимому не задумываются.
Правда, стоит отметить, что вчерашние шествия не были многолюдными: даже в Киеве собралось немногим меньше тысячи бандеровцев, а другие города могли «похвастаться» от силы парой сотней «патриотов».
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Верные Сумы: от служения Гитлеру до расстрела Донецка и Луганска из РСЗО «Ураган»
Сумы 1941–1944 годы. Сумы 2014–1016 годы. Верные солдаты и слуги — и Третьего Рейха, и Единой Украины. Верные гитлеровцы, верные порошенковцы.
Кого-то может удивить, как сумские артиллеристы 27-го реактивного артиллерийского полка могли расстреливать из РСЗО «Ураган» жилые кварталы Луганска, как они могли расстрелять школу в Донецке.
По любым меркам — это военные преступления, преступления против человечности. Я не раз общался по этому поводу с российскими военными — у них в голове не укладывается, как офицеры 27-го сумского реактивного артиллерийского полка могли давать такие приказы — это противоречит всему, чему их всех учили ещё при Советском Союзе.
Но военные преступления абсолютно не смущают сумских офицеров.
Вот цитата из интервью командира 27 РеаП Исмаилова Валерия Шапазовича:
«Идет обычная боевая работа. Это наш труд. Как профессиональный офицер, как человек, который 30 лет отдал вооруженным силам, я удовлетворен тем, что делают люди, пришедшие в полк недавно. Практически полк на 75% состоял из призванных в марте 2014 года.
Еще в марте для приведения полка в боевую готовность мобилизовали в основном жителей Сумской и частично Харьковской и Полтавской областей. А сейчас это будет набор со всей Украины. Важна не география, а специальность. Поэтому сказать, что для укомплектования полка приоритет будет отдан сумчанам, я не могу. Нам остается только надеяться, что в наш сумской полк придет больше сумчан».
Нет никакого оправдания и рядовым артиллеристам. Они тоже прекрасно понимали, куда посылали реактивные снаряды.
Заместитель командира батареи Владимир Чепик по возвращении в Сумы заявил: «С чувством выполненного долга, с чувством радости, с чувством определенной скорби в связи с тем, что некоторые люди наши там остались… Но в основном с чувством радости и уверенности в том, что наше государство делает правильные вещи, и победа будет за нами».
Давайте оценим те «правильные»вещи, которые совершало государство Украина и в чём участвовал непосредственно 27-ой Сумской реактивный полк.
1. В День знаний, 1 октября, удар реактивными снарядами РСЗО «Ураган» был нанесен по школе — праздничная линейка превратилась в похороны. Погибли учитель, отец одного из учеников и ополченец, охранявший школу. Второй жертвой обстрела в тот же день стали пассажиры автобуса. Уже на следующий день удар был нанесен по зданию Красного креста. Погиб представитель этой организации, гражданин Швейцарии Лоран Этьен.
2. Сумской реактивный полк произвёл обстрел Донецка из РСЗО «Ураган» в ночь с 28 на 29 июля 2014 года.
3. 27 января 2015 года сумские артиллеристы обстреляли Луганск из РСЗО «Ураган». В результате обстрела два мирных жителя погибли, 12 получили множественные травмы различной степени тяжести.
И таких военных преступлений на счету сумчан-артиллеристов десятки.
Бесчеловечно, преступно, бездушно.
Но если мы заглянем на страницы истории, мы поймём, что это не первый раз, когда сумчане служат против своего же народа. Верно служат.
Сумы уникальный регион. Он расположен рядом с Брянской, Курской и Белгородской областями России, рядом с Харьковской областью — где шло жесточайшее сопротивление немцам.
Но довольно большая часть населения Сумщины добровольно поддержала немцев и устроилась на службу в оккупационные органы. Как будто Сумы только и ждали «Европу», чтобы верно ей служить. Как в 1941 году, так и в 2014 году.
Такие услужливые местные полицаи всегда появлялись вслед за оккупантами. Солдаты вермахта, захватив тот или иной советский поселок, под горячую руку расстреливали всех не успевших спрятаться от незваных пришельцев: евреев, партийных и советских работников, членов семей командиров Красной армии. Естественно, определять эти слои населения помогали местные «помощники», которые потом и шли в полицаи. А когда гитлеровцы уходили дальше на фронт, власть на месте поддерживали вспомогательные части и немецкая военная полиция.
Именно из местного населения была сформирована украинская вспомогательная полиция. Сумские полицаи участвовали в борьбе с партизанами, контролировали мирное население, занимались его отправкой на работу в Германию, составляли списки активистов, принимали участие в карательных акциях.
В 1942 году вспомогательная полиция была усилена и переформирована. Теперь сумские полицаи получали бесплатное продовольствие и жалование 8 карбованцев в день. Плюс обмундирование, общежитие и медобслуживание. Прямо настоящее социальное обеспечение, как в приличной корпорации.
Местное население с успехом записывалось и в немецкую армию. На Роменщине действовал карательный отряд Батюты, на Глуховщине и Кролеветчине — так называемые «Украинские казаки».
В сумские полицаи практически поголовно шли украинские националисты. Не чурались сумские украинцы идти в Schutzmannschaft — карательные батальоны, действовавшие под командованием немцев. Члены шуцманшафтов носили немецкую военную форму, но с особыми знаками различия: на головном уборе свастика в лавровом венке, на левом рукаве свастика в лавровом венке с девизом по-немецки «Treu Tapfer Gehorsam» — «Верный, храбрый, послушный».
Украинских батальонов полиции Schuma было создано на Украине: пятьдесят два в Киеве, двенадцать на территории Западной Украины и два в Черниговской области, общей численностью 35 тысяч человек.
Из письма инспектора по вооружению на Украине от 2 декабря 1941 г.:
«Некоторое время еврейское население не трогали после окончания военных действий. Только лишь спустя несколько недель, иногда месяцев, специально выделенные части полиции начали производить планомерные расстрелы евреев. Эти действия происходили, как правило, в направлении с востока на запад. Это производилось открыто с использованием украинской милиции, и, к несчастью, в некоторых случаях военнослужащие германской армии также принимали в этом добровольное участие. Эти действия распространялись на мужчин, стариков, женщин и детей всех возрастов и проводились ужасным образом… Примерно от 150 до 200 тыс. евреев было уничтожено в той части Украины, которая входила в рейхскомиссариат. Никакого внимания не обращалось на интересы экономики…»
Нет, мы не будем забывать о том, что 22 сентября 1941 года легендарным командиром Сидором Артемьевичем Ковпаком был подписан приказ № 1 » Об утверждении особого состава партизанского отряда» и с этой даты начался героический поход партизан от Путивля до Карпат. Это тоже Сумы. Даже в бездушном аду всегда находятся настоящие люди.
Но сейчас 27-ой сумской реактивный артиллерийский полк убивает луганчан и дончан. И нет Ковпака, который бы это остановил.
Преступления сумских военных не останутся безнаказанными.
Следственный комитет Российской Федерации заявил 06 Декабря 2016 года:
«Результаты следственных действий в совокупности с данными оперативно-розыскных мероприятий ФСБ и МВД России позволили следствию установить, что к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего оперативного командования „Юг” сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковника Валерий Исмаилов. Указанным военнослужащим в зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст.317 УК РФ (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)».
Руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко 25 декабря 2016 года сделала заявление:
«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики объявлен в розыск, гражданин Исмаилов Валерий Шамазович, командир 27-й Сумской реактивной бригады, воинской части А 1476 вооруженных сил Украины, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 439 Уголовного кодекса ЛНР. В результате обстрела два мирных жителя погибли, 12 получили множественные травмы различной степени тяжести. Были повреждены гражданские объекты Луганска, произошло возгорание в складском помещении на улице Тимирязева, поврежден уличный газопровод низкого давления по адресу 5-й Железнодорожный переулок, повреждены крыши 59 жилых домов».
Но время суда ещё не пришло. К сожалению.
Пока что военные из Сум в 2016 году полностью оправдывают девиз, под которым ходили в 1941–1944 годах.
«Верные, храбрые, послушные». «Treu Tapfer Gehorsam».
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Как украинские националисты пытались заставить белорусов ненавидеть Россию
Долгие годы отечественные историки уделяли явно недостаточное внимание изучению украинского национализма. И, как оказалось, напрасно. В последнее время достоянием гласности становятся все новые и новые факты одной из самых закрытых страниц такого явления, как бандеронацизм.
В 1984 году во Львове вышла книга известного львовского историка Виталия Масловского «В борьбе с врагами социализма. Очерки классовой борьбы на селе в период построения основ социализма в западных областях Украины. 1939–1950». Автор подробно, на основании документов рассказал о многочисленных преступлениях ОУН — УПА на Украине.
После распада СССР Масловский стал одним из первых, с кем расправились последователи Степана Бандеры.
Трагедия произошла при президенте Леониде Кучме — задолго до «оранжевой революции» 2004 года и государственного переворота 2014 года. Масловского нашли умирающим в подъезде его дома во Львове 26 октября 1999 года. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы и перелома шейного участка позвоночника. Версия, что профессор по неосторожности сам свалился в лестничный пролёт, пролетел несколько этажей и разбился, изначально была убедительной только для тех, кто желал смерти историку.
Представитель от Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в Минске
Большого общественного резонанса расправа над львовским ученым не получила — ни на Украине, ни в России, ни в Польше. Почувствовав безнаказанность, последователи Бандеры стали действовать еще более нагло и жестоко. Результат известен.
В 2012 году, когда волна антироссийской пропаганды накрыла Украину, в России вышел в свет двухтомник «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы в двух томах» (М.: РОССПЭН, 2012), что стало большим событием для исследователей украинского национализма.
Последователями Степана Бандеры и Романа Шухевича фундаментальный труд российских историков встречен был, мягко говоря, с неодобрением. В том же 2012 году в Минске вышла книга «ОУН-УПА в Беларуси. 1939–1953 гг. Документы и материалы». Работа белорусских коллег, также существенно расширившая круг исторических источников по теме, до сих пор известна в России немногим.
А между тем она дает пищу для серьезных размышлений. Обнародованные в сборнике документы свидетельствуют о том, что с конца 1930-х и до начала 1950-х гг. украинские националисты активно действовали на территории белорусского Полесья, совершая там убийства, террористические акты и другие преступления.
Активность ОУН-УПА на юге Белоруссии была предопределена претензиями украинских националистов (галичан) на эту территорию. Считая, что титульным населением Полесья являются именно украинцы, обе фракции ОУН (Андрея Мельника и Степана Бандеры) рассматривали территорию, входившую в 1930-е годы в состав Польши, как неотъемлемую часть будущей независимой Украины.
Ветераны Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша в день Праздника Героев во Львове
Претензии галичан на южные белорусские территории возросли в начале Великой Отечественной войны, когда эта территория германскими оккупационными властями была включена в состав созданного немцами рейхскомиссариата «Украина».
В начале Великой Отечественной войны в Полесье действовали боевики «Полесской сечи» Тараса Боровца-»Бульбы». Это он первым дал своим отрядам название «Украинская повстанческая армия» (УПА).
Первый отряд бандеровской УПА появился в белорусском Полесье в конце 1942-го. Между бандеровцами и Боровцом сразу же начались конфликты, доходившие до кровопролития. В мае 1943 года после переговоров с бандеровцами Тарас «Бульба» переименовал свои отряды в «Украинскую Народно-Революционную армию».
Советские партизаны вели непримиримую борьбу со всеми разновидностями националистов — с бандеровцами, мельниковцами, бульбовцами. Это приводило к потерям со всех сторон. 17 марта 1944 года банда украинских националистов в количестве двухсот человек в ходе налета на деревни Повитье и Травы Брестской области убила 10 партизан и секретаря партийной организации Марию Пронину.
Чуть раньше, в январе 1944-го секретарь Пинского подпольного обкома КП(б)Б, генерал-майор Алексей Клещев доложил секретарю ЦК КП(б)Б и начальнику Центрального Штаба партизанского движения Пантелеймону Пономаренко: «Западные районы области по немецкому административному делению отнесены к Украине.
В апреле месяце (1943 г. — О. Н.) обкомом партии получены сигналы, что украинские националисты засылают свою агентуру на территории Дрогичинского, Ивановского, Жабчицкого и Пинского районов. Националистический центр „бандеровцы” заслал в эти районы группу офицеров в количестве до 126 человек для развертывания работы в этих районах.
Этой группе удалось завербовать на свою сторону предателя нашей Родины командира отряда им. Суворова Лукашука Бориса и четырех партизан из этого же отряда.
Сторонники Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша в день Праздника Героев во Львове
Изменнику Лукашуку удалось расстрелять комиссара отряда Михайловского Бориса Николаевича и четырех партизан из этого отряда. Ивановский райком партии и командование бригады им. Молотова предприняли экстренные меры, выделена специальная группа.
Под руководством секретаря райкома Кунькова вся банда националистов была поймана и расстреляна, а также был пойман и расстрелян изменник Родины Лукашук Борис с четырьмя бывшими партизанами…
После этого агенты националистических центров на территории области не появлялись, за исключением такого случая, когда из Ровенской области группа националистов в количестве 100 человек ворвалась в деревню Дуброва Столинского района и уничтожила 10 семей польской национальности и быстро скрылась в Ровенскую область, а потом выпустила листовку, что польские семьи расстреляны якобы партизанами.
Однако крестьяне дер. Дуброва и окружающих деревень не верили этой лжи, так как были очевидцами того, что эти семьи были уничтожены националистами из Ровенской области».
Тогда же особый отдел Пинской партизанской бригады докладывал, что 11 января 1944 года украинские националисты «в количестве 5 человек выехали в Лахвичи и ночью вели следствие, т. е. узнавали, кто отклонился на сторону партизан, и к утру вырезали 17 человек, также вырезали ножами в Деревке, только неизвестно сколько. Сейчас из Лахвич 5 семейств просят от нас помощи в защите».
Проникновение украинских националистов в Белоруссию продолжалось и в дальнейшем. Взятый в плен советскими партизанами боевик ОУН-УПА С.Д. Назарчук 26 мая 1944 года показал: «Нам командир говорил, что „УПА” переходит из УССР в БССР потому, что там нужно навести такой порядок, который навели мы на Украине. Нужно заставить белорусов ненавидеть Советы и любить УПА».
Реализацией этой директивы на территории Белоруссии летом 1944 года занимались от 12 до 14 тысяч боевиков ОУН-УПА.
О некоторых последствиях их террористической деятельности секретарю ЦК КП(б)Б Пономаренко 31 октября 1944 года доложил секретарь Брестского обкома КП(б)Б Михаил Тупицын: «За последнее время банды особенно активизировали свою деятельность. Днем появляются большими группами в села, налетают на сельсоветы, убивают и избивают партийно-советский актив.
Например, 24 октября банда „Ермака” в количестве 60 человек ворвалась в село Чепняны Дивинского района, напала на группу красноармейцев, одного из них убили, одного ранили, а двух взяли живыми и, отведя 4 километра, зверски замучили. В то же время бандиты взяли активиста — брата председателя сельсовета Коренько Трофима (бывший партизан), также увели в лес и зверски замучили — выломали руки, а потом сожгли на костре…
19 октября бандитами убит зам. Председателя исполкома Дивинского райсовета тов. Куманцов… Бандиты сожгли в районе почти все мосты, уничтожают связь, грабят население, терроризируют партийно-советский сельский актив».
Теракты продолжались и в победном 1945-м. 24 апреля, согласно докладу Тупицына Пономаренко, бандиты ворвались в деревню Леликово Дивинского района, «сожгли 3 дома, побили стекла в крестьянских домах, убили двоих детей гр-на Коржа Ерофея Яковлевича (одному 10 лет и второму 10 месяцев), после чего забрали двух лошадей с повозками и ушли…»
Не удивительно, что поддержкой широких слоев белорусского народа украинские националисты не пользовались.
Окончание Великой Отечественной войны позволило задействовать в борьбе с украинскими националистами более мощные силы и средства. Это дало результат.
И хотя в 1945 году по антисоветскому подполью был нанесен мощный удар, отдельные проявления бандитизма имели место и позже. К примеру, 27 марта 1946 года в деревне Рагодощ Ивановского района Пинской области бандиты убили заведующего избой-читальней Ф.А. Машицкого. Год спустя, в марте 1947 года во время выборов в Верховный Совет БССР бандиты разгромили Друйский избирательный участок в Полоцкой области, убив двух дежуривших там активисток. Однако исход противостояния Советской власти с оуновцами, бульбовцами и другими бандитами сомнений уже не вызывал.
Что же касается понесенных потерь, то по подсчетам белорусских историков, только за период с 1944 по 1946 гг. боевиками ОУН-УПА на территории республики было совершено 2384 диверсии и теракта, в результате которых погибло 1012 человек.
Этот урок истории не утратил своей актуальности. Ведь и сегодня украинские националисты и их белорусские последователи горят желанием заставить белорусов ненавидеть Россию и русских.
Олег Назаров
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День рождения Бандеры
“Почему его не любят?”
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Халатность министра здравоохранения Украины забрала больше жизней, чем война, — кардиохирург
Кардиохирург, директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров обвинил министра здравоохранения Ульяну Супрун в провале медицинских реформ.
По его словам, с момента назначения Супрун в работе Минздрава прослеживаются только безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития.
«Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 млн грн скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней. Вы не провели эту закупку. Я абсолютно ответственно заявляю (и могу это повторить в суде) — ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы. Вы понимаете свою ответственность (в том числе и уголовную) за халатное отношение к своим обязаностям?» — написал Тодуров на своей странице в соцсети.
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Он отметил, что проблемы у Минздрава не только с программой сердечно-сосудистых заболеваний.
«Что говорить о других? Вы кажется решили лечить онкологию профилактикой? Ваш зам — Линчевский забликировал работу Института Сердца. Не подписал ни одного официального документа за последние 4 месяца. Уже Четвертый месяц он отказывает нам в открытии филиалов в Донецкой и Луганской областях, где население и военные вообще остались без кардиохирургической помощи. Это просто глумление над людьми. Вы лично отказали нам в программе «искусственное сердце» (представлено в ролике поздравления президента, как лучшее достижение Украины в 2016 году) даже после обращения к вам нескольких народных депутатов», — заметил кардиохирург. По словам Тодурова, члены правительства физически не пускают критикующих инициативы Кабмина врачей в здание МОЗ.
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В Одессе на марше в честь Бандеры произошла стычка (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе нацисты провели марш, приуроченный к 108-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.
«Участники шествия в сопровождении бойцов Нацгвардии, а также правоохранителей прошлись по центральным улицам города. У памятника Дюку состоялось народное вече, в ходе которого минутой молчания почтили память С. Бандеры, а также зачитали молитву патриотов Украины», — говорится в сообщении.
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Во время шествия произошла небольшая стычка, однако правоохранители вовремя отреагировали на провокацию и остановили драку.
Когда колонна проходила по Строгановскому мосту и кричала «Бандера — герой», двое прохожих выкрикнули нецензурные слова.
К ним с криками «сепары» бросилось несколько участников марша, которые успели нанести оппонентам несколько ударов, но серьезное столкновение предотвратили бойцы Нацгвардии, охранявшие порядок во время массовой акции.
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