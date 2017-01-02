Новости Украины и Новороссии 02 января 2017

Сумы 1941–1944 годы. Сумы 2014–1016 годы. Верные солдаты и слуги — и Третьего Рейха, и Единой Украины. Верные гитлеровцы, верные порошенковцы.

Кого-то может удивить, как сумские артиллеристы 27-го реактивного артиллерийского полка могли расстреливать из РСЗО «Ураган» жилые кварталы Луганска, как они могли расстрелять школу в Донецке.

По любым меркам — это военные преступления, преступления против человечности. Я не раз общался по этому поводу с российскими военными — у них в голове не укладывается, как офицеры 27-го сумского реактивного артиллерийского полка могли давать такие приказы — это противоречит всему, чему их всех учили ещё при Советском Союзе.

Но военные преступления абсолютно не смущают сумских офицеров.

Вот цитата из интервью командира 27 РеаП Исмаилова Валерия Шапазовича:

«Идет обычная боевая работа. Это наш труд. Как профессиональный офицер, как человек, который 30 лет отдал вооруженным силам, я удовлетворен тем, что делают люди, пришедшие в полк недавно. Практически полк на 75% состоял из призванных в марте 2014 года.

Еще в марте для приведения полка в боевую готовность мобилизовали в основном жителей Сумской и частично Харьковской и Полтавской областей. А сейчас это будет набор со всей Украины. Важна не география, а специальность. Поэтому сказать, что для укомплектования полка приоритет будет отдан сумчанам, я не могу. Нам остается только надеяться, что в наш сумской полк придет больше сумчан».

Нет никакого оправдания и рядовым артиллеристам. Они тоже прекрасно понимали, куда посылали реактивные снаряды.

Заместитель командира батареи Владимир Чепик по возвращении в Сумы заявил: «С чувством выполненного долга, с чувством радости, с чувством определенной скорби в связи с тем, что некоторые люди наши там остались… Но в основном с чувством радости и уверенности в том, что наше государство делает правильные вещи, и победа будет за нами».

Давайте оценим те «правильные»вещи, которые совершало государство Украина и в чём участвовал непосредственно 27-ой Сумской реактивный полк.

1. В День знаний, 1 октября, удар реактивными снарядами РСЗО «Ураган» был нанесен по школе — праздничная линейка превратилась в похороны. Погибли учитель, отец одного из учеников и ополченец, охранявший школу. Второй жертвой обстрела в тот же день стали пассажиры автобуса. Уже на следующий день удар был нанесен по зданию Красного креста. Погиб представитель этой организации, гражданин Швейцарии Лоран Этьен.

2. Сумской реактивный полк произвёл обстрел Донецка из РСЗО «Ураган» в ночь с 28 на 29 июля 2014 года.

3. 27 января 2015 года сумские артиллеристы обстреляли Луганск из РСЗО «Ураган». В результате обстрела два мирных жителя погибли, 12 получили множественные травмы различной степени тяжести.

И таких военных преступлений на счету сумчан-артиллеристов десятки.

Бесчеловечно, преступно, бездушно.

Но если мы заглянем на страницы истории, мы поймём, что это не первый раз, когда сумчане служат против своего же народа. Верно служат.

Сумы уникальный регион. Он расположен рядом с Брянской, Курской и Белгородской областями России, рядом с Харьковской областью — где шло жесточайшее сопротивление немцам.

Но довольно большая часть населения Сумщины добровольно поддержала немцев и устроилась на службу в оккупационные органы. Как будто Сумы только и ждали «Европу», чтобы верно ей служить. Как в 1941 году, так и в 2014 году.

Такие услужливые местные полицаи всегда появлялись вслед за оккупантами. Солдаты вермахта, захватив тот или иной советский поселок, под горячую руку расстреливали всех не успевших спрятаться от незваных пришельцев: евреев, партийных и советских работников, членов семей командиров Красной армии. Естественно, определять эти слои населения помогали местные «помощники», которые потом и шли в полицаи. А когда гитлеровцы уходили дальше на фронт, власть на месте поддерживали вспомогательные части и немецкая военная полиция.

Именно из местного населения была сформирована украинская вспомогательная полиция. Сумские полицаи участвовали в борьбе с партизанами, контролировали мирное население, занимались его отправкой на работу в Германию, составляли списки активистов, принимали участие в карательных акциях.

В 1942 году вспомогательная полиция была усилена и переформирована. Теперь сумские полицаи получали бесплатное продовольствие и жалование 8 карбованцев в день. Плюс обмундирование, общежитие и медобслуживание. Прямо настоящее социальное обеспечение, как в приличной корпорации.

Местное население с успехом записывалось и в немецкую армию. На Роменщине действовал карательный отряд Батюты, на Глуховщине и Кролеветчине — так называемые «Украинские казаки».

В сумские полицаи практически поголовно шли украинские националисты. Не чурались сумские украинцы идти в Schutzmannschaft — карательные батальоны, действовавшие под командованием немцев. Члены шуцманшафтов носили немецкую военную форму, но с особыми знаками различия: на головном уборе свастика в лавровом венке, на левом рукаве свастика в лавровом венке с девизом по-немецки «Treu Tapfer Gehorsam» — «Верный, храбрый, послушный».

Украинских батальонов полиции Schuma было создано на Украине: пятьдесят два в Киеве, двенадцать на территории Западной Украины и два в Черниговской области, общей численностью 35 тысяч человек.

Из письма инспектора по вооружению на Украине от 2 декабря 1941 г.:

«Некоторое время еврейское население не трогали после окончания военных действий. Только лишь спустя несколько недель, иногда месяцев, специально выделенные части полиции начали производить планомерные расстрелы евреев. Эти действия происходили, как правило, в направлении с востока на запад. Это производилось открыто с использованием украинской милиции, и, к несчастью, в некоторых случаях военнослужащие германской армии также принимали в этом добровольное участие. Эти действия распространялись на мужчин, стариков, женщин и детей всех возрастов и проводились ужасным образом… Примерно от 150 до 200 тыс. евреев было уничтожено в той части Украины, которая входила в рейхскомиссариат. Никакого внимания не обращалось на интересы экономики…»

Нет, мы не будем забывать о том, что 22 сентября 1941 года легендарным командиром Сидором Артемьевичем Ковпаком был подписан приказ № 1 » Об утверждении особого состава партизанского отряда» и с этой даты начался героический поход партизан от Путивля до Карпат. Это тоже Сумы. Даже в бездушном аду всегда находятся настоящие люди.

Но сейчас 27-ой сумской реактивный артиллерийский полк убивает луганчан и дончан. И нет Ковпака, который бы это остановил.

Преступления сумских военных не останутся безнаказанными.

Следственный комитет Российской Федерации заявил 06 Декабря 2016 года:

«Результаты следственных действий в совокупности с данными оперативно-розыскных мероприятий ФСБ и МВД России позволили следствию установить, что к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего оперативного командования „Юг” сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины полковника Валерий Исмаилов. Указанным военнослужащим в зависимости от роли каждого заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст.317 УК РФ (убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)».

Руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко 25 декабря 2016 года сделала заявление:

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики объявлен в розыск, гражданин Исмаилов Валерий Шамазович, командир 27-й Сумской реактивной бригады, воинской части А 1476 вооруженных сил Украины, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 439 Уголовного кодекса ЛНР. В результате обстрела два мирных жителя погибли, 12 получили множественные травмы различной степени тяжести. Были повреждены гражданские объекты Луганска, произошло возгорание в складском помещении на улице Тимирязева, поврежден уличный газопровод низкого давления по адресу 5-й Железнодорожный переулок, повреждены крыши 59 жилых домов».

Но время суда ещё не пришло. К сожалению.

Пока что военные из Сум в 2016 году полностью оправдывают девиз, под которым ходили в 1941–1944 годах.

«Верные, храбрые, послушные». «Treu Tapfer Gehorsam».

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