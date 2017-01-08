Литьё каменных блоков. Часть 4
12:58. 8 января 2017 Просмотров - 460 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Окаменевшее дерево – подсказка в получении гранита? Макросъемка окаменевшего дерева. Как видно, вся органика замещена на неорганические кристаллические соединения. Кальцит, а возможно, и кварцит.
Как это может произойти? Химические реакции. Где из соединений вытесняется углерод и замещается кремнием или кальцием. Факт есть, но никто из материаловедов, геологов не удосужился написать кандидатскую или докторскую на эту тему и поведать общественности – как это происходит в природе. Или как это можно ускорить (если есть сам процесс, то его точно можно ускорить)?
Осталась лишь структура в которой произошло замещение органики на неорганику
В геологии, окаменении или окаменении процесс, которым органический материал преобразован в камень через замену оригинального материала и заполнение оригинального порового пространства с полезными ископаемыми.
В некоторых структура менее кристаллическая, но все-равно каменная.
Ясно пока одно – это может происходить лишь при полном отсутствии кислорода, как необходимого элемента для питания разлагающих древесину бактерий, грибов. Т.е. эти стволы долгое время лежали в воде или в рассоле из раствора минералов.
Вот что пишут зарубежные исследователи про процессы окаменения:
Permineralization. Окаменелости, созданные посредством этого процесса, имеют тенденцию содержать большую часть оригинального материала экземпляра. Этот процесс происходит, когда грунтовая вода, содержащая растворенные минералы (обычно кварц, кальцит, пирит, siderite (железный карбонат), и апатит (фосфат кальция)), заполняет поровое пространство и впадины экземпляров, особенно кость, раковины или древесину.
Silicification – процесс, в котором органическое вещество становится влажным в воде с содержанием кварца. Общий источник кварца – вулканический материал.
Pyritization - процесс, подобный silicification, но вместо этого включает смещение железа и серы в порах и впадинах организма. Pyritization может привести к обеим твердым окаменелостям, а также сохраненным мягким тканям. В морских средах происходит pyritization, когда организмы находятся в отложениях, содержащих высокую концентрацию железных сульфидов.
Замещение. Второй процесс, вовлеченный в окаменение, происходит, когда вода, содержащая растворенные полезные ископаемые, расторгает оригинальный твердый материал организма, который тогда заменен полезными ископаемыми. Это может иметь место чрезвычайно медленно, копируя микроскопическую структуру организма. Чем медленнее темп процесса, тем лучше определенный микроскопическая структура будет. Полезные ископаемые, обычно вовлекаемые в замену, являются кальцитом, кварцем, пиритом и hematite.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://paikea.ru/usa-petrified-forest-p
ainted-forest/
http://ru.knowledgr.com/00374303/Окамен
ение
***
Существуют находки, которые говорят, что окаменение органики происходит не в течении миллионов лет, а всего за сотни, а может и десятки:
Окаменевшая нога в ковбойском сапоге. Источник
Окаменевший палец в породе возрастом более 100 млн. лет. Источник
Железный молоток в породе
Окаменевшая ткань в породе
***
Если предположить, что граниты – не магматического происхождения, а тоже продукт кристаллизации, окаменения некого раствора, жижи – то эта мысль у меня не вызывает противоречий.
Структура гранита. Зерна минералов. В том числе и кварцита.
В статье ХИМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД МЕГАЛИТОВ я попытался теоретически продвинуться в направлении – как получить породы: гранит, сиенит не из расплава, а из раствора. Но пока это все теория.
***
Перейдем к примерам литья камня в древности:
Базальтовые коврики
Обратите внимание, что внизу слева – базальт заходит под гранит, так что расплавление базальта можно исключить. Но тем не менее очень похоже что базальт был расплавлен!
Что бы сразу несколько ограничить возможные фантазии – Снимок сделан между Саккарой и Дашуром, в пустыне, в дверном проёме постройки, условно-храма, вдалеке от основных и не очень туристических троп, вне зоны деятельности археологов.
(Фото из экспедиции ЛАИ 2011 года, автор Pizza)
Источник
***
Пирамиды Гизы. Официально – плохого качества известняк. Но похоже, что просто плохого качества отливки
Сверху на блоках видны наплывы, гребень. Такого при распиливании не будет
Здесь вроде как реставрация. Но почему не вровень с гранью блока?
Реставрация – кирпичная кладка, оштукатуренная под блоки. Но зачем так сложно? В округе множество обломков. Можно было слепить подпорки из них.
Что-то прятали за кладкой или такая примитивная реставрация?
***
Баальбек. Гранитные колонны – реконструкция или?
Внутри – что-то подобие бетона на крупном щебне. Официально – это сделали подпорку из бетона с крупным щебнем. Но выглядит как-будто это полая колонна из гранита была залита раствором на щебенке.
***
Фотография Александрийской колонны, обработанная в фотофильтрах
Фото колонн Исаакия тоже через фотофильтры
Объяснение о том, что это природный гранит имел слоистость – здесь не подходит. Заготовку колонны всегда вырезают в горизонтальном положении. И слои в природном граните были бы вертикальные на колонне.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://alterhistory.livejournal.com/200
769.html
http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/8
0878.html
***
Строительство Исаакия. Колонны в опалубке
Подробнее
***
Комментарий от blagotrav: не видно на строительстве в Питере кранов. Одни опалубки.
Источник
***
Екатерининское литье
Знаменская церковь Царского села.
Верхняя часть колонны
Нижняя часть
Тогда зачем нужна эта фаска (для зажима в кулачки станка), если колонну не точили? Или шлифовали на станке после?
Источник
***
Загадочная конструкция Вафельного камня
На западном берегу озера Дженнингс Рэндольф находится гигантский кусок скалы, который уже много лет озадачивает исследователей и гостей города. Отпечаток на скале вызывает споры о том, или это геологическое образование или остаток древней технологии.
Источник
***
Трованты. Может быть, чьи-то отвалы? Некоторые известковые составы, не до конца прореагировавшие с водой могут расширяться.
***
Мои мысли в одним из комментарии:
Остроконечные пики высоких гор. Геология говорит, что горообразование происходит миллионами лет (плиты наезжают друг на друга). За те же миллионы лет эти остроконечные хребты превратились бы в холмы. Но мы видим иное. Так вот, если взять версию, что многие такие горы – это свежий продукт: тормознулась литосфера, смялось все в складчатость и волна еще прошла потопа. Но не всегда горы образовывались из твердых слоев и материала недр. Выходили и вспучивались пластичные и еще не окаменевшие слои. Предположу, что быстро, вступая в реакцию с СО2 воздуха, превращались в камень. Но уцелевшие жители местами успевали нарезать потом, после катаклизма из таких масс: блоки, стеллы, непонятной полигональщины и т.д. Вспомните Пудосткий камень под Питером – на открытом воздухе каменел, хотя при добыче был пластичной глиной. И резать такие массы очень удобно даже шпателем (внутренние выемки с прямыми углами, которые даже современным инструментом не сделать). Все было просто и даже примитивно, если учесть, что резали как раз тот самый, не любимый многими, геобетон.
На островах около Пхукета в свое время разглядывал скалу, вернее ее массы. На вид, изъеденная дождем поверхность из глины. Но не удалось отковырнуть ни песчинки: поверхность как наждачка и прочная.
Есть 100% доказательства, что дольмены заливали в опалубку и потом складывали в кладку. В некоторых местах Кавказа есть выходы этих масс, из которых брали для заливки материал. Как в Перу.
Колеи Мальты, Турции и Крыма в туфовых полях – чем не геобетон, затвердевший на воздухе.
Я не отвергаю машинных работ по твердому камню, как в граните (хотя, и здесь есть некоторые сомнения – я их проводил в своих постах). Но многие случаи говорят как раз про использование геобетона с ручным инструментом: пилами, шпателями и т.д.
***
Предложу такую версию. Это все вылеплено из определенного состава гипсовой массы (кроме статуй, которые не потекли – они мраморные). Древний технолог что-то напутал с составом и смесь со временем не набирала прочность, а начала течь (шла обратная реакция).
Источник
***
Галерея Уффицы. Флоренция
Понятно, что механически это сделать невозможно. Это пластичную массу раскатали и свернули в каменную ткань.
Рим .Форум. Ну никак не похоже на механическую обработку. Выемки похожи на штамповку
***
Ступы в Индонезии. Лили в опалубку, следы горизонтальных швов остались
Может быть, это столы и стулья великанов?
Источники
[Spoiler (click to open)]http://ru-hidden.livejournal.com/91
288.html
http://m.kaskus.co.id/post/535ca6326c07
e7de6a8b4576
***
Наблюдение от jktumir:
Вмятина в камне в прямом смысле на берегу реки. Это не раковина от эрозии. Виден «бортик», выдавленный над плоскостью камня его материал
Предположении, что это произошло в те времена, когда камень был частью породы в незатвердевшем состоянии. Или какие-то процессы, вполне земные могут размягчать каменную породу?
***
Наблюдение от i_mar_a:
Вычитала у Витрувия (Десять книг об архитектуре. 1в до н.э.):
8. Другие же источники, протекая по тучным жилам земли, выбиваются, пропитанные маслом, как, например, в Солах — городке Киликии — река, по имени Липар, в которой плавающие или купающиеся умащаются самой водой. Равным образом в Эфиопии есть озеро, умащающее плавающих в нем людей, и в Индии – испускающее при ясной погоде огромное количество масла, а также в Карфагене есть источник, на поверхности которого плавает масло, напоминающее по запаху лимонную цедру; и этим маслом обыкновенно мажут даже скот. В Закинфе и в окрестностях Диррахия и Аполлонии есть источники, извергающие вместе с водой огромное количество смолы. В Вавилоне на поверхности чрезвычайно широкого озера, называемого λίμνη σαφαλτίτίς, плавает жидкая горная смола; из этой смолы и обожженного кирпича Семирамида выстроила стены вокруг Вавилона. Также в Иопе в Сирии и у номадов в Аравии есть громадной величины озера, выбрасывающие огромные глыбы горной смолы, которую растаскивают окрестные жители.
9. В этом нет ничего удивительного, ибо там находятся каменоломни твердой горной смолы. Поэтому, когда вода прорывается сквозь залежи горной смолы, она увлекает с собой ее куски, а выйдя на поверхность земли, отделяется от нее и таким образом выбрасывает из себя горную, смолу. Также в Каппадокии, на пути между Мазакой и Тианой, есть обширное озеро, в которое если опустить кусок тростника или еще чего-нибудь и на другой день вынуть, то часть, вынутая из воды, окажется окаменелой, а оставшаяся над водой сохранится в своем обычном состоянии.
10. Подобным же образом в Гиераполе, во Фригии, кипит множество горячих ключей, вода из которых проведена по канавам, обтекающим сады и виноградники. Эта вода по истечении года образует каменную корку. Поэтому ежегодно, сделав справа и слева земляные стенки, проводят между ними эту воду и делают из образовавшихся корок ограды на полях. Это происходит так, очевидно, по естественным причинам, потому что в тех местах и под той почвой, где зарождается эта вода, есть сок вроде закваски, вещество которого, выходя через источники на поверхность земли в смеси с водой, застывает от нагревания солнцем и воздухом, как это видно в соляных градирнях.
***
Йеха (Yeha) (52 км от Аксума на восток) Храм Луны. Фото участников экспедиции в Эфиопию. 2008г.
Видны мятые каменные блоки, которые возможны только при укладке пластичных масс
Источник
***
Окаменевшее дерево – подсказка в получении гранита? Макросъемка окаменевшего дерева. Как видно, вся органика замещена на неорганические кристаллические соединения. Кальцит, а возможно, и кварцит.
Как это может произойти? Химические реакции. Где из соединений вытесняется углерод и замещается кремнием или кальцием. Факт есть, но никто из материаловедов, геологов не удосужился написать кандидатскую или докторскую на эту тему и поведать общественности – как это происходит в природе. Или как это можно ускорить (если есть сам процесс, то его точно можно ускорить)?
Осталась лишь структура в которой произошло замещение органики на неорганику
В геологии, окаменении или окаменении процесс, которым органический материал преобразован в камень через замену оригинального материала и заполнение оригинального порового пространства с полезными ископаемыми.
В некоторых структура менее кристаллическая, но все-равно каменная.
Ясно пока одно – это может происходить лишь при полном отсутствии кислорода, как необходимого элемента для питания разлагающих древесину бактерий, грибов. Т.е. эти стволы долгое время лежали в воде или в рассоле из раствора минералов.
Вот что пишут зарубежные исследователи про процессы окаменения:
Permineralization. Окаменелости, созданные посредством этого процесса, имеют тенденцию содержать большую часть оригинального материала экземпляра. Этот процесс происходит, когда грунтовая вода, содержащая растворенные минералы (обычно кварц, кальцит, пирит, siderite (железный карбонат), и апатит (фосфат кальция)), заполняет поровое пространство и впадины экземпляров, особенно кость, раковины или древесину.
Silicification – процесс, в котором органическое вещество становится влажным в воде с содержанием кварца. Общий источник кварца – вулканический материал.
Pyritization - процесс, подобный silicification, но вместо этого включает смещение железа и серы в порах и впадинах организма. Pyritization может привести к обеим твердым окаменелостям, а также сохраненным мягким тканям. В морских средах происходит pyritization, когда организмы находятся в отложениях, содержащих высокую концентрацию железных сульфидов.
Замещение. Второй процесс, вовлеченный в окаменение, происходит, когда вода, содержащая растворенные полезные ископаемые, расторгает оригинальный твердый материал организма, который тогда заменен полезными ископаемыми. Это может иметь место чрезвычайно медленно, копируя микроскопическую структуру организма. Чем медленнее темп процесса, тем лучше определенный микроскопическая структура будет. Полезные ископаемые, обычно вовлекаемые в замену, являются кальцитом, кварцем, пиритом и hematite.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://paikea.ru/usa-petrified-forest-p
http://ru.knowledgr.com/00374303/Окамен
***
Существуют находки, которые говорят, что окаменение органики происходит не в течении миллионов лет, а всего за сотни, а может и десятки:
Окаменевшая нога в ковбойском сапоге. Источник
Окаменевший палец в породе возрастом более 100 млн. лет. Источник
Железный молоток в породе
Окаменевшая ткань в породе
***
Если предположить, что граниты – не магматического происхождения, а тоже продукт кристаллизации, окаменения некого раствора, жижи – то эта мысль у меня не вызывает противоречий.
Структура гранита. Зерна минералов. В том числе и кварцита.
В статье ХИМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОД МЕГАЛИТОВ я попытался теоретически продвинуться в направлении – как получить породы: гранит, сиенит не из расплава, а из раствора. Но пока это все теория.
***
Перейдем к примерам литья камня в древности:
Базальтовые коврики
Обратите внимание, что внизу слева – базальт заходит под гранит, так что расплавление базальта можно исключить. Но тем не менее очень похоже что базальт был расплавлен!
Что бы сразу несколько ограничить возможные фантазии – Снимок сделан между Саккарой и Дашуром, в пустыне, в дверном проёме постройки, условно-храма, вдалеке от основных и не очень туристических троп, вне зоны деятельности археологов.
(Фото из экспедиции ЛАИ 2011 года, автор Pizza)
Источник
***
Пирамиды Гизы. Официально – плохого качества известняк. Но похоже, что просто плохого качества отливки
Сверху на блоках видны наплывы, гребень. Такого при распиливании не будет
Здесь вроде как реставрация. Но почему не вровень с гранью блока?
Реставрация – кирпичная кладка, оштукатуренная под блоки. Но зачем так сложно? В округе множество обломков. Можно было слепить подпорки из них.
Что-то прятали за кладкой или такая примитивная реставрация?
***
Баальбек. Гранитные колонны – реконструкция или?
Внутри – что-то подобие бетона на крупном щебне. Официально – это сделали подпорку из бетона с крупным щебнем. Но выглядит как-будто это полая колонна из гранита была залита раствором на щебенке.
***
Фотография Александрийской колонны, обработанная в фотофильтрах
Фото колонн Исаакия тоже через фотофильтры
Объяснение о том, что это природный гранит имел слоистость – здесь не подходит. Заготовку колонны всегда вырезают в горизонтальном положении. И слои в природном граните были бы вертикальные на колонне.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://alterhistory.livejournal.com/200
http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/8
***
Строительство Исаакия. Колонны в опалубке
Подробнее
***
Комментарий от blagotrav: не видно на строительстве в Питере кранов. Одни опалубки.
Источник
***
Екатерининское литье
Знаменская церковь Царского села.
Верхняя часть колонны
Нижняя часть
Тогда зачем нужна эта фаска (для зажима в кулачки станка), если колонну не точили? Или шлифовали на станке после?
Источник
***
Загадочная конструкция Вафельного камня
На западном берегу озера Дженнингс Рэндольф находится гигантский кусок скалы, который уже много лет озадачивает исследователей и гостей города. Отпечаток на скале вызывает споры о том, или это геологическое образование или остаток древней технологии.
Источник
***
Трованты. Может быть, чьи-то отвалы? Некоторые известковые составы, не до конца прореагировавшие с водой могут расширяться.
***
Мои мысли в одним из комментарии:
Остроконечные пики высоких гор. Геология говорит, что горообразование происходит миллионами лет (плиты наезжают друг на друга). За те же миллионы лет эти остроконечные хребты превратились бы в холмы. Но мы видим иное. Так вот, если взять версию, что многие такие горы – это свежий продукт: тормознулась литосфера, смялось все в складчатость и волна еще прошла потопа. Но не всегда горы образовывались из твердых слоев и материала недр. Выходили и вспучивались пластичные и еще не окаменевшие слои. Предположу, что быстро, вступая в реакцию с СО2 воздуха, превращались в камень. Но уцелевшие жители местами успевали нарезать потом, после катаклизма из таких масс: блоки, стеллы, непонятной полигональщины и т.д. Вспомните Пудосткий камень под Питером – на открытом воздухе каменел, хотя при добыче был пластичной глиной. И резать такие массы очень удобно даже шпателем (внутренние выемки с прямыми углами, которые даже современным инструментом не сделать). Все было просто и даже примитивно, если учесть, что резали как раз тот самый, не любимый многими, геобетон.
На островах около Пхукета в свое время разглядывал скалу, вернее ее массы. На вид, изъеденная дождем поверхность из глины. Но не удалось отковырнуть ни песчинки: поверхность как наждачка и прочная.
Есть 100% доказательства, что дольмены заливали в опалубку и потом складывали в кладку. В некоторых местах Кавказа есть выходы этих масс, из которых брали для заливки материал. Как в Перу.
Колеи Мальты, Турции и Крыма в туфовых полях – чем не геобетон, затвердевший на воздухе.
Я не отвергаю машинных работ по твердому камню, как в граните (хотя, и здесь есть некоторые сомнения – я их проводил в своих постах). Но многие случаи говорят как раз про использование геобетона с ручным инструментом: пилами, шпателями и т.д.
***
Предложу такую версию. Это все вылеплено из определенного состава гипсовой массы (кроме статуй, которые не потекли – они мраморные). Древний технолог что-то напутал с составом и смесь со временем не набирала прочность, а начала течь (шла обратная реакция).
Источник
***
Галерея Уффицы. Флоренция
Понятно, что механически это сделать невозможно. Это пластичную массу раскатали и свернули в каменную ткань.
Рим .Форум. Ну никак не похоже на механическую обработку. Выемки похожи на штамповку
***
Ступы в Индонезии. Лили в опалубку, следы горизонтальных швов остались
Может быть, это столы и стулья великанов?
Источники
[Spoiler (click to open)]http://ru-hidden.livejournal.com/91
http://m.kaskus.co.id/post/535ca6326c07
***
Наблюдение от jktumir:
Вмятина в камне в прямом смысле на берегу реки. Это не раковина от эрозии. Виден «бортик», выдавленный над плоскостью камня его материал
Предположении, что это произошло в те времена, когда камень был частью породы в незатвердевшем состоянии. Или какие-то процессы, вполне земные могут размягчать каменную породу?
***
Наблюдение от i_mar_a:
Вычитала у Витрувия (Десять книг об архитектуре. 1в до н.э.):
8. Другие же источники, протекая по тучным жилам земли, выбиваются, пропитанные маслом, как, например, в Солах — городке Киликии — река, по имени Липар, в которой плавающие или купающиеся умащаются самой водой. Равным образом в Эфиопии есть озеро, умащающее плавающих в нем людей, и в Индии – испускающее при ясной погоде огромное количество масла, а также в Карфагене есть источник, на поверхности которого плавает масло, напоминающее по запаху лимонную цедру; и этим маслом обыкновенно мажут даже скот. В Закинфе и в окрестностях Диррахия и Аполлонии есть источники, извергающие вместе с водой огромное количество смолы. В Вавилоне на поверхности чрезвычайно широкого озера, называемого λίμνη σαφαλτίτίς, плавает жидкая горная смола; из этой смолы и обожженного кирпича Семирамида выстроила стены вокруг Вавилона. Также в Иопе в Сирии и у номадов в Аравии есть громадной величины озера, выбрасывающие огромные глыбы горной смолы, которую растаскивают окрестные жители.
9. В этом нет ничего удивительного, ибо там находятся каменоломни твердой горной смолы. Поэтому, когда вода прорывается сквозь залежи горной смолы, она увлекает с собой ее куски, а выйдя на поверхность земли, отделяется от нее и таким образом выбрасывает из себя горную, смолу. Также в Каппадокии, на пути между Мазакой и Тианой, есть обширное озеро, в которое если опустить кусок тростника или еще чего-нибудь и на другой день вынуть, то часть, вынутая из воды, окажется окаменелой, а оставшаяся над водой сохранится в своем обычном состоянии.
10. Подобным же образом в Гиераполе, во Фригии, кипит множество горячих ключей, вода из которых проведена по канавам, обтекающим сады и виноградники. Эта вода по истечении года образует каменную корку. Поэтому ежегодно, сделав справа и слева земляные стенки, проводят между ними эту воду и делают из образовавшихся корок ограды на полях. Это происходит так, очевидно, по естественным причинам, потому что в тех местах и под той почвой, где зарождается эта вода, есть сок вроде закваски, вещество которого, выходя через источники на поверхность земли в смеси с водой, застывает от нагревания солнцем и воздухом, как это видно в соляных градирнях.
***
Йеха (Yeha) (52 км от Аксума на восток) Храм Луны. Фото участников экспедиции в Эфиопию. 2008г.
Видны мятые каменные блоки, которые возможны только при укладке пластичных масс
Источник
***
Источник: sibved.livejournal.com