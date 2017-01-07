Вечный двигатель российского военного авиапрома. Неиссякаемый потенциал АЛ 31Ф
19:41. 7 января 2017 Просмотров - 302 7 коммент. Опубликовал: Neils
Созданный более сорока лет назад для истребителя четвертого поколения двигатель АЛ-31Ф до сих пор соответствует по техническим параметрам лучшим образцам в своем классе. Технологический резерв, заложенный в этот авиамотор, позволяет проводить постоянную его модернизацию. Семейство АЛ-31Ф стало символом стабильности отечественного моторостроения. Наработки, накопленные при создании этого модельного ряда, используются для разработки принципиально нового двигателя истребителя пятого поколения, который будет иметь еще более высокую тягу и меньший удельный вес.
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Не знаю, чем можно здесь гордиться?
Великой и могучей страной, взрастившей ученых, лучших в мире, оставивших наследство в виде передовых наработок? Или этой страной, которая только модернизировать и может? Что нового, передового, кардинально меняющего в жизни, придумали с 86-го?
Горько это!
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В чем проблема? Фактически любые разработки опираются на то, что уже наработано. В основе любого технического задания есть базовый вариант, ни кто велосипед с нуля не изобретает, идет постепенное усовершенствование конструкции и технологии.
С уважением. Сневар.
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Проблема в том, Алекс. Что весь мир уже начинает переходить на след. технологический уровень. Разработки , основанные на совершенно других физических принципах. Бионика, биоэнергетика….Технологии, максимально встроенные в окружающий мир.
Т.н. волны Кондратьева. А мы только модернизируем то, что было создано в Советском Союзе. И больше ничего.
С уважением, Серый.
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А что придумал ТЫ ЛИЧНО?
Ждешь что это ТЕБЕ сделает кто-то другой.
Почему?
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Отвечу тебе “Русофил” в твоей же манере.
Расскажи про себя. Про свои достижения. Что ты такого гениального сотворил ?
Очень хочется узнать о тебе побольше .))
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А может тебе и ключи от квартиры где деньги лежат?
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Ключи свои оставь при себе…
Про себя, по всей видимости, свои достижения, тебе сказать нечего .
Вообщем, что и следовало ожидать……
Ты из школоты что-ли ?