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Вечный двигатель российского военного авиапрома. Неиссякаемый потенциал АЛ 31Ф

19:41. 7 января 2017 Просмотров - 302 7 коммент. Опубликовал:

Созданный более сорока лет назад для истребителя четвертого поколения двигатель АЛ-31Ф до сих пор соответствует по техническим параметрам лучшим образцам в своем классе. Технологический резерв, заложенный в этот авиамотор, позволяет проводить постоянную его модернизацию. Семейство АЛ-31Ф стало символом стабильности отечественного моторостроения. Наработки, накопленные при создании этого модельного ряда, используются для разработки принципиально нового двигателя истребителя пятого поколения, который будет иметь еще более высокую тягу и меньший удельный вес.

Метки: авиапром, Вооружённые силы России, истребитель
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7 коммент.»

  • 138 92
    Yuri 7 января 2017 в 20:42 Ссылка Пометить
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    Не знаю, чем можно здесь гордиться?
    Великой и могучей страной, взрастившей ученых, лучших в мире, оставивших наследство в виде передовых наработок? Или этой страной, которая только модернизировать и может? Что нового, передового, кардинально меняющего в жизни, придумали с 86-го?
    Горько это!

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    • 1561 1354
      Алекс Сневар Yuri 7 января 2017 в 22:01 Ссылка Пометить
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      В чем проблема? Фактически любые разработки опираются на то, что уже наработано. В основе любого технического задания есть базовый вариант, ни кто велосипед с нуля не изобретает, идет постепенное усовершенствование конструкции и технологии.
      С уважением. Сневар.

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        Серый Алекс Сневар 7 января 2017 в 22:48 Ссылка Пометить
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        Проблема в том, Алекс. Что весь мир уже начинает переходить на след. технологический уровень. Разработки , основанные на совершенно других физических принципах. Бионика, биоэнергетика….Технологии, максимально встроенные в окружающий мир.
        Т.н. волны Кондратьева. А мы только модернизируем то, что было создано в Советском Союзе. И больше ничего.
        С уважением, Серый.

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  • 4867 -17
    Русофил 7 января 2017 в 21:00 Ссылка Пометить
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    А что придумал ТЫ ЛИЧНО?
    Ждешь что это ТЕБЕ сделает кто-то другой.
    Почему?

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      Серый Русофил 7 января 2017 в 21:47 Ссылка Пометить
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      Отвечу тебе “Русофил” в твоей же манере.
      Расскажи про себя. Про свои достижения. Что ты такого гениального сотворил ?
      Очень хочется узнать о тебе побольше .))

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