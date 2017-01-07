Древняя позолота технологичней современной

Исследователи обнаружили, что ремесленники, уже 2.000 лет назад (по официальной датировке), использовали некую древнюю технологию нанесения тонких плёнок металлов на статуи и другие предметы, которая превосходит сегодняшние стандарты для производства DVD, солнечных панелей, электронных устройств и других предметов.

Это необычайное открытие, опубликованное в журнале «Accounts of Chemical Research», указывает на «высокий уровень компетентности ремесленников этого древнего периода, которые умели производить предметы такого качества, которое невозможно было превзойти в те времена, и которого ещё не достигла современная технология», пишут учёные из Американского химического общества под руководством Габриеля Марии Инго, сделавшие это открытие.

Позолота и серебрение – это давно известные процессы, в основе которых лежит использование ртути, и применявшиеся в древние времена для покрытия таких изделий, как драгоценности, статуи и амулеты тонкими слоями золота или серебра. Хотя они чаще всего использовались для украшения, иногда они применялись с мошенническими целями, чтобы придать видимость золота или серебра менее ценным металлам.

С технологической точки зрения, древним мастерам 2.000 лет назад каким-то неизвестным образом удалось сделать эти металлические покрытия невероятно тонкими, плотно прилегающими и принимающими любую форму, что позволяло экономить драгоценные металлы и улучшало их долговечность – причём наша современная технология пока не может достичь такого уровня совершенства.

Очевидно, что без всякого знания о химико-физических процессах, древние мастера систематически манипулировали металлами для получения экстраординарных результатов. Они разработали целый набор техник, включающих использование ртути в качестве клея, для покрытия предметов тонкими плёнками драгоценных металлов.

Это открытие говорит о том, что в древности некоторым неизвестным образом люди обладали крайне высоким пониманием продвинутых технологических концепций и процессов, которое пока невозможно объяснить с имеющимся у нас уровнем данных. Другим примером древней технологии может служить известный 2000-летний Антикитерский механизм – металлическое устройство, состоящее из сложной комбинации шестерён, который, по мнению исследователей, использовался для вычисления позиций небесных тел.

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