Славянское прошлое древнего Египта [КультУра Руси]

Прошлое Египта выступает из тьмы веков, начиная с XI-XII веков НАШЕЙ ЭРЫ. Письменные источники не сообщают ничего о том, что было раньше... Увы, "древние" фараоны Египта были только лишь мамелюкскими ханами-атаманами. Они правили "казачьей конницей". Рабства в Египте долгое время не было. Мамелюки-воины выглядели примерно так:

Image ID: 813906 Mamelike, Egypt, sixteenth century. (1859-1860)

В Египте 16-17 век!! Вз. у Г. Воли.

Но так же одевались и казаки Малороссии, и воины Ивана Грозного! Простые земледельцы выглядели, конечно, попроще. Отметим, что мамелюки захватывают власть в Египте в 1250 году, то есть тогда, когда "татарским ханам" подчиняется половина мира. Мамелюки-казаки правят в Египте до 1517 года, затем с 1517 по 1585 годы их власть сменяется правлением властителей Стамбула (Града). С 1585 года казаки-мамелюки вновь приходят к власти в Египте и правят там вплоть до 1798 года, когда в Египет вторгается Наполеон.

В 1811 году казаков-мамелюков под руководством англичан уничтожают, производится зачистка местности от "лишнего населения" - славян. История Египта непомерно удлинняется, всё делается для того, чтобы в сознании людей стёрлась память о казаках Египта. Однако сведения о славянах Египта ещё можно почерпнуть из некоторых источников ...

Георгий Пахимерис (греч. Γεώργιος Παχυμέρης 1242, Никея — около 1310, Константинополь) - византийский философ, историк, математик, писатель и церковный деятель, учившийся у Георгия Акрополита и занимавший пост протоэкдика в патриаршем клире, - писал о том, что ЕГИПТОМ ОДНО ВРЕМЯ ПРАВИЛ СКИФ, т. е. славянин, создававший войско ИЗ СВОИХ СОПЛЕМЕННИКОВ:

Эфиопского же султана войти с царем в переговоры побуждала другая нужда. Этот султан происходил из команов (казаков - авт.) и, быв одним из отданных в рабство, имел похвальную причину домогаться союза со своими родичами. Люди на севере вообще несмысленны, и едва ли разумные существа: у них нет ни правил словесности, ни естественных наук, ни познаний, ни рассудка, ни экономии в жизни, ни искусств, и ничего другого, чем люди отличаются от бессловесных; они имеют только наклонности воинственные и, будучи стремительны, всегда готовы вступить в бой, тотчас бросаются, лишь бы кто подстрекнул их. Отношение их друг к другу какое-то дерзкое и вакхическое (обычное представление западноевропейцев о русских - авт.), и они служат Арею!

Поэтому эфиопляне и прежде высоко ценили скифов, когда приобретали их для рабских услуг, или когда пользовались ими, как воинами; теперь же и самая власть (в Египте - авт.) находилась в руках скифа; так скифы с большим радушием были там принимаемы и составляли вспомогательное войско. Но им, нанявшись, не иначе можно было туда переправиться, как чрез пролив Эвксинского моря; а делать это без согласия царя (базилевса - авт.) было трудно. Посему к царю нередко присылаемы были послы с подарками, чтобы находившимся на кораблях он позволил войти в Эвксинское и, за большие деньги наняв скифских юношей, отправиться с ними обратно домой. И это, как мы знаем, делалось часто: оттуда присылаемы были к царю подарки, а отсюда плавателям открывался свободный путь к султану (Египта - авт.). Это делал царь, по-видимому, для пользы нашим.

Действительно, в видах сохранения мира, пропуск эфиопских (мамелюкских - авт.) кораблей был полезен: но с другой стороны такое распоряжение приносило и величайший вред; потому что при частых переселениях юношей с севера, составившееся из них эфиопское войско с течением времени сильно возвысило дух эфиоплян; так что, прежде довольствуясь сохранением домашней своей безопасности, они стали теперь выходить из своих пределов и вторгаться войною в среду христиан. Эфиопляне, надеясь на составившиеся из скифов войска, выходили из своих мест, и всю землю, по пословице, делали мидийскою добычею до тех пор, пока мало-помалу (ибо итальянцы не вступали с ними в мирные условия, так как они были и назывались врагами честного креста), не стали нападать даже на самые большие города и не сравняли их с землею.

В таких развалинах лежит и теперь славная Антиохия, в таких — Апамея; разрушены Тир и Берит; то же испытал и Сидон; а с другой стороны стонет Лаодикия; Триполис же и Птолемаида, великие города итальянцев, считаются как бы несуществующими; да уничтожен и прекрасный Дамаск, некогда бывший пограничным городам Римской империи к востоку; и решительно ничто {164} не осталось целым, кроме тех мест, которые платят дань армянам. А многочисленное население всех этих городов рассеяно по всей земле, исключая павших или на войне, или в мученических пытках за несогласие отречься от веры. Вот какую, благодаря нашему неблагоразумию, или злоумышлению, нашим произвольным стремлениям и желаниям, христианство получило пользу от эфиоплян. Между тем, дерзость тохарцев мы еще удерживали — не мужеством войск, а дружественными, или лучше сказать, рабскими пожертвованиями,— вступали с ними в родственные связи и посылали им подарки, иногда превосходные и величайшие.

Таков был второй по времени союз, заключенный с западными тохарцами, которые вышли неизвестно откуда и с огромными силами занимали северные страны под начальством своего вождя Ногая. Царь выдал за него вторую свою незаконную дочь, по имени Евфросинию; отчего и случилось, что дружелюбно получили они то, чем едва ли овладели бы посредством самой трудной войны (Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной Академии // Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах из тринадцати книг. Том 1. Книга 3. Царствование Михаила Палеолога (1255—1282) / перевод под редакцией профессора Карпова. - СПб.: Типогр. Департамента уделов, 1862. - С. 163-164. Из м-ов Г. Воли).

Пахимерис называет жителей Египта эфиопами, но поскольку Эфиопия не имеет выхода в Средиземное море, то, полагаю, следует понимать здесь под Эфиопией Египет. Наименование же воинов команами-конниками, скифами и ариями позволяет нам однозначно определить, что речь идёт о славянах! Пахимер упомянул и о западных тохарах как о славянах! Следовательно, были и восточные тохары, жившие на территории нынешнего Западного Китая - в прошлом Уйгурии. Восточные тохары должны были разговаривать на славянском языке! Л. Л. Савашкевич писал, что мамелюки в Египте поменяли религию, а были первично христианами (Leopold Léon Sawaszkiewicz . Le génie de l’Orient commenté par ses monuments monétaires. Etudes historiques numismatiques, politiques et critiques. - Bruxelles, A. Van Dale, 1846. - P. 166).

Мартын Баумгартен (16 век) писал: "Теперь Мамелюки сии все состоят из беглецов Христианских, которые раждающихся своих младенцев крестят. И сие делают не из благочестия, или любви к Христианскому закону; но потому, что сами они были некогда крещены. Почему у них никто, как Срацын, так и Жид, или кто-либо другой не может быть Мамелюком прежде, нежели крещен будет" (M. Baumgarten, 1594, P. 102). Далее, притом, на той же странице он пишет, объясняя причину всеобщего крещения мамелюков, такие нелепости, что я не счёл нужным продолжить цитату. Затем Баумгартен отмечает: "Итак, большую часть их (мамелюков - авт.) составляет народ разных христианских владений, как-то: албанцы, сербы, итальянцы, испанцы и некоторые из немцев". Итак, мамелюки не были арабами, не были тюрками. По описанию Пахимериса, они - славяне. Быть может, среди мамелюков были выходцы с Кавказа, так как мамелюки называли себя черкасами?

В 1640 году бургомистр Амстердама Николаас Витсен в «Северной и восточной Тартарии» писал о нравах, царивших на Кавказе перед приходом московитов: «Черкесы, в особенности пятигорские, не хотят, чтобы их считали за татар, живущих в большом количестве вокруг них в этих местах. И по внешности они выглядят не так, как татары… Пятигорские черкесы, или черкесы с пяти гор, граничащие с крымскими татарами, живут в горах. У меня нет никакого доказательства того, что они татары. Они белы лицом и телом, это свидетельствует о том, что это люди другой расы», сообщая далее: «значительная часть населения Тарку (Тарки — город и владение дагестанских шамхалов), а также Крыма русские и говорят по-русски». Так вот кто они - предки мамелюков! Витсен пишет о казаках.

Попутно он сообщил, что весной, перед началом посевных работ черкесы «целый день пьют напиток, называемый буза, и справляют праздник, танцуя, играя на дудках и прыгая. После этого праздника они начинают обрабатывать землю». Известно, что слова «буза» (также «бузить», «бузать») сохранились только в славянских языках и обозначают как род пшенного кваса, обильное питье, стиль рукопашного боя, так и подготовку к драке: «Затевать, устраивать бузу <буза II>;скандалить». Несмотря на то, что считается, что в XVI веке множество казаков переселились на Кавказ, образовав Гребенское казачье войско, как это описано у Л.Ржевусского, отождествить кавказских черкесов со славянами довольно легко, ведь Витсен сообщил кое-какие сведения о запорожских казаках: «По нижнему течению реки Борисфена (Днепр) в Украине и в окрестностях живут племена, также называемые черкесами, они греко-православного вероисповедания, ныне находятся под властью великого султана турецкого. По-моему, неуменье отличить этот народ от черкесов у Каспийского моря является причиной того, что одни говорят, будто все черкесы язычиики, а другие — что все они христиане».

Как можно заметить, голландец повествовал, что и в Крыму говорили по-русски – а ведь туда казаки не переселялись! Кстати, нечто близкое писал профессор, ректор Краковского университета Матвей Меховский (1457-1523гг.), умерший задолго до переселения казаков на Кавказ в "Трактате одвух Сарматиях" и из его сочинения мы можем узнать места проживания черкесов:

"…к югу <от Танаиса> есть еще кое-какие остатки черкесов (Circassorum). Это весьма дикий и воинственный народ, по происхождению и языку — русские".

А также Энгельберт Кемпфер (1651 - 1716), написавший в своем работе о более поздних известиях: «Черкесы называются турками… У них язык общий с другими татарами, но большая часть говорит также по-русски» ( из м-ов Г. Воли). Кого он назвал "татарами", сложно понять...

Итак, следует сказать, что мамелюки были, в основном, славянами. Язык, на котором они разговаривали, был определён после того, как была дешифрована иероглифическая письменность "Древнего" Египта.

Илл. 1. Стальные кинжалы, сделанные в 20 в.

Илл. 2. Кинжал "Тутатхамона". Неужели он сделан в бронзовом веке?

На илл. 1 показаны ЖЕЛЕЗНЫЕ кинжалы, подобные тем, что обнаружены в "гробнице" "Тутанхамона", - прямо на его мумии. На илл. 2 - кинжал "Тутатхамона". Присутствие в гробницах "древних" фараонов ЖЕЛЕЗНОГО оружия полностью противоречит скалигеровской хронологии, так как считается, что ещё не закончился бронзовый век. Между прочим, на ножнах золотого кинжала изображены сцены царской ПСОВОЙ ОХОТЫ на копытных животных, напоминающих быков или оленей. Такие царские охоты были весьма популярны на Руси. Отметим, что никакие африканские животные, например львы, бегемоты, слоны, здесь не изображены. "Тутанхамон" носил казачьи газыри. Газыри - цилиндрические вместилища с порохом. Картер и подобные ему понятия не имели, что такое газыри, поэтому подложили в "гробницу" и эти "артефакты", хотя они сделаны в Средние века.

Ещё одно мамелюкское царство в 13 веке существовало и в Индии! Оно управлялось славянами.

Mamluk Sultanate (Delhi) (1206-1290)

The Mamluk Dynasty or Ghulam Dynasty (Urdu: غلام خاندان, Hindi: ग़ुलाम ख़ानदान served as the first Sultans of Delhi in India from 1206 to 1290. The founder of the dynasty, Qutb-ud-din Aybak, was a Turkic ex-slave of the Aybak tribe who rose to command the armies and administer the territory of Muhammad Ghori in India. Теперь уже совсем не удивляет Майдан возле Нью-Дели! Какие пустяки? А вот крепость мамелюков в Индии, можно сравнить с цитаделью в Каире:

На мосту в Израиле сделан лев, как у нас во Владимире и в Междуречье Древнем - в Ассирии:

А вот наши во Владимире! Прямо сестры и братья! Вот что нужно показать школьникам.

Львы улыбаются.

Загадка «Текстов пирамид» не разгадана до конца до сих пор: в них исследователи сталкиваются с тем, что крайне сложно истолковывается. Да и само их открытие было, иначе и не скажешь, — мистическим. Зимой 1879 года на каирском базаре профессор Гастон Масперо краем уха прослышал о том, что внутри пирамид Саккары находятся помещения, стены которых покрыты иероглифическими надписями. Карьера этого уважаемого в своих кругах исследователя зависела от того, поверит ли он этим слухам или нет. К чести Масперо, он сделал предположение, что раз не затрагиваются ничьи интересы, то эти слухи, скорее всего, — похожи на правду. Опросив нескольких торговок, он выяснил, что иероглифические надписи видел некий бедуин неопределённого возраста. На закате дня бедуину привиделась стоящая у основания пирамиды пустынная лиса, которая, а он готов был поклясться самым дорогим, что у него было, чтоб убедить всех в своей правоте, — улыбалась ему! Сей номад воспринял эту улыбку, как добрый знак, и приблизился к пирамиде. У самого основания пирамиды он увидел широкую нору. Эта нора и привела его в короткий коридор пирамиды. Он подняв факел, зажег его и увидел, что стены помещения покрыты иероглифами, как бы отливающими позолотой. Масперо, прознавшему о случившемся с номадом, оставалось лишь найти пирамиду с норой у основания…

С фонетическими значениями (ФЗ) иероглифов вы можете ознакомиться на рис. 1(См. С. 72-76 Копарев Е. А. Древние славянские письменности. – М.: Авторская книга, 2013. - http://koparev.livejournal.com/35993.html ).

Илл. 3. Мамелюк-катафрактарий

Известно, что «последней ступенью в развитии египетского языка является коптский язык христианизированного населения Египта... В 17 в. он был вытеснен арабским языком» [Абд ар-Рахмана ал-Джабарти «Египет в канун экспедиции Наполеона (Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий)». Том 2 (1776—1798 гг.). Перевод с арабского. Москва, Главная редакция восточной литературы, 1974. - С. 464].

Таким образом, египетский язык являлся РАЗГОВОРНЫМ ЯЗЫКОМ ХРИСТИАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЕГИПТА ВПЛОТЬ ДО XVII-XVIII ВВ. НАШЕЙ ЭРЫ! Население в это время разговаривало на коптском языке. Что же он из себя представлял?

Марко Фоскарино (16 в.) писал в своем "Донесении": "Москвитяне говорят и пишут на Славянском языке (in lingua Schiavona), как Долматинцы, Чехи (Bohemi), Поляки и Литовцы. Передают, что язык этот весьма распространен: ныне он хорошо известен в Константинополе при дворе Султана, и даже в Египте у Султана Вавилонии (il Soldano di Babilonia) его обыкновенно можно было слышать в устах Мамелюков (Mamelucchi)" (см. илл. 3) [ Марко Фоскарино. Донесение о Московии // Донесение о Московии второй половины 16 века / Перевод В. И. Огородникова. - М., Императорское общество истории и древностей Российских, 1913]. Таким образом, "Донесение" Фоскарино свидетельствует о том, что мамелюки Египта были славянами, не забывшими своего родного языка. Не говорит ли это и о том, что мамелюки и копты разговаривали на одном языке, БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОДНОГО НАРОДА? Просто мамелюки - это военное сословие, а копты - это подданные султана, которые платили налоги. Мамелюки были, как и копты, христианами, о чем свидетельствует, как было указано ранее (в 1-й части), Мартын Баумгартен: "Теперь Мамелюки сии все состоят из беглецов Христианских, которые раждающихся своих младенцев крестят" (см. илл. 2) [Баумгартен, Мартин фон (1473-1535). Посетитель и описатель святых мест, в трех частях света состоящих, или Путешествие Мартына Баумгартена, Немецкой империи дворянина и кавалера, в Египет, Аравию, Палестину и Сирию, и возвращение оттуда в Германию, содержащее в себе, описание сих стран, многих островов, городов, селений и храмов, по их положению, естественным качествам и свойствам, с пользой и приятностию сообщенное свету в трех книгах / На российский язык переведено и для пользы общества издано коллежским советником Васильем Рубаном. — СПб.: Тип. Корпуса чужестран. единоверцов, 1794. — C. 102 ].

Илл. 4.

Далее М. Баумгартен сообщает, что мамелюки выжигали на пятках знак креста. Тут, судя по всему, он лукавит. Дело в том, что в Египте среди коптов до сих пор распространена традиция иметь вместо нательного креста крест-татуировку на теле. Видимо,"древнеегипетские" христиане вместо ношения нательного креста накалывали знак креста на коже. А в прежние времена, что вполне возможно, — не накалывали, а выжигали, чтобы носить изображение креста всю жизнь. О том, что мамелюки были христианами, говорит огромное количество христианской символики, присутствующей на древнеегипетских памятниках. Об этом говорит и — использование египетскими христианами-коптами древнеегипетских храмов в качестве христианских церквей и часовен. При этом известно, что копты не сбивали иероглифические надписи в "древнеегипетских" храмах.

Оказывается, ещё в 16 веке мамелюки и копты бальзамировали тела своих усопших (см. илл. 5) [См. Баумгартен М. Ук. соч. - С. 45].

Илл. 5.

Быть может, мамелюки были не славянами, а тюрками? Дело в том, что в Средние века да и в начале Нового времени отличить одних от других было весьма затруднительно. Так, терские казаки, именуемые в государственных актах РИ "грузинами", прекрасно знали не только русский, но и тюркский язык, т. е. у них было два родных языка, что для тех времен не было в диковинку. Например, офицер РИ Сергей Плещеев, посетивший Египет в 18 в., отмечает, что по просьбе Зюльфигар-бея, египетского сановника, некий "грузин" Осип Парамонов, охранявший русских дипломатов, постоянно напевал "турецкие песни", чем услаждал слух указанного бея [Плещеев С. Дневныя записки путешествия из Архипелагского, России принадлежащая острова Пароса въ Сирию и к достопамятным местам, в пределах Иерусалима находящимся, с краткою историею Алибеевых завоеваний Российскаго Флота Лейтенанта Сергея Плещеева в исходе 1772 лета. — СПб., 1773. — C. 7.]... Скорее всего, мамелюки (да и копты) равно владели и русским, и татарским языками, которые были для них родными.

В мамелюкском Египте меховая шуба была символом высокого положения не только для гражданских, но и для духовных лиц: «Шейха Хасана ал-Хафрави сместили и освободили от обязанностей муфтия шафиитов... назначив вместо него шейха Ахмада ибн Йусуфа ал-Халифи, облачив его в шубу почета» (конечно же, соболью - авт.) [Абд ар-Рахмана ал-Джабарти «Египет в канун экспедиции Наполеона (Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий)». Том 2 (1776—1798 гг.). Перевод с арабского. Москва, Главная редакция восточной литературы, 1974.- С. 50]. Но ведь соболь в Леванте, как вы знаете, не водится. Собольи меха хорошо известны на Руси. Здесь он использовался, в частности, в качестве символа власти и знатного происхождения. Так, например, мехом соболя украшены головные уборы русских царей. И вот мы видим, что в собольих шубах ходят не только русские Цари и князья, но и египетские мамелюки. Мы должны прийти к выводу о русском происхождении мамелюков. Видимо, они принадлежали к одному и тому же правящему классу единого государства, расположенного в Евразии и в Африке. Вы верите в то, что рабы, купленные на невольничьем рынке, как уверяют нас псевдоисторики, имели устойчивую привычку облачаться в собольи шубы, как русские князья? Их «положение рабов» было весьма заманчивым, раз можно было носить собольи шубы. Разумеется, мамелюки не были рабами в общепринятом смысле слова, так как они подчинялись лишь султану Вавилона (сейчас на месте Вавилона Каир) - имперскому наместнику в Египте.

Египетские пирамиды созданы из грунта и обложены тонким слоем отлитых из геополимерного бетона блоков. Внутри египетских пирамид туристы видят пару камер, несколько проходов, шахт, но что за пределами этих камер никто не знает. Мало того, пирамиды Египта созданы на месте естественных холмов. На холмы нанесли землю, сделали соответствующую планировку и обложили отлитыми блоками. Пирамиды Китая также созданы на основе естественных возвышенностей. Бетонными блоками обкладывать их не пришлось. Очень уж китайские и египетские пирамиды напоминают скифские курганы.

Зачастую мы видим, что пирамиды обкладывают блоками УЖЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, чтобы предотвратить их разрушение. Скоро все пирамиды обложат современными плитами, а туристам скажут, что так было тысячелетиями, - ВСЕГДА. Они, разумеется, поверят, так как никому не хочется чувствовать себя обманутыми. Но не нужно считать себя обманутыми, ведь скифы - это славяне. Так славян называли греки вплоть до 15 века!

Доспехи мамелюка. Но ведь это доспехи катафрактария! Источник

