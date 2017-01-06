Из окна самолёта — 2016
13:34. 6 января 2017 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Мой 2016-й год — это более 20 суток чистого времени в воздухе и более 150 перелётов, пишет Слава Степанов. Это 4 континента: Евразия, Северная и Южная Америка и даже Африка. Разумеется, в самолёте я стараюсь сидеть у иллюминатора, чтобы фотографировать. С высоты 10 км получаются интересные и необычные кадры. Выше только снимки из космоса — расстояние от поверхности Земли до МКС составляет 400 км.
В этом репортаже его традиционная подборка потрясающих снимков, которые сделаны из окна самолёта в 2016 году.
1. Нью-Йорк. Остров Манхэттен.
По фотографии можно оценить масштабы Центрального парка (Central Park) — зелёный оазис, расположенный между плотно застроенных кварталов.
2. Северное сияние над Югрой.
3. Вулкан Карымская сопка.
Действующий вулкан на Камчатке, в пределах Восточного хребта. С 1852 года зафиксировано более 20 извержений.
4. Центр Санкт-Петербурга.
5. Горы Патагонии. Огненная Земля.
6. Рио-де-Жанейро.
7. Рассвет над Новосибирском.
8.
9. Вашингтон — столица США. Монумент Вашингтона на Национальной аллее.
10. Антиатлас — горный хребет на западе Северной Африки на территории Марокко.
11. Питерские мосты и каналы с высоты 10 км.
12. Гренландия — крупнейший остров на Земле. Принадлежит Дании.
13. Новокузнецкий металлургический комбинат.
14. Лас-Вегас.
Один из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса. Основные казино и отели расположены вдоль улицы Лас-Вегас-Стрип (The Strip).
15. Амур в тумане.
16. Бурдж-Халифа в Дубае — самое высокое сооружение в мире. Форма здания напоминает сталагмит.
17. Анды — самая длинная и одна из самых высоких горных систем Земли, окружающая с севера и запада всю Южную Америку.
18. Параллели Лос-Анджелеса.
19. Екатеринбург.
20. Уагадугу — Столица Буркина-Фасо.
21. Авачинская Сопка — действующий вулкан на Камчатке.
22. Трущобы Сан-Паулу.
23. Первые лучи солнца на рассвете.
24. Гонконг.
25. МГУ по симметрии.
26. Атлантик-Сити.
Город на северо-востоке США, в штате Нью-Джерси, известный своими казино и азартными играми. Городу посвящена настольная игра Монополия.
27. Аляска.
28.
29. Баку.
Столица Азербайджана. Самый крупный порт на Каспийском море и самый большой город на Кавказе.
30. Угольный разрез «Богатырь» вокруг города Экибастуз. Казахстан.
31. The World.
Искусственный архипелаг, состоящий из нескольких островов, общей формой напоминающий континенты Земли, находится в 4 км от береговой линии Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах.
32. Дельта реки Селенга, впадающей в Байкал и обеспечивающей до половины ежегодного притока воды в озеро.
33.
34. Поля Бразилии.
35. Ушуая — самый южный город Земли.
36. Стамбул.
Крупнейший город Турции. Пролив Босфор разделяет его на европейскую (основную) и азиатскую части, а соединяют берега мосты и метротоннели.
37. Плато Путорана — сильно расчленённый горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья.
38. Международный Аэропорт им. Короля Халида в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
39. Междуреченск.
Расположен на юге Западной Сибири, в Кемеровской области между реками Томь и Уса.
40.
41. Река Лена.
42.
43. Южно-Сахалинск.
44. Сан-Паулу — самый густонаселённый город Южного полушария.
45.
46. Кавказский хребет.
47. Иран.
48. Самолёты в аэропорту Буэнос-Айреса — страшный сон перфекциониста.
49. Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая по установленной мощности электростанция России, девятая среди действующих гидроэлектростанций в мире. Расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией.
50. «Пакманы» (Pac-Man).
51. Касабланка.
52. Вулкан Корякская Сопка возле Петропавловска-Камчатского.
53. Джидда — город в западной части Саудовской Аравии. Является вторым по величине городом в стране и её «экономической столицей», а также крупнейшим городом в административном округе Мекка.
54. Казахстан.
55. Небольшая деревня возле Бамако, столицы Мали.
56. Краснодар — сплошной частный сектор.
57. Юкон.
Река на северо-западе Канады и в США (штат Аляска), впадает в Берингово море. Эта река и её правый приток Клондайк часто фигурировали в рассказах Джека Лондона про Золотую лихорадку.
58. Садовое кольцо.
59. Зимний Новосибирск.
60. Ключевская Сопка.
Действующий стратовулкан на востоке Камчатки. Является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Возраст вулкана приблизительно 7000 лет. Высочайшая вершина России за пределами Кавказа.
61. Казань — столица Татарстана.
62. Пригород Рио.
63. Лагос — самый населённый город в Африке.
64. Москва.
65. Белый дом в Вашингтоне.
66. Улан-Удэ — столица Бурятии.
67. Новосибирск.
68. Крыло Дримлайнера в небе над Морокко.
69. Шираз.
70. Линия перемены дат.
71. Якутск.
72. Хайкоу — город на острове Хайнань в Китае.
73. Забайкалье.
74. Томск — старейший в Сибири город на берегу реки Томь.
75. Во время посадки в Барроу — самом северном городе США.
76. Блик солнца в кварталах Буэнос-Айреса.
77. Камчатка.
78. Корабли на рейде в Стамбуле.
79.
80.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com