Из окна самолёта — 2016

... «Я оглянулся и увидел приближавшийся самолёт «United Airlines». Он пролетел над...летит ещё один самолёт. И я увидела два самолёта слева и ... между ними был ещё один самолёт – очень далеко, наверное, над...шар и исчез. Два других самолёта выполнили вираж, и ушли ...