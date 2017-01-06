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Евгений Спицын в «Политкафе.рф»

10:10. 6 января 2017 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:

Недавно появившийся проект «Политкафе.рф» очень быстро набирает обороты. Формат свободного общения… в кафе востребован и интересен. Получил приглашение прийти в Политкафе и я.  24 января в 19.00 буду иметь честь общаться там со всеми желающими.

(Москва, Кафе Пушкаревъ , Пушкарёв пер., д. 9, м. Цветной бульвар)

Вашему вниманию предлагаю четвёртый выпуск «Политкафе.рф». Гость – историк, автор Единого учебника истории, педагог и общественный деятель Евгений Юрьевич Спицын.

Список вопросов:

00:11:59 – Почему историческую науку так «колбасит» в зависимости от правящего режима?
00:23:50 – оценка столыпинской реформы
00:34:59 – Ленин и пломбированный вагон. Были ли Ленин германским шпионом?
00:44:01 – о коллективизации и «уничтожении русской деревни»
00:50:31 – оценка современной системы образования
00:59:25 – если Карамзин устарел, то по каким учебникам (книгам) стоит сейчас изучать историю?
01:01:07 – оценка роли и личности Николая II
01:03:56 – оценка недавних событий: убийство посла в Турции, массовок отравление «боярышником» и катастрофа Ту-154
01:09:05 – оценка перспектив развития российско-американских отношений
01:12:30 – оценка периода индустриализации и сталинской модели экономики
01:21:06 – о сохранении памяти и военных захоронениях периода ВОВ
01:25:26 – как отличить здравую, истинную мысль от пропаганды? Об отношении к конспирологии
01:30:07 – О знакомстве и отношении к Горбачёву
01:37:24 – откуда взялась разница в мировоззрении, если мы все по большому счёту родились, жили и учились в советской системе? Откуда взялись либеральные историки и экономисты?
01:39:01 – куда мы идём и что нас ждёт в будущем?

P.S. В недавнем прямом эфире на Ютубе  Евгений Юрьевич говорит (на 45:55):

«Вчера слушал встречу Старикова Николая Викторовича с омичами, и он там неоднократно говорил о том, что Советский Союз был экономически обречён».

Хотел обратить внимание уважаемого Евгения Юрьевича, что подобных глупостей я никогда не говорил. Наоборот, хочу ещё раз обратить внимание уважаемых читателей на то, что экономические трудности, имеющиеся при любой социальной формации, могут быть, при желании, устранены, а экономика — направлена в сторону развития. В конце 20-х годов XX века большевики смогли развить почти погибшую в огне Гражданской войны экономику России. После Великой Отечественной войны Сталин организовал восстановление экономической жизни в самые кратчайшие сроки, хотя после гитлеровского нашествия казалось, что наша страна превратилась в пустыню. Тем более смешно говорить, что СССР был обречён в 1985—1991 гг. Не экономические сложности, а предательство под видом «реформ» уничтожило СССР. Лучшим доказательство того, что социалистическая экономика способна видоизменяться и развиваться, является нынешнее развитие Китая, который в конце ХХ века, казалось, бесконечно отставал не только от Запада, но и от Советского Союза.

Источник: nstarikov.ru

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