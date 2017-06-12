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«Корниловский мятеж» и его последствия. Евгений Спицын

11:55. 12 июня 2017 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Какая повестка дня была в политической жизни России с июля по октябрь 1917 года?

Лекция из цикла Евгения Спицына “История России”, посвященная «Корниловскому мятежу» и его последствиям (август – сентябрь 1917 года).

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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