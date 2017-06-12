«Корниловский мятеж» и его последствия. Евгений Спицын
Какая повестка дня была в политической жизни России с июля по октябрь 1917 года?
Лекция из цикла Евгения Спицына “История России”, посвященная «Корниловскому мятежу» и его последствиям (август – сентябрь 1917 года).
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