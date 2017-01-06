В эфире мы поговорили о воспитательном моменте в современной литературе. Речь пойдёт о ряде современной военно-патриотической литературы, которая оперирует ложно-патриотическими лозунгами. Является ли такая форма материала полезной и на какого читателя она рассчитана?

Запись живого эфира 28 декабря 2016 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Должна ли литература воспитывать читателя?»



Авторы-соведущие — Токунов Александр Владимирович и Захаров Николай Михайлович

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