Новости Славянского МИРА Выпуск 28

20 декабря в 8 часов 15 минут ушёл к Роду Сергей Александрович Данилов



Для многих людей Сергей был наставником, другом и соратником. В редакцию радио пришло следующее обращение от нашего слушателя Тимофеева Антона.

Доброго Здравия! Весть о уходе Сергея Данилова к Предкам, мягко говоря, окатила. Знал, что у Него трудности со Здравием, но не ожидал такого. Хоть и не был с Ним лично знаком, но смотрел Его встречи, и могу сказать, Он близок был мне, думаю, и не только мне. Скажу честно даже ближе некоторых родственников. Лето назад мы потеряли Светлану Васильевну, в это — Петра Григорьевича и Сергея Александровича. Пора задуматься! Кто бы, что не говорил, но моё наблюдение привело меня к мысли, по крайней мере в отношении Сергея, ситуация как у Николая Викторовича Левашова, под копирку. Многие избегают речей в эту сторону, но факт — Узревших Истину и несущих её в Народ «уходят». Не ведаю где и как Он переродится, желаю Ему Мира, Света, Добра и Пречистой Сварги! Может Он уговорит хоть как-то подсобить Нам в борьбе с паразитами Их. Ещё хочу добавить, у меня наболело, если у Вас (Други мои) есть возможность пообщаться с Ведающими Людьми — воплощайте её, я много упустил, чего Вам не желаю. Помогайте Друг Другу, Взаимопольза и взаимопомощь — это Наша основа, вещайте Друг Другу, Всем Крепкого Здравия! Добра и Света!



Сварга Пречистая Сергею.

Продолжаем выпуск.

Сегодня в новостях:

— Что было, что есть и что будет интересного.

— Находки и артефакты земель славянских.

— Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать.



В Москве 29 декабря в 18:00 в Парке Победы состоится торжественное открытие уже полюбившегося горожанам фестиваля «Ледовая Москва». В этом году посетителям предлагают совершить уникальное путешествие по России, не покидая пределов родного города. На Поклонной горе возведут ледяные копии Московского Кремля, Исаакиевского собора, Кижей и других шедевров архитектуры. Высота почти всех скульптур — в пределах шести метров. Настоящим гигантом среди них будет десятиметровая Спасская башня Кремля. Все вместе объекты представят волшебную страну, открыть которую в последний четверг уходящего года приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. В центре площади разместят шесть ледяных горок. Протяжённость самой большой горки, посвящённой олимпийской столице позапрошлого года, городу Сочи, до ста метров.

Полную программу фестиваля читайте на сайте «Ледовой Москвы».

Время работы:

29 декабря 18:00–22:00

30 декабря 2016 — 8 января 2017 11:30–22:00



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Поклонная гора и Парк Победы

АДРЕС Поклонной горы и Парка Победы ул. Братьев Фонченко, 7, Поклонная гора БЛИЖАЙШЕЕ МЕТРО Парк Победы

kudago.com/msk/event/exhibition-ledovaya-moskva/





В Москве пройдёт выставка «Музей. Пушкин. Кино»

В уютном Садовом павильоне Государственного музея Александра Пушкина демонстрируются документальные киноленты, рассказывающие об истории культурного учреждения, его коллекциях, сотрудниках, а также реставрации усадебного комплекса. Особое место на выставке отводится экранизациям произведений Пушкина и, в частности, фильму-сказке «Руслан и Людмила», который особенно волшебно пересматривать под Новый год.

Время работы:

21–30 декабря

вт, ср, пт—вс 10:00–18:00,

чт 12:00–21:00



АДРЕС Государственного музея А. С. Пушкина

ул. Пречистенка, д.12/2, стр.1

БЛИЖАЙШЕЕ МЕТРО Кропоткинская

kudago.com/msk/event/vyistavka-muzej-pushkin-kino/





В издательстве Белые Альвы вышла в свет новая книга сказок об охраняемых видах животных Сибири и Дальнего Востока для чтения взрослыми вместе с детьми. Прекрасный подарок — большой формат, цветные иллюстрации известного сибирского художника Павлушина. Книга сопровождена энциклопедическими сведениями и очень познавательна:

Савицкая С. В. Ирбис Снежный барс. Сказки об охраняемых видах Сибири и Дальнего Востока.

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Продолжим артефактами земель славянских



В Череповце 23 декабря в Музее археологии состоится открытие традиционной выставки «Находки сезона — 2016».

Череповецкие археологи представят итоги работы экспедиций в Кирилловском, Бабаевском и Белозерском районах.

Среди наиболее интересных обнаруженных артефактов — кремневые орудия охоты и рыболовства, костяные наконечники стрел возрастом девять тысяч лет и другие находки.

Раскопки поселения Войлохта в Бабаевском районе и могильника Усть-Сойда в Белозерском районе проводила экспедиция под руководством заведующего музеем археологии Александра Кудряшова. Поселения в этих местах издревле притягивали к себе людей возможностью обеспечить пропитание за счет охоты и рыбалки. Не случайно здесь найдена специализированная охотничья финно-угорская стрела-срезень. Находки на Войлохте относятся к разным периодам времени — от эпохи неолита до XIV века. В основном это бытовые вещи, ножи, обломки посуды. Однако удача помогла археологам найти замечательные украшения: шумящую подвеску, бронзовые наладки и перстни.

Выставка находок завершившегося археологического сезона будет открыта для посетителей до апреля 2017 года.

Начало в 16.00. Адрес музея: г. Череповец, ул. Красная, 1-Б.

vk.com/archeomuseumcherepovets





Археологи Ленобласти и Петербурга разработали масштабный проект по восстановлению облика Старой Ладоги.

Староладожская экспедиция ИИМК РАН и Институт географии РАН в воскресенье на конференции «Ладога и проблемы древней и средневековой истории Северной Евразии» в Староладожском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике представили масштабный проект, благодаря которому возможно появится новый центр, который объединит разрозненные фонды и экспозиции Старой Ладоги.

Как считает директор ИИМК РАН Владимир Лапшин: За весь период работы экспедицией сделано около 40 тысяч находок, однако современные возможности Староладожского музея-заповедника позволяют демонстрировать лишь чуть больше 1% из них — сейчас в его экспозиции представлено не более 500 предметов, остальные хранятся в фондах музея и недоступны публике. В Старой Ладоге нужен новый центр, который объединит выставочный зал и фонды, там же археологи нашей экспедиции могли бы производить реставрацию и первичную обработку находок«.

Следует отметить, что Старая Ладога — село в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, является одним из старейших населенных пунктов России, открытых археологами. Ученые называют примерной датой основания Старой Ладоги 753 год.

nevnov.ru/473085-oblik-staroi-ladogi-predlozhili-vo…





Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Москве МКЦ «Здоровая Русь» приглашает на самую масштабную НОВОГОДНЮЮ РУССКУЮ ВЕЧЁРКУ. Где запланирована большая праздничная программа: выступлнеие казачьего ансамбля «Вольная Русь», много танцев, игр и забав, мастер-классы, ярмарка. Детей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Вечёрка состоится 30 декабря с 18-00-23-00 в ЦКИ Меридиан. Адрес. м. Калужская, ул. Профсоюзная, 61.

mkts-zdorovaya-rus.timepad.ru/event/423033/





В Одессе КЛУБ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ «ЛУКОМОРЬЕ» приглашает на мастер-классы по изучению хороводов, игр и танцев народов мира.

Мастер классы пройдут с 31 декабря по 2 января 2017 года. Адрес мероприятиия Школа «Ступени», Ильфа и Петрова ул. 31а

Подробности читайте в социальной вети вконтакте

vk.com/knt_lukomore?w=wall-113654015_404





В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю.



25 декабря 2016 года 2016 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио запланирован живой эфир на тему «Путь к Истокам. Книга третья. За гранью восприятия».

Автор соведущий — Хиневич Александр Юрьевич.



27 декабря, вторник

Планирование будущего

Автор-соведущий — Салль Сергей Альбертович



28 декабря, среда

Должна ли литература воспитывать читателя?

Авторы-соведущие — Токунов Алксандр Владимирович и Захаров Николай Михайлович



29 декабря, четверг

Перспектива русско-германских отношений

Автор-соведущий — Сейвальд Вячеслав Васильевич



Начало эфиров в 20 часов, время московское





Каждую пятницу в 12-00 часов по московскому времени в эфир выходит «Стол заказов» и повторяется в 3-00 часа в субботу. По Дальневосточному времени (Петропавловск-Камчатский) в 21-00 (пятница) и повтором в 5-00 и 12-00 (суббота).



Вы можете поделиться хорошим настроением, передав тёплые слова и красивую песню добрым людям.



Напоминаем: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!



Желаем всем Добра!