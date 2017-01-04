Кто нами правит? [Обманутая Россия]

В современной России, как мы видим, вовсю разворачиваются массовые репрессии граждан. Так называемым «экстремизмом» в современных реалиях называют, кажется даже не разбирая: «ловлю покемонов», лайки и репосты в соцсетях, аналитические статьи специалистов, критические высказывания в адрес политики системы власти, фотографии русских традиционных костюмов… Известно множество случаев, когда за такие «правонарушения» людей реально заключают под стражу, содержат в СИЗО, как опасных преступников…

Но посмотрите, кто они: охранники, блогеры, журналисты, учителя и даже школьники. А где страшные бородатые мужики с автоматами, которых мы привыкли видеть на экранах ТВ в сюжетах об экстремизме и терроризме? Скорее всего на свободе, ведь спецы озадачены, судя по всему, ловлей инакомыслящих, а не реальных преступников. А это и есть реалии 37-го года, которые все плотнее, судя по всему, входят в нашу жизнь. Разве это демократические ценности, о которых день ото дня нам твердят в СМИ представители власти? Видимо в России что-то пошло не так, раз в результате получилось, что демократическая форма правления сменилась на авторитарно-тоталитарную?

Свое мнение о подмене конституционного строя в России еще 5 лет назад высказывала известный общественно-политический деятель Светлана Лада-Русь (Пеунова) в своем заявлении в СК РФ Бастрыкину А.И. Уже тогда Светлана Михайловна отмечала, что действующее законодательство не позволяет народу влиять на реформирование государства. Проанализировав многолетний опыт участия в выборах, она пришла к выводу, что выборы превратились в фарс, не выражающий истинного мнения граждан — и желаемый власть имущими результат достигается путем фильтров и фальсификаций.

Вопрос референдума, поднятый Ладой-Русь 5 лет назад, актуален до сих пор.

Референдум по значимым вопросам в стране не проводился уже 23 года!

Известны случаи, когда даже инициатива о проведении референдума рассматривается системой как попытка свержения конституционного строя, как показывает пример ИГПР «ЗОВ».

Как мы дошли до такой жизни? Позорно-трусливым согласием подавляющей части населения страны с теми реформами, которое проводит правительство. Наши счета имеют право арестовать за неуплату ЖКХ или взносов в фонд капитального ремонта. Приняты законы, по которым за долги по ЖКХ у вас даже могут отобрать детей и выселить вас из вашей квартиры. А цены на «коммуналку», как и на продукты, постоянно растут, в то время как уровень зарплат и пенсий за ними не успевают. Народ поставлен перед выбором либо купить еду, либо платить за ЖКХ. Образование и медицина становятся платными и недоступными. Почему народ постыдно смолчал и не добился отмены всех этих «преобразований»? Ведь мы становимся узниками системы, просто современными крепостными. Но сказать вслух — кто позволит?

Казалось бы, по Конституции у нас есть право протестовать, но фактически мы лишены этой возможности. Закон о публичных мероприятиях написан так, что по формальной причине вам могут отказать в проведении мероприятия. Если же вам все же согласовали митинг или пикет, то за малейшие нарушения вам грозят миллионные штрафы, а при повторном нарушении — уголовная ответственность. Именно за нарушение порядка проведения массовых мероприятий был осужден Ильдар Дадин.

Реформами, проводимыми системой власти, мы дошли до того, что мы уже не хозяева на своей земле. Законом о ТОРах фактически каждый из нас может быть лишен права собственности. Смотрите сами, большая часть наших земель может сдаваться в аренду иностранцам на 70 лет с правом продления. То есть на наших землях родятся несколько поколений, и они естественно будут считать «арендованную» землю… СВОЕЙ. Их полномочия на арендованной ими земле практически не ограничены. Резиденты ТОРов могут выселять коренных жителей с их земли. Иностранцы имеют право даже избираться в органы власти. Но почему нам, коренным жителям не дают права владеть своими землями и ресурсами? Потому что мы — не олигархи?

Откуда такие антинародные законы? Конечно, из Америки.

Недавно USAID (агентство США по международному развитию) официально признало, что при его участии была написана Конституция РФ 1993 года, а затем — Налоговый, Гражданский Кодекс РФ, а позже (уже при Путине) — и Земельный Кодекс, позволивший продавать землю.

Из открытых источников известно, что в 1993 году Борисом Ельциным с помощью консультаций с канцлером Германии Гельмутом Колем и президентом США Биллом Клинтоном был совершен по сути государственный переворот. Придя к власти, после расстрела Белого Дома, Ельцин поставил на поток реформы, уничтожающие Россию, наш суверенитет, наше вооружение (договора СНВ). Мощнейшие производства, фабрики, заводы стали жертвами приватизации. Приватизацией в нашей стране, по словам Владимира Путина, из кабинета Чубайса управляли кадровые сотрудники ЦРУ.

Сам же Ельцин, по словам бывшего британского разведчика Джона Колемана, был «из конюшни Ми-6» (английская разведка). Об этом он писал в своей книге «Комитет 300». То есть власть в стране сменилась руками западных спецслужб! Этими же руками, судя по всему, наша страна разрушается до сих пор. Ельцин назначил своим приемником Путина. Вряд ли у агента Ми-6 будет приемник, который будет поставлен без согласия той же Ми-6. Генерал ГРУ Паринов, в своем интервью говорил, что

«Путин давно завербован Западом и стал, по всей видимости, самой большой удачей западных спецслужб за всю их грязную историю. Такого успеха враги России ранее не достигали»

Сейчас становится понятно, что приватизация, развал страны, разрушение СССР не были какой-то случайностью. Это была часть Гарвардского проекта. Текст проекта по одной из версий был обнаружен советской разведкой в 80-х годах и содержал план невоенного завоевания нашей страны. Состоял он из трех томов: «Перестройка», «Реформы», «Завершение» и каждый должен был реализовать свой «вождь». «Перестройка» пришлась на время правления Горбачева, с его гласностью и «свободой», “Реформы” достались Ельцину, а сейчас проект, по всей видимости, завершается.

Позднее том «Завершение» был расширен до самостоятельного проекта и его назвали «Хьюстонский проект». И если предыдущие тома были рассчитаны на ослабление и развал промышленности, армии, ликвидацию атрибутов социализма, то «хьюстон» говорил о том, как и между какими странами может быть разделена наша земля. И реализуемый власть имущими закон о ТОРах очень походит на завершение этого проекта — разделение нашей страны на вотчины иностранных олигархов.

То, что не смог сделать Гитлер, сделали психологи Тавистокского института человеческих отношений. Оказывается, главное — это человеческие отношения. Поэтому их и делают бесчеловечными! Еще Энгельс говорил, что нет более верного способа разрушить любое государство, чем наказывать невиновных и не наказывать виновных. Так почему же мы это позволяем? Чтобы наше государство рухнуло? Именно об этом плане уничтожения нашей страны говорила Светлана Лада-Русь в своих юридических открытых заявлениях, фильмах цикла «Обманутая Россия» и «Сквозь Апокалипсис». И за эту правду ее преследуют по явному заказу «сверху». На нее завели «липовое» уголовное дело. За почти что год следствия в деле так и не появилось ни одного реального доказательства ее вины. Фактически Светлана Лада-Русь преследуется за ее убеждения, за то, что она разоблачила оккупационную систему власти и показала ее лицо народу России. Граждане! Пока не поздно, вставайте на защиту невиновных людей, преследуемых по политическим мотивам! Завтра на их месте в современной России может оказаться каждый. Только мощным объединением мы сможем вернуть власть народу страны, дав отпор иностранным оккупантам! Защищайте Светлану Ладу-Русь, Марину Герасимову, Анну Дмитриеву и многих других правдолюбов! Требуйте освободить политических заключенных! Взято - http://za.ladu-rus.ru/archives/13504

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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