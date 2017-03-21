Телевранье НТВ по поводу Светланы Лады-Русь [Обманутая Россия]

В феврале 2016 года россияне были потрясены скандальным очевидно заказным сюжетом журналиста НТВ Ильи Ушенина о штурме ОМОНом загородного дома Светланы Лады-Русь.

НТВшники в своем гадком репортаже, который явно был заказан «сверху», попытались выставить Ладу-Русь организатором опасной преступной группировки, настоящей секты. Многие возмущенные граждане смекнули, что «заказчики», видимо, делали ставку на то, чтобы очернить национального лидера в глазах граждан и спровоцировать травлю на единственного конкурента Путина. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru , Источник: http://lada-rus.ru

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Светлана Пеунова. Россия – марионеточное государство?

Как ни печально это осознавать, но сегодня Россия представляет собой колонию - марионеточное государство. По определению википедии, это государство, проводящее политику, в значительной степени диктуемую иностранной державой, но остающееся номинально независимым. Хотите поспорить? Что ж, давайте вместе проанализируем факты.

Известно ли вам, что законы нам фактически диктуют из-за рубежа? По утверждению депутатов Госдумы, в нашем собственном парламенте и правительстве даже в штатном расписании не найдешь департаментов, производящих законы. Кругом — одни исполнители. Распоряжения нашему правительству поступают из Госдепа через международные институты, вроде МВФ. Полномочный представитель МВФ в России оформляет это в соответствующее заключение и передает консалтинговым компаниям, существующим почти при каждом министерстве. А те уже пускают эти распоряжения в работу в качестве законопроектов и других нормативных актов. Да, те самые кадровые агенты ЦРУ и американские советники, помогавшие приватизировать (грабить) советское добро, о которых говорил Путин, нынче под видом консультантов числятся в консалтинговых компаниях. Конечно, оформлено это в виде «рекомендаций». Но все рекомендации МВФ неукоснительно воплощаются нашим правительством в жизнь!

Вот, например, цитата из доклада МВФ по России за август 2015 года:

«Исполнительные директора МВФ призвали правительство России к постепенному ужесточению налогово-бюджетной политики, подчеркнули необходимость реформы пенсий. Директора особо отметили необходимость поддержки отдельных банков. Подчеркнули необходимость уменьшения барьеров для торговли и рекомендовали активизировать программу приватизации» ит.д. Как это назвать?

При этом, заметим, что весь ужас с курсом доллара - это совсем не стихийное явление, случающееся само по себе. Это целенаправленный, рукотворный процесс, запускаемый за рубежом и продолжаемый в России. Конституция РФ гласит: «Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации». Так значит, Банк России со своим обязанностями не справляется? Или у него есть иные распоряжения, более важные, чем Конституция России? Ведь Банк России, очевидно, не принадлежит России даже юридически, и по всем признакам, его хозяином является иностранный олигарх. Центробанк - это частная структура, он не является органом государственной власти, не обязан исполнять распоряжения президента или правительства, никому не подотчетен, но при этом полностью распоряжается государственными золотовалютными резервами России и имеет право кредитовать любые страны мира, кроме правительства России! Единственная структура, чьи приказы ЦБ РФ обязан исполнять это... Международный валютный фонд! Получается, что в России буквально введено внешнее управление: ЦБ – финансовой сферой, а МВФ – внутренней социально-экономической политикой. Президент и правительство – только ширмы, закрывающие действительное положение дел, как говорят, марионетки.

Для иностранцев в России создаются все условия. Знаете ли вы, что подписанный Путиным закон о ТОРах, вместе с еще несколькими принятыми ранее, позволяют иностранцам:

арендовать и эксплуатировать 60% территорий РФ на срок до 70 лет с правом продления;

осуществлять принудительное выселение коренных жителей, граждан РФ;

изымать любое движимое и недвижимое имущество у населения РФ, игнорируя права на собственность(!), а это – прямая колонизация, силовое нарушение прав коренного народа;

полностью или частично отменять действующие законы РФ на большей части России;

добывать и вывозить минералы, углеводороды и другие ископаемые; вырубать древесину, вылавливать рыбу и отстреливать животных, в любом количестве, без возмещения убытков;

избирать и быть избранными в законодательные (представительные) органы местного самоуправления;

не платить обязательные платежи и федеральные налоги.

Фактически, этим законом целые города, такие как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, передаются в распоряжение иностранцам! А почему бы не создать благоприятные для жизни условия местным жителям? Почему не привлечь молодых специалистов и не благоприятствовать росту рождаемости у коренного населения страны?!

Здесь можно найти только одно здравое объяснение — цель стоит иная, не увеличить, а сократить численность коренного населения России. Взгляните только на некоторые результаты правления Путина.

Численность школ в России:

1991 год – 69 700 школ

2000 год – 68 100 школ

2015 год – 44 100 школ

При «взлете экономики» при Путине количество школ сократилось почти в 2 раза!

Численность больниц в России:

​ 1990 год – 12 800 больниц

1990 год – 12 800 больниц 2000 год – 10 700 больниц

2013 год – 5 900 больниц

2015 год – 4 400 больниц (прогноз)

Данные эти приводит в своей статье Виктор Шевчук из «Движения активных людей» против глобализации.

Данные Федеральной службы государственной статистики РФ за 2014 год тоже не особенно радуют:

в крайней нищете находятся 13,4% с доходами ниже 4 900 рубля в месяц (пособие по безработице)

в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.900 до 7.400 рублей

в бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7.400 до 17.000 рублей

То есть, в нищете и бедности живут 65,6% россиян!

выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным доходом от 17.000 до 25.000 рублей

со средним достатком живут 7,3%, их доходы от 25.000-50.000 рублей в месяц

к состоятельным относится 1,1%, они получают от 50.000 до 75.000 рублей в месяц

и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000 рублей в месяц.

Иными словами - 90,9% населения с переменным успехом балансирует на черте бедности.

И можете представить, что нас ждет, если в 2015 году:

добыча сырья (кроме газа) упала на 7%

производство транспортных средств упало на 22,2%

производство машин и оборудования упало на 14,9%

металлургия - на 9,3%

текстиль, одежда - на 16,5%

обувь - на 17,3%

засеяно на 19,3% меньше площадей, чем в 2014 году

гречка на 40% меньше

произведено сахарного песка на 36,2% меньше

цемента на 15,1%

производство изделий из бетона, гипса и цемента на 17,8%

кирпич из обожженной глины на 5,6%

станки металлорежущие – в апреле минус 63%, и это при том, что за апрель их изготовлено на всю Россию 183 штуки!!!

холодильники на 35,3% меньше

стиральные машины на 19,9%

легковые автомобили на 21,9%

автобусы на 16,3%

троллейбусы на 60% меньше

По продолжительности жизни Россия находится на 123-е месте в мире!

Это как называется — управление во благо? Или госизмена и диверсия?

И при всем при этом любого, кто обмолвится, что руководство нашей страны служит интересам иностранных государств, тут же пытаются «закрыть» за экстремизм. Военный прокурор 58 военной прокуратуры гарнизона подал заявление в Новоуральский городской суд с просьбой признать экстремистским материалом листовку «Гитлер — побежден, фашизм — нет», в которой говорится о непрекращающихся усилиях мировой финансовой «элиты» по скрытому завоеванию России экономическими и политическими методами.

Эксперт ФСБ Ольга Ганец, проводившая экспертизу материала, пришла к выводу, что в листовке нет призывов к экстремизму, к противоправным действиям, к насильственному свержению власти. Но «выявлены высказывания, формирующие и подкрепляющие отрицательный образ «интернациональной группы лиц, преимущественно граждан Англии и Америки, обладающих значительными материальными и властными ресурсами» и представителей руководства Российской Федерации как агентов указанной группы». И что же? Прокурор не потребовал всех граждан России предупредить о враждебных планах запада в отношении нашей страны, он не потребовал расследовать деятельность вражеских агентов, он потребовал запретить к распространению рассказывающую об этом листовку! Так чьи интересы защищают прокуратура и ФСБ? Тех, кто хочет окончательно уничтожить Россию как самостоятельное государство?

Партией «ВОЛЯ» было подано несколько серьезных заявлений с требованием прекратить дискриминацию сторонников партии по политическим мотивам. Соответствующие заявления и обращения были направлены в Следственный Комитет России, в Постоянный форум по вопросам коренных народов Организации Объединенных Наций и в Комитет по ликвидации расовой дискриминации Организации Объединенных Наций.

Вот только некоторые цитаты из обращения к общественности России и мира:

«Все самые правильные слова чиновников о демократии остаются только словами, на деле все делается с точностью до наоборот. Народ — единственный носитель власти в стране — от власти фактически отстранен. Выборы проходят так, что кандидаты от народа не могут даже зарегистрироваться кандидатами, а народ — не может выбрать во власть своих кандидатов. Власть заявила о своем праве отстранять, то есть отфильтровывать своих конкурентов, кандидатов во власть от народа, что является явным нарушением Конституции. Конституционный же суд, который также назначается президентом, признал это нарушение нормой. Партия «ВОЛЯ» и ее лидер участвовали во многих избирательных кампаниях и могут свидетельствовать о происходящих на них вопиющих нарушениях своих прав: от приглашения гипнотизеров, использования ручек с исчезающими чернилами до подделки ошибок в подписных листах в самих избиркомах — практически уголовных преступлениях, за которые никто не ответил. Все выборы последних лет партия «ВОЛЯ» считает недействительными, а «избранных» на них депутатов и должностных лиц — нелегитимными. Они, очевидно, прошли во власть с нарушением всеобщего равного и прямого избирательного права.

Понятно, что в соответствии с международными нормами и человеческими ценностями народ России просто обязан защищать свою свободу и независимость.

Но граждане не имеют психических сил защищать свои права по той простой причине, что профессионально введены в состояние социальной апатии. Она явилась следствием постоянных страшных социальных потрясений, которые ввели народ в запредельный стресс. Разведчик Колеман пишет, что этот метод введения народа в апатию через хронический стресс, созданный управленцами через постоянные потрясения, разработал Тавистокский институт человеческих отношений – орган мирового правительства. Есть информация, что над населением страны массово работают психогенераторы - излучатели подавления самостоятельного мышления и воли. «Промывание мозгов» — это также конек ЦРУ и других спецслужб. В открытом доступе есть информация, что и переворот 1993 года проходил с применением такой спецаппаратуры. Сторонники партии «ВОЛЯ» на одном из своих мероприятий обнаружили спецов с загадочной аппаратурой, которую сами сотрудники пытались направить на публику, что зафиксировано на видео. Самыми мощными психогенераторами являются всем известная станция HAARP на Аляске, и ей подобные по всему миру. Они же — и климатическое оружие, вызывающее катаклизмы. Всем гражданам мира надо требовать их демонтажа.

Россия — единственное в мире государство-автаркия, которое ни в ком не нуждается, так как имеет абсолютно все природные ресурсы. Но за время после госпереворота 1993 года, Россия, по сути, потеряла практически всю промышленность, сельское хозяйство, все социальные блага для народа, экономическую и политическую независимость. По нашему мнению, это явно реализация иностранного плана невоенного разрушения богатой независимой страны.

Поэтому мы приходим к выводу, что именно под руководством ЦРУ к рулю нашей страны кровавым переворотом были поставлены люди, которые, по нашему мнению, фактически развалили страну, а теперь ее передают в руки иностранцев. Очевидно, выполняется третий том Гарвардского проекта — «заселение территории России англосаксами раньше, чем это сделают расы Востока». Сейчас мы видим, как нашу страну заселяют и с Запада, и с Востока. Англичане презентуют проект «климатических переселенцев» на восточные, то есть наши российские территории. Китайские лидеры декларируют: «у Китая мало земель, много населения, у России — наоборот...» Претензии на наши территории с каждым годом все откровеннее.

Все тайное со временем становится явным, марионеточные правители теряют популярность. Полагаем, у колонизаторов России в такой ситуации останется один выход — очередной кровавый переворот под прикрытием очередной «цветной революции», якобы выражающей народную волю. Об этом говорят и события во многих странах, переживших несколько «цветных революций» по заказу одних хозяев. Очевидно для этого в США готовят и лидеров - таких как, например, Навальный, закончивший в Йельском университете курсы «Лидеры мира» (Yаle World Fellows Program). Есть информация, что на ноябрь этого года запланирован такой переворот со сменой режима. Очевидно, этот новый режим планируется быть еще более жестким.

Именно поэтому мы и объявляем волю народа сейчас, чтобы ей не прикрывались те, кто хочет добить нас специально организованным хаосом.

Воля народа России — мир, а не война! Мы требуем вывести все российские войска из Украины. Это — война олигархов за ресурсы, а не за русскоязычное население, страдающее от этой войны в первую очередь.

Воля народа России — правительство из представителей коренного народа, действующее в интересах народа, а не марионеточное правительство, действующее по указке колонизаторов.

Воля народа России — действительно демократическая мирная смена власти, а не очередная «цветная революция» с очередным подставным лидером и со сменой режима на еще более жестокий.

Все это можно очень быстро реализовать, проведя настоящие, подлинно свободные, открытые, а не тайные с антинародными фильтрами выборы.

Все вышеизложенное — очевидно для любого здравомыслящего человека. Но об этом в России запрещено говорить вслух. За это — жестоко преследуют. Но король-то — голый! О «новом мировом порядке» - уничтожении миллиардов и рабстве оставшихся в живых - предупреждал более 20 лет назад разведчик Колеман. О «смене мирового порядка» Путин уже объявил на заседании Валдайского клуба. Касаться этот ужас будет всех. Поэтому все должны понять: проснется Россия - мир будет спасен! Помогайте России проснуться, граждане мира! Просыпайтесь от апатии, граждане России! Обсуждайте эти жизненно важные вопросы мира, свободы и независимости на самых публичных трибунах.

Ситуация складывается очень серьезная. Каждый живущий сейчас должен понять именно свою личную ответственность за свою судьбу, за судьбу страны и всего мира. И не просто понять, а действовать!

Светлана Лада-Русь. Источник: http://lada-rus.ru

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