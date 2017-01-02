Запретная история КазаКстана

Как кайсаков прекратили в казахов

КазаКская АССР

“Народ, не помнящий своих корней, станет рассадником для паразитов, которые будут произрастать на его тлеющем теле, как черви на туше убитого животного”

Огромная территория Евразии, входившая ранее в Российскую империю и СССР, с 1991г России больше не принадлежит… Казахстан. Интересное название, правда? Еще более интереснее оно звучит в раннем переложении- КазаКстан (см. рисунок). Выходит, Казачий Стан?

Вообще, если в кратце посмотреть на историю этого края за последние 800 лет, то мы проследим трагичную историю этой русской, казакской земли.

По сообщению Лавреньевская летописи:

«… лета [6737 лето или по современному 1229 г.] саксини и половци възбегоша из низу к болгаромъ передъ татары; и сторожеве болгарьскыи прибегоша, бьени отъ татаръ близь рекы, ейже имя Яикъ.»

«В лето 6740 (1232) приидоша Татарове и зимоваша, не дошедше Великого города Болгарского».

То есть, летопись сообщает нам, что с территории Средней Азии шли татары (арабо-тюрки) и спасаясь от них, бежали с этих земель САКСИНИ и ПОЛОВЦЫ, к волжским болгарам (волгарям). Интересно то, что впоследствии нам известна земля САКСОНИЯ в Европе, БОЛГАРИЯ на Дунае, а ПОЛОВЦЫ якобы сгинули… Однако на деле получается, что в Великой степи до прихода туда арабо-тюрок в 13в. жили… славяне. Саксини бежали сначала в Булгар, а оттуда в Европу, где были ассимилированы немцами.

Половцы, как ныне считают многие историки, были вовсе не тюрками (иначе почему бы они бежали из степей от татар (арабо-тюрок), своих сородичей?). Убежав от татар, они осели в северных славянских землях, а к 15в. начали возвращаться обратно в Дикое Поле и Великую степь, известные нам как КАЗАКИ. Болгары (волгари) битые тюрками, убежали на Дунай и известны нам ныне как БОЛГАРЫ.

Ныне академическая наука (изторики) называет САКСИН саками и считает их предками киргизов, дескать, не испарились же они из степей. Болгар волжских (волгарей) считают предками татар, а куда делись сами булгары (волгари) ответить не могут… Ну и возвращающиеся из северных княжеств на свои земли с 15в половцы (казаки), известны науке как бродяги, разбойники и прочий сброд…

Не будем забывать, что все раскопки Казахстана и Средней Азии неизменно свидетельствуют о проживании там в древности белых народов (европейцев) с развитой культурой (одно ювелирное искусство чего стоит!). Ничего подобного никакие кочевники не могли повторить вплоть до 1930х, когда были насильственно оседланы большевиками.

20 октября 1997 г. был издан Указ “об объявлении г. Акмолы столицей Республики Казахстан”. Сообщение о переносе столицы Казахстана г. Алма-Аты прозвучало из уст Назарбаева чуть ранее, ещё в 1994 году. К слову, в Алма-Ате до 1980 г. казахи составляли всего 1/10 населения.

Акмола (белая возвышенность или гора, а также “белая могила”) до 1961 года называлась Акмолинск. До 1992 года город носил название Целиноград. С 1998 года Акмола получила новое название и стала Астана.

- А что же было на месте казахской столицы прежде? В самом начале XIX столетия казачий отряд с подполковником Фёдором Шубиным прибыл в урочище Чёрный брод (Караоткель), чтобы в этом самом месте заложить сторожевой городок -укреплённый пункт, форпост. В 1832 году городок-крепость был преобразован во внешний Округ. В конце лета того же года образовался Акмолинский Приказ. В конце 1-й половины XIX века крепость получила название Акмолинская казачья станица (с 1862 г. город). В 1869 году Акмолинск уже уездный центр, который разделялся на 4 части: Крепость, Казачью станицу, Слободку, Город. Чуть позднее эта местность стала центром проведения ярмарок в тех краях.

А что ж Алма-Ата? то бишь Алматы? Кто теперь помнит?

Укрепление “Заилийское” поставили казаки. Название изменено позднее на “Верное” или Верный - столица Семиреченского Казачьего войска c 1867 по 1921 гг., образованного из Сибирских казачьих полков: № 9 и № 10. Они стали нумерными полками Семиреченского казачьего войска: 1 и 2-м.

В 1921 году, 14 марта, декретом ЦИКа Туркестанской АССР было закреплено решение Верненского уездно-городского комитета РКП(б) о переименовании Верного в Алма-Ату.

Все будущие казахские столицы, где бы они ни находились и как бы ни назывались, были основаны, созданы, обжиты и обустроены нашими казаками в российской провинции Туркестан, а не кочевниками-скотоводами.

Наступили причуды и фокусы совецкой власти. На территории б. Российской Империи образовывалось и провозглашалось невероятное количество республик. Много больше сотни. Но памятка эта рассказывает о конкретной территории. Сразу, после того как Красная армия оккупировала объявившую независимость (с ноября 1917 г.), некую территорию Али Букея, начинаются игры большевизанов с политическими картами, как с разноцветными стекляшками и осколками в детском калейдоскопе. 10 июля 1919 года декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР был создан Революционный Комитет (ревком) по управлению Киргизским краем.

26 августа 1920 года декретом ВЦИК и Советом Народных Комиссаров вдруг была образована марионеточная Автономная Киргизская Социалистическая Советская Республика (АКССР). Однако на мастичном оттиске печати читалось: “К.С.С.Р.РОС.СОВ.ФЕДЕРАЦИИ”. С 22 сентября 1920 года очередным декретом г. Оренбург, столица Оренбургского казачьего войска, с прилегающими районами был включен в состав новообразования, быть точнее подарен или отдан за ненадобностью киргизам. Чтобы лишний раз сделать больно казакам, сказать проще очередной плевок в казачью сторону: мёртвого льва может лягнуть даже ишак.

В апреле 1925 году Киргизскую АССР переименовали в КАЗАКСКУЮ АССР. С изуверским подтекстом: Оренбург бывшая казачья столица, а теперь ещё одного нового территориального образования (Казакстан или Kazakhstan ASKR) тут же передали в РСФСР.

Сначала всех кыргызов большевики стали официально именовать казаками, а остатки собственно казаков, будто по взмаху волшебной красной палочки – стали русскими мужиками. А потом (чего уж там мелочиться!) все казахи (первоначально – кайсаки) оказались уже вовсе не казахи, а казаки. Теперь пишутся так: қазақ или qɑzɑq (произносится – кхазакх).

Я беру, повторюсь, отдельно взятый регион – бывший Туркестан, иначе, если всё рассказать, то нашему читателю совсем нехорошо станет. Кстати, название Туркестан (Туркестанское генерал-губернаторство, потом Туркестанская АССР) только подтверждают, что на Русь в 13в пришли не монголы, а именно арабо-тюрки Османской (турецкой) империи. До них там были Согд, Бактрия, Саксиния.

Замечание автора к тексту пьесы:

Уральск столица Уральского казачьего войска, был основан казаками и русскими в 1584 г. (бывш. Яицкий городок). До января 1775 года имел название “город Яик”. Нынче Уральск есть уже город Орал центр Западного Казахстана.

До 1753 года Гурьев городок состоял в ведении Астраханской губернии, а в том году он перешёл в состав Оренбургской, но в ведомство Уральских казаков. Управление в Гурьев городке состояло в зависимости Наказного Атамана Уральского казачьего Войска и Уральской Войсковой Канцелярии. Нет теперь нашего Гурьева есть казахский город Атырау.

Семипалатинск, (Семипалатинская крепость поставленная казаками в 1718 году) Сибирского казачьего войска и Семиреченского, переименован казахами в город Семей

Усть-Каменогорск. Крепость Усть-Каменогорская сибирских казаков побывала станицей, а затем и уездным городом. С 1868 года получил статус города. В наши дни называется Өскемен.

Можно продолжать бесконечно. Территории всех казачьих Войск перекроили-переделали. Возьмёшь иную нашу федеративную газету и воскликнешь через пару минут: Господи! А может это мы уже здесь эмигранты?.

К 1925-му году, после, которого уж по счёту, размежевания Средней Азии, столицу из Оренбурга большевики перебросили на Сыр-Дарью в г. Перовск (до 1853 г. Ак-Мечеть), но теперь назвали Кзыл-Орда (Красная столица, 1925 г.) или по-современному Кызылорда. Но некоторые большевицкие управленческие организации довольно долго оставались в Оренбурге. Не успев переехать в Кзыл-Орду, им было предписано следовать в новую, третью столицу Алма-Ату (1927 г.)!

20 декабря 1928 года ЦИК Автономной Казакской CCР принял постановление о переводе письменности новояза “казакского языка” с арабской графики на латинизированный алфавит. А, Семиреченская и Сыр-Дарьинская области, бывшей Автономной Туркестанской ССР (территорию наново перекроили) были переданы в состав Автономной Киргизской ССР. Ещё в августе 1928 г. были ликвидированы все губернии Казакской АССР, а ее территория была районирована на 13 округов и районы. Оренбургская область была возвращена в непосредственное подчинение РСФСР.

Нужно заметить себе, что совецкие области значительно отличались территориально от русских губерний (см. об этом: постановление президиума ВЦИК от 14 января 1929 г. о полной ликвидации губерний). И земли наши не раз ещё кроились и перекраивались как у плохого, никудышного портного кусок хорошей, доброкачественной материи, превращающийся в лоскутные изделия ширпотреба.

В 1936 году не стало Казакской АССР: автономия преобразована в Казахскую ССР. В совецких официальных документах и средствах массовой информации стало использоваться уже это название. Окинем мысленным взглядом “просторы” наши. Что мы видим? Растащили нашу землицу. Дружная семья народов. Государствоподобные образования (республики, коммуны, эмирства и даже одна держава) коих было в начале прошлого века больше сотни! Более того – не брал только ленивый. “Не зевай Ванька, на то и ярмарка!”

Грусно и больно всё это. Хотелось завершить памятку на мажорной ноте, с бодрой, радостной звуковой окраской, да вдруг позабыл нотную грамоту, да как говорится “сломалось перо”, да высохла чернильная речь моя, да вдруг бумага оказалась не писчая. Но проявилось в сознании стихосложение Максимилиана Волошина:

С Россией кончено… Напоследях

Её мы прогалдели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали,

Замызгали на грязных площадях,

Распродали на улицах: не надо ль

Кому земли, республик да свобод,

Гражданских прав… И родину народ

Сам выволок на улицу, как падаль!

От такой чехарды со столицами, новосозданными государственными образованиями, территориями и проч., – ни казакам в частности, ни России в целом ничего хорошего нету.

Напротив всё ещё впереди.

А. Азъ-Азаренков

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Верный (ныне — Алма-Ата) — город, военное укрепление, основанное русскими 4 февраля 1854 года . Вскоре разрослось и превратилось в крупную казачью станицу, куда активно прибывали поселенцы из центральных регионов России (Воронежской, Орловской, Курской губерний). В 1867 году Верный стал центром Семиреченской губернии. При советской власти, вначале входил в КазаКстан, затем сделан столицей кочевников-скотоводов кайсаков, из которых на скору руку сделали – казахов…

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