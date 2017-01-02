Реальный сектор экономики как голодал, так и продолжает голодать – Валентин Катасонов

О секвестре расходов на поддержку реального сектора экономики в 2017 году, о «сказачной» траектории роста российской экономики от Минэкономразвития, об освоении бюджета в текущем году и принятом Госдумой бюджете на ближайшие три года, а также о том, к чему готовится обычным гражданам, ПАСМИ поговорило с Валентином Катасоновым, экономистом, профессором кафедры международных финансов МГИМО, руководителем Русского экономического общества им. Шарапова.



ПАСМИ: Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства план поддержки экономики на 2017 год. По данному документу поддержка реального (а не спекулятивного) сектора экономики составит 108,75 млрд рублей, что в 8 раз меньше, чем было предусмотрено в антикризисном плане на 2015 год. Чиновники ведомства объясняют секвестр расходов на поддержку реального сектора тем, что сейчас «экономика выходит на траекторию роста», тогда как в предыдущие годы в ней «наблюдались кризисные явления». Так выходит ли российская экономика на траекторию роста?

− Это напоминает бред сумасшедшего или состояние горячки. О каком экономическом росте идет речь? Хочется задать встречный вопрос чиновникам Минэкономразвития: «Вы ничего не перепутали?». Если они видят экономический рост в стране, значит у них какое-то перевернутое зрение. А если люди с перевернутым зрением, могут ли они правильно принимать решения?!

Вот и Росстат за экономический рост выдает стоимостные показатели. По данным показателям можно нарисовать любой плюс и любой минус при желании.

ПАСМИ: А каковы реалии?

— Реалии – это натуральные показатели. Например, в советской экономике на первом месте были натуральные показатели, а не стоимостные. А когда берутся стоимостные показатели, то и результаты получаются из «зазеркалья». Чиновники оправдываются: у нас инфляция, поэтому мы должны считать все с учетом дефлятора ВВП. Это эквивалентно макаронным изделиям, навешенным на уши. Соответственно, надо очень хорошо разобраться, какая именно помощь будет оказана реальному сектору экономики.

Я анализировал антикризисную программу, которая была распиарена в начале 2015 года по результатам обвала российского рубля. Я помню, что речь шла о 2,5 трлн рублей, и в основном эти деньги были направлены на кормление банков. Выделенные тогда средства на сельское хозяйство, на промышленность – это деньги на погашение задолженностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий перед теми же самыми банками. Поэтому тогда «кормили» банкиров, а реальный сектор экономики как голодал, так и продолжает голодать и медленно умирает. Поэтому смена министра в экономическом блоке правительства, судя по всему, никак не повлияла на общую точку зрения ведомства.

ПАСМИ: Какие натуральные показатели надо использовать сейчас для определения экономического роста?

— Когда в стране начинается сильная инфляция, то вообще отказываются от стоимостных показателей. Используют такой показатель как потребление электроэнергии.

Энергопотребление наиболее адекватно отражает загрузку производственных мощностей. Когда я учился в институте, нам говорили, что это надежный показатель. Но, правда, в советской экономике инфляции не было и никаких дефляторов ВВП не использовали, а динамику стоимостных показателей оценивали по текущим ценам, причем их никак не корректировали. Сегодня Росстат, безусловно, корректирует стоимостные показатели.

Еще один натуральный показатель – это грузоперевозки. В советское время были в основном железнодорожные грузоперевозки. Сейчас у нас в основном автомобильные перевозки, объем которых толком никто не считает. В советское время по железным дорогам везли все от нефти и цемента до какао–бобов, и это был достаточно точный показатель. Эти натуральные показатели пользовались экономисты западноевропейских стран, США.

ПАСМИ: То есть чиновники неверно определяют экономический рост? Они врут?

— Или врут, или заблуждаются. Мне трудно сказать.

ПАСМИ: Госдума в третьем, окончательном чтении приняла предложенный правительством федеральный бюджет на ближайшие три года. Эксперты утверждают, что это бюджет стагнации. Напомню также, что в следующем году будет полностью исчерпан резервный фонд России. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, на 1 декабря не исполнено 3,4 трлн рублей, что составляет более 20% бюджета. Почему так исполняется бюджет, когда страна корчится от кризиса?

— Это связано с тем, что деньги находятся на банковских счетах и банки этими деньгами «работают» и «зарабатывают». А вообще такие задержки в советское время рассматривались как уголовное преступление. Есть понятие – обязательство государства. И эти обязательства не только по стоимостным показателям, но и по временным рубежам, по графикам. Если существуют задержки в оплате госзаказов, в выплате заработной платы, стипендий, в перечислении государственных субсидий – все это блокирует нормальное экономическое развитие страны. К сожалению, на протяжении четверти века в России существует практика, при которой основные финансовые обязательства приходятся на последнюю неделю уходящего года. Это серьезный криминал. Этим должна заниматься прокуратура и Следственный комитет РФ.

Отмечу, что последнее время перестали бравировать сэкономленными деньгами. Представляете, какие вещи творились! Вспомните 90-е и 2000-е годы, когда министерства отчитывались и говорили о выполнении бюджетных обязательств на 90%. Вроде бы как сэкономили… Но это экономия, например, на больницах, на обороне. Это общегосударственное преступление.

ПАСМИ: Сегодня экономия идет на авиастроении, которое профинансировано всего на 53%. Об этом рассказал Зюганов. Даже экономика инноваций профинансирована на 77%. Почему так издеваются над важнейшей отраслью страны?

— Это преступление и соответствующие статьи Уголовного кодекса. Я многие годы слежу за тем, как выполняется бюджет по срокам. Эти задержки губительнее для страны, чем западные санкции. Недофинансирование играет против страны. Это фактически задержка в выполнении военного госзаказа. При Сталине это сразу смертный приговор. У нас же полная безответственность, и правительство при этом получает положительные оценки своей работы. Я считаю, что, по крайней мере, финансово-экономический блок правительства надо отправить на исправительные работы. Ведь эти должности – это огромная серьезная ответственность, это не привилегия. Сейчас стали считать, что работа чиновника − это привилегия, которая дает денежные и другие дивиденды. А на самом деле это серьезная ответственность. И в советское время далеко не всегда чиновники соглашались занимать ту или иную должность, потому что соотносили диалектику прав и обязанностей.

Сегодня чиновники, в том числе министры, просто уходят на пенсию, в отставку или их просто увольняют. Например, экс–министр сельского хозяйства Елена Скрынник, подозревается в хищениях в особо крупных размерах, просто уехала во Францию. Поэтому ситуация сегодня намного хуже, чем сто лет назад накануне февраля 1917 года. Мы туда же катимся.

ПАСМИ: Минфин хотел индексировать зарплаты врачей на 10,6%, но передумал, и зарплаты медиков в 2017 году вырастут только на 5,4%. Нет индексации пенсий, до 2020 года приостановлена индексация материнского капитала. К чему готовиться обычным гражданам?

− Зарплаты медикам фактически посчитали с учетом инфляции 4%.

ПАСМИ: То есть зарплаты медработников не вырастут?

— Скорее всего, будут даже понижены, потому что те показатели инфляции, которые используются для индексации заработной платы, − это очень заниженные показатели. Там очень своеобразная корзина товаров и услуг, которая не охватывает весь объем товаров и услуг, потребляемый человеком в течение года.

Кстати, инфляция — это скрытое налогообложение. Если у вас есть денежные активы, то они из-за инфляции просто тают. Инфляция выгодна тем, кто стоит у источника денег, то есть банковской системе. Центральный банк или коммерческий банк производит полноценные деньги. Когда они проходят всю цепочку, в конце деньги действительно обесцениваются. А на конце всей цепочки оказывается именно бюджетники. Они в наибольшей степени страдают от инфляции.

ПАСМИ: Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, основной целью ставит борьбу с инфляцией. По ее словам, инфляция 4% — это уровень, который позволяет не слишком много думать об обесценении рублёвых активов и обеспечивает достаточную стабильность. Ощущаете ли вы инфляцию в 4%? В магазинах, судя по растущим ценам, я ее не чувствую…

— Инфляция не может быть 4%, она выше. Инфляция считается по корзине товаров и услуг. Сравниваем «корзину» 2015 года и «корзину» 2016 года. Предположим, корзина 2015 года составляет 2 тысячи рублей (условно), а корзина 2016 года − 3 тысячи рублей (условно). Делим показатели и вычисляем коэффициент инфляции или дефлятор ВВП.

Конечно, цены в магазинах выросли не на 4%. Надо также помнить, что в магазине только часть нашей корзины. Кроме этого есть еще и оплата услуг, например, ЖКХ. Конторы, на которых написана эта вывеска, могут одним махом удвоить счета. И сегодня сплошь и рядом удвоение тарифов и стоимости услуг по ЖКХ. И это очень большой кусок потребительской корзины. Это в советское время отопление помещений и квартплата стоили копейки. Например, квартплата вместе с коммуналкой составляла от 5 до 10% бюджета среднестатистической семьи. Но, не будем забывать, что в советское время было бесплатное образование и медицина. Сегодня у нас далеко все не бесплатное. Так что − почувствуйте разницу!

ПАСМИ: Что посоветуете делать людям, которые не занимают посты в правительстве?

— Обычным гражданам надо прежде всего иметь кусок земли. Я давно обзавелся куском в Подмосковье. А теперь думаю, что надо в более дальнем Подмосковье, потому что все застраивается, растут кварталы-призраки. На земле живется дешевле, чем в городе.

У чиновников свой мир и своя «квадратная миля» (есть такое выражение). У них искаженное представление о том, как устроена Россия, чем живут обычные люди. К сожалению, это та же самая причина, которая 100 лет назад привела к известным событиям 1917 года. Тогда питерская аристократия не очень понимала, как и чем живее страна. У нашего академика Игоря Шафаревича есть понятие «малый народ». Раньше думали, что «малый народ» — это евреи. Нет, это про ту самую элиту, которая сама по себе.

Готовиться надо к повторениям в истории. А если на бытовом уровне, то советую позаботиться о приобретении куска земли. Когда началась революция и гражданская война, то Москва и Петербург обезлюдели. В городах было и страшно, и голодно. Многие ехали куда-то на землю. Не всем везло, потому что Гражданская война была. Но, по крайней мере, в городах во время войны страшновато. Поэтому люди пытались прокормиться на земле.