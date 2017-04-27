Либерально-рыночная экономическая модель в её существе

первоочередную

начальное

щ

как научно обоснованный свод гарантий успеха эконо

мического развития государства

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1.2. Либерально-рыночный блеф и реальность

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общество потребления ради потребления, двигателем которого является стремление собственников капиталов к получению прибылей и сверхприбылей.

[1] О глобальной политике, т.е. о политике, ориентированной на достижение целей в отношении глобальной цивилизации в целом, речи нет и быть не может, поскольку глобальный исторический процесс в либеральном понимании представляет собой заведомо не управляемый процесс «конкуренции самобытных культур».

[2] Отметим, что соцобеспечение по старости и инвалидности в этот перечень не входит. Это подразумевает: каждый должен заботиться о себе сам либо уповать на не гарантированные помощь родных и близких и частную благотворительность. То же касается медицинского обслуживания и получения образования сверх некоего обязательного для всех минимума. Нет в этом перечне и науки — ни фундаментальной, ни прикладной, которые не способны к непосредственной самоокупаемости на принципах коммерческой деятельности.

[3] То есть речь идёт о стимулировании импорта компонентов более сложных продуктов, технологического оборудования, технологий для удовлетворения интересов внешних потребителей за счёт производственного потенциала страны, но не о развитии производства в целях обеспечения собственного социальноэкономического развития.

[4] Для приверженцев буржуазного либерализма это — аксиома, не требующая ни доказательств, ни критериальной базы для подтверждения её состоятельности на практике.

рублей. Вот мы раньше продали товар за доллар, а ввезли в страну 35 рублей. Вроде как один доллар, но это 35 рублей. Сегодня продали за тот же доллар, но в страну ввезли уже не 35, а 47 — 49 рублей (выделено нами при цитировании: полностью соответствует принципу currency board). И поэтому при необходимости конвертировать назад, мы можем это сделать. Это во-первых. [5] Это можно понять из выступления В.В. Путина на «Форуме действий» «Общероссийского народного фронта» 18.11.2014 г.: «Потому что доходы бюджета не страдают. Понимаете, дело в том — я уж, чтобы закончить с этим и, может быть, не возвращаться, с другой стороны, к этому вопросу, — если нам закупать нужно по импорту, то да, нам нужно теперь больше рублей, для того чтобы конвертировать в доллары или в евро и закупить. Но, когда мы продаём единицу товара за доллар или за евро, то теперь у нас получается больше

То есть у нас доходы бюджета не изменились. Они даже, я могу вам сказать, они даже увеличились на курсовой разнице. И поэтому для тех, кто живёт у нас в стране, в рублёвой зоне, пользуется рублями и покупает в наших магазинах наши товары, вообще ничего не должно меняться. Там, где надо по импорту покупать, надо что-то переоценить, где-то больше обратиться к возможностям внутреннего рынка, что хорошо по очень многим соображениям. А там, где не обойтись без импорта, будем покупать. Мы ничего не сокращаем. Ни одной из наших программ социального плана» (Официальный сайт Президента РФ:

).