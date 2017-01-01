Эта нарезка взорвала интернет Люди, делайте добро!!! (видео)
17:54. 1 января 2017 Просмотров - 236 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Эстафета добра или минутка добра. Хорошие и добрые люди помогают другим на дороге. Добрые поступки на дороге.
Некоторые комментарии к видео :
- Делать добро это лучшее что можно сделать в наше нелёгкое время
- Очень много позитива) Люди, делайте побольше добра)
- Вроде бы поступки простые, а сколько за ними скрыто человечности!
- Такие поступки говорят о том,что не всё потеряно в этом злом мире!! Вдохновило!!!
- Отзывчивость и доброта – признак хорошего воспитания, спасибо родителям за то, что вложили в этих людей столько хорошего
Источник: www.kramola.info