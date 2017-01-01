Эта нарезка взорвала интернет Люди, делайте добро!!! (видео)

Эстафета добра или минутка добра. Хорошие и добрые люди помогают другим на дороге. Добрые поступки на дороге.

Некоторые комментарии к видео :

- Делать добро это лучшее что можно сделать в наше нелёгкое время﻿

- Очень много позитива) Люди, делайте побольше добра)﻿

- Вроде бы поступки простые, а сколько за ними скрыто человечности!﻿

- Такие поступки говорят о том,что не всё потеряно в этом злом мире!! Вдохновило!!!﻿

- Отзывчивость и доброта – признак хорошего воспитания, спасибо родителям за то, что вложили в этих людей столько хорошего﻿