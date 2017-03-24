Новости Украины и Новороссии 24 марта 2017

На Украине «устал» еще один мост (ФОТО)

Во Львовской области «устал» ещё один мост. Об этом сообщают местные жители и СМИ Львовского региона. Автомобильный мост в селе Залесье, соединявший Жидачов и Ходоров во Львовской области пребывал в аварийном состоянии давно, 23 марта он частично обрушился. Читайте также: «Мост устал»: Интернет взорвался фотожабами после заявления Кличко (ФОТО, ВИДЕО) Напомним, рухнувший Шулявский путепровод в Киеве вызвал шквал шуток и саркастичных комментариев после слов киевского мэра о том, что мост «устал». Читайте также: В Балаклее, где горят склады ВСУ, резко повысился радиационный фон

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Порошенко и Лукашенко обсудили войну на Донбассе по телефону

Украинский президент Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в четверг, 23 марта, провели телефонный разговор.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайте пресс-службы главы Белоруссии.

В ходе беседы политики уделили внимание миротворческому процессу на Украине и оказываемое Белоруссией содействие для скорейшего разрешения сложившейся ситуации.

Не остались без внимания политиков состояние и перспективы развития межгосударственных отношений, а также взаимодействие на международных площадках.

По итогам беседы главы государств договорились развивать на всех уровнях двусторонний политический диалог.

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Украина озвучила планы по весеннему призыву

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае 2017 года, в количестве 14 тыс. 135 человек и выделил на эти цели 46,5 млн грн.

Согласно распоряжению Кабмина от 22 марта, из общего числа призывников 9 тыс. 135 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4,2 тыс. – в Национальную гвардию и еще 800 – в Государственную специальную службу транспорта.

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 46,55 млн грн, из которых 30 млн грн – на проведение призыва в ВСУ, 13,8 млн грн – в Нацгвардию и 2,6 млн грн – в Госспецтрансслужбу, передает “Интерфакс-Украина”.

Объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 293,13 грн, из них: 3,2 тыс. грн – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

Министерству обороны, МВД, Госспецтрансслужбе поручено перечислить до 5 апреля средства на счета областных военкоматов и Киевского горвоенкомата, а МВД и Госспецтрансслужбе – перечислить до 5 апреля средства Минобороны за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную службу в Нацгвардию и Госспецтрансслужбу, в сумме 1 млн 737 тыс. 036 грн и 330 тыс. 864 грн, соответственно.

Согласно публикациям в Украинских СМИ, срок службы армии по призыву в 2017 году в Украине остается прежним: полтора года для людей, не получивших диплом о высшем образовании, и год для тех, у кого есть «в запасе» необходимый диплом специалиста или магистра. Более того, в законопроекте теперь есть информация о том, что в случае риска развития войны или нестабильной ситуации в государстве срок призыва может быть увеличен сверхнормы (длительность определяется развивающейся ситуацией). Срочники могут получить материальную помощь, которая составит два прожиточных минимума – около 3000 гривен, и также (в качестве «десерта») власти говорят о том, что призывники будут проходить службу вне места проведения территории военных действий в данной местности, по словам правительства, хватает контрактников и добровольцев.

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Балаклея взлетает на воздух: Украина опасна для России, Европы и всего мира

На Украине все-таки «рвануло». В два часа ночи 23 марта. В Харьковской области. На военных складах в Балаклее. Там, согласно официальным данным, 150 тысяч тонн боеприпасов в тротиловом эквиваленте. Потенциально — больше семи Хиросим.

Пока, на момент написания текста, взрывы и пожар продолжаются, «премьер-министр» Владимир Гройсман вылетает на место катастрофы, население (несколько тысяч человек) бежит из опасной зоны, небо «закрыто» для полетов, киевские и местные власти говорят о возможной диверсии (причем почему-то — с помощью дрона), в медиапространстве представлен намного более широкий спектр мнений по данному поводу.

Нынешними болезнями Украины мы уже переболели

Не хочу вдаваться в подробности данной ситуации — скажу только об одном и, на мой взгляд, самом главном.

В России тоже, начиная с «лихих девяностых», горели и взрывались военные склады. И эта напасть прекратилась только в последние годы: когда в Вооруженных силах навели четкий порядок, а офицерам и солдатам была предоставлена возможность заниматься своим делом — защитой Родины, не заботясь о том, как выжить сегодня и завтра. Как-то сразу стало меньше взрывов и пожаров…

На «незалежной» сегодня — ситуация другая. Еще хуже, чем была у нас двадцать лет назад, когда мы болели, по сути, той же болезнью. После «евромайданного» государственного переворота 20–22 февраля 2014 года к власти в Киеве пришли силы, целью которых было уничтожение прошлого, настоящего и будущего Украины, геноцид ее населения и война против России.

Всем, кто по каким-то своим причинам считает иначе, можно ответить евангельским: «По плодам их узнаете их». Экономика рушится, люди живут в нищете и без каких-либо перспектив на улучшение ситуации, массово (согласно социологическим данным — от половины до двух третей опрошенных) мечтая «свалить» хоть на Запад, в Европу, хоть на Восток, в Россию.

Оранжевые «цветочки» первого Майдана стали черно-красными «ягодками» второго, и ядовитость их уже не вызывает сомнений ни у кого, кроме тех, кто этими «ягодками» отравлен.

Следующие взрывы будут радиоактивными?

Взрывы в Балаклее — еще одно подтверждение растущей степени деградации и распада «незалежной» государственности. Создание народных республик Донбасса, уничтожение высокотехнологичных секторов украинской промышленности, постепенный выход из строя атомных электростанций, блокада дорог, «янтарные войны» в Ровенской области или автономизация Закарпатья.

Нынешний почти ядерный гриб взрывов в Балаклее — явное предупреждение о том, что следующая катастрофа на территории, подконтрольной киевской хунте, может оказаться радиоактивной, «вторым Чернобылем».

В нынешнем своем состоянии Украина опасна не только для самой себя или для России — она опасна для Европы и для всего мира. Более того, с каждым днем она становится все опаснее. И закрывать на это глаза, руководствуясь известной логикой: «Да, имярек — сукин сын, но это наш сукин сын!» — как привыкли западные политики, в упор «не замечая» геноцида населения Украины, который вот уже третий год подряд проводят Петр Порошенко и Ко, им больше нельзя! Хотя бы уже из чувства банального самосохранения.

Толерантность? Мультикультурность? Уважение прав меньшинств? «Украина — цэ Европа»? Вы там с крестиками и трусами сначала разберитесь, хорошо? Что надеть, что снять, какие кружева и прочее.

Не Россия, не Европа и не Америка… А что?

Предположим даже, что Украина и впрямь — не Россия. Но вот что бесспорно, она — и не Прибалтика, которая, при всем своем желании, ни на что не может влиять. Даже в МВФ это уже поняли, заморозив решение о выдаче Киеву очередного миллиарда долларов на его антироссийские эксперименты, бессмысленные и беспощадные.

Наверное, принудительно закрывая «дочки» российских банков на Украине, «евромайданщики» с лихвой компенсируют себе этот «потерянный» миллиард, но в результате неизбежно получают минус стопятьсот миллиардов к своей карме договороспособности и легитимности. И с этой точки зрения взрывы в Балаклее могут оказаться — вернее, показаться — той соломинкой, за которую ухватится утопающая киевская хунта. Как ухватилась она в июле 2014 года за малайзийский Boeing.

Как там говорил еще Авраам Линкольн? «Можно обманывать некоторых все время. Можно обманывать всех некоторое время. Но нельзя все время обманывать всех». Впрочем, нынешняя Украина — это не только не Россия и не Европа, это и не Америка тоже.

Какой-то цивилизационный мутант, последовательно и неостановимо идущий от самообмана к самоубийству…

Александр Маслов

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Балаклея. Избранное.

Нарезка детонаций на оружейных складах в Балаклее за 23 марта.К вечеру, пожар и взрывы на складах продолжались, но уже менее интенсивно, чем в первую половину дня, когда там начали рваться ракеты. Есть отдельные сообщения, указывающие на то, что пострадали и подземные хранилища.Большая часть хранившихся на поверхности боеприпасов уничтожена огнем и детонацией. Потери могут исчисляться дестяками тысяч тонн, повторяя историю с взрывом склада в Лозовой в 2008 году, который взорвался ввиду как бы случайного поджога мусора. Потери в Балаклее для потенциала ВСУ еще предстоит оценить, но судя по всему они значительно превысят ущерб от взрыва в Сватово.Вид с воздуха.К тушению пожара и разминированию смогут приступить лишь после завершения периода активной детонации на территории склада.

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В МВД Украины подтвердили, что убийца Вороненкова служил в нацгвардии

Советник министра внутренних дел Украины, нардеп Антон Геращенко подтвердил, что убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова служил в украинской нацгвардии. «Тринадцать месяцев в нацгвардии, он не принимал участия в боевых действиях», — сказал он в эфире украинского телеканала. При этом Геращенко отметил, что убийца был гражданином Украины. Также нардеп сказал, что киллер «действовал по указаниям российских спецслужб, которыми был завербован в 2014 году». Читайте также: Установлена личность убийцы Вороненкова (ВИДЕО)

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Балаклея в огне: подборка наиболее шокирующих кадров (ВИДЕО)

Сегодня ночью жители города Балаклея в Харьковской области проснулись от страшных взрывов. Так начался пожар на крупнейших в стране складах с боеприпасами. По состоянию на 0:20 мск почти все население покинуло город. Украинская сторона до сих пор не может приступить к тушению и локализации пожара. Продолжают рваться снаряды и ракеты, осколки разлетаются на много километров вокруг. Журналисты студии Константина Долгова опубликовали подборку наиболее шокирующих видео из сегодняшней Балаклеи. Читайте также: В Балаклее, где горят склады ВСУ, резко повысился радиационный фон

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Лукашенко и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко вечером 23 марта в телефонном разговоре обсудили миротворческий процесс в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко», — говорится в сообщении. «Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс на Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта», — отметили в пресс-службе белорусского лидера. Читайте также: «То, что заменит минские соглашения, удивит весь мир», — Прилепин

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Детонация Точек-У на складе в Балаклее

На складах в Балаклее произошла детонация Точек-У и Град-ов.

Боеприпасы на складе, где произошел взрыв, в Харьковской области могут детонировать до четырех дней, а это значит, что приблизиться к складам сейчас невозможно. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас зона эвакуации из района пожара составляет 7 км, однако может быть расширена, добавил собеседник.

Этот склад один из крупнейших в Европе, добавил источник.

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Приказ убить Вороненкова отдал лично Путин, — Шкиряк (ВИДЕО)

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — способ запугивания недовольных политикой Путина россиян. Более того, таким кровавым способом Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. «Убийство Вороненкова — это тот случай, когда сущность лежит на поверхности. Поэтому, скорее всего, это убийство было организовано российскими спецслужбами. Стоит также добавить, что сама форма убийства совершена в традициях КГБ и НКВД, ведь Вороненкова убили показательно, цинично, еще и в центральной части города», — сказал он. По его словам, не обошлось здесь, и без прямого указания Путина. «Я убежден, что команду на организацию и осуществление самого убийства бывшего депутата Госдумы, давал лично президент РФ — Владимир Путин. Не обошлось здесь и без участия российских спецслужб», — уверяет Шкиряк. Читайте также: Установлена личность убийцы Вороненкова (ВИДЕО)

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Порошенко ждет помощи НАТО в разминировании склада под Харьковом

Президент Украины Пётр Порошенко призвал МИД, Минобороны и ГСНС (Госслужба по ЧС) страны привлечь помощь НАТО для разминирования склада под Харьковом.

«Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСНС (Госслужба по ЧС) привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», — написал Порошенко в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области расширена зона эвакуации из-за пожара на складе с боеприпасами.

СБУ возбудила дело по факту пожара на складе.

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Имя. Почему не говорят имя?

Причина одна

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Власти Украины признались, что получили от Эфиопии боеприпасы на миллиарды гривен

После пожара на военном складе в Харьковской области для украинской армии нашлись «бесхозные» боеприпасы на 7,3 млрд гривен.

После пожара на крупнейшем военном складе Украины главный военный прокурор этой страны Анатолий Матиос заявил, что вооружённые силы в скором времени получат боеприпасы на миллиарды гривен. Как написал генерал-лейтенант на своей странице в «Фейсбуке», киевский суд постановил считать невыполненным контракт «Укрспецэкспорта» перед Эфиопией, который должен был направить в эту африканскую страну боеприпасы. Теперь снаряды и патроны, некогда выбывшие из учёта ВСУ и безосновательно хранившиеся на складах, вновь поступили под украинскую юрисдикцию.

— А теперь о хорошем. Мы вернули нашей армии патроны и снаряды на 7,3 млрд гривен. В частности, ВСУ будут переданы 17 843 ящика патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм, 1780 ящиков артиллерийских снарядов калибра 100 мм к противотанковой пушке МТ-12 «Рапира» и 12 500 ящиков патронов калибра 14,5 мм к танковому пулемёту ККВТ, — написал Матиос.

Отметим, в комментариях к записи военного прокурора пользователи Сети отметили, что описанная стоимость боеприпасов, в частности патронов калибра 7,62 мм, почти вдвое выше рыночной.

Напомним, вопрос с боеприпасами для украинской армии обострился после того, как рано утром 23 марта на крупнейшем военном складе страны начался пожар. Власти сообщили, что произошёл подрыв как минимум трети арсенала. Более 20 тысяч человек пришлось эвакуировать из опасной зоны.

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Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»

Первый канал отказался обеспечить участие в «Евровидении» российской участницы Юлии Самойловой посредством видеотрансляции, как ранее предложили организаторы конкурса, назвав предложение «противоречащим смыслу мероприятия». «Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения», — говорится в заявлении телеканала. Также в документе выражается уверенность, что организаторы «Евровидения» все же смогут провести конкурс согласно правилам. «Мы полагаем, что Европейский вещательный союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом», — подчеркивается в заявлении. Читайте также: Неожиданно: Самойлова сможет выступить на «Евровидении»

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Глава МИД Украины: союзники Киева не готовы за нас воевать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью изданию LIGA.net, что союзники и соседи страны не будут за нее воевать . Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Украина не может обратиться к соседям и союзникам с запросом о прямой военной поддержке для борьбы с «российской агрессией», Климкин сказал, что сейчас самые ближайшие союзники страны не будут воевать на ее территории. По его словам, в этом виноваты сложившиеся условия. «Я не говорю, что это не может измениться завтра или послезавтра», — заявил он.

По словам Климкина, раньше Украина была важна соседям «только как барьер», а сейчас они понимают, что партнерство с Киевом многим из них жизненно необходимо.

«Украина неизбежно идет к формату, в котором наша страна будет выступать элементом логики восточного фланга НАТО», — заявил также глава МИД страны. По его мнению, это «уже неизбежно».

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