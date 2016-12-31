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«Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем»/ Захар Прилепин

10:32. 31 декабря 2016 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Бывший ОМОНовец, участник чеченских событий, а сегодня лауреат премий “Национальный бестселлер” и “Большая книга”, автор лучшей книги десятилетия “Грех” – писатель Захар Прилепин рассказал о том, как разошлись его пути с либеральной оппозицией, почему начал заниматься украинскими проблемами, чем для него стал Донбасс, как был свидетелем обмена пленных, насколько война влияет на психику и согласен ли с тем, что его книги включены в школьную программу.



Источник: www.youtube.com

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