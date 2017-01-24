“Звезда на “Звезде” с Леонидом Якубовичем. Эрнст Мулдашев
16:33. 24 января 2017 Просмотров - 379 Один комментарий Опубликовал: brahman
Он первым на планете провел операцию трансплантации глаза, придумал и стал использовать в медицине аллопланты из тканей… умерших людей. В поисках тайных знаний организовал десятки экспедиций в разные концы света и сделал удивительные открытия! В гостях у ведущего программы «Звезда на «Звезде» Леонида Якубовича – доктор медицинских наук, известный врач-офтальмолог, знаменитый путешественник, ученый и исследователь Эрнст Мулдашев.
Источник: www.youtube.com
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