Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 декабря 2016

ВКС России истребляют ИГИЛ под Пальмирой, а Армия Сирии освобождает высоты и поселки (ФОТО, ВИДЕО)

Отряды Сирийской Армии при поддержке ВКС России в четверг и пятницу нанесли мощные удары по позициям ИГИЛ* у авиабазы Т-4 под Пальмирой. В четверг, 29 декабря, бойцы САА и «Хезболлы» отбили у террористов все холмы, возвышающиеся над селением Аш-Шарифа на юго-западе от военного аэродрома Т-4 Тияс/Тифор. Бойцы штурмовой дивизии «Тигр» и армейцы при авиаподдержке ВКС России почти 6 часов штурмовали вершины холмов у Шарифы. Боевики оставили высоты и спрятались внутри поселка, чтобы уменьшить количество потерь. Сообщается, что ИГИЛ потеряло здесь не менее 50 своих членов, а также 3 танка, 1 бронетранспортер и 5 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Штурм Шарифы начался в пятницу Днем в пятницу правительственные войска во главе с группами Tiger Force и 800-м батальоном Республиканской Гвардии САА прорвали оборону боевиков в указанном поселке, предварительно обстреляв технику банд артиллерией и противотанковыми ракетами. Под мощным огнем «игиловцы» бросили свои позиции и отступили. ВКС России уничтожили ряд целей ИГИЛ под Пальмирой Авиация ВКС России нанесла серию мощных авиаударов в сельской местности на пальмирском направлении, были поражены различные цели ИГИЛ на пустынном фронте на востоке провинции Хомс. Российские военные самолеты начали авианалеты в пятницу с ударов по объектам террористической группировки у газовых месторождений Арак и Сухнэ, уничтожая ряд грузовиков, предназначавшихся для снабжения столичной для ИГИЛ провинции Ракка. После авиаударов у Арака и Сухнэ ВКС России разбомбили место концентрации ИГИЛ в Джебель Шаер. Этот воздушный налет привел к гибели целого ряда боевиков. Следом российские самолеты нанесли удары по нескольким вершинам холмов, расположенных к северу от Пальмиры. Военные эксперты предполагают, что теперь командование САА переключит свое внимание на районы, находящиеся севернее базы ВВС Т-4, чтобы очистить их от террористов. Читайте также: СРОЧНО: Армии России и Турции впервые начали боевое взаимодействие в операции против ИГИЛ в Сирии * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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ВАЖНО: Русский спецназ ведет охоту на боевиков в Сирии — уникальные кадры (ВИДЕО 18+)

Появились новые уникальные кадры работы российского спецназа в Сирии. Бойцы Сил специальных операций Минобороны России наносят точечные удары по бандам и транспортным средствам различных группировок. На кадрах запечатлена работа снайперов, подрывников, корректировщиков, минометные обстрелы, засады и их результаты, а также многое другое. Попала на камеру и спасательная операция по эвакуации мирных жителей из ранее оккупированных районов Алеппо. Кроме того, на видео показано взаимодействие российского спецназа с Сирийской армией. В ролике точно есть спецоперации ССО России в городе Алеппо и в горах Латакии. Читайте также: Бойня в Идлибе: неизвестные уничтожают главарей сирийских боевиков и их базы (ФОТО 18+) Смотрите: ВПЕРВЫЕ: Работа русского спецназа в Сирии — уникальные кадры (ВИДЕО)

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Специалисты

В сети появилось видео, где среди бойцов ливанской "Хэзбаллы" осматривающих поле боя в Алеппо, засветились наши люди с шевронами ливанцев. Пишут, что это возможно бойцы Сил Специальных Операций действующих в боевых порядках "Хэзбаллы" аналогично тому, как в боевых порядках курдов работают американские спецназовцы, использующие курдские шевроны. Не исключено, что на искомое видео попали "частники".Ниже, относительно недавний эпизод с американским спецназом во время первой попытки наступать на Ракку.Американский спецназ с шевронами YPG.Плюс еще несколько видео работы спецов в Сирии.

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Сирия: Асад готов содействовать договоренностям по перемирию

Президент Сирии Башар Асад выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами договоренностям по Сирии и перемирию, рассказал в Бейруте российским журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, говоря о своей встрече с Асадом.





Делегация от Совфеда совместно с депутатами Европарламента в четверг посетила с рабочим визитом Дамаск и Хмеймим, где состоялись встречи с президентом Сирии и парламентариями страны. На них обсуждались последние события в САР, борьба с терроризмом и возобновление межпарламентских отношений.



«Наша поездка и переговоры с Башаром Асадом совпали по времени с достижением договоренности и объявлением о перемирии в Сирии, договоренность была достигнута с участием Турции и Ирана — страны, которые имеют противоположные подходы к сирийскому урегулированию. С точки зрения Башара Асада, это очень мощная конструкция, несмотря на противоречие в позициях сторон. Потому что, с его точки зрения, эта конструкция позволяет всех участников данного процесса выводить на те позиции, которые сейчас ассоциируются с подходами России… Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами», — сказал Косачев.



Он отметил, что в Дамаске считают победу в Алеппо поворотным пунктом в развитии ситуации в Сирии, что позволяет продвигаться к запуску политического процесса, «возможно, с участием большего числа политических сил Сирии – это тоже позиция Башара Асада».



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Сирийские итоги

К завершению кампании 2016-го года.Перемирие пока что соблюдается лишь частично – на ряде фронтов, где боевые действия должны были прекратиться, они тем не менее продолжились, в частности в Хаме и в Восточной Гуте. Вместе с тем отмечается снижение интенсивности боевых действий в районе Алеппо и в Латакии. В целом, было маловероятно, что стрелять везде и сразу перестанут, с учетом достаточно абстрактного контроля турок над всем конгломератом группировок "умеренной оппозиции", так что тут надо немного подождать и посмотреть – насколько фрагментарным получится перемирие. Пока что оно работает очень ограничено.РФ внесла в СБ ООН резолюцию в поддержку российско-турецко-иранских договоренностей по Сирии. США и ЕС окажутся в очень неудобном положении. Если принять российскую резолюцию, это значит признать, что вопросы войны и мира в регионе можно решать вообще без США и ЕС. Если же наложить на резолюцию вето, то это будет выглядеть как попытки помешать достижению мира в Сирии, что уничтожает лицемерную миротворческую риторику США и ЕС. Оба варианта так или иначе несут для США, Франции и Британии определенные издержки, что является стратегическим последствием договоренностей между РФ, Турцией и Ираном.Так же стоит отметить, что Египет изъявил желание присоединится к договоренностям России, Турции и Ирана и принять участие в нормализации ситуации в Сирии. По сути, можно наблюдать как сложившаяся вокруг России и Ирана коалиция поддержки Сирии, притянула к себе сначала Эрдогана, а затем и египетский режим военных. Российско-иранская коалиция таким образом пожинает плоды упорной работы в 2015-2016 годах. Россия серьезно укрепила свои позиции на Ближнем Востоке, а Иран получил определенный перевес в своем перманентном конфликте с Саудовской Аравией.Турция разъяснила свою позицию по будущему Сирии и курдам. Турки готовы согласиться на то, чтобы курды приняли участие в переговорах, но только в том случае, если их вооруженные отряды сложат оружие, откажутся от поддержки Курдской Рабочей Партии и от идей связанных с разрушением территориальной целостности Сирии. В таком случае турки готовы согласится с тем, что курды получат расширенное представительство в органах власти послевоенной Сирии. Это пока скорее общие пожелания, которые отражают работу России и Ирана с Турцией, в плане разъяснения, что без адекватного решения курдского вопроса, стабильности в Сирии не видать. Тут вопрос в том, захотят ли курды удовлетвориться скромным расширением своих прав в составе обновленной Сирии или же они будут и дальше питаться теми надеждами, которыми их подкармливают США. Турция так же заявила, что если курды откажутся разоружаться, то война в с ними продолжится.Россия и Иран конечно заинтересованы в том, чтобы турки и курды нашли хотя бы видимость общего языка, потому что их война серьезно мешает как российско-иранским, так и американским планам, создавая эффект неопределенности в отношении событий происходящих в северной Сирии.В целом, если подводить итоги за год, то Россия и Иран добились в Сирии серьезных успехов, центральным из которых стало освобождение Алеппо и перетягивание Турции из лагеря врагов Сирии в стан попутчиков союзников Сирии.Досадные неудачи под Табкой и Пальмирой, конечно нанесли существенный имиджевый урон Сирии и России, но в целом, их достаточно легко пережили, в то время, как все стратегические плюсы остались за Россией и Ираном. Позиции Асада стали более устойчивыми, угроза его военного поражения была ликвидирована. Переговоры в Астане проводятся с позиции силы, на гораздо более благоприятных для Асада условиях, нежели это было год назад, когда боевики выдвигали в его адрес заведомо невыполнимые требования. Россия и Иран немало сделали для того, чтобы Турция и подконтрольные ей боевики поняли, что силой свергнуть Асада не выйдет и просто так он не уйдет.Планы Саудовской Аравии, Катара и США на 2016-й год потерпели крах. "Зеленые" проиграли "Матерь всех битв" и лишились крупнейшего города, который они контролировали с 2012 года. Они лишились нескольких крупных анклавов под Дамаском, провалились наступления в Хаме, у Кунтейры, в Латакии. Самый громкий оперативный успех – прорыв в Рамусехе, в конечном итоге обернулся кровавым поражением. Американские планы связанные с созданием сирийского Курдистана были грамотно купированы своевременным привлечением Эрдогана к этому вопросу, что разрушило планы США по соединению курдских территорий на севере страны. Попытка активизировать операции в южной Сирии, закончилось позорным поражением натренированной ЦРУ "Новой Сирийской Армии" от Халифата под Абу-Кемалем и бегством уцелевших обратно в Иорданию. То есть, если брать стратегические планы сторон на 2016-й год, то Россия и Иран своих целей добились, Эрдоган добился частичных успехов (Асада свергнуть не получилось, зато курдам помешал и американцам свинью подложил), а США, Саудовская Аравия и Катар кампанию 2016-го года в Сирии проиграли. Роль ООН в сирийском урегулировании оказалась околонулевой, что отражает общее снижения влияния данной организации на реальные военно-политические процессы в регионе.С оперативной точки зрения, Сирия сейчас получит возможность сосредоточиться на ключевых направлениях, где бои будут продолжаться и продолжить освобождение территории страны от боевиков, улучшая позиции как для предстоящих переговоров, так и на тот случай, если переговоры будут в очередной раз сорваны и мы увидим новый раунд войны против "зеленых", где главными целями будут Идлиб и Восточная Гута, а так же Растанский котел. Если же перемирие с "зелеными" будет реально соблюдаться, то мы скорее всего увидим активные операции САА и ее союзников против Халифата – в Ярмуке, в районе Пальмиры (с последующим походом на Дейр-эз-Зор) и вероятно в районе Итрии с прицелом на Ракку.Стратегическая инициатива сейчас полностью принадлежит САА и количество вариантов для дальнейших операций в кампаниях 2017-го года, весьма велико.Вместе с тем, нельзя не отметить, что роль внешней поддержки для Сирии продолжает возрастать. 5 тяжелейших лет гражданской войны и внешней интервенции, очень непросто дались сирийской армии и сирийскому народу. Видно, что есть серьезная усталость от войны, мобилизационный ресурс истощен, экономика частично разрушена, часть страны лежит в руинах. Но обстоятельство требуют, чтобы Сирия держалась, ибо именно этим упорством она в конечном завоюет себе свободу, независимость и сохранение прежних границ с помощью своих союзников. Асад сердце этой системы, которая гнется, крошится, скрипит, но не ломается, несмотря на титаническое давление на Сирию со стороны сильных мира сего. Задача Асада, привести Сирию в мирную гавань в таком виде, чтобы она осталась светской, многонациональной и целостной страной, которая имеет серьезных союзников и гарантов ее выживания. Асад достаточно близок к этой цели. После переходного периода ему видимо придется уйти (чтобы обеспечить финальный процесс межсирийского урегулирования), но благодаря своей борьбе, он сможет это сделать на своих условиях, подобрав себе замену, которая будет адекватна приложенным усилиям и результатам сирийской войны. 2016-й год стал очень знаковым для Асада – практически все, кто требовал его ухода ушли, а он остался, делом доказав, что он не обычный ближневосточный автократ, а достаточно грамотный руководитель и дипломат, который смог выстоять в борьбе с внешними и внутренними врагами, найти союзников и руководить страной так, что даже враги были вынуждены признать, что просто так его убрать не получится.Для России, год сирийской войны получился в целом удачным, особенно на фоне провалов американской внешней политики. Разумеется, не обошлось без досадных катастроф и потерь, да и горечь поражения нас тоже зацепила, но это война, а войны без потерь не бывает. Не потери или неудачи определяют оценку участия в войне, а ее итоги. Эти итоги за 2016-й год в целом позитивны для России – достигнуты существенные дипломатические успехи, достигнут крупнейших военно-стратегический успех с начала войны, по сравнению с 2015-м годом, позиции России в Сирии и на Ближнем Востоке очевидно укрепились. То, что начиналось как "сирийская авантюра" под причитания "зачем мы влезаем в новый Афганистан", ныне уже прочно осознается как грамотная военно-политическая операция проводимая ограниченными силами, которая позволила РФ расширив пространство противостояния с США, выйти из инерционного сценария украинского тупика. Это в значительной мере удалось, хотя тут скорее выиграно сражение, а не война. Впереди сложные переговоры с Трампом и адаптация к изменениям текущего мироустройства. Да и сама война в Сирии очевидно продолжится. Но это вполне решаемые проблемы.Позиции Халифата в Сирии в 2016-м году серьезно ослабли, несмотря на победы под Табкой, Пальмирой и Аль-Бабом, стратегическая обстановка для черных продолжает ухудшаться – САА накапливает силы для наступательных операций в Восточном Хомсе и возвращения Пальмиры, курды и американцы продвигаются с запада к Ракке, турки и ССА готовятся к штурму Аль-Баба. Реализация перемирия между САА и ССА приведет к тому, что и те и другие смогут более активно воевать с Халифатом, что сулит новые серьезные проблемы для "черных". В целом, несмотря на свои локальные победы, Халифат продолжает пожинать плоды неудачной Большой стратегии, когда объявив всем кому только можно войну, Халифат нынче с трудом отбивается на многочисленных фронтах, которые сам же и наплодил. Ресурсы оказались несоразмеры амбициям. Вместе с тем, кампания 2016-го года лишний раз продемонстрировала, что феномен Халифата продолжают недооценивать и проблема генезиса этого квази-государства основанного на террористических методах управления, требует дальнейшего изучения. Все таки ситуация, когда даже усилия (пускай и ограниченные) вооруженных сил США, России, Турции, Сирии, Ирака и Ирана направленные на разгром Халифата не дают в полной мере результата, отражают внутреннюю силу этого террористического государственного образования, которое необходимо уничтожить, дабы потом не столкнуться с еще более серьезными проблемами. Разумеется, война не прекратится после того, как будут взяты Аль-Баб, Ракка, Пальмира, Мосул и другие города, которые удерживает Халифат. Но с уничтожением государственного ядра этой бесчеловечной системы, будет поставлен серьезный блок на пути реализации государственных устремлений со стороны адептов радикального политического ислама, который угрожает не только ближневосточным автократиям, но и Великим державам.Отдельно стоит отметить, что в 2016-м году информационная война вокруг Сирии достигла апогея – количество различных вбросов, фальсификаций, информационных провокаций и различных попыток манипуляций сознанием увеличилось в разы. Проявление внешних игроков стоящих за боевиками, выявило и связи крупнейших мировых медиа поддерживающих различные джихадистские группировки в Сирии. Символом этого самозаголения западных СМИ стал немецкий журналист Джулиан Репке, который стал лучшим примером утраты объективности и связи с реальностью, что весьма характерно проявилось в ходе завершающих этапов битвы за Алеппо, когда СМИ "демократического мира", болели за сирийский филиал "Аль-Каиды" желая ему успеха в боях с войсками Асада. Когда же с этим не сложилось, западные СМИ практически прекратили освещать собственно боевые действия и сосредоточились на создании слезливой картинки разбомбленных госпиталей, часть из которых создавалась даже не в самой Сирии. Но и это не помогло боевикам, так что информационная война в Сирии для Запада так же в 2016-м году шла не очень удачно.Война в Сирии является крупнейшей войной XXI века и мы наглядно видим. насколько велико влияние этой войны на международную политику. Эта локальная война, постепенно приобрела характер глобального противостояния блоков государств и буквально за несколько лет поменяла десятилетиями складывавшиеся расклады на Ближнем Востоке. Ныне, она уже имеет всемирно-историческое значение и ее итоги, так или иначе, сыграют огромную роль в формировании пост-вашингтонского мироустройства. Сирии же можно пожелать, чтобы 2017-й год стал годом, когда будет проложена реальная, а не декларативная дорога к миру, в котором так нуждается эта несчастная страна ставшая жертвой попыток силового насаждения демократии и радикального ислама.

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